В поддержку документов уже высказались парламенты Татарстана, Ингушетии, Башкирии и других регионов.

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За документ проголосовали 30 членов парламента, против — 12, ещё четыре воздержались. Для принятия законопроектов требовались 35 голосов. Об этом пишет ТАСС.

До 14 декабря парламентам регионов России необходимо предоставить в Госдуму свои отзывы на законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе в общественных местах и на транспорте. Ранее за принятие документа проголосовали в Новосибирской, Нижегородской, Брянской областях, Татарстане, Башкирии и других регионах.

Госдума планирует рассмотреть законопроекты в первом чтении 16 декабря.