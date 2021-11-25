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Новости
Сергей Исенеков

Парламент Северной Осетии первым в России не поддержал законопроекты о QR-кодах Статьи редакции

В поддержку документов уже высказались парламенты Татарстана, Ингушетии, Башкирии и других регионов.

28 28 комментариев
1560 просмотров

За документ проголосовали 30 членов парламента, против — 12, ещё четыре воздержались. Для принятия законопроектов требовались 35 голосов. Об этом пишет ТАСС.

До 14 декабря парламентам регионов России необходимо предоставить в Госдуму свои отзывы на законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе в общественных местах и на транспорте. Ранее за принятие документа проголосовали в Новосибирской, Нижегородской, Брянской областях, Татарстане, Башкирии и других регионах.

Госдума планирует рассмотреть законопроекты в первом чтении 16 декабря.

12 ноября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Однако в ряде регионов они уже действуют — например, в Казани и Камчатском крае.

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#новости #qrкоды #covid19

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Фирменный турник

поздравляю Северную Осетию с новым парламентом)))

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30
Фирменный турник

Антиваксеры наступают.

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–13
Chikk

Путать мягкое с холодным - это так чудесно...

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14
Фирменный турник

В целом прямо как ватаны — все, кого хоть что-то не устраивает леваки, либерахи, фемки и фашисты

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3
Doktor Streyndzhlav

ни слова про леваков, либерах и проч.

ну прямо как ватаны, а

байден праваки фашисты захват белого дома

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0
Фирменный турник

От тебя иного не ожидал, ныл бы в твиторе, левачок

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

У меня и твитора нет, да я не левак.
Ты точно мне пишешь? Или опять промахнулся?

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0
Фирменный турник

Всё хорошо, не бойся, тебя никто не обидит, а то ведёшь себя так, что аж жалко становится :(

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–1
Doktor Streyndzhlav

аж жалко становится

Если только тебе самого себя.
По-другому никак, Димасик)

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2
Фирменный турник

Если только тебе самого себя.

Сам такой (с).
Да ладно, мы здесь не кусаемся и не обижаем людей с ограниченными возможностями, быть собой, никто тебя не обидит

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–1
Doktor Streyndzhlav

и не обижаем людей с ограниченными возможностями

Потому ты тут и пишешь, Димасик?)

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1
Фирменный турник

Мы все тоже такие же особенные, как и ты, так что да, и я тут тоже, только лишь бы тебе было здесь спокойно и комфортно)

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–1
Doktor Streyndzhlav

Ну хорошо, Димасик, уговорил.
Так при чем тут праваки-то в данной новости, или тебе лишь бы спиздануть было?)

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1
АТВ

Боты отступают

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0
Eugen T
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2
Pa Chu
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1
Романелло Кивогенс

Намекаете на то, что вскоре полетят чьи-то головы?

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0
Eugen T

Это тоже может быть

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0
Фирменный турник

Отменяем Северную Осетию!

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2
Имя Фамилия

А чё так можно было?

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1
Марк Туллий

Непредвиденное поведение, баг
Щас заменят парламент и проголосуют как надо

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0
Фирменный турник

чтож, ждем "наведение конституционного порядка" в СО, при помощи танков

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1
Ден

Они просто настолько тупые, что не знали, что надо 35 голосов. Сейчас быстро исправятся.

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0
Даниил Слесарчук

да что эти пидоры о себе возомнили. Минус кошкожена и миска риса, срочно отправить батальон ковидофашистов сгладить кривую

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0
Фирменный турник

Минус осетинский пирог

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0
Александр П.

Когда Кремль скидывал ответственность за принятие этого непопулярного решения на регионы, то явно не ожидал какого-либо реального обсуждения и голосования, тем более с таким исходом.

Но федерализма у нас не существует, поэтому скоро переголосуют и примут этот документ. В таких вопросах должно быть единообразие мнений. То, которое навязывает Москва.

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0
Фирменный турник

Вот обнуление бы не поддержали - от на это бы я поглядел

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0
Alexander Kopeikin

Там были первые бунты ещё по поводу локдауна в апреле 2020. Видимо до сих пор тема чувствительная.

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0
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