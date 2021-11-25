Парламент Северной Осетии первым в России не поддержал законопроекты о QR-кодах Статьи редакции
В поддержку документов уже высказались парламенты Татарстана, Ингушетии, Башкирии и других регионов.
За документ проголосовали 30 членов парламента, против — 12, ещё четыре воздержались. Для принятия законопроектов требовались 35 голосов. Об этом пишет ТАСС.
До 14 декабря парламентам регионов России необходимо предоставить в Госдуму свои отзывы на законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе в общественных местах и на транспорте. Ранее за принятие документа проголосовали в Новосибирской, Нижегородской, Брянской областях, Татарстане, Башкирии и других регионах.
Госдума планирует рассмотреть законопроекты в первом чтении 16 декабря.
12 ноября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Однако в ряде регионов они уже действуют — например, в Казани и Камчатском крае.
Когда Кремль скидывал ответственность за принятие этого непопулярного решения на регионы, то явно не ожидал какого-либо реального обсуждения и голосования, тем более с таким исходом.
Но федерализма у нас не существует, поэтому скоро переголосуют и примут этот документ. В таких вопросах должно быть единообразие мнений. То, которое навязывает Москва.