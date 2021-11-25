Всё из-за возможной угрозы безопасности.

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Фото AFP



China Mobile, China Construction Bank, China National Petroleum и ещё шесть компаний в Китае сообщили сотрудникам, что рабочие чаты, созданные в Weixin (китайское название WeChat), могут содержать конфиденциальную информацию и их нужно удалить. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, государственные компании не раскрыли подробностей о проблемах с безопасностью в мессенджере. Они пошли на такой шаг из-за усиления контроля властями Китая за методом сбора данных интернет-гигантов.

Многие китайские компании — как государственные, так и частные — используют Weixin от компании Tencent для внутренних и внешних коммуникаций. Во время пандемии многие жители страны использовали приложение для удалённой работы. По словам источника The Wall Street Journal, переход к другим мессенджерам может быть постепенным. В своём заявлении Tencent добавили, что в качестве альтернативы Weixin предлагают использовать другое приложение — WeCom.

Ранее сообщалось о том, что власти Китая обязали Tencent согласовывать все обновления её приложений c госорганами страны. Принятие каждого решения может занять до семи дней. В компании рассказали, что продолжают сотрудничество с регулятором и работают над защитой данных пользователей в приложениях.

Tencent — разработчик одного из самых популярных сервисов в Китае Weixin, который доминирует в китайском интернете. В приложении можно не только создавать чаты и блоги, но и вызывать такси, заказывать еду и оплачивать коммунальные услуги.