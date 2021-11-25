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Новости
Сергей Исенеков

WSJ: девять государственных компаний Китая попросили сотрудников удалить рабочие чаты в WeChat Статьи редакции

Всё из-за возможной угрозы безопасности.

11 11 комментариев
372 просмотров
Фото AFP

China Mobile, China Construction Bank, China National Petroleum и ещё шесть компаний в Китае сообщили сотрудникам, что рабочие чаты, созданные в Weixin (китайское название WeChat), могут содержать конфиденциальную информацию и их нужно удалить. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, государственные компании не раскрыли подробностей о проблемах с безопасностью в мессенджере. Они пошли на такой шаг из-за усиления контроля властями Китая за методом сбора данных интернет-гигантов.

Многие китайские компании — как государственные, так и частные — используют Weixin от компании Tencent для внутренних и внешних коммуникаций. Во время пандемии многие жители страны использовали приложение для удалённой работы. По словам источника The Wall Street Journal, переход к другим мессенджерам может быть постепенным. В своём заявлении Tencent добавили, что в качестве альтернативы Weixin предлагают использовать другое приложение — WeCom.

Ранее сообщалось о том, что власти Китая обязали Tencent согласовывать все обновления её приложений c госорганами страны. Принятие каждого решения может занять до семи дней. В компании рассказали, что продолжают сотрудничество с регулятором и работают над защитой данных пользователей в приложениях.

Tencent — разработчик одного из самых популярных сервисов в Китае Weixin, который доминирует в китайском интернете. В приложении можно не только создавать чаты и блоги, но и вызывать такси, заказывать еду и оплачивать коммунальные услуги.

В августе 2021 года власти обвинили WeChat и ещё 42 сервиса в незаконной передаче данных пользователей.

#новости #китай #wechat #мессенджеры

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Новости про Китай, как интересно!

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2
Андрей Охапкин
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2
Фирменный турник

нам удалять или пока повременить?

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0
Кирилл Вселенский

Скинь нюдес в вичат

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0
Фирменный турник

сначала ты мне скинь

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0
Андрей Рядькин

Ты нахуя мне минус поставил

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–1
Фирменный турник

я тебе тоже поставил и чо

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0
Фирменный турник

Минус миска чат

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0
Фирменный турник

Что означает "угроза безопасности" в Китае?

То, что чаты могут читать органы безопасности, или то, что не могут?

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0
Nick Rosenberg

Значит что угодно. Может кто-то распространяет стикеры с винипухом.

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0
АТВ

Интересно, а если в вичате скинуть Винни-Пуха не диснеевского, а нашего?

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