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Новости
Сергей Исенеков

В Казани прошёл стихийный митинг против QR-кодов. СМИ пишут минимум о 10 задержанных Статьи редакции

По оценке журналистов, в основном на митинг вышли люди «среднего и старшего возраста».

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Фото «Коммерсанта»

На площади рядом со входом в Казанский кремль прошёл стихийный митинг противников QR-кодов. По оценке некоторых СМИ, туда пришло около 100 человек. Об этом пишет «Бизнес Online» и «Коммерсантъ».

«Коммерсантъ» отмечает, что некоторые держали в руках плакаты, на которых было написано «Нет QR, мы не товар, а люди. Сила и правда за нами будет», пели песни и выкрикивали фразы о ненадобности кодов.

Фото «Коммерсанта»
Видео телеграм-канала «В Татарстане поймут»

По информации «Бизнес Online», рядом с Кремлём дежурили сотрудники МВД. Заместитель начальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин через мегафон призвал людей разойтись под угрозой административного ареста до 15 суток и штрафа до 30 тысяч рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», через 40 минут после начала митинга начались задержания. В автозаки уводили и тех, кто стоял в стороне и наблюдал за происходящим. Корреспондент издания насчитал два автобуса с задержанными. После этого участники акции разошлись.

Фото «Коммерсанта»

Корреспондент «Бизнес Online» сообщил, что задержаны по меньшей мере 10 человек.

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С 22 ноября 2021 года в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесённое заболевание. Если документа у жителя нет, то его не пустят в салон. Если проверка проходит во время движения, его попросят выйти на ближайшей остановке.

25 ноября власти республики смягчили правила проезда в общественном транспорте по QR-кодам. Теперь в автобусы, трамваи, троллейбусы и метро будут пускать не только с QR-кодами, но и со справкой о медотводе, а также тех, кто привился первым компонентом вакцины против коронавируса.

Драки, очереди и штрафы: как прошёл первый день…
Пока пассажиры и контролёры скандалили, таксисты поднимали цены, а горожане без QR-кодов искали…
tjournal.ru

#новости #qrкоды #covid19

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Smaug The Terrible

В принципе
Чем больше людей столкнется с жестокостью путинского режима, тем лучше

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5
За свободу и демократию

Всех этих бунтующих антиваксеров в автозаки и влепить штрафы. По другому с ними никак.

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–1
Антигравитационный торт

почему противников qr записали в антиваксеры?

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3
Фирменный турник

так ведь чтобы не иметь qr надо не вакцинироваться

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–1
Антигравитационный торт

переболеть можно, но основная претензия от предпринимателей

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0
Фирменный турник

год был.
можно было за себя и за сашку чипануться

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–1
Фирменный турник

и на пункты вакцинации

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0
pls help

За свободу и демократию

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0
pls help

.

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0
Михаил Кометов

Мне нравится смотреть, как власть продолжает медленно обсирается каждым своим действием

Ввести коды чтобы снизить заболеваемость = спровоцировать митинги, где люди заражаются еще больше

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2
Фирменный турник

ну что , как помитинговали?

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1
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