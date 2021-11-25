По оценке журналистов, в основном на митинг вышли люди «среднего и старшего возраста».

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Фото «Коммерсанта»



На площади рядом со входом в Казанский кремль прошёл стихийный митинг противников QR-кодов. По оценке некоторых СМИ, туда пришло около 100 человек. Об этом пишет «Бизнес Online» и «Коммерсантъ».

«Коммерсантъ» отмечает, что некоторые держали в руках плакаты, на которых было написано «Нет QR, мы не товар, а люди. Сила и правда за нами будет», пели песни и выкрикивали фразы о ненадобности кодов.

Фото «Коммерсанта»

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По информации «Бизнес Online», рядом с Кремлём дежурили сотрудники МВД. Заместитель начальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин через мегафон призвал людей разойтись под угрозой административного ареста до 15 суток и штрафа до 30 тысяч рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», через 40 минут после начала митинга начались задержания. В автозаки уводили и тех, кто стоял в стороне и наблюдал за происходящим. Корреспондент издания насчитал два автобуса с задержанными. После этого участники акции разошлись.

Фото «Коммерсанта»

Корреспондент «Бизнес Online» сообщил, что задержаны по меньшей мере 10 человек.

С 22 ноября 2021 года в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесённое заболевание. Если документа у жителя нет, то его не пустят в салон. Если проверка проходит во время движения, его попросят выйти на ближайшей остановке.