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Новости
Сергей Исенеков

СМИ: суд признал запрещённым в РФ контент четырёх автоблогеров в инстаграме, которые выкладывали видео с гонками Статьи редакции

Теперь Роскомнадзор может заблокировать их аккаунты.

68 68 комментариев
4318 просмотров
Блогеры Кирилл и Богдан «Feromon666» и Тот Самый Гоша

Московская прокуратура обратилась в Таганский суд с требованием заблокировать аккаунты популярных автомобильных блогеров Алана Енилеева (2,1 миллиона подписчиков), Кирилла и Богдана «Feromon666» (460 тысяч подписчиков) и «Тот Самый Gosha» (55 тысяч подписчиков). Об этом сообщает Baza.

Проверка прокуратуры показала, что они устраивали уличные гонки, нарушали ПДД, ездили по городу без номеров, а также советовали своим подписчикам бороться с камерами и штрафами.

Тот Самый Gosha заявил, что обвинения в его сторону «обман» и «нет ни одного видео с рекламой борьбы со штрафами», а номера снимает, чтобы «их никто не знал».

Скриншот TJ

Как пишет Mash, суд выявил в их видео нарушения статьи 149 ФЗ («Об информации и защите информации») и признал контент, опубликованный в соцсетях, запрещённым к распространению на территории России.

Алан Енилеев — один из первых российских киберспортсменов и автогонщик. В 2014 году на открытии Олимпиады в Сочи он выносил Олимпийский флаг на стадион. В 2019 году Forbes разместил Енилеева на четвёртом месте в рейтинге самых богатых российских инстаграм-блогеров.

#новости #суды #instagram

68 68 комментариев
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Фирменный турник

Пошла жара!

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15
Фирменный турник

В коэ-то веки запрещалка стрельнула по делу

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41
FOX

ну нет, не контент их надо блочить а штрафовать за нарушение пдд

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14
Фирменный турник

Им эти штрафы что орешки. Даже отсутствие прав не особо останавливает, о чём ты) Самое страшное это лишить их заработка и возможности понтоваться.

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18
Rond

Ты всерьез считаешь, что даже на нормальную тачку можно заработать этой хуетой? Особенно учитывая то, что 95% этих контент-криэйеторов имеют происхождение, позволяющее получать гранты напрямую от аллаха

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5
Максим Графов

Вполне можно, или ты думаешь, они белые и пушистые? Там все сторис в рекламе ставок, прокачке банковских счетов, пирамидах и тд, с заработком у них все в порядке

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1
Илья Щ

Ты в каком веке живёшь?

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–1
FOX

ну сколько то штрафов - отбирают права

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2
Фирменный турник

Да им и на это пофиг зачастую)

Ответить
4
Фирменный турник

Даже отсутствие прав не особо останавливает, о чём ты)

...
)

Ответить
0
Лига порвах

А потом штраф за езду без прав))0)

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0
Ква ква

Прогрессивная шкала штрафов + запрет на вождение.
Нарушение вождения - тюремный срок.
Ввод понятия опасный водитель. Если человек признан опасным водителем, страховые сами назначают страховые премии по своему усмотрению!
Открытые осаго не покрывают опасных водителей!

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0
Фирменный турник

Это получается только с контентом оппозиции, все что не контент оппозиции вызывает у полиции синдром "у меня лапки" ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
–1
Ква ква

Лишать прав и штрафовать. Если сами доказательства выкладывают в соцсети, использовать эти доказательства против них самих.

Ответить
0
Иван Прохоров

Я тебя понимаю, но говорить так нельзя

Ответить
2
Фирменный турник

Этатистам можно)

Ответить
3
Фирменный турник

А вот и либертарианские "защитники свобод", учащие нас всех, что говорить -льзя, а что нельзя.

Ответить
3
Gedevan

Почему нельзя?

Ответить
1
New

Странная логика.
Этих запрещать нельзя, а тех можно?

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2
Фирменный турник

Привет
Раз они умеют руководствоваться только запрещалкой, то пусть и во благо поработают

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1
Фирменный турник

Да ну, это опять какая-то извращённая тема

Ответить
0
Фирменный турник

Т.е. это не гаишники должны этих гонщиков ловить и штрафовать/лишать прав за систематические нарушения, это инстаграм должен совершить правосудие. Понятно.

Ответить
23
Андрей Рядькин

Я гаишника видел месяца два назад на кпп в другом городе. Хз есть ли они ещё

Ответить
6
Фирменный турник

номера снимает, чтобы «их никто не знал».

Это так не работает.

Ответить
14
Рпош Ашршщ

И правильно сделают. Еще на бутылку дополнительно не помешало бы посадить. Чем меньше таких даунов на дорогах, тем лучше

Ответить
10
Трусы Дитковского

Найдутся другие, будто мало проблем на дорогах в России, кроме опасной езды.

Ответить
–1
Андрей Рядькин

Инста наполнена до кроев полудурками с выходками за рулём. Они ни имена не номера не скрывают

Ответить
6
Фирменный турник

А проверять кол-во их нарушений, затем лишать прав и тд, если они повторяются, планируют?

Ответить
4
Фирменный турник

Так в инсте забанят же, откуда они теперь узнают о нарушениях

Ответить
5
Сергей Степанов

Заблокированный канал это скучная концовка, недавно тут один автоблогер продемонстрировал куда более фееричный финал.

Ответить
5
Фирменный турник

Зря. Лучше б и дальше гоняли и разъебались, никого не забрав.
Да и что им помешает сделать новую страницу и своих тупеньких подписчиков туда перегнать?

Как всегда полумеры которые ничего не дают, СПАСИБО НАХУЙ)))

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2
Фирменный турник

как это сочетается с законом о запрете указывать национальности

Ответить
1
Chikk

Уже приняли?

Ответить
1
Фирменный турник

колонтитулы оформляют

Ответить
4
пепси

сука не слышал это со времен написания дипломной

Ответить
7
Кирилл Вселенский

Алан это русский

Ответить
1
испанский смех

черный

Ответить
2
Chikk

Пожив в пасмурной Москве, многие теряют природный цвет. Так что можно просто и скромно: долбоёбы.

Ответить
2
испанский смех

это преступники

Ответить
1
Chikk

Всё взаимосвязано. :)

Ответить
2
Ochered Syka

А сажать на что будут? На рычаг кпп?

Ответить
1
Антигравитационный торт

картинка с сидением на капоте БМВ.jpg

Ответить
1
7 Da

на выхлопную трубу

Ответить
0
пепси

Поддерживаю

Ответить
1
испанский смех

с воздуха?

Ответить
0
Фирменный турник

С БПЛА

Ответить
0
Миржан Досымбаев

Гоняйте братья! 😅

Ответить
1
wmhy

А Анал Енилеев не тот, который флаг в Сочи с Михалковым тащил?

Ответить
1
wmhy

тот))))

Ответить
0
Александр Королёв

А чего так можно было? Почему тогда канал Навального ещё не закрыт?

Ответить
1
Сергей Ахрем

Чёт не припомню видео где Алан особо гоняет

Ответить
1
Руслан Астратов

Надеюсь, эти ребята найдут свой отбойник )

Ответить
1
АТВ

А можно также обратить внимание на ещё ряд автоблогеров, включая Присядалыча ?

Ответить
1
Фирменный турник

Просто снимаю свои номера что бы не кто не знал из на это я имею право

интересно что у него в голове

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1
Кирилл Вселенский

Ну чтож, кто не устраивал гонки против репрессий Навального, тот пусть теперь не плачет

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Хотя Ефремов устраивал и вроде тоже не супер вышло..

Ответить
0
испанский смех

давно его не было в уличных гонках

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4
Chikk

Кином же занят. Победил на конкурсе недавно.

Ответить
0
Chikk

Вот это поворот. И на какой же завод, ребята? :D

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

А ВОТ ПОРА.

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0
Андрей Рядькин

@Тот самый допрыгался, голубчик

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0
Фирменный турник

а также советовали своим подписчикам бороться с камерами и штрафами

И прививками

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0
Lmsfmh 08

А skodastreetracing там как? )

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0
Photuum

Одобряю

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0
7 Da

феромон666 хахаххахаха

это он такой типа адский пылкий любовник полулысый что ли

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0
Decadence

О, лол, Богдана знаю с детства. Я думал, что их контент не пользуется прямо уж популярностью.

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0
Стас Фарбер

Походу любую неугодную инфу теперь можно сделать экстремизской и неугодной и любого человека забанить

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0
Соколов Андрей

Какие русские лица и фамилии.

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0
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