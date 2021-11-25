Теперь Роскомнадзор может заблокировать их аккаунты.

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Блогеры Кирилл и Богдан «Feromon666» и Тот Самый Гоша

Московская прокуратура обратилась в Таганский суд с требованием заблокировать аккаунты популярных автомобильных блогеров Алана Енилеева (2,1 миллиона подписчиков), Кирилла и Богдана «Feromon666» (460 тысяч подписчиков) и «Тот Самый Gosha» (55 тысяч подписчиков). Об этом сообщает Baza.

Проверка прокуратуры показала, что они устраивали уличные гонки, нарушали ПДД, ездили по городу без номеров, а также советовали своим подписчикам бороться с камерами и штрафами.

Тот Самый Gosha заявил, что обвинения в его сторону «обман» и «нет ни одного видео с рекламой борьбы со штрафами», а номера снимает, чтобы «их никто не знал».

Скриншот TJ



Как пишет Mash, суд выявил в их видео нарушения статьи 149 ФЗ («Об информации и защите информации») и признал контент, опубликованный в соцсетях, запрещённым к распространению на территории России.