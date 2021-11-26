По мнению специалистов, если антипрививочному движению не будет оказано противодействие, то оно может вылиться в уличные протесты.

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Ассоциация интернет-технологов подготовила доклад для оценки масштабов распространения фейков о коронавирусе. Чаще всего такой контент появляется в маргинальных сообществах, пишет «Коммерсантъ».

Ключевым критерием нахождения ложного конетнта стало наличие антипрививочной пропаганды, основанной на лженаучных теориях. Они использовали автоматизированный поиск по ключевым словам в соцсетях, а затем вручную исключили нерелевантные результаты. «В вакцинах чипы», «все привитые умрут через два года», «это проект Билла Гейтса по чипизации населения»,— приводят специалисты примеры фейков.

Примеры таких публикаций представлены в соцсетях не только в виде постов, но и в качестве описаний к различным видео. Например, автор одного из них подробно разбирает состав вакцин и находит в них якобы ядовитые вещества. В другом посте рассказывают историю о том, как таможенники в одном аэропорту утверждали, будто вакцинированных можно вычислить с помощью рамок металлодетектора из-за наличия в их организме тяжелых металлов. Популярностью также пользуется и фейк о том, что вакцина содержит некий «Люциферон», создающий под кожей татуировку дьявола.

Больше всего страниц с подобным контентом удалось обнаружить во «ВКонтакте» — 122 сообщества, на которые подписаны 11 миллионов пользователей. По суммарному количеству подписчиков большего всего в «Одноклассниках»: на 85 популярных страниц с фейками о коронавирусе подписаны 18 миллионов аккаунтов. Среди пабликов специалисты отмечают «Общенародный союз возрождения России», «Антиутопия и утопия», «Ведический мир», «Телеканал Сталинград» и страницу в инстаграме «Сорок сороков».

При этом директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, что нельзя сравнивать антиваксеров и протестующих против QR-кодов.

Антиваксеров на самом деле не так много. А противники QR-кодов часто выступают против подобных инициатив, так как у них есть опасения, что это нанесёт вред их экономической активности. Потенциал у протеста сейчас, может, и есть, но точно оценить эту угрозу трудно.

Виктор Потуремский

директор по политическому анализу Института социального маркетинга

