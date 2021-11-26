За время раскопок нашли 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов с человеческими головами.

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25 ноября в египетском Луксоре торжественно открыли Аллею сфинксов, которая исторически соединяла Карнакский и Луксорский храмы. Власти устроили масштабное шоу с историческим костюмированным представлением. Об сообщает газета Ahram.

По версии учёных, аллею длиной 2,7 километра преимущественно построили в период правления 18-й династии фараонов (примерно в XVI веке до н. э.). Строительство началось при фараоне Тутмосе III и царице Хатшепсут. Всего на ней — более тысячи статуй.

На первой части аллеи располагаются сфинксы с головами барана и телом льва, а на второй — сфинксы с человеческой головой, которые возводили при фараонах 30-й династии. Дорога была засыпана песком в течение многих веков. Восстанавливать памятник начали в 1940-х годах. Из-за этого власти снесли незаконные постройки и переселили жителей в новый район.

После реставрационных работ Аллея сфинксов впервые соединила храмы Луксора и Карнака, как это последний раз было в древние времена. Министр туризма Халед Эль-Энани заявил, что Луксор стал крупнейшим музеем под открытым небом в мире.

Фото Getty Images

Фото Getty Images