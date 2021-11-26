Комитет Госдумы поддержит законопроект о запрете показа в интернете сцен с «сексуальными девиациями» Статьи редакции
Депутаты хотят ограничить показ однополых сексуальных связей не только детям, но и всем пользователям.
- О поддержке законопроекта рассказала «Ведомостям» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. До этого подобные предложения обсуждались Роскомнадзором.
- Останина отметила, что планирует поддержать запрет показа в интернете сцен с «сексуальными девиациями» для всех пользователей сети, а не только детей. Однако на согласование этот законопроект пока не поступал.
- Авторы предлагают изменить статью 6.21 КоАП РФ «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», убрав из неё словосочетание «среди несовершеннолетних», и добавив к «нетрадиционным сексуальным отношениям» уточнение «сексуальные девиации».
- Останина отмечает, что речь идёт «об излишествах, о том, когда переступается нравственная черта».
Действующее российское законодательство допускает показ гомосексуальных отношений, но с маркировкой «18+». Однако в прокате уже вырезали подобные сцены. Например, как это было в фильме «Рокетмен» об Элтоне Джоне, где убрали сцены с поцелуями и сексом.
К «сексуальным девиациям» относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. Свод психологических заболеваний постоянно изменяется — раньше в этот список входили гомосексуальность и транссексуальность.
В Афганистане вполне себе традиция у взрослых мужиков мальчиков тарабанить. Хотя если вспомнить поцелуй в животик от Лучезарного, то таки да, берутся лучшие практики из Афганистана.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8
@DTF , там ваша общественность еще не описалась кипятком от того, как бравое государство героически противостоит бесовской западной повесточке, бесконечное нытьё о каковой уже давно поглотило все комменты на вашем сайте?