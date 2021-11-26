В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение (по запрету их показа). Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение.