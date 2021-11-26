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Новости
DTF

Комитет Госдумы поддержит законопроект о запрете показа в интернете сцен с «сексуальными девиациями» Статьи редакции

Депутаты хотят ограничить показ однополых сексуальных связей не только детям, но и всем пользователям.

35 35 комментариев
991 просмотров
  • О поддержке законопроекта рассказала «Ведомостям» глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. До этого подобные предложения обсуждались Роскомнадзором.
  • Останина отметила, что планирует поддержать запрет показа в интернете сцен с «сексуальными девиациями» для всех пользователей сети, а не только детей. Однако на согласование этот законопроект пока не поступал.

В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение (по запрету их показа). Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение.

Нина Останина
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей
  • Авторы предлагают изменить статью 6.21 КоАП РФ «О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», убрав из неё словосочетание «среди несовершеннолетних», и добавив к «нетрадиционным сексуальным отношениям» уточнение «сексуальные девиации».
  • Останина отмечает, что речь идёт «об излишествах, о том, когда переступается нравственная черта».

Безусловно, сейчас в законе есть норма, которая допускает показ сцен, с художественной точки зрения раскрывающих чувства героев, но сейчас речь идёт об излишествах, о том, когда переступается нравственная черта.

Нина Останина
председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

Действующее российское законодательство допускает показ гомосексуальных отношений, но с маркировкой «18+». Однако в прокате уже вырезали подобные сцены. Например, как это было в фильме «Рокетмен» об Элтоне Джоне, где убрали сцены с поцелуями и сексом.

К «сексуальным девиациям» относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. Свод психологических заболеваний постоянно изменяется — раньше в этот список входили гомосексуальность и транссексуальность.

Роскомнадзор предложил запретить видеосервисам…
Под действие новых ограничений могут попасть фильм «50 оттенков серого» и сериалы «Миллиарды» и…
tjournal.ru

#новости #фильмы #сериалы #законы

35 35 комментариев
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35 комментариев
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rustyrazor

Берут лучшие практики у своих партнеров из Афганистана.

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17
Огненный велосипед

Перенимают международный опыт

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3
Огненный велосипед

В Афганистане вполне себе традиция у взрослых мужиков мальчиков тарабанить. Хотя если вспомнить поцелуй в животик от Лучезарного, то таки да, берутся лучшие практики из Афганистана.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8

Бача-бази
Бача-бази (перс. بچه‌بازی, буквально означает «играть с мальчиками») — вид сексуального рабства и…
ru.wikipedia.org
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2
rustyrazor

Читал когда-то про эту дичь.

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0
Chikk

Готовят почву для саммита. :)

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1
Огненный велосипед

На самом деле проект небось продвигают для блокировки видео с пытками в колониях

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7
aliftin

Так ты их один хер нигде не посмотришь нормально. Только телеграмм каналы и сайты однодневки. На порно сайты такое не загрузить. А вот порно отличное от гетеросексуалтного вполне. Вот с ним теперь и будет борьба. Гача видео под нож теперь.

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1
Огненный велосипед

Так это не только порно касается. Художественные фильмы с гомосексуальными сценами- всё.

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0
Огненный велосипед

сексуальными девиациями

По каким критериям будет определяться девиация это или нет?
Так-то в МКБ ничего про это нет, или из мемуаров Темнейшего?

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5
Огненный велосипед

Всё, что не является миссионерской позой, видимо. И обязательно нужно проговорить вслух, что персонажи занимаются сексом только с целью зачатия ребёнка. И женщина ни в коем случае в сцене секса не должна получать удовольствие.

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1
Огненный велосипед

И их сын пойдёт в армию, а если будет дочь, то обязательно забеременеет в 14 чтобы нарожать солдат!

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1
Огненный велосипед

8 детей к 30 годам!

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0
Огненный велосипед

Депутаты хотят ограничить показ однополых сексуальных связей не только детям, но и всем пользователям ТЖ

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2
Smaug The Terrible

Сколько ТЖшники будут это терпеть?

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1
Огненный велосипед

Орлов терпел и нам велел

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1
Smaug The Terrible

Орлов забанен за наши грехи

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2
Огненный велосипед

А вот это уже перебор.

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1
Пётр Козлов

То есть до этого всё что было это норма пнятненько

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0
Mikhail Pukas

Обидно, что коснется не только как сосутся мужики, но и как женщины.

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1
Огненный велосипед

@DTF , там ваша общественность еще не описалась кипятком от того, как бравое государство героически противостоит бесовской западной повесточке, бесконечное нытьё о каковой уже давно поглотило все комменты на вашем сайте?

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–1
rustyrazor

На дтф же все-таки не только дегенераты сидят.

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1
Пётр Козлов

Скажите этот DTF сейчас с вами в одной комнате?

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0
Огненный велосипед

Посмотрим, как они попробуют заблочить гей-порно ВКонтакте.

А если у них это получится, то тогда придется удалять и остальное порно. Сейчас они отмазываются тем, что якобы просто не успевают.

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0
Plan 🇧&🇨

два камента подряд

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0
Огненный велосипед

блядь, а лесбиянки это же тоже однополый секс(((

они хотят вообще все порно удалить?

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0
Eugen T

Под эту мульку можно весь интернет удолить

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0
Chikk

Давно пора. Совсем не стало хорошего кина. Сплошные наркотики в тиливизере и ябутца в жопы. Фу.

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0
I-van Zhi

Как это работает? Рынок же тоже должен порешать? Если никто это не смотрит, для кого это выкладывают?

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0
Сергей Степанов

Да заколебали эти запрещатели. Это путь в никуда.

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0
Огненный велосипед

желающий найти найдет, а что там в официальном интернете на прогосплощадках будет меня не сильно волнует

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0
Владислав Микк

А можно я сам буду выбирать смотреть как сосутся мужики или перематывать?

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0
Огненный велосипед

Нет нельзя

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0
aliftin

Как же приятно жить в стране где целый комитет государственной думы стоит на страже моей гетеросексуальности. Ещё и людей закрывать можно за то что я радугу на флаге увидел.

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0
Огненный велосипед

Девиация
Духовное развитие и добродетель
Смотри не перепутай

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0
Bkmz Иванов
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0
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