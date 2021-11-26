Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":891,"title":"\u0414\u0435\u0431\u044e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u0431\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0411\u0438\u043b\u043b\u0438 \u0410\u0439\u043b\u0438\u0448 \u2014 \u043e \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438 \u0438 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=891&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/462096-poslushat-novoe-debyutnyy-albom-brata-billi-aylish-finneasa-o-konnela&placeBit=1&hash=2707e9d0c69f3c387278fe273fb61845d805b4456d6f8db210d40342d34b0f84","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

В Ростове депутат принесла стопку подписей против введения QR-кодов. Ей ответили тремя коробками с данными о смертности Статьи редакции

В итоге Ростовская область поддержала законопроект.

131 131 комментарий
3854 просмотров
Фото i161.ru

Депутат от КПРФ Ирина Полякова на обсуждение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте принесла коробку с 5118 подписями жителей Ростовской области против принятия документа. Их собрали в регионе за три дня. Об этом сообщает местное издание i161.ru.

В ответ на это председатель парламента и депутат от «Единой России» Александр Ищенко попросил вынести три коробки с копиями свидетельств о смерти граждан от Covid-19 в области за полтора года пандемии. Количество погибших он сравнил с потерями России в Первой Мировой войне.

Фото i161.ru

Очевидно, что эти меры разрабатывались специалистами. Они мало кому понравятся, они в чём-то ограничивают права.

Александр Ищенко
председатель парламента Ростовской области

В итоге Заксобрание Ростовской области большинством голосов поддержало законопроект. Однако проголосовали за него только 42 депутата от «Единой России». КПРФ данными о смертности от Covid-19 убедить не удалось: члены партии вместе со «Справедливой Россией» (10 человек) голосовали против. Воздержались от решения два депутата от ЛДПР.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение.

Законопроект отправили в регионы. Они должны предоставить в Госдуму свои отзывы до 14 декабря. За принятие документа выступили в Новосибирской, Нижегородской, Брянской областях, Татарстане, Башкирии и других. Северная Осетия сначала не поддержала законопроект, но потом депутаты передумали и на повторном голосовании выступили за меры.

Первое чтение законопроекта запланировали на 16 декабря. Однако в ряде регионов QR-коды уже ввели — например, в Казани и Камчатском крае.

Драки, очереди и штрафы: как прошёл первый день…
Пока пассажиры и контролёры скандалили, таксисты поднимали цены, а горожане без QR-кодов искали…
tjournal.ru

#новости #qrкоды #covid19 #регионы

131 131 комментарий
33
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
131 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Огненный велосипед

окей, как связаны эти коробки? дайте ей полтора года, она соберет 10 таких коробок подписей

Ответить
21
Рыжий

Да даже неделю бы ей дали вместо 3х дней - собрала бы x2, а то и больше. Даже от привитых можно услышать осуждение этих qr кодов

Ответить
11
Дмитрий Григорьев

В условиях России, к сожалению, скорее всего будет примерно так: отберут ещё часть прав, а лучше не станет. Потому что людей ограничат, а на остальное забьют и опять проебут все полимеры.

Да и на запреты все всё равно кладут и на этот положат. Пострадают в итоге самые законопослушные, те, кому некомфортно нарушать закон в принципе, каким бы бредовым он не был. А эпидемия как была, так и останется.

Кстати, на подходе новый штамм и, похоже, опаснее дельты. Игра на выживание в самом разгаре.

Драган про ковид
Тем временем у нас вылупился новый пренеприятный вариант — B.1.1.529. Видимо, уже завтра ВОЗ присвоит ему новую букву: ню. И если верно всё то, что о нём пишут сейчас, он может оказаться куда хуже дельты.

→ Главное

У этого варианта сумасшедшее число мутаций: только в S-белке —...
Тем временем у нас вылупился новый пренеприятный вариант — B.1.1.529. Видимо, уже завтра ВОЗ присвоит ему новую букву: ню. И если верно всё то, что о нём пишут сейчас, он может оказаться куда хуже дельты.

→ Главное

У этого варианта сумасшедшее число мутаций: только в S-белке — 32 мутации (это куда больше, чем в дельте и бете, вместе взятых).

Самое неприятное: у этого варианта много мутаций, которые помогают ускользать от иммунитета. Но если прошлые ускользающие варианты обычно плохо закреплялись и обладали сравнительно невысокой инфекционностью, то у B.1.1.529, вероятно, с этим всё в порядке, и распространяется он, судя по первым эпидемиологическим данным, прекрасно.

• С большой вероятностью B.1.1.529 лучше передаётся и прекрасно ускользает от иммунного ответа. От этого варианта следует ожидать ухода от большинства моноклональных антител и резкое ухудшение эффективности вакцин.

• В случае с B.1.1.529 мы имеем дело уже не с отдельными кластерными вспышками, а с передачей и распространением внутри популяции — среди разных кластеров, в разных обстоятельствах и с разной географией вспышек.

Распространение

• А как он распространяется? Впервые вариант обнаружили в Ботсване. Образцы совсем свежие: им по 10-15 дней. Также B.1.1.529 обнаружили в ЮАР и в Гонконге. Все три образца очень разные: в одном случае заболел младенец (что означает передачу внутри популяции), в другом — произошла прорывная инфекция у привитого, в третьем случае вариант выявили в Гонконге у путешественника, вернувшегося из ЮАР и сдавшего тест по возвращении.

Вариант активно распространяется в ЮАР. Больше всего образцов сейчас в провинции Гуатенг. Но рост не только там — B.1.1.529 быстро растёт и в других провинциях (особенно в Лимпопо и в Северо-Западной провинции).

Детально известно про географию трёх эпизодов из ЮАР: два случая приходится на г.о. Экурхулени (а там международный аэропорт), ещё один — в метро Йоханнесбурга, всё это на расстоянии в 70 км друг от друга.

Тем временем в ЮАР начался подъём заболеваемости. В абсолютных числах случаев пока немного (1275 за сутки, скользящее среднее 774), но относительный рост быстрый: +100% за последнюю неделю. Впрочем, пока неизвестно, связан ли рост в ЮАР с новым вариантом.

→ Мутации

• У B.1.1.529 — множество мутаций в двух ключевых частях шиповидного белка: в RBD и в NTD.

• Есть кластер из трёх мутаций (H655Y + N679K + P681H) в фуриновом сайте — части, которая отвечает за возможность входа вируса в клетку. За счёт этих мутаций вирус легче проникает в клетку и куда лучше передаётся. К слову, P681H — одна из худших мутаций дельты, во многом именно благодаря ей дельта обладает такой заразностью. Такое сочетание мутаций в фуриновом сайте встречается впервые.

• Есть ещё делеция NSP6, которая также повышает трансмиссивность. Ранее эту делецию обнаруживали в альфа, бета, гамма и лямбда вариантах.

• Есть мутации R203+G204R в N-белке, которые тоже связывают с повышенной инфекционностью.

• И хотя часть мутаций и их свойства хорошо известны по другим вариантам, в B.1.1.529 представлено много мутаций, которые до этого встречались совсем редко — поэтому с их свойствами мало что понятно.

• По всей видимости, этот вариант развился у пациента с иммунодефицитом или на иммуносупрессии и с хроническим ковидом.

Учёные встревожены. Так, вирусолог Рави Гупта, профессор Кембриджского университета, заявил, что впервые так сильно обеспокоен с момента появления дельты, и призвал привиться и носить маски — потому что этот вариант, вероятно, будет прекрасно уходить от нейтрализующих антител. Вирусолог Том Пикок говорит об очень длинной ветви мутаций и «по-настоящему ужасном» наборе мутаций в шиповидном белке.

Среди вакциноскептиков есть убеждение, что вакцинация только разгоняет эволюцию и позволяет вырастить наиболее опасные варианты. Пока, как мы видим, это не так: дельта-вариант впервые возник ещё в октябре 2020, распространился в марте 2021 в невакцинированной Индии, а B.1.1.529, по-видимому, родом из Африки, где полностью привито всего 7,1% населения (в ЮАР 24%, в Ботсване — 20%).
Ответить
6
Gedevan

Как-то странно вообще сравнивать подписи каких-то долбоебов со свидетельствами о смерти.

Ответить
6
Огненный велосипед

если бы вместо коробок ей бы привезли показать столько же гробов с ковидными, ты какую отмазку бы придумал?

Ответить
1
Огненный велосипед

причем тут отмазку? ты коммент не понял что ли мой?
каким образом связаны гробы за полтора года и подписи против куаркодов, объясни мне?

Ответить
4
69 комментариев
Doktor Streyndzhlav

Это же сколько человек выкопать пришлось бы

Ответить
1
Огненный велосипед

Однако проголосовали за него только 42 депутата от «Единой России». КПРФ данными о смертности от Covid-19 убедить не удалось: члены партии вместе со «Справедливой Россией» (10 человек) голосовали против.

вот так.
сколько бы подписей (или голосов против от других партий) не собрали, а депутат от единой россии всё равно принесёт больше (или вся их партия проголосует ЗА и пока-пока)

Ответить
1
Иван Прохоров

Ты что? Не понимаешь??? Прав тот, кто сметафорил!

Ответить
0
Дмитрий Чехов

Ну и будет у неё 51тыс. подписей, которые всё ещё капля в море.

Ответить
0
Огненный велосипед

Дай ей неделю и у неё будет 92 млн подписей, именно столько непривитых в России

Ответить
0
1 комментарий
Рыжий

Они мало кому понравятся, они в чём-то ограничивают права

В чем-то? Эти меры приравнивают меня, здорового не болеющего ковидом молодого человека, к ходячему биологическому оружию, которому нельзя ничего

Ответить
9
Огненный велосипед

меня, здорового не болеющего ковидом молодого человека

Но прививаться ты всё же не хочешь?

Ответить
11
Smaug The Terrible
Ответить
4
Рыжий

Если я не болею - какая разница привит я или нет? Дайте выбор, пцр тест или qr код, пусть антипрививочники платят

Ответить
1
Максим Соколовский

А васян, который купил qr код спокойно ходит где хочет

Ответить
8
Doktor Streyndzhlav

к ходячему биологическому оружию

Да, а что?

Ответить
0
Огненный велосипед

А как личная информация о гражданах, которая должна хранится в специальном месте, попала в руки третьих лиц - депутатов?

Предлагаю запретить в России бедность, в качестве аргумента можно использовать коробки со списком нищих людей

Ответить
12
Иван Громов

А я вот тоже что то не пойму. Как ему в руки попались копии свидетельств о смерти ? Кто ему их дал? По какому праву

Ответить
11
Огненный велосипед

Либо это были коробки с брошюрами местной пиццерии

Ответить
4
Chikk

У него безлимитный доступ к Госуслугам. Уровень "бог". Вот и распечатал.

Ответить
0
Vladislav Pauls

Что-то хрень какая-то получается чем больше прививают тем выше смертность вирус мутирует в вакцинированных в здоровом как замутирует(Я не кого не к чему не призываю. Просто это Моё мнение, и Я не внтиваксер)

Ответить
2
Григорий

Потому что очередная провальная реклама\пропаганда вакцинации во всем мире, не только у нас.
Сейчас вспышки во многих странах и даже в тех, где хорошо идет вакцинация.
Но статистика показывает, что летальные исходы в этих странах не больше сотни.
Скажите вы просто: "Если вы хотите болеть без последствий, то прививайтесь"
Нет начали про какие-то коллективные иммунитеты

Ответить
8
alien Alina

начали про какие то коллективные иммунитеты

почитай про опыт Японии, где оперативно привили кучу народу и именно огромное количество свежих прививок снизило
В Японии по состоянию на 22 ноября 2021 года среднее число коронавирусных смертей достигло лишь 0,02 на миллион граждан в сутки — то есть пару человек на всю страну

Полностью вакцинировано 76,54% населения (включая детей — то есть практически все взрослые). Ровно полгода назад полностью привитых было 2,44%. Поэтому примерно 97% всех коронавирусных прививок в Японии — моложе шести месяцев, то есть они еще не «выдохлись».

https://naked-science.ru/article/medicine/weakstateisacurse

Ответить
3
1 комментарий
alien Alina

чем больше прививают тем выше смертность

Ну да ну да
Угадай по картинке где сколько вакцинировано? По чесноку, без купленных справок

Ответить
1
Огненный велосипед

вирус мутирует там, где привитых меньше и умирают там больше

Ответить
1
Vladislav Pauls

как он в здоровых мутирует?

Ответить
0
7 комментариев
Павел Мухунов

больше прививают тем выше смертность

Действительно хрень

Ответить
0
Павел Мухунов

https://t.me/rationalnumbers/3354
Добавлю стату сюда ещё

Рациональные числа
Смертность от коронавируса и статус вакцинации, 2021 (Our World in Data)

Диаграммы показывают количество зарегистрированных смертей в группе, делённое на общее количество людей в этой группе (и в расчёте на 100 000 человек). Первая диаграмма — все возрастные группы, остальные —...
Смертность от коронавируса и статус вакцинации, 2021 (Our World in Data)

Диаграммы показывают количество зарегистрированных смертей в группе, делённое на общее количество людей в этой группе (и в расчёте на 100 000 человек). Первая диаграмма — все возрастные группы, остальные — по отдельным возрастам

Данные приведены по США, потому что именно там CDC регулярно даёт данные о смертности с указанием на наличие прививки

Хорошо видно, что непривитые в США умирают гораздо чаще привитых. Также видно, что чем люди моложе, тем сильнее вакцина их защищает

@rationalnumbers
Ответить
1
3 комментария
darek

а где три коробки с данными насколько снижает смертность именно QR-код?

Ответить
5
Огненный велосипед

любую фигню делают, лишь бы не нормальный внутренний паспорт.
id карта в которую всё зашивали была бы куда эффективнее.
а то на стадион паспорт болельщика, в магазин qr код, ещё что придумают? :(

Ответить
0
Сергей Лукин

Предлагаю вынести коробки с информацией о:
1) затратах на здравоохранение в регионе до пандемии
2) затратах во время пандемии
3) жалобах людей (медиков и немедиков) и результаты исследований и экспертиз, которые показывают, что медицина в регионе находится в жопе и совершенно неподготовлена к пандемии
4) виновности ответственных лиц за неподготовленность медицины к пандемии и за увеличение смертности обычных людей, которые не получили должного лечения, не связанного с коронавирусом (отсутствие плановых и экстренных операций и т.д.)

Ответить
5
Пластиковое Окно

Коробки в студию!

Ответить
0
Smaug The Terrible

Внимание! Черный ящик!

Ответить
3
1 комментарий
Chikk

Очевидно, что эти меры разрабатывались специалистами

Целое кладбище Гугла разработано специалистами.

Ответить
5
Огненный велосипед

урыли антиваксера еее

Ответить
–5
aliftin

@Аркадий Соколов когда ты свои вопросы о вакцинации и русских будешь подкреплять коробками?

Ответить
2
Gedevan

Северная Осетия сначала не поддержала законопроект, но потом депутаты передумали и на повторном голосовании выступили за меры.

О! А может по поправкам в конституцию ещё раз проголосуем?

Ответить
1
Зянон

Сравнил с потерями в Первой мировой.

Типа погибшие тогда тоже не имели QR-кодов?

Ответить
1
Bkmz Иванов

Чё ж он эти коробки в сентябре не достал.

Ответить
1
Александр Хмара

Пора съебать в тайгу

Ответить
1
Огненный велосипед

Молодцы, теперь подтирайте жопу всеми этими бумажками

Ответить
0
Огненный велосипед

Зашли с козырей

Ответить
0
Огненный велосипед

бля приеду и что, даже в магазин не пустят? :/

Ответить
0
web-watcher

Шизики из КПРФ забыли как боролись с эпидемиями смертоносных вирусов в СССР и как сейчас борются с ковидом китайские коммунисты. Партия сказала прививаться – к исполнению! Никто мнение вакциноскептиков в СССР не учитывал.

Ответить
0
Мартин Кейб

"Партия сказала прививаться – к исполнению!"
Дело в том, что скорее дело принципа идёт, какая партия это сказала) а судя по настрою в ГД, всё что говорит ЕР - не соглашайся и топи против

Ответить
0
Cenzuram

Я "не очень" люблю власть. Но в ситуации с короной я почти полностью на их стороне
Абсолютно все врачи, и наши, и зарубежные твердят о том, что прививки нужны, объясняют причину - всем похуй
Всем похуй, что из-за отсутсвие массовой вакцинации корона все еще себя замечательно чувствует. У меня все ебучее окружение не делает прививки не потому что против, а потому что лень... А когда их начали заставлять, так они взвылись.
Заебали

Ответить
0
Камень Куст

Когда уже там антиваксеры среди трупов прогуливаться начнут, жду с нетерпением продолжение этого сюра

Ответить
0
Ботовод

тихтохеры ни памагли, типерь дипутаты кривляюцца??
прафукали шанс поклатсь свидетильств в каропки ксерокса, была бы висилее

Ответить
–2
Написать комментарий...
Читать все 131 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null