В Ростове депутат принесла стопку подписей против введения QR-кодов. Ей ответили тремя коробками с данными о смертности Статьи редакции
В итоге Ростовская область поддержала законопроект.
Депутат от КПРФ Ирина Полякова на обсуждение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте принесла коробку с 5118 подписями жителей Ростовской области против принятия документа. Их собрали в регионе за три дня. Об этом сообщает местное издание i161.ru.
В ответ на это председатель парламента и депутат от «Единой России» Александр Ищенко попросил вынести три коробки с копиями свидетельств о смерти граждан от Covid-19 в области за полтора года пандемии. Количество погибших он сравнил с потерями России в Первой Мировой войне.
В итоге Заксобрание Ростовской области большинством голосов поддержало законопроект. Однако проголосовали за него только 42 депутата от «Единой России». КПРФ данными о смертности от Covid-19 убедить не удалось: члены партии вместе со «Справедливой Россией» (10 человек) голосовали против. Воздержались от решения два депутата от ЛДПР.
В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение.
Законопроект отправили в регионы. Они должны предоставить в Госдуму свои отзывы до 14 декабря. За принятие документа выступили в Новосибирской, Нижегородской, Брянской областях, Татарстане, Башкирии и других. Северная Осетия сначала не поддержала законопроект, но потом депутаты передумали и на повторном голосовании выступили за меры.
Первое чтение законопроекта запланировали на 16 декабря. Однако в ряде регионов QR-коды уже ввели — например, в Казани и Камчатском крае.
В условиях России, к сожалению, скорее всего будет примерно так: отберут ещё часть прав, а лучше не станет. Потому что людей ограничат, а на остальное забьют и опять проебут все полимеры.
Да и на запреты все всё равно кладут и на этот положат. Пострадают в итоге самые законопослушные, те, кому некомфортно нарушать закон в принципе, каким бы бредовым он не был. А эпидемия как была, так и останется.
Кстати, на подходе новый штамм и, похоже, опаснее дельты. Игра на выживание в самом разгаре.
→ Главное
• У этого варианта сумасшедшее число мутаций: только в S-белке —...
→ Главное
• У этого варианта сумасшедшее число мутаций: только в S-белке — 32 мутации (это куда больше, чем в дельте и бете, вместе взятых).
• Самое неприятное: у этого варианта много мутаций, которые помогают ускользать от иммунитета. Но если прошлые ускользающие варианты обычно плохо закреплялись и обладали сравнительно невысокой инфекционностью, то у B.1.1.529, вероятно, с этим всё в порядке, и распространяется он, судя по первым эпидемиологическим данным, прекрасно.
• С большой вероятностью B.1.1.529 лучше передаётся и прекрасно ускользает от иммунного ответа. От этого варианта следует ожидать ухода от большинства моноклональных антител и резкое ухудшение эффективности вакцин.
• В случае с B.1.1.529 мы имеем дело уже не с отдельными кластерными вспышками, а с передачей и распространением внутри популяции — среди разных кластеров, в разных обстоятельствах и с разной географией вспышек.
→ Распространение
• А как он распространяется? Впервые вариант обнаружили в Ботсване. Образцы совсем свежие: им по 10-15 дней. Также B.1.1.529 обнаружили в ЮАР и в Гонконге. Все три образца очень разные: в одном случае заболел младенец (что означает передачу внутри популяции), в другом — произошла прорывная инфекция у привитого, в третьем случае вариант выявили в Гонконге у путешественника, вернувшегося из ЮАР и сдавшего тест по возвращении.
• Вариант активно распространяется в ЮАР. Больше всего образцов сейчас в провинции Гуатенг. Но рост не только там — B.1.1.529 быстро растёт и в других провинциях (особенно в Лимпопо и в Северо-Западной провинции).
• Детально известно про географию трёх эпизодов из ЮАР: два случая приходится на г.о. Экурхулени (а там международный аэропорт), ещё один — в метро Йоханнесбурга, всё это на расстоянии в 70 км друг от друга.
• Тем временем в ЮАР начался подъём заболеваемости. В абсолютных числах случаев пока немного (1275 за сутки, скользящее среднее 774), но относительный рост быстрый: +100% за последнюю неделю. Впрочем, пока неизвестно, связан ли рост в ЮАР с новым вариантом.
→ Мутации
• У B.1.1.529 — множество мутаций в двух ключевых частях шиповидного белка: в RBD и в NTD.
• Есть кластер из трёх мутаций (H655Y + N679K + P681H) в фуриновом сайте — части, которая отвечает за возможность входа вируса в клетку. За счёт этих мутаций вирус легче проникает в клетку и куда лучше передаётся. К слову, P681H — одна из худших мутаций дельты, во многом именно благодаря ей дельта обладает такой заразностью. Такое сочетание мутаций в фуриновом сайте встречается впервые.
• Есть ещё делеция NSP6, которая также повышает трансмиссивность. Ранее эту делецию обнаруживали в альфа, бета, гамма и лямбда вариантах.
• Есть мутации R203+G204R в N-белке, которые тоже связывают с повышенной инфекционностью.
• И хотя часть мутаций и их свойства хорошо известны по другим вариантам, в B.1.1.529 представлено много мутаций, которые до этого встречались совсем редко — поэтому с их свойствами мало что понятно.
• По всей видимости, этот вариант развился у пациента с иммунодефицитом или на иммуносупрессии и с хроническим ковидом.
Учёные встревожены. Так, вирусолог Рави Гупта, профессор Кембриджского университета, заявил, что впервые так сильно обеспокоен с момента появления дельты, и призвал привиться и носить маски — потому что этот вариант, вероятно, будет прекрасно уходить от нейтрализующих антител. Вирусолог Том Пикок говорит об очень длинной ветви мутаций и «по-настоящему ужасном» наборе мутаций в шиповидном белке.
Среди вакциноскептиков есть убеждение, что вакцинация только разгоняет эволюцию и позволяет вырастить наиболее опасные варианты. Пока, как мы видим, это не так: дельта-вариант впервые возник ещё в октябре 2020, распространился в марте 2021 в невакцинированной Индии, а B.1.1.529, по-видимому, родом из Африки, где полностью привито всего 7,1% населения (в ЮАР 24%, в Ботсване — 20%).
Однако проголосовали за него только 42 депутата от «Единой России». КПРФ данными о смертности от Covid-19 убедить не удалось: члены партии вместе со «Справедливой Россией» (10 человек) голосовали против.
вот так.
сколько бы подписей (или голосов против от других партий) не собрали, а депутат от единой россии всё равно принесёт больше (или вся их партия проголосует ЗА и пока-пока)
Потому что очередная провальная реклама\пропаганда вакцинации во всем мире, не только у нас.
Сейчас вспышки во многих странах и даже в тех, где хорошо идет вакцинация.
Но статистика показывает, что летальные исходы в этих странах не больше сотни.
Скажите вы просто: "Если вы хотите болеть без последствий, то прививайтесь"
Нет начали про какие-то коллективные иммунитеты
начали про какие то коллективные иммунитеты
почитай про опыт Японии, где оперативно привили кучу народу и именно огромное количество свежих прививок снизило
В Японии по состоянию на 22 ноября 2021 года среднее число коронавирусных смертей достигло лишь 0,02 на миллион граждан в сутки — то есть пару человек на всю страну
Полностью вакцинировано 76,54% населения (включая детей — то есть практически все взрослые). Ровно полгода назад полностью привитых было 2,44%. Поэтому примерно 97% всех коронавирусных прививок в Японии — моложе шести месяцев, то есть они еще не «выдохлись».
https://naked-science.ru/article/medicine/weakstateisacurse
https://t.me/rationalnumbers/3354
Добавлю стату сюда ещё
Диаграммы показывают количество зарегистрированных смертей в группе, делённое на общее количество людей в этой группе (и в расчёте на 100 000 человек). Первая диаграмма — все возрастные группы, остальные —...
Диаграммы показывают количество зарегистрированных смертей в группе, делённое на общее количество людей в этой группе (и в расчёте на 100 000 человек). Первая диаграмма — все возрастные группы, остальные — по отдельным возрастам
Данные приведены по США, потому что именно там CDC регулярно даёт данные о смертности с указанием на наличие прививки
Хорошо видно, что непривитые в США умирают гораздо чаще привитых. Также видно, что чем люди моложе, тем сильнее вакцина их защищает
@rationalnumbers
Предлагаю вынести коробки с информацией о:
1) затратах на здравоохранение в регионе до пандемии
2) затратах во время пандемии
3) жалобах людей (медиков и немедиков) и результаты исследований и экспертиз, которые показывают, что медицина в регионе находится в жопе и совершенно неподготовлена к пандемии
4) виновности ответственных лиц за неподготовленность медицины к пандемии и за увеличение смертности обычных людей, которые не получили должного лечения, не связанного с коронавирусом (отсутствие плановых и экстренных операций и т.д.)
Я "не очень" люблю власть. Но в ситуации с короной я почти полностью на их стороне
Абсолютно все врачи, и наши, и зарубежные твердят о том, что прививки нужны, объясняют причину - всем похуй
Всем похуй, что из-за отсутсвие массовой вакцинации корона все еще себя замечательно чувствует. У меня все ебучее окружение не делает прививки не потому что против, а потому что лень... А когда их начали заставлять, так они взвылись.
Заебали