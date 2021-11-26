В итоге Ростовская область поддержала законопроект.

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Фото i161.ru

Депутат от КПРФ Ирина Полякова на обсуждение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте принесла коробку с 5118 подписями жителей Ростовской области против принятия документа. Их собрали в регионе за три дня. Об этом сообщает местное издание i161.ru.

В ответ на это председатель парламента и депутат от «Единой России» Александр Ищенко попросил вынести три коробки с копиями свидетельств о смерти граждан от Covid-19 в области за полтора года пандемии. Количество погибших он сравнил с потерями России в Первой Мировой войне.

Фото i161.ru

Очевидно, что эти меры разрабатывались специалистами. Они мало кому понравятся, они в чём-то ограничивают права. Александр Ищенко

председатель парламента Ростовской области

В итоге Заксобрание Ростовской области большинством голосов поддержало законопроект. Однако проголосовали за него только 42 депутата от «Единой России». КПРФ данными о смертности от Covid-19 убедить не удалось: члены партии вместе со «Справедливой Россией» (10 человек) голосовали против. Воздержались от решения два депутата от ЛДПР.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение.

Законопроект отправили в регионы. Они должны предоставить в Госдуму свои отзывы до 14 декабря. За принятие документа выступили в Новосибирской, Нижегородской, Брянской областях, Татарстане, Башкирии и других. Северная Осетия сначала не поддержала законопроект, но потом депутаты передумали и на повторном голосовании выступили за меры.