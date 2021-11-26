Ведомство считает, что это позволит оценивать показатель бедности в динамике.

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Министерство труда РФ предложило ввести дополнительный инструмент для оценки бедности в стране — «границу бедности», а также учитывать инфляцию при её оценке. Об этом пишет «Коммерсант»

За базовую «границу бедности» возьмут последнее значение прожиточного минимума, рассчитанное на основе потребительской корзины — 11,3 тысячи рублей. Росстат будет пересчитывать показатель «с учётом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал».

Ведомство рассказало, что «границу бедности» будут использовать только как статистический показатель, все меры поддержки будут назначаться с учётом прожиточного минимума.

Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум. То есть нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума Минтруд

С 2021 года в России начал действовать новый порядок определения прожиточного минимума, теперь в расчёт принимается не стоимость потребительской корзины, а медианный доход населения. На ближайшие пять лет прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного дохода. Именно после ввода новой методики Счётная палата усомнилась, можно ли теперь использовать прожиточный минимум как целевой индикатор. Теперь Минтруд предложил новую оценку.

По словам Лилии Овчаровой, проректора ВШЭ, предложение Минтруда — техническое, речь не идёт о принципиальных изменениях в практике расчета числа в России бедных. «Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — утончила она.