Минтруд РФ предложил изменить методику определения уровня бедности, введя её «границу» — 11,3 тысячи рублей Статьи редакции
Ведомство считает, что это позволит оценивать показатель бедности в динамике.
Министерство труда РФ предложило ввести дополнительный инструмент для оценки бедности в стране — «границу бедности», а также учитывать инфляцию при её оценке. Об этом пишет «Коммерсант»
За базовую «границу бедности» возьмут последнее значение прожиточного минимума, рассчитанное на основе потребительской корзины — 11,3 тысячи рублей. Росстат будет пересчитывать показатель «с учётом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал».
Ведомство рассказало, что «границу бедности» будут использовать только как статистический показатель, все меры поддержки будут назначаться с учётом прожиточного минимума.
С 2021 года в России начал действовать новый порядок определения прожиточного минимума, теперь в расчёт принимается не стоимость потребительской корзины, а медианный доход населения. На ближайшие пять лет прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного дохода. Именно после ввода новой методики Счётная палата усомнилась, можно ли теперь использовать прожиточный минимум как целевой индикатор. Теперь Минтруд предложил новую оценку.
По словам Лилии Овчаровой, проректора ВШЭ, предложение Минтруда — техническое, речь не идёт о принципиальных изменениях в практике расчета числа в России бедных. «Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — утончила она.
В августе Росстат по итогам второго квартала 2021 года сообщил о 17,7 миллиона россиянах, чей доход был ниже уровня прожиточного минимума. По оценке службы, в России за чертой бедности живут 12,1% человек.
@Русская Дыня ТЫ ЧО, МИНИСТР ТРУДА???
Норм тогда, да. Просто я пользовался только хреновыми обогревателями и они нормально грели комнату только находясь в ее центре.
Ну, в том плане, что центральное / внутридомове общее отопление такая себе радость, так что если можно на электронных обогревателях нормально настроить все, то почему бы и нет.
Я с автономным температуру 1-3 раза в неделю изменяю в зависимости от погоды на улице, количества гостей, самочувствия членов семьи или просто потому что сегодня как-то холодно/жарко ощущается. Но это ещё как-то можно решить вентилями на трубах.
А вот решать проблему того, что со мной живёт человек, который без отопления мёрзнет поздней весной, более неприятно с центральным отоплением.
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