Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":906,"title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0440\u044b\u0431\u044c\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0448\u0443\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=906&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/316632-odezhda-kotoraya-rastet-vmeste-s-rebenkom-biotoplivo-i-krossovki-iz-chaynogo-griba&placeBit=1&hash=413af13d844da7e84c97fdf1d29e78ebf1a11a0edd61d068a8ddf7c16768b86e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Минтруд РФ предложил изменить методику определения уровня бедности, введя её «границу» — 11,3 тысячи рублей Статьи редакции

Ведомство считает, что это позволит оценивать показатель бедности в динамике.

100 100 комментариев
2285 просмотров

Министерство труда РФ предложило ввести дополнительный инструмент для оценки бедности в стране — «границу бедности», а также учитывать инфляцию при её оценке. Об этом пишет «Коммерсант»

За базовую «границу бедности» возьмут последнее значение прожиточного минимума, рассчитанное на основе потребительской корзины — 11,3 тысячи рублей. Росстат будет пересчитывать показатель «с учётом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал».

Ведомство рассказало, что «границу бедности» будут использовать только как статистический показатель, все меры поддержки будут назначаться с учётом прожиточного минимума.

Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум. То есть нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума

Минтруд

С 2021 года в России начал действовать новый порядок определения прожиточного минимума, теперь в расчёт принимается не стоимость потребительской корзины, а медианный доход населения. На ближайшие пять лет прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного дохода. Именно после ввода новой методики Счётная палата усомнилась, можно ли теперь использовать прожиточный минимум как целевой индикатор. Теперь Минтруд предложил новую оценку.

По словам Лилии Овчаровой, проректора ВШЭ, предложение Минтруда — техническое, речь не идёт о принципиальных изменениях в практике расчета числа в России бедных. «Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — утончила она.

В августе Росстат по итогам второго квартала 2021 года сообщил о 17,7 миллиона россиянах, чей доход был ниже уровня прожиточного минимума. По оценке службы, в России за чертой бедности живут 12,1% человек.

#новости

100 100 комментариев
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
100 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Огненный велосипед

В этой новости обязательно должна быть фотография министра труда, который каждое утро просыпается с мыслью о бедняках

Ответить
45
испанский смех
Ответить
19
Огненный велосипед

Интересно, у него галстук сшит по индивидуальному заказу?

Ответить
0
испанский смех

Я думаю это муляж на резиночке

Ответить
9
испанский смех

Испанская удавка

Ответить
4
Кот Эхолот

Мексиканский бы ему пошёл

Ответить
0
mt

Хз, чисто по массе тут судить глупо - отожраться можно и на самых дешёвых макаронах. Есть у него другие прегрешения?

Ответить
6
Огненный велосипед

Фэтшейминг

Ответить
4
Огненный велосипед

@Русская Дыня ТЫ ЧО, МИНИСТР ТРУДА???

Ответить
1
Огненный велосипед

Если бы я был министром труда, я бы круглосуточно шитпостил на TJ. Чем еще может заниматься министр труда?

Ответить
1
Огненный велосипед

Круглое

Ответить
1
Огненный велосипед

Хорршо что все бедняки худые

Ответить
0
Огненный велосипед

ред.

Ответить
0
Артём Лерман

Он же

https://youtu.be/Lh7eAnFKHLI

Ответить
0
Огненный велосипед

Зачем его снимают длиннофокусным объективом? Пожалели бы человека.

Ответить
0
Огненный велосипед

Следовательно, за 12 число 40000*60*24 = 57.6 миллионов человек подали заявление на эти выплаты. А что за выплаты-то хоть?

Ответить
0
Огненный велосипед

Съел всех бедняков

Ответить
0
Огненный велосипед

И не подавился

Ответить
0
Александр Осипенко

Бедность и средний класс разделяет всего 7 тысяч, неплохо

Ответить
29
Eugen T

Решающие 100$

Ответить
14
Smaug The Terrible

Или один поход в Ленту

Ответить
8
Smaug The Terrible

Ну ладно, два

Ответить
0
Огненный велосипед

Вот как хорошо в России работают социальные лифты!

Ответить
6
испанский смех

6 же

Ответить
1
Вячеслав Чиликанов

Да уже давно пора просто запретить слова "бедность", "нищий" и т.д. Нет бедности в России, нет нищеты. И рассчитывать не надо ничего

Ответить
15
Огненный велосипед

в России за чертой бедности живут 12,1% человек.

Наоборот.

Ответить
14
Огненный велосипед

Там же не сказано, с какой стороны черты.

Ответить
2
Kirill Semin

в России перед чертой бедности живут 12,1% человек.

получается новояз какой-то

Ответить
0
Огненный велосипед

Все правильно, остальные бедняки уже умерли.

Ответить
0
Огненный велосипед

Но все равно поучаствовали в голосовании и в переписи

Ответить
3
Огненный велосипед

перешагиваем черту бедности, видео в цвете.

Ответить
0
Огненный велосипед

я всё это хаваю, у меня нет выборов

Ответить
9
Огненный велосипед

Три прожиточных минимума на границе бедности

Ответить
7
Огненный велосипед

За базовую «границу бедности» возьмут последнее значение прожиточного минимума, рассчитанное на основе потребительской корзины — 11,3 тысячи рублей.

Они потребительскую корзину из дошираков составляли что-ли?

Ответить
3
Огненный велосипед

из просрочки за пятёрочкой

Ответить
11
Огненный велосипед

так она же бесплатная

Ответить
0
Огненный велосипед

Не подсказывай

Ответить
8
Огненный велосипед

с бабками торговаться надо правильно

Ответить
0
Огненный велосипед

ты хотел сказать пиздиться

Ответить
3
Damir ReDevil

В пересчете на килограмм дошик вполне себе элитные макарошки, так что скорее всего закладывали лапшу "красная цена"

Ответить
8
Огненный велосипед

Из базовых недортгих продуктов.

Ответить
1
испанский смех

Кручу верчу, дорогих россиян наебунькать хочу

Ответить
5
Stanley H. Tweedle

Это граница на 30к должна быть

Ответить
4
Огненный велосипед

Эта граница должна быть в долларах, потому что понятие об уровне дохода скачет синхронно с ценами, которые скачут синхронно с курсом нацвалюты

Ответить
3
Огненный велосипед

как раз сумма оплатить коммуналку))

Ответить
3
Огненный велосипед

Норм у тебя коммуналка

Ответить
–1
Огненный велосипед

вы зажали русский газ, нелюди

Ответить
2
Огненный велосипед

У меня к счастью вообще газа отродясь не было в квартире

Ответить
1
Антигравитационный торт

К счастью?

Ответить
2
Огненный велосипед

А на хуй он нужен?
С этими ебучими ограничениями от газовщиков. Ни перепланировку не сделать, как хочешь, закрывать шланги нельзя и всякое такое.

Ответить
1
Антигравитационный торт

Это такая пропаганда идёт в регионах без газа?

Ответить
2
Smaug The Terrible

Нам этот ваш газ нахой не нужон

Ответить
4
Огненный велосипед

А зачем он нужен если есть электричество?
Газ в МКД это лишние ограничения и обязательства. Плюс вероятность хлопка из за соседа алкаша долбоеба.

Ответить
5
Антигравитационный торт

А из-за соседа перепланировщика вообще может дом сложиться

Ответить
0
Огненный велосипед

Это панельный.
Принципиально панель не брал.

Ответить
1
Антигравитационный торт

Да любой, когда несушие стены крушат

Ответить
0
Огненный велосипед

А кто ты без своего костюма?

Сосед, алкаш, долбоеб.

Ответить
0
Огненный велосипед

У нас в старых районах города газ, а в новом самом большом все на электричестве изначально в 60х-70х строили.
Всю жизнь живу без газа и не вижу причин дрочить на него.

Ответить
1
Антигравитационный торт

Поживаешь с газом и научишся дрочить, у меня старая квартира вообще была с автономкой, это вообще лучшее что может быть

Ответить
1
Огненный велосипед

Чем лучше то

Ответить
1
Антигравитационный торт

Еда быстрее готовится, дешевле

Ответить
1
Огненный велосипед

Еда быстрее готовится

Лол что?

дешевле

На 100р?
Напоминаю что в домах с электроплитами действует сниженный тариф на электричество.

Я вообще про автономку спросил.

Ответить
1
Антигравитационный торт

Автономка это круть, тепло когда ты хочешь, а не ЖКХ, отключаешь соответственно тоже ты, цена копеечная, и нет ебучих кривых стояков, не нужно быть дома когда начинается отопительный сезон, т. к. воду не нужно сливать и заполнять

Ответить
0
Огненный велосипед

зачем ты сливаешь воду для отопления???ты шо делаешь, не трогай ее

Ответить
0
Антигравитационный торт

Я не сливаю

Ответить
0
Антигравитационный торт

ЖКХ сливает

Ответить
0
Огненный велосипед

ЖКХ прогоняет техническую воду по стоякам.

Ответить
0
Антигравитационный торт

Ну а летом не гоняет

Ответить
0
Огненный велосипед

ну вообще то должны, чтобы ты протечки мог зафиксировать на небольшом количестве холодной воды, а не затапливал себя кипятком

Ответить
0
Антигравитационный торт

Для того и клеят бумажки, что завтра будем включать отопление, сидите дома и смотрите не течёт ли вода

Ответить
1
Антигравитационный торт

Нет, можешь летом спокойно менять батареи

Ответить
0
Огненный велосипед

не нужно быть дома когда начинается отопительный сезон, т. к. воду не нужно сливать и заполнять

Что блядь?
Первый раз про такое вообще слышу ))

Ответить
0
Антигравитационный торт

Про что? Что центральное отопление сливает воду?

Ответить
0
Огненный велосипед

Про то что от меня что тотребуется когда начинасется отопительный сезон. Быть дома там например.

Ответить
0
Антигравитационный торт

Ну когда начинают спускать воздух и бегать по этажам, т. к. у каких то соседей трубы холодные

Ответить
0
Огненный велосипед

Это видимо какие то приколюхи старого фонда.
Хотя и в старых домах 60х 80х годоаюв помстройки такого не было у нас

Ответить
0
Антигравитационный торт

Любого

Ответить
0
Антигравитационный торт

https://yandex.ru/images/touch/search/?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20

Ответить
0
Огненный велосипед

Еда быстрее готовится

Слушай если у меня нет газа в квартире это не щначит, что я никогда не готовил на газу. В деревне на газу готовлю.
И не могу с тобой согласиться

Ответить
0
Skomorokh

Еда быстрее готовится

Так есть же индукция

Ответить
0
Skomorokh

Не понял, а как без газа отапливать? Центральное отопление или по обогревателю в каждой комнате? Или сейчас есть варианты симпатичных обогревателей, которые из угла нормально все греть будут? Я правда не в курсе.

Ответить
0
Огненный велосипед

Центральное отопление да либо домовая локальная котельня.

Или сейчас есть варианты симпатичных обогревателей,

Огромное количество.
Всмысле из за угла греть?

У меня вообще радиаторы фальш стеной зашиты и их не видно.

Ответить
0
Skomorokh

Норм тогда, да. Просто я пользовался только хреновыми обогревателями и они нормально грели комнату только находясь в ее центре.
Ну, в том плане, что центральное / внутридомове общее отопление такая себе радость, так что если можно на электронных обогревателях нормально настроить все, то почему бы и нет.

Ответить
0
Огненный велосипед

Чем тебя центральное то так печалит?

Ответить
0
Skomorokh

Я с автономным температуру 1-3 раза в неделю изменяю в зависимости от погоды на улице, количества гостей, самочувствия членов семьи или просто потому что сегодня как-то холодно/жарко ощущается. Но это ещё как-то можно решить вентилями на трубах.
А вот решать проблему того, что со мной живёт человек, который без отопления мёрзнет поздней весной, более неприятно с центральным отоплением.

Ответить
0
Ilya Tazikov

Норм так греет, или там сверху над батареей тоже перфорировано?

Ответить
0
Огненный велосипед

Не перфорировано
Греет так что они у меня регуляторы на минимальный минимум открыты.
Я левую батарею вообще открыл несколько дней назад. ред.

Ответить
0
Mitya 🍀🔰⚡

Каждый день в россии взрываются дома от утечки газа, ну его нахер от греха подальше

Ответить
0
Огненный велосипед

пожрать, жкх и на проезд. а большего нам и не надо

Ответить
2
испанский смех

А камней с неба?

Ответить
2
Vladislav Donets

За них тоже платить надо?(

Ответить
0
Огненный велосипед

Победа на бедностью близко

Ответить
1
Лев Глебович

Получается, что примерно 70% россиян всего живут в полтора раза выше этого порога. Богатенькие

Ответить
1
испанский смех

Буратины

Ответить
0
Огненный велосипед

Нужен налог на богатство для таких

Ответить
0
Андрей Рядькин

Путинский средний класс это сколько?

Ответить
0
Огненный велосипед

6 тысяч отделяют бичей от среднего

Ответить
0

Комментарий удален

Иван Маслов

Запятую по ошибке добавили. Имелось ввиду 113 тысяч

Ответить
0
Vladislav Pauls

теперь в расчёт принимается не стоимость потребительской корзины, а медианный доход населения. 10 олигархов 100000 должны лет 5-10 не работать?

Ответить
–1
испанский смех

Медианная это не среднее арифметическое ред.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 100 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null