В Архангельской области из-за льда разрушился мост за 20 миллионов рублей. Его открыли пять месяцев назад Статьи редакции
Отрезанными от большой земли оказались около 200 человек из пяти деревень.
Министерство транспорта Архангельской области проводит проверку после того, как в Холмогорском районе сломался новый понтонный мост через реку Емцу. Он установлен летом 2021 года и, по заверениям подрядчика, должен был прослужить более 50 лет. Об этом пишет издание 29.ru.
По сообщениям очевидцев, 23 ноября конструкцию моста повредила шуга — лёд, образовавшийся на реке. Из-за чего сооружение разломилось надвое.
В руководстве Холмогорского района заявили изданию, что в основном в деревнях живут пенсионеры, поэтому им «не надо ездить на работу и у них есть запасы продуктов».
В пресс-службе Минтранса Архангельской области рассказали, что на месте будет разбираться комиссия из сотрудников местной администрации и специалистов подрядчика: она и установит, когда мост должны отремонтировать.
Конструкция моста состояла из полимерных сегментов на основе полиэтилена высокой плотности и полипропилена. Каждый понтон должен выдерживать нагрузку в 120 тонн.
20 млн рублей для моста капитального - фигня. Нормальный мост трехпролетный капитальный(ну типа чтобы лет 70 простоял с парой капитальных ремонтов за всю жизнь) это минимум 100 млн. Понтонный мост в Архангельской области - это сезонная штука, типа только на период лето- весна, это нормальная тема, в таком удаленном месте, но его на зиму надо разрбрать, потому что ледовый зажор (это правильное слово), это когда шуга (по сути хлопья мокрого снега в перемешку со льдом) слепляется в огромный ком и собирает на себя все больше другого льда и давление на опору растет очень быстро. Для обычного моста это испытание, а понтонный просто не способен это выдержать поскольку он весь лед соберет. Короче либо кто-то проебался и не разобрал его вовремя, либо падение уровня образования в эксплуатирующих организациях стало совсем кошмарным и его просто не планировани убирать.
Не сказать, что это из говна и палок. Это нормальная тема, в удаленных районах, но она работает, если есть например какая-то организация, типа газовики, иои нефтяники, которые поддерживают переправу, можно и силами 3 человек и пары лебедок справиться на самом деле, чтобы его разобрать, это не хитрая фигня, но кто там будет этип заниматься, это же нужен хоть минимальный бюджет и навыки, это не сдали и хуй с ним, как обычно бывает, это ж эксплуатировать надо, ответственное содержание, вся херня.