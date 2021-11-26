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Новости
Сергей Исенеков

В Архангельской области из-за льда разрушился мост за 20 миллионов рублей. Его открыли пять месяцев назад Статьи редакции

Отрезанными от большой земли оказались около 200 человек из пяти деревень.

52 52 комментария
3697 просмотров
Фото из паблика «Холмогорская жизнь»

Министерство транспорта Архангельской области проводит проверку после того, как в Холмогорском районе сломался новый понтонный мост через реку Емцу. Он установлен летом 2021 года и, по заверениям подрядчика, должен был прослужить более 50 лет. Об этом пишет издание 29.ru.

По сообщениям очевидцев, 23 ноября конструкцию моста повредила шуга — лёд, образовавшийся на реке. Из-за чего сооружение разломилось надвое.

В руководстве Холмогорского района заявили изданию, что в основном в деревнях живут пенсионеры, поэтому им «не надо ездить на работу и у них есть запасы продуктов».

В пресс-службе Минтранса Архангельской области рассказали, что на месте будет разбираться комиссия из сотрудников местной администрации и специалистов подрядчика: она и установит, когда мост должны отремонтировать.

Конструкция моста состояла из полимерных сегментов на основе полиэтилена высокой плотности и полипропилена. Каждый понтон должен выдерживать нагрузку в 120 тонн.

#новости

52 52 комментария
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52 комментария
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Bad Mother Fucker

В руководстве района заявили изданию, что в основном в деревнях живут пенсионеры, поэтому

пошли они нахуй

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80
rustyrazor

Без моста у них нет шансов покинуть деревню и подхватить ковид за ее пределами. Так что власти просто заботятся о старшем поколении.

Ответить
21
Люц Шнайдер

На лыжах. Я думаю, что до этого они так и добирались.

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0
Gedevan

На лыжах и немного вплавь.

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Можно и пенсию не платить

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0
Огненный велосипед

внезапно зимой бывает лёд на реках
охуеть чиновник сделал открытие. защита от льда в откаты видимо не входила

Ответить
15
Огненный велосипед

Река Емца дала соснуть хуйца

Ответить
10
Dmitrii Bykov

Там ударение на Е

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1
Огненный велосипед

Река Емца дала соснуть туземцам

Ответить
8
Лев Глебович

«У них есть запасы продуктов» — примерно так же думают чинуши обо всех россиянах, когда инфляция растет со скоростью света.

Ответить
9
Мох

это где она так растет?

Ответить
–10
Огненный велосипед

Ты серьезно задаёшь этот вопрос или рофлянку словил?

Ответить
0
Огненный велосипед

Питается в депутатской столовой поди

Ответить
0
Огненный велосипед

Охуеть тоже хочу

Ответить
0
Огненный велосипед

Пойдем вместе. Скажем на входе что в прошлый раз здесь оставили твою сумку Гуччи, а сами в столовку

Ответить
0
Огненный велосипед

Давай

Ответить
0
Огненный велосипед

После сходки го

Ответить
0
Огненный велосипед

Возбуждено уголовное дело

Ответить
0
Огненный велосипед

На то что пожрали в столовой?

Ответить
0
Огненный велосипед

Несанкционированный доступ к привилегиям!

Ответить
0
Огненный велосипед

Ладно, придется идти в люксовый мак

Ответить
0
Люц Шнайдер

Если мост понтонный, то это же не проблема его заново собрать.

Ответить
4
Chikk

Это так не делается. Сначала комиссия, нужны заседания и прения.

Ответить
5
Люц Шнайдер

Ну вообще, без иронии, естественно нужно установить причину, обследовать объект и т.д. Просто я к тому, что это конструкция быстро чинится, ведь по-сути это же конструктор на поплавках.

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6
Chikk

Если без иронии, то текущее - это рабочий процесс. Выезжает ремонтная бригада из соседней в/ч и за несколько часов делает заново. Без комиссий, обследований и прочего. Ибо в самом деле - это простой понтонный мост через не самую широкую речку.

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8
Люц Шнайдер

Ну или так:)

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1
Денис Ковылин

Который ещё и разбираться должен при ледоставе, эксплуатант проебался.

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0
Огненный велосипед

В руководстве Холмогорского района заявили изданию, что в основном в деревнях живут пенсионеры, поэтому им «не надо ездить на работу и у них есть запасы продуктов».

я хуею от таких замечаний. он лично ходил изучал их запасы продуктов?

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3
Огненный велосипед

в основном в деревнях живут пенсионеры

то есть всё-таки не 100%
а те, кто не пенсионеры, по ним что?
или "в основном" это какой-то негласный оберег, который снимает всю ответственность за сказанные слова?

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3
Danil Oputin

Художественный фильм "Спиздили"

Ответить
2
Огненный велосипед

шуга — лёд, образовавшийся на реке

тж образовательный

Ответить
2
Огненный велосипед

шуга, бейби

Ответить
1
Люц Шнайдер

На море это так выглядит

Ответить
1
Люц Шнайдер

Это немного не так. Шуга это то, что образуется перед тем, как образуется лёд.

Ответить
0
Огненный велосипед

Да, я ниже чекнул что написали

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Архитектор моста такой: "Ну, прославиться строительством мостов не получилось, переходим ко второму варианту"

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2
Chikk

переходим ко второму варианту

Курсы погромистов, очевидно? :D

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Ну типа

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1
Огненный велосипед

Он установлен летом 2021 года и, по заверениям подрядчика, должен был прослужить более 50 лет

если не будет льда

Ответить
2
Виктор

20 млн рублей для моста капитального - фигня. Нормальный мост трехпролетный капитальный(ну типа чтобы лет 70 простоял с парой капитальных ремонтов за всю жизнь) это минимум 100 млн. Понтонный мост в Архангельской области - это сезонная штука, типа только на период лето- весна, это нормальная тема, в таком удаленном месте, но его на зиму надо разрбрать, потому что ледовый зажор (это правильное слово), это когда шуга (по сути хлопья мокрого снега в перемешку со льдом) слепляется в огромный ком и собирает на себя все больше другого льда и давление на опору растет очень быстро. Для обычного моста это испытание, а понтонный просто не способен это выдержать поскольку он весь лед соберет. Короче либо кто-то проебался и не разобрал его вовремя, либо падение уровня образования в эксплуатирующих организациях стало совсем кошмарным и его просто не планировани убирать.

Ответить
2
Огненный велосипед

согласен, тоже как увидел стоимость в 20млн, сразу было понятно, что это самый дешевый вариант из говна и палок, там даже воровать нечего было

Ответить
0
Виктор

Не сказать, что это из говна и палок. Это нормальная тема, в удаленных районах, но она работает, если есть например какая-то организация, типа газовики, иои нефтяники, которые поддерживают переправу, можно и силами 3 человек и пары лебедок справиться на самом деле, чтобы его разобрать, это не хитрая фигня, но кто там будет этип заниматься, это же нужен хоть минимальный бюджет и навыки, это не сдали и хуй с ним, как обычно бывает, это ж эксплуатировать надо, ответственное содержание, вся херня.

Ответить
0
Огненный велосипед

Удивляет распиздяйство, не думаю что у области есть возможность каждый год по 20 лямов платить

Ответить
0
Chikk

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить
1
Иван Громов

Такое

Ответить
1
Огненный велосипед

Ебать мой хуй, это что за покемон?

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0
Антон Сциталов

На фотографии понтон на берегу. То есть нужно дождаться закрепление льда и снова его собрать. Весной разобрать на время схода льда и собрать с потеплением.

То есть проблема в эксплуатации, а не в мосте. А разговоров-то было. Починят и дальше будет работать.

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1
Andrew Sychev

Ну так подрядчик должен был позаботиться об этом. Кто его будет разбирать? Пенсионеры?

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0
Алексей Иванов

Ну тупые
Надо было распилить все деньги без остатка, чтобы никакого моста вообще не возводили, и не пришлось бы позориться

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–3
Соседа собака
Ответить
0
Арман Барысов

Ротенберги строили? Если нет, то федеральные каналы об этом расскажут

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0
Иван Кондратьев

Вдруг кто соберётся в МГУ поступать?

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0
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