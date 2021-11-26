Отрезанными от большой земли оказались около 200 человек из пяти деревень.

{"id":481792} 3697 просмотров



Фото из паблика « Холмогорская жизнь

Министерство транспорта Архангельской области проводит проверку после того, как в Холмогорском районе сломался новый понтонный мост через реку Емцу. Он установлен летом 2021 года и, по заверениям подрядчика, должен был прослужить более 50 лет. Об этом пишет издание 29.ru.

По сообщениям очевидцев, 23 ноября конструкцию моста повредила шуга — лёд, образовавшийся на реке. Из-за чего сооружение разломилось надвое.

В руководстве Холмогорского района заявили изданию, что в основном в деревнях живут пенсионеры, поэтому им «не надо ездить на работу и у них есть запасы продуктов».

В пресс-службе Минтранса Архангельской области рассказали, что на месте будет разбираться комиссия из сотрудников местной администрации и специалистов подрядчика: она и установит, когда мост должны отремонтировать.