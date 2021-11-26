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Новости
Sasha Shambilova

«ВКонтакте» назвала действия Роскомнадзора «деструктивными» после новой угрозы штрафов за неудаление контента Статьи редакции

Регулятор требует от соцсети удалить ролики, встроенные с ютуба.

61 61 комментарий
1909 просмотров

«ВКонтакте» рассказала о новом административном деле из-за неудаления запрещённой информации. Как сообщает пресс-служба, претензии возникли в том числе к роликам, встроенным с внешних ресурсов — их опубликовали на ютубе.

Компания отмечает, что в одном из уведомлений Роскомнадзор говорит о комментариях к видео, которое также опубликовали на ютубе. При этом регулятор требует, чтобы «ВКонтакте» удалила сам ролик на своей площадке.

В связи с этим соцсеть заявила о давлении на соцсети — пресс-служба привела в пример поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вступили в силу 1 февраля. Согласно им, площадки должны сами следить за запрещённым контентом и удалять его. После этого «ВКонтакте» штрафовали дважды — общая сумма три миллиона рублей.

Один из них [штрафов] был за неудаление YouTube-роликов — все видео до сих пор доступны на этом ресурсе. Мы считаем такие действия деструктивными по отношению к площадке — они ограничивают пользователей в равном и справедливом доступе к информации.

пресс-служба «ВКонтакте»

Также соцсеть сообщила, что регулярно борется с недостоверной информацией. По заявлению компании, «ВКонтакте» ограничивает доступ к «материалам, которые могут быть опасны для здоровья и безопасности людей», а ботов и пользователей, устраивающих массовые рассылки, блокирует.

К началу ноября общая сумма штрафов соцсетям за неудаление запрещённой информации составила 180 миллионов рублей. При этом на Google также составили протокол за повторное нарушение. Компании грозит штраф от 1/20 до 1/10 от оборота корпорации в России. Это первое требование Роскомнадзора применить «оборотный штраф». Такой же штраф грозит Facebook.

#новости #соцсети #штрафы #вконтакте

61 61 комментарий
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aliftin

Назвала, но продолжила покорно выполнять все требования.

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16
Огненный велосипед

С другой стороны а что они могут сделать? Не удалять? Их закроют. Шумиха выглядит имхо логично

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4
aliftin

Ебало свое завалить и не строить из себя кого-то. Когда одной рукой ты выдаешь данные людей за репосты, а другой пишешь как ты озабочен действиями роскомнадзора, лучше молчать вовсе.

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16
Огненный велосипед

Не, я считаю ВК помойкой и не расстроюсь если она сгинет, но только через вот такую шумиху они могут хоть чего то добиться

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1
aliftin

Где шумиха то? Шум бы был если бы они отказались что-то делать, предали огласки какой нибудь лютый запрос или сказали своим пользователям как не безопасно писать в их социальной сети. А так это просто формальное сообщение о "озабоченности". Тех же что делает обычно ООН.

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2
Огненный велосипед

Если бы отказались, думаю подъехала бы уголовочка

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0
stikerman

Но ты прав, уже люблю

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0
Огненный велосипед

Кек, когда узнаешь что тебя кто то добавил в ЧС

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1
Smaug The Terrible

не закроются сами сегодня, так их закроют завтра

Ответить
0
Огненный велосипед

До завтра ещё дожить надо же

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1
Дмитрий Соболев

Солдаты НАТО, надо полагать?

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0
ред.

Их закроют.

Ну вот кстати хз, закроют ли, у них лобби в кремле тоже не хилое

Ответить
0
Огненный велосипед

Закроют руководство скорее, да)

Ответить
0
Огненный велосипед
Ответить
6
Ху Эмай

«ВКонтакте» назвала действия Роскомнадзора «деструктивными»

Обычно то конструктивные

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5
Огненный велосипед

че там усманов с государством договориться уже не может?

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2
Denis Galanov

делают вид, что за что-то еще борются )

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4
Огненный велосипед

сидит там лично Усманов и контент удаляет

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0
Огненный велосипед

"Я контент не пользую, я его удаляю. Тьфу на тебя, Роскомнадзор"

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0
Smaug The Terrible

Пчелы против пасечника

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1
Владислав Микк

бззз, епта!

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1
Огненный велосипед

Забавно наблюдать, как ВКонтакте и Яндекс так выборочно высказывают свои возмущения)))

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1
vlad novikov

А они действительно думали, что репрессии их не коснуться?

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1
Дмитрий Гришаев

Сашуль, а Ютуб разве не с заглавной буквы пишется?)

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0
Антигравитационный торт

нет, после того как убрали дизы

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1
Огненный велосипед

У меня дизы видны, как так? О чем вы?

Ответить
0
Антигравитационный торт

покажи

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0
Огненный велосипед
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1
Огненный велосипед

Блин скрин на корявом месте (

Ответить
0
Антигравитационный торт

выпишут из навальнистов теперь?

Ответить
0
Огненный велосипед

Так что получается кто-то не видит дизы а я вижу?)

Ответить
0
Антигравитационный торт

Да, скоро все не будут

Ответить
0
Огненный велосипед

Да ну (

Ответить
0
Антигравитационный торт

уже дня 4 так

Ответить
0
Огненный велосипед

Я такое видел у себя один раз. Может сами авторы это выключают? То что дизы не видно

Ответить
0
Антигравитационный торт

спал что ли? https://tjournal.ru/internet/472532-youtube-perestanet-otobrazhat-kolichestvo-dizlaykov-pod-video

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1
Огненный велосипед

Гребанная шиза. Тогда надо и плюсы убрать что за бред. Хорошо что я отказался от ютюб премиум, не помню из-за чего но тоже что-то подобное было как ютюб прогнудся

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1
Огненный велосипед

Сначала надо записаться (

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0
Groosha

И у меня видно везде

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1
Антигравитационный торт

скоро будет так

Ответить
0
Дмитрий Гришаев

Прям нерв задели?

Ответить
0
Антигравитационный торт

ну теперь не видно какие видео полезные, а какие шлак

Ответить
0
Дмитрий Гришаев

Ну да, миллионы же мух не могут ошибаться в том, что говно превосходное.

Ответить
0
Антигравитационный торт

ну попробуй найти видео с инструкцией какой-нибудь

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

а комментарии посмотреть?

Ответить
0
Антигравитационный торт

а все видео просмотреть?

Ответить
0
Антигравитационный торт

для этого и вводили

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0
Marhal_New _Arleana

Там полезные комменты в самом верху

Ответить
0
Sasha Shambilova

говорим про площадку, так что нет) вот такие фокусы

Ответить
0
Огненный велосипед

А можно для таких как я разжевать в чем разница

Ответить
0
Smaug The Terrible

говно ты и сам можешь разжевать

Ответить
0
Огненный велосипед

Прошу специалиста

Ответить
0
Smaug The Terrible

Не того просишь
@Либертарианство тут разжевать твое любимое надо

Ответить
0
Дмитрий Гришаев

Лааадно, прощаааю)

Ответить
0
Огненный велосипед

а все уже, поздно. продолжайте покорно подчиняться

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0
Огненный велосипед

Очнулись

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0
Дмитрий Григорьев

Есть такой танцевальный номер: борьба нанайских мальчиков.

Происходит от названия танцевального номера А. Матус-Марчука «Борьба нанайских мальчиков». На сцену выходят два мальчика в национальных костюмах и начинают бороться. Несмотря на кукольные лица, их движения естественны. В конце «мальчики» скидывают костюм — в костюме двух мальчиков прятался один человек!

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0
Огненный велосипед

видео, которой также опубликовали на ютубе. При этом регулятор требует, чтобы «ВКонтакте»

Ютуб уже именем нарицательным стал, а вкшечка нет

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0
Nikon Mockey

они ограничивают пользователей в равном и справедливом доступе к информации.

Дума:

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0

Комментарий удален

amoralhypothesis

Роскомнадзор прокомментировал в ответ:
- "Ой, а вам нравиться долбиться в задницу?"

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0
amoralhypothesis

А вы не думали что такими вбросами в СМИ, Роскомнадзор может отзывать свои действительно провальные решения, прикриваясь "отзывчивостью и уступками гражданскому обществу"

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0
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