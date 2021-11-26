Регулятор требует от соцсети удалить ролики, встроенные с ютуба.

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«ВКонтакте» рассказала о новом административном деле из-за неудаления запрещённой информации. Как сообщает пресс-служба, претензии возникли в том числе к роликам, встроенным с внешних ресурсов — их опубликовали на ютубе.

Компания отмечает, что в одном из уведомлений Роскомнадзор говорит о комментариях к видео, которое также опубликовали на ютубе. При этом регулятор требует, чтобы «ВКонтакте» удалила сам ролик на своей площадке.

В связи с этим соцсеть заявила о давлении на соцсети — пресс-служба привела в пример поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вступили в силу 1 февраля. Согласно им, площадки должны сами следить за запрещённым контентом и удалять его. После этого «ВКонтакте» штрафовали дважды — общая сумма три миллиона рублей.

Один из них [штрафов] был за неудаление YouTube-роликов — все видео до сих пор доступны на этом ресурсе. Мы считаем такие действия деструктивными по отношению к площадке — они ограничивают пользователей в равном и справедливом доступе к информации. пресс-служба «ВКонтакте»

Также соцсеть сообщила, что регулярно борется с недостоверной информацией. По заявлению компании, «ВКонтакте» ограничивает доступ к «материалам, которые могут быть опасны для здоровья и безопасности людей», а ботов и пользователей, устраивающих массовые рассылки, блокирует.