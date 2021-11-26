«ВКонтакте» назвала действия Роскомнадзора «деструктивными» после новой угрозы штрафов за неудаление контента Статьи редакции
Регулятор требует от соцсети удалить ролики, встроенные с ютуба.
«ВКонтакте» рассказала о новом административном деле из-за неудаления запрещённой информации. Как сообщает пресс-служба, претензии возникли в том числе к роликам, встроенным с внешних ресурсов — их опубликовали на ютубе.
Компания отмечает, что в одном из уведомлений Роскомнадзор говорит о комментариях к видео, которое также опубликовали на ютубе. При этом регулятор требует, чтобы «ВКонтакте» удалила сам ролик на своей площадке.
В связи с этим соцсеть заявила о давлении на соцсети — пресс-служба привела в пример поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вступили в силу 1 февраля. Согласно им, площадки должны сами следить за запрещённым контентом и удалять его. После этого «ВКонтакте» штрафовали дважды — общая сумма три миллиона рублей.
Также соцсеть сообщила, что регулярно борется с недостоверной информацией. По заявлению компании, «ВКонтакте» ограничивает доступ к «материалам, которые могут быть опасны для здоровья и безопасности людей», а ботов и пользователей, устраивающих массовые рассылки, блокирует.
К началу ноября общая сумма штрафов соцсетям за неудаление запрещённой информации составила 180 миллионов рублей. При этом на Google также составили протокол за повторное нарушение. Компании грозит штраф от 1/20 до 1/10 от оборота корпорации в России. Это первое требование Роскомнадзора применить «оборотный штраф». Такой же штраф грозит Facebook.
Есть такой танцевальный номер: борьба нанайских мальчиков.
Происходит от названия танцевального номера А. Матус-Марчука «Борьба нанайских мальчиков». На сцену выходят два мальчика в национальных костюмах и начинают бороться. Несмотря на кукольные лица, их движения естественны. В конце «мальчики» скидывают костюм — в костюме двух мальчиков прятался один человек!
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