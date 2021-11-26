Горняки уже давно жаловались на недопустимый уровень метана, но с этим ничего не делалось. По предварительной версии, в шахте взорвался именно этот газ.

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Шахта «Листвяжная» Снимок администрации Кузбасса

25 ноября на шахте «Листвяжная» из-за «взрыва метано-воздушной смеси» погиб 51 человек — 46 горняков и 5 горноспасателей. Шахтеры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.

Рассказываем главное о крупнейшей катастрофе в угледобывающей промышленности России с 2010 года — тогда из-за двух взрывов на шахте «Распадская» погиб 91 человек, а виновным никого не признали: то дело закрыли за истечением срока давности.

Независимый профсоюз считает «Листвяжную» одной из лучшей шахт России. После аварии на «Распадской» там не должно было повториться похожей ситуации

«Листвяжная» — часть холдинга «Сибирский деловой союз», 95% принадлежит Михаилу Федяеву, занимающему 177 место в рейтинге Forbes. Шахта разрабатывается с конца 1954 года. За 2020 год там добыли 4,7 миллиона тонн угля. Для сравнения: всего в России за этот же период добыли 401,5 млн тонн — на 40 тонн меньше, чем в 2019 году. Сокращение добычи в индустрии связывают с последствиями пандемии, падением спроса, сокращением производства электроэнергии во всём мире и снижением инвестиций.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук заявил, что «Листвяжная» входит в пятерку лучших российских шахт. Её реконструировали в 2003 году. По словам Мохначука, там установили «суперсовременное оборудование, современные системы безопасности, автоматизации, контроля, позиционирования людей». Этот профсоюз — это негосударственная организация, которая ставит одной и задач обеспечение «безопасного уровня условий труда».

В 2020 году на Коллегии Ростехнадзора Мохначук говорил, что после трагедии на шахте «Распадская» в России изменили горноспасательную систему, а Ростехнадзору дали новые полномочия: горно-спасательные части передали под управление МЧС и создали «угольную» прокуратуру, которая следит за соблюдением правил промышленной безопасности и охраны труда в угольной отрасли. Также внедрили систему контроля за местонахождением шахтеров, а в их каски встроили датчики метана и движения.

Во время трагедии на «Распадской» Владимир Путин был премьер-министром и по поручению президента Дмитрия Медведева сформировал правительственную комиссию по ликвидации последствий. Главой МЧС на тот момент был Сергей Шойгу. По словам Мохначука, тогда чиновники пересмотрели все регламентирующие документы и сделали так, чтобы «нормативная база полностью соответствовала всем требованиям». Но, по данным СМИ и горняков, эти требования игнорировало руководство шахты «Листвяжная».

Фото РИА «Новости»

Предварительная причина — метан. МЧС и руководство шахты спорят, сколько было взрывов

По данным МЧС, авария началась с задымления, которое произошло на глубине 250 метров. О взрыве в вентиляционном штреке шахты стало известно в 09:08 по местному времени (05:08 по московскому времени). Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин считает, что «скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар».

По данным источника ТАСС, причиной аварии стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте. На следующий день в МЧС заявили, что в шахте было два взрыва метана: при первом погибли шахтёры, при втором — спасатели, которые шли их спасать. В администрации шахты опровергли сообщения о втором взрыве. «Второго взрыва, от которого якобы погибли горноспасатели, не было. У них нет баротравм, они погибли от отравления окисью углерода», — объяснили там.

Свидетели рассказали, что перед задымлением слышали «хлопок», после которого по всем выработкам пронеслась взрывная волна. Горняки описали её как резкое движение воздуха. Взрыв метана поднял в воздух и воспламенил сухую угольную пыль. Она быстро потухла, но успела зажечь куски отбитой за ночную смену, но ещё не вывезенной породы.

Важно, что в «Листвяжной» добывают длиннопламенный каменный уголь, который отличается выделением большого количества копоти при горении. Он и наполнил шахту угарным газом. По последним данным МЧС, о которых рассказал глава Кузбасса, «хлопок произошёл во время пересменки».

Шахтёры и спасатели, вероятно, погибли из-за недостатка кислорода. Аппарата хватает лишь на 4-5 часов

В момент происшествия в шахте находились 285 человек. Вечером 25 ноября власти заявили, что погибли 52 человека — 46 горняков и 6 горноспасателей. Из шахты после взрыва живыми эвакуировали 239 человек, 50 из них госпитализировали. Большинство тел погибших осталось в шахте, а спасатели приостановили поиски из-за угрозы взрыва газа. После стабилизации температуры и концентрации метана тела погибших поднимут на поверхность.

Погибшие шахтёры и спасатели и не могли выжить из-за недостатка кислорода и высокой концентрации вредных газов, заявил командир отряда МЧС.

В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным. Юрий Ше командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда

Врио главы МЧС Александр Чуприян объяснил, что дыхательный аппарат пропавших горноспасателей рассчитан на четыре часа работы, самоспасатель — на пять. В разговоре с «Московским комсомольцем» горный инженер уточнил: «При ходьбе запаса воздуха хватает на 50 минут, при отсидке — на 5 часов». В администрации Беловского городского округа сообщили, что люди в шахте задохнулись угарным газом.

Близкий к расследованию дела источник «Коммерсанта» рассказал, что горнякам пришлось несколько километров идти к выходу быстрым темпом в затрудняющих дыхание приборах. По предварительным данным, одна из бригад остановилась для короткой передышки, люди попробовали обойтись без самоспасателей и потеряли сознание.

26 ноября один спасатель, которого считали мёртвым, смог выбраться, его доставили в больницу. Mash Siberia пишет, что он самостоятельно вышел к спасателям, пребывая в шоковом состоянии.

Врио главы МЧС навестил в больнице выжившего спасателя

По словам врачей, у выжившего спасателя наблюдается «общее переохлаждение, отравление продуктами горения», состояние оценивают как тяжёлое. Он лежит в реанимации, находясь в сознании, но пока не может рассказать, как именно выбирался из шахты.

Врач рассказал о состоянии выжившего спасателя

Изначально власти говорили, что ситуация находится под контролем, но через несколько часов уже заявили о катастрофе

Днём 25 ноября было известно о гибели 11 пропавших шахтёров, остальные 35 числились пропавшими без вести. 25 ноября на совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном говорилось, что «все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет». Власти также сообщали, что «газовая обстановка на обследованных участках неопасная, задымлённость слабая».

МЧС отправило под землю поисковые отряды. Чуприян говорил, что спасателям нужно пройти 7–8 километров по задымленной зоне, чтобы проверить всю разветвленную сеть выработок. После этого «Интерфакс» сообщил, что спасателям пришлось срочно покинуть шахту из-за высокой концентрации газа и опасности взрыва. Собеседник агентства уточнил, что вентиляция в шахте не работает.

Отряд спасателей из шести человек перестал выходить на связь. После этого троих нашли мёртвыми. «Им не хватило кислорода в баллонах», — рассказал источник «Интерфакса» в скорой помощи города Белово.

Вечером 25 ноября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уже сообщил, что шахта сильно загазована: концентрация оксида углерода превышает 0,25%, а метана — 6%, что создаёт угрозу его взрыва. Из-за этого спасательные работы прекратили, возобновив утром 26 ноября.

По словам главы Кузбасса, пробы воздуха от 26 ноября показывают, что ситуация будет хуже. «Только что вышли все отделения и они принесли пробы. Эти пробы сейчас обрабатываются, и первичные данные показывают, нами предполагается, что будет хуже ситуация», — сказал он.

На шахту доставили буровую машину, чтобы начать подавать инертную пену. «Туда не только инертные газы будут подаваться, но и охлаждение самого участка, что чрезвычайно важно», — рассказал Цивилёв.

Фото РИА «Новости»

О проблемах на шахте говорят годами. Горняков вынуждали работать при высоком уровне метана

Главное уголовное дело — о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Следственный комитет возбудил его против двух главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. По версии СК, за неделю до аварии они составили акты о «проверке» вентиляционного штрека участка, где произошла катастрофа, фактически ничего не проверив. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Ещё одно возбуждённое дело — о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ). По нему задержали директора шахты, его заместителя и начальника участка. По версии СК, авария произошла именно из-за несоблюдения правил: «Произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, находившиеся в выработке рабочие задохнулись». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Пяти фигурантам дела о трагедии на шахте «Листвяжная» СК уже предъявил обвинения — директору шахты, его первому заму, начальнику участка и инспекторам Ростехнадзора.

Это не первая крупная авария на «Листвяжной»: в 2004 году из-за взрыва метана погибли 13 человек. Девять сотрудников предприятия получили условные сроки.

«Тайга.инфо» пишет, что, по данным единого реестра проверок Генпрокуратуры, с 2015 года на предприятии прошло 77 инспекций.

В 2015 году Ростехнадзор нашёл 30 нарушений, массовые нарушения также нашли в 2016 и 2017 году.

Инспекторы МЧС трижды проверяли шахту в 2015—2016 годах, нарушений они не нашли.



В 2017 году суд установил, что датчики контроля метана и запыленности не работали, звуковая и световая сигнализации на вентиляционных штреках тоже.



В декабре 2018 года Сибирское управление Ространснадзора нашло 47 нарушений, которые в том числе касались нарушений техники безопасности и неотремонтированной инфраструктуры.



В феврале 2019 года Ростехнадзор обнаружили 83 нарушения на шахте и соседней обогатительной фабрике.



По данным «Коммерсанта», в 2020–2021 годах Беловский городской суд четыре раза наказывал «Листвяжную» за нарушения требований промышленной безопасности. Нарушения касались пылеподавления, например, допускались отложения угольной пыли на проходческом комбайне и не соблюдался график проведения пылевзрывозащитных мероприятий.

Ростехнадзор заявил, что в 2021 году ведомство провело 127 проверок на «Листвяжной»: выявили более 900 нарушений, девять раз работу шахты приостанавливали. По данным руководства самой шахты, к ноябрю большинство нарушений устранили.

Фото «Коммерсанта»

После аварии экс-сотрудник «Листвяжной» Денис Тимохин рассказал «Тайге.инфо» о многочисленных нарушениях на шахте. Например, в 2020 году ему на ногу упал большой комок породы. Начальник охраны труда предложил оформить травму как трудовую, но сотрудник отказался. На МРТ врачи сказали о необходимости срочной операции, но Тимохина «снова отправили работать в шахту с больной ногой».

Я почти все время ходил на доставку инструментов и запчастей в лаву. Там уже как-то было превышение метана, и дизелисты отказались ехать. Директор распорядился, чтобы доставщики ехали. Ну, выбора не было, не хочешь работать — увольняйся. А у всех кредиты, ипотеки. Вот и оставались там. Денис Тимохин экс-сотрудник «Листвяжной»

По словам Тимохина, его уволили после оформления полученной травмы как производственной. Он заявил, что «техники безопасности на „Листвяжной“ вообще не было» — метана было больше нормы, «намного». Он считает, что если бы предприятие остановило лаву (очистную подземную горную выработку с забоем большой протяженности, в которой производится добыча), «то всё выветрилось бы, а им всё больше угля надо».

При 1,5% метана должно все вырубаться. При 2% комбайн должен отключаться автоматически. А туда ставили перемычки, чтобы техника ездила при таком проценте. И охрана труда это пропускала. Когда приезжала трудовая инспекция, они тормозили всю лаву. И все было хорошо, типа лава самая замечательная. Но они просто не ходили тогда, когда лава ехала. Когда я работал в лаве, там было 4%. Мне плохо было: выходишь на свежую струю, продышишься и обратно. Денис Тимохин экс-сотрудник «Листвяжной»

Тимохин также рассказал «Ленте.ру», что зарплата зависела от объёмов добытого угля, а другие вопросы начальство не интересовали. «Сто тысяч тонн, например, надо в месяц выдать — мы и старались такой объем выдать. А если нет, начальник ругался: вот, вы отстаете, надо увеличивать темпы! И на 25 число ребята отставали, и начальник, видать, приказал побольше ехать. Они поехали и вот — не доехали…», — считает он.

Да я ж говорю, там метан, кислород… Всегда там так было — больше нормы всего. Начальство глаза закрывало на все и говорило: «Работайте». И горный мастер, и все… [...] Начальник охраны труда с ним [с директором шахты] под одну дудку пляшет. Никакой охраны труда, вообще ничего такого.

Денис Тимохин экс-сотрудник «Листвяжной»

Действующий сотрудник шахты рассказал «Газете.ru», что шахтёры регулярно сообщали о превышении допустимой нормы метана, но руководство игнорировало их жалобы. «Я приехал в первую смену, остановился в конвейерном здании, посидел маленько и подумал — пойду на улицу. Начал надевать свой рюкзак, самоспасатель — в это время произошел хлопок. Не возгорание, как заявляют», — сообщил он о первых минутах после взрыва.

«В предыдущие смены бывало такое, что чувствовали запах газа. По технике безопасности не положено работать при запахе газа», — рассказал Shot ещё один сотрудник шахты.

Один из горняков рассказал РБК, что на шахте уже были случаи, когда уровень метана был повышен, но «руководство никаких указаний после ЧП не давало».

Конкретно в этом случае я не вижу чьей-то вины. Однако у нас была ситуация, около двух месяцев назад, когда пришли в забой, газа — 7%, а допустимый показатель — 0,75%. Я начальнику указал на это, он ответил: запускайтесь. Я спросил: ты меня вообще слышишь?! Газа 7%! Начальник заявил: кому-то что-то не нравится? Идите домой. шахтёр в беседе с РБК

В прокуратуре также сообщили, что шахтёры ранее жаловались на высокий уровень метана в воздухе. Другой горняк подтвердил, что за последние месяцы содержание метана в воздухе не раз поднималось выше нормы.

А там было больше 2-4%. У нас есть фонари, в них стоит датчик метана. Он рассчитан на 1%. Когда 1% метана в воздухе, он моргает. Я работал недалеко от места, где произошёл взрыв, от лавы, где уголь добывался — на вспомогательном участке, там с главной ленты на нашу уголь сыплется. И у нас постоянно фонарь моргал. шахтёр в беседе с РБК

Вдова погибшего шахтера Инна Пиялкина рассказала, что за день до аварии на шахте произошёл пожар, но никаких мер после этого не приняли. Другие родственники заявили, что о нарушениях правил безопасности знали давно, но шахтёров всё равно отправляли работать: «23-го было 6% метана, 24-го — 7%. Заставили идти».

Спасателей наградили посмертно, а нарушения быстро нашли и на других шахтах

Путин назвал произошедшее «большой бедой», выразил соболезнования родственникам жертв, а также поручил организовать помощь семьям жертв и выживших. Президент также подписал указ о награждении шести горных спасателей: пятеро из них получили ордена Мужества посмертно.

Все шахты Кузбасса сразу же начали проверять по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Надзорный орган после проверки шести объектов отчитался о нарушениях при эксплуатации, слишком маленьким непрерывном отдыхе работников, дефиците средств индивидуальной защиты и проблемах с инструктажами по технике безопасности.

После проверок возбудили 28 административных дел, в том числе из-за неправильного использования лифтов, подъемных платформ и эскалаторов, а также из-за нарушений требований охраны труда. По версии прокуратуры, выявленные нарушения не носят критического характера и не требуют немедленной приостановки работы. По каждому обещают принять меры.