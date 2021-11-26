«Немного опоздали»: в американскую библиотеку вернули книгу, которую просрочили на 110 лет Статьи редакции
Если бы библиотека взимала штрафы за просроченную сдачу, то читателю пришлось бы отдать около 800 долларов.
Книгу Кейт Уиггин «Новые хроники Ребекки» 1907 года выпуска вернули в Публичную библиотеку в городе Бойсе, штат Айдахо. Об этом рассказали в фейсбуке библиотеки.
До 2021 года книга была зарегистрирована в библиотеке города Гарден-Сити. Там заметили, что на ней есть наклейка об учреждении в Бойсе. Поэтому её отправили туда. Однако в ней не удалось выяснить, кто брал в прошлом веке эту книгу, так как бумажных записей уже не осталось.
Как рассказала сотрудник библиотеки в Бойсе Энн Мари Мартин, дата на внутренней стороне обложки указывала на 8 ноября 1911 года — и книгу просрочили на 110 лет.
Работник библиотеки Энн Мари Мартин рассказала, что благодаря дате можно узнать информацию в отчётах о потерянных и изношенных книгах. В них сказано, что в ноябре и декабре 1911 года у читателей на руках было 13 книг, а всего у библиотеки — 159 изношенных, 6 оплаченных за просрочку и 173 потерянных книг. «Очевидно, что книга Уиггин не была изношена. Её либо потеряли, либо заплатили штраф», — сказала Мартин.
Штраф за утерянную или просроченную книгу стоил в библиотеке Бойсе 1,5 доллара. Однако с 2019 года там решили отменить плату.