Если бы библиотека взимала штрафы за просроченную сдачу, то читателю пришлось бы отдать около 800 долларов.

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Фото из фейсбука Публичной библиотеки в городе Бойсе



Книгу Кейт Уиггин «Новые хроники Ребекки» 1907 года выпуска вернули в Публичную библиотеку в городе Бойсе, штат Айдахо. Об этом рассказали в фейсбуке библиотеки.

До 2021 года книга была зарегистрирована в библиотеке города Гарден-Сити. Там заметили, что на ней есть наклейка об учреждении в Бойсе. Поэтому её отправили туда. Однако в ней не удалось выяснить, кто брал в прошлом веке эту книгу, так как бумажных записей уже не осталось.

Как рассказала сотрудник библиотеки в Бойсе Энн Мари Мартин, дата на внутренней стороне обложки указывала на 8 ноября 1911 года — и книгу просрочили на 110 лет.

Мы все удивились, когда книга появилась у нас. Мы задавались вопрос, что с ней происходило, какая её история? Она лежала в чей-то коробке, пока её не нашли, или кто-то умер и её решили отдать в библиотеку? Мы никогда этого не узнаем, но можем представить столько историй. При этом она не изношена и выглядит как новая.

Энн Мари Мартин библиотекарь



Работник библиотеки Энн Мари Мартин рассказала, что благодаря дате можно узнать информацию в отчётах о потерянных и изношенных книгах. В них сказано, что в ноябре и декабре 1911 года у читателей на руках было 13 книг, а всего у библиотеки — 159 изношенных, 6 оплаченных за просрочку и 173 потерянных книг. «Очевидно, что книга Уиггин не была изношена. Её либо потеряли, либо заплатили штраф», — сказала Мартин.

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