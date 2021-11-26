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Новости
Сергей Исенеков

«Немного опоздали»: в американскую библиотеку вернули книгу, которую просрочили на 110 лет Статьи редакции

Если бы библиотека взимала штрафы за просроченную сдачу, то читателю пришлось бы отдать около 800 долларов.

17 17 комментариев
790 просмотров
Фото из фейсбука Публичной библиотеки в городе Бойсе

Книгу Кейт Уиггин «Новые хроники Ребекки» 1907 года выпуска вернули в Публичную библиотеку в городе Бойсе, штат Айдахо. Об этом рассказали в фейсбуке библиотеки.

До 2021 года книга была зарегистрирована в библиотеке города Гарден-Сити. Там заметили, что на ней есть наклейка об учреждении в Бойсе. Поэтому её отправили туда. Однако в ней не удалось выяснить, кто брал в прошлом веке эту книгу, так как бумажных записей уже не осталось.

Как рассказала сотрудник библиотеки в Бойсе Энн Мари Мартин, дата на внутренней стороне обложки указывала на 8 ноября 1911 года — и книгу просрочили на 110 лет.

Мы все удивились, когда книга появилась у нас. Мы задавались вопрос, что с ней происходило, какая её история? Она лежала в чей-то коробке, пока её не нашли, или кто-то умер и её решили отдать в библиотеку? Мы никогда этого не узнаем, но можем представить столько историй. При этом она не изношена и выглядит как новая.

Энн Мари Мартин
библиотекарь

Работник библиотеки Энн Мари Мартин рассказала, что благодаря дате можно узнать информацию в отчётах о потерянных и изношенных книгах. В них сказано, что в ноябре и декабре 1911 года у читателей на руках было 13 книг, а всего у библиотеки — 159 изношенных, 6 оплаченных за просрочку и 173 потерянных книг. «Очевидно, что книга Уиггин не была изношена. Её либо потеряли, либо заплатили штраф», — сказала Мартин.

Штраф за утерянную или просроченную книгу стоил в библиотеке Бойсе 1,5 доллара. Однако с 2019 года там решили отменить плату.

#книги #сша

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17 комментариев
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Антигравитационный торт

Эй редакция алло, Барнаул, Алтайский край

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8
aliftin

Книгу верните, книгууууу

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1
Антигравитационный торт

Там Зеленский хочет чтобы его свергли

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0
Огненный велосипед

тж это теперь новости калифорнии?

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6
Огненный велосипед

Однако с 2019 года там решили отменить плату

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5
Огненный велосипед
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4
Огненный велосипед

формирует повестку дня

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3
Нейроорлов

Я устал

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3
Андрей Охапкин

@Нейроорлов

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0
FOX

до сих пор стыдно за книжку, которую брал в библиотеке в классе 7 :(

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0
Антигравитационный торт

ничего, всего год прошел

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1
FOX

ах если бы

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0
Антигравитационный торт

ты взрослый навальнист?

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0
FOX

типа того

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0
Антигравитационный торт

соболезную

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0
FOX

спасибо

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2
FOX

я даже (вспомнил) нашел ее

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0
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