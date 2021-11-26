В Великобритании человеку впервые установили полностью напечатанный на 3D-принтере глаз Статьи редакции
Протез более реалистичный и изготавливается быстрее аналогов.
40-летний Стив Вербе стал первым человеком, которому впервые установили глаз, напечатанный на 3D-принтере. Протезами он пользуется уже 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба глазной больницы Мурфилдса.
Протез 3D-глаза выглядит намного реалистичнее других аналогов. Кроме этого, как отмечает пресс-служба, для его изготовления не требуется инвазивное вмешательство — изготовление слепка глазницы, вместо этого используют сканирование.
Традиционные протезы изготавливаются около шести недель, потому что их расписывают вручную. Для печати 3D-глаза требуется два с половиной часа, после чего протез передают окуляристу для отделки, полировки и подгонки. Всего на изготовление такого глаза требуется две-три недели.
Материал не указан, но я так понимаю, что глаз не будет поворачиваться в глазнице. Есть технология изготовления протеза из коралла при которой капилляры прорастают внутрь и искусственный глаз поворачивается одновременно с собственным, так что со стороны даже не заметно, что это протез. Технология описывалась еще в античных трактатах, была забыта и заново открыта. У нас в России где-то делают такие протезы, не помню где именно.