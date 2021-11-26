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Новости
Sasha Shambilova

В Великобритании человеку впервые установили полностью напечатанный на 3D-принтере глаз Статьи редакции

Протез более реалистичный и изготавливается быстрее аналогов.

25 25 комментариев
2593 просмотров
Фото глазной больницы Мурфилдса 

40-летний Стив Вербе стал первым человеком, которому впервые установили глаз, напечатанный на 3D-принтере. Протезами он пользуется уже 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба глазной больницы Мурфилдса.

Когда я выходил из дома, то смотрел в зеркало — и мне не нравилось то, что я видел. Этот новый глаз выглядит фантастически, и благодаря технологии цифровой 3D-печати он будет только лучше и лучше.

Стив Вербе

Протез 3D-глаза выглядит намного реалистичнее других аналогов. Кроме этого, как отмечает пресс-служба, для его изготовления не требуется инвазивное вмешательство — изготовление слепка глазницы, вместо этого используют сканирование.

Традиционные протезы изготавливаются около шести недель, потому что их расписывают вручную. Для печати 3D-глаза требуется два с половиной часа, после чего протез передают окуляристу для отделки, полировки и подгонки. Всего на изготовление такого глаза требуется две-три недели.

Мы надеемся, что предстоящее клиническое исследование предоставит нам надёжные доказательства ценности этой новой технологии и покажет, какое преимущество предоставляет для пациентов. Очевидно, это может сократить листы ожидания.

Мандип Сагу
консультант-офтальмолог в глазной больнице Мурфилдс

#новости #технологии #наука #великобритания

25 25 комментариев
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ред.

Да у него походу вся морда на 3d принтере напечатана

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11
FOX
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5
Колыван Пряничков

а я уже порадовался что человек видеть стал
а это муляж всего лишь

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8
Слава Инженеров

он и так видит

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0
Колыван Пряничков

другим глазом - шуточки за 300

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3
Огненный велосипед

ого, и правда не отличить

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6
Антигравитационный торт

Фото глазной больницы Мурфилдса

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1
ИгорьOK
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2
stikerman

Отличить, видно же, но да, прогресс и правда шагнул

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0
Виктор Тарасов
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4
Ranae Est
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0
Елизавета Лебедкина

Ну не знаю, как-то 3д принтеры уже не поражают. Достаточно простая технология, про которую пишут из всех щелей по любому поводу.

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2
Никита Гинце

Ну и плохо что не поражают, с учётом того что каждый человек может себе заиметь 3D принтер дома, и при желании легко напечатать что угодно, от безделушки до протеза руки
К тому же качество FDM печати все улучшается, а цена за принтер уже приблизилась у стоимости относительно бюджетного смартфона

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2
Павел Каташев

А где вы увидели что глаз по технологии фдм изготовлен?

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0
Слава Инженеров

А где вы увидели, что он про глаз говорит?

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0
хуже некуда

Так если пишут, значит есть подоплёка)

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0
Жабка

Вставили глаз, а сфотографировался, как будто зубы.

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3
Anton NS

Когда я выходил из дома, то смотрел в зеркало — и мне не нравилось то, что я видел. Этот новый глаз выглядит фантастически, и благодаря технологии цифровой 3D-печати он будет только лучше и лучше.

Как-то бессвязно.

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2
Закомплексованная Душа

Теперь не стоит переживать перед выбором:
Вилкой в глаз или в жопу раз

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1
Антигравитационный торт

через него не видно ничего

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0
aliftin
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1
Tata Kindred

Материал не указан, но я так понимаю, что глаз не будет поворачиваться в глазнице. Есть технология изготовления протеза из коралла при которой капилляры прорастают внутрь и искусственный глаз поворачивается одновременно с собственным, так что со стороны даже не заметно, что это протез. Технология описывалась еще в античных трактатах, была забыта и заново открыта. У нас в России где-то делают такие протезы, не помню где именно.

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0
Кирилл Вселенский

Магия какая то

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0
Ranae Est

а можно поселить там аксолотля и он со временем вырастет. только во что - в руку, жабры или хвост - как повезет.

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0
Павел Каташев
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0
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