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Новости
Яна Ломакина

РБК: производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений Статьи редакции

И предустанавливать программы для чтения электронных книг.

19 19 комментариев
1170 просмотров

Правительство 26 ноября рассмотрит проект изменений в правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к правительству, и готовящийся документ.

Согласно проекту, производителей обяжут:

  • показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы, а не устанавливать её по умолчанию;
  • получать от пользователя отказ от отечественных приложений «в явном виде»;
  • включить в перечень предустановленного ПО программы для чтения электронных книг;
  • внедрить возможность удалить предустановленные программы.

Представитель индустрии отметил, что неясно, что конкретно значит формулировка «в явном виде». Изменения потребуют серьёзных технических доработок устройств, считает Антон Гуськов, член Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Samsung, Apple, Sony и другие.

Проект должен вступить в силу 1 марта 2022 года. По мнению Гуськова, ввести доработки к этому сроку «нереально». «Индустрия говорит, что в лучшем случае это можно будет реализовать к сентябрю следующего года», – считает он.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».

В августе член комитета Госдумы по информполитике попросил главу Минфицры проверить исполнение закона компанией Apple. По версии Атона Горелкина, пользователи iPhone могли пропустить экран выбора российских приложений, а после попытки установки возникала ошибка. Также по умолчанию в смартфоны производитель установил поисковик Google — без варианта выбора российского аналога.

В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.

#новости #право #технологии

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Огненный велосипед

Потом будут просить объяснительную в трёх экземплярах на бумаге, почему ты не хочешь поддерживать российского производителя ред.

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20
Добро и позитив

В список потенциальных иноагентов.

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6
Рудольф Нуриев

С печатью из облисполкома и подписью руководителя местного комсомола

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2
Павел Фролов

Ох, какие же нужные законы у нас регулярно принимаются, люблю Россию

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9
solawind

нужные , только не тебе, а приближенным ит компаниям типа хуяндекса

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0
Павел Фролов

Ты чёт в иронию вообще не умеешь

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3
Дмитрий Григорьев

Иронии вокруг столько, что датчик иногда ломается, с любым может случиться.

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2
Ушаков Тимофей

solawind написал логически правильный комментарии, который не противоречит твоему ироничному:
1. Ты иронично написал, что временами у нас принимаются "нужные" законы. То есть указывая, что законы принимаются ненужные
2. solawind понял твой ироничный комментарий, но отметил, что то, что тебе кажется ненужным на самом деле нужно кому-то заинтересованному. Что, кстати, тоже может являться иронией
3. Ты почитал, что solawind не может в иронию, что судя по его комментарию не является правдой

Павел, прошу, пожалуйста, быть в следующий раз внимательнее

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0
Кобзон Хиггса

"Отказ пользователя должен быть осуществлен в свободной форме, от руки, и в трех экземплярах направлен производителю устройства, в Роскомнадзор, и ГБУ "Жилищник" заказными письмами, с приложением заверенной копии паспорта. По истечении 4-х недель пользователю приходит QR-код, служащий подтверждением его прав на пользование данным устройством."

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5
Forrest_Dumb

Все правильно, пусть сначала сделают свою операционную систему вместо гугловской и смартфоны на своем железе, а не на кембриджской архитектуре с железом произведенным на нидерландском оборудовании. И потом уже ставят туда что хотят, хоть жопу пыни на локскрине, которую любители отечественных достижений должны будут целовать для разблокировки устройства)))

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3
Огненный велосипед

Между прочим, если бы экран реагировал именно на поцелуй, а не на обычное прикосновение, это была бы инновация.

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1
Alex A

Идея для стартапа кстати !

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0
Огненный велосипед

Ещё силу нажатия можно проверять для проверки искренности пользователя.

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0
Жабка

внедрить возможность удалить предустановленные программы.

А вот это в принципе норм.

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1
Пластиковое Окно

Отечественные к ним не будут относится, конечно же.

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1
Огненный велосипед

Звучит неплохо, чем больше выбора, тем лучше

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0
Имя И Фамилия

Знаешь где ещё выбор есть? В магазине приложений.

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2
Semen Semenov

Госуслуги ладно. Остальное хлам, даже если будут приплачивать не нужен.

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0
Огненный велосипед

Отказ с электронной подписью через Госуслуги.

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0
Shenmue

В явном виде)

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0
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