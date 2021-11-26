РБК: производителей устройств обяжут получать «явный отказ» пользователей от российских приложений Статьи редакции
И предустанавливать программы для чтения электронных книг.
Правительство 26 ноября рассмотрит проект изменений в правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране устройства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к правительству, и готовящийся документ.
Согласно проекту, производителей обяжут:
- показывать пользователю отдельное окно выбора поисковой системы, а не устанавливать её по умолчанию;
- получать от пользователя отказ от отечественных приложений «в явном виде»;
- включить в перечень предустановленного ПО программы для чтения электронных книг;
- внедрить возможность удалить предустановленные программы.
Представитель индустрии отметил, что неясно, что конкретно значит формулировка «в явном виде». Изменения потребуют серьёзных технических доработок устройств, считает Антон Гуськов, член Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в которую входят Samsung, Apple, Sony и другие.
Проект должен вступить в силу 1 марта 2022 года. По мнению Гуськова, ввести доработки к этому сроку «нереально». «Индустрия говорит, что в лучшем случае это можно будет реализовать к сентябрю следующего года», – считает он.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-телевизоры вступил в силу в апреле 2021 года. Перечень приложений определяет Минцифры. Большая часть утверждённых приложений — сервисы VK (бывшей Mail.ru Group) и «Яндекса». В список также вошли, например, сервис для бесконтактной оплаты от платёжной системы «Мир», антивирус «Лаборатории Касперского» и «Госуслуги».
В августе член комитета Госдумы по информполитике попросил главу Минфицры проверить исполнение закона компанией Apple. По версии Атона Горелкина, пользователи iPhone могли пропустить экран выбора российских приложений, а после попытки установки возникала ошибка. Также по умолчанию в смартфоны производитель установил поисковик Google — без варианта выбора российского аналога.
В октябре выяснилось, что больше половины пользователей новых смартфонов Apple и Samsung игнорируют или закрывают окна, предлагающие способы выбора предустановленных приложений. Таким образом, закон не привёл к росту использования российского ПО.
solawind написал логически правильный комментарии, который не противоречит твоему ироничному:
1. Ты иронично написал, что временами у нас принимаются "нужные" законы. То есть указывая, что законы принимаются ненужные
2. solawind понял твой ироничный комментарий, но отметил, что то, что тебе кажется ненужным на самом деле нужно кому-то заинтересованному. Что, кстати, тоже может являться иронией
3. Ты почитал, что solawind не может в иронию, что судя по его комментарию не является правдой
Павел, прошу, пожалуйста, быть в следующий раз внимательнее
"Отказ пользователя должен быть осуществлен в свободной форме, от руки, и в трех экземплярах направлен производителю устройства, в Роскомнадзор, и ГБУ "Жилищник" заказными письмами, с приложением заверенной копии паспорта. По истечении 4-х недель пользователю приходит QR-код, служащий подтверждением его прав на пользование данным устройством."
Все правильно, пусть сначала сделают свою операционную систему вместо гугловской и смартфоны на своем железе, а не на кембриджской архитектуре с железом произведенным на нидерландском оборудовании. И потом уже ставят туда что хотят, хоть жопу пыни на локскрине, которую любители отечественных достижений должны будут целовать для разблокировки устройства)))