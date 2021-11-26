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Новости
Яна Ломакина

Учёные нашли новый штамм Covid-19. ВОЗ созвала совещание, страны Европы и Азии приостановили авиасообщение с Африкой Статьи редакции

У нового варианта обнаружили 32 мутации — предположительно, он опаснее «дельты» и невосприимчив к вакцинам.

48 48 комментариев
1917 просмотров

Всемирная организация здравоохранения в 14:00 мск созвала экстренное совещание из-за найденного на юге Африки нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя организации Кристиана Линдмайера.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в Южной Африке, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В центральной провинции ЮАР B.1.1.529 уже вытеснил дельта-штамм и стал доминирующим среди заболевших — 90% из 1100 новых случаев заражения связаны с новым вариантом.

Как говорят исследователи, вирус проделал «большой скачок в эволюции». Учёные обнаружили в новом варианте коронавируса минимум 32 мутации спайкового белка — это примерно в два раза больше, чем у дельта-штамма. По мнению специалистов, из-за этого B.1.1.529 не только более заразен, но и может обходить защиту существующих вакцин и антител. Например, в Ботсване новый вариант уже нашли у привившихся.

Еврокомиссия из-за угрозы распространения B.1.1.529 предложит ЕС приостановить авиасообщение со странами Южной Африки, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Ursula von der Leyen @vonderleyen
The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

Полёты с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Зимбабве, Намибией и Эсватини (бывший Свазиленд) или въезд их граждан уже приостановили несколько государств, в их числе:

Вопрос о прекращении полётов россиян в ЮАР пока не стоит, сообщили ТАСС в российском посольстве.

Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки. Организация по итогам совещания решит, насколько опасен новый вариант коронавируса и даст свои рекомендации.

#новости #covid19 #здравоохранение

48 48 комментариев
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Сталин спас Россию

Хахаха, ваксеры соснули

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14
Ху Эмай

похуй, что мы все сдохнем, главное, что ваксеры соснули?)

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14
Огненный велосипед

да)))))

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11
Огненный велосипед

Не, главное что нужны QR коды)

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2
Chikk

Они необходимы! Как икона, как флаг. :)

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2
Chikk

А есть способы бессмертия? Рецепты, меры и упражнения? :)

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0
Огненный велосипед

в первый раз?

уже есть график на каждые 6 месяцев до конца жизни

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4
Сталин спас Россию

Говорят, через год апдейты коронавируса будут уже каждые 3 месяца выходить

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7
Огненный велосипед

"и невосприимчив к вакцинам"

ну наканец-то

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3
Огненный велосипед

но восприимчив ли он к куаркодам?

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10
Огненный велосипед

ваксеры, ваш ход?

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2
Neketa Fo

Хоть кто-то рад подобным новостям

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2
Огненный велосипед

Да вряд ли хоть кто то рад

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0
Огненный велосипед

Ну че, как там в Египет слетали в нерабочие?

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4
Chikk

Египет - это северная Африка. :)

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1
Сальвадор Лемонес

ДА БЛЯДЬ

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4
Огненный велосипед

и чо

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0
Сальвадор Лемонес

вроде не звал тебя.

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0
Огненный велосипед

я сама прихожу куда хочу, смуржий фарш

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

и чо

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0
Огненный велосипед

вроде не звала тебя.

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0
Ху Эмай

я тоже мутировал и стал невосприимчив к новостям про короновирус

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3
Огненный велосипед

Сядешь на 10 лет

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2
Ху Эмай

Я уже сижу в кресле

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1
Moria Koto

Что значит не восприимчив к вакцинам? Это вирус, он по определению не может быть восприимчив к вакцине.
Ну а то, что для нового штамма ещё нет вакцины - закономерно и логично

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3
Огненный велосипед

это значит, что сегодняшняя вакцина уже гораздо менее полезна

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0
Moria Koto

Фраза звучит как «вирус не восприимчив к вакцине» (?) Претензия чисто к формулировке.

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3
Огненный велосипед

да норм) понятно, что имеется ввиду текущая ситуация, а дальше видно будет

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0
Огненный велосипед

опять укол делать, больно же(((((((((((

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0
Огненный велосипед

Сообщение удалено

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0
Огненный велосипед

Вакцинируйтесь срочно

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3
Огненный велосипед

давайте уже после Нового года

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1
Chikk

невосприимчив к вакцинам

Ну и чудненько.

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3
Огненный велосипед

Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки.

От авторов "надевать маски от ковида не нужно"

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3
Михаил Желтухин

В Гонконге носят маски, не помогло

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0
Andy

Это может продолжаться бесконечно

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2
aliftin
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1
Огненный велосипед
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0
Огненный велосипед

Там вроде был перк на имун

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0
Огненный велосипед

в оригинале это анимация к перку на уклон от попаданий

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0
Огненный велосипед

Не, просто подумал как збс было бы просто взять перк и не ебать мозг

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1
Alexandr Malceff

дивный новый мир

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0
Огненный велосипед

Эта песня будет звучать вечно

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0
Огненный велосипед

Шах и мат, человечество

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0
Наташа Буринская

я собиралась в Намибию. Без шуток - скажите, стоит ли лететь?

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0
Огненный велосипед

чвкшница?

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0
Андрей Коноферчук

думаю ты и сама ответ знаешь, прочитав новость

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0
Огненный велосипед

Пиздец блять на хуй
Ріночек уже отреагировал

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0
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