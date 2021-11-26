У нового варианта обнаружили 32 мутации — предположительно, он опаснее «дельты» и невосприимчив к вакцинам.

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Всемирная организация здравоохранения в 14:00 мск созвала экстренное совещание из-за найденного на юге Африки нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя организации Кристиана Линдмайера.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в Южной Африке, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В центральной провинции ЮАР B.1.1.529 уже вытеснил дельта-штамм и стал доминирующим среди заболевших — 90% из 1100 новых случаев заражения связаны с новым вариантом.

Как говорят исследователи, вирус проделал «большой скачок в эволюции». Учёные обнаружили в новом варианте коронавируса минимум 32 мутации спайкового белка — это примерно в два раза больше, чем у дельта-штамма. По мнению специалистов, из-за этого B.1.1.529 не только более заразен, но и может обходить защиту существующих вакцин и антител. Например, в Ботсване новый вариант уже нашли у привившихся.

Еврокомиссия из-за угрозы распространения B.1.1.529 предложит ЕС приостановить авиасообщение со странами Южной Африки, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Ursula von der Leyen @vonderleyen The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

Полёты с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Зимбабве, Намибией и Эсватини (бывший Свазиленд) или въезд их граждан уже приостановили несколько государств, в их числе:

Вопрос о прекращении полётов россиян в ЮАР пока не стоит, сообщили ТАСС в российском посольстве.