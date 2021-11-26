Учёные нашли новый штамм Covid-19. ВОЗ созвала совещание, страны Европы и Азии приостановили авиасообщение с Африкой Статьи редакции
У нового варианта обнаружили 32 мутации — предположительно, он опаснее «дельты» и невосприимчив к вакцинам.
Всемирная организация здравоохранения в 14:00 мск созвала экстренное совещание из-за найденного на юге Африки нового штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя организации Кристиана Линдмайера.
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в Южной Африке, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В центральной провинции ЮАР B.1.1.529 уже вытеснил дельта-штамм и стал доминирующим среди заболевших — 90% из 1100 новых случаев заражения связаны с новым вариантом.
Как говорят исследователи, вирус проделал «большой скачок в эволюции». Учёные обнаружили в новом варианте коронавируса минимум 32 мутации спайкового белка — это примерно в два раза больше, чем у дельта-штамма. По мнению специалистов, из-за этого B.1.1.529 не только более заразен, но и может обходить защиту существующих вакцин и антител. Например, в Ботсване новый вариант уже нашли у привившихся.
Еврокомиссия из-за угрозы распространения B.1.1.529 предложит ЕС приостановить авиасообщение со странами Южной Африки, сообщила Урсула фон дер Ляйен.
Полёты с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Зимбабве, Намибией и Эсватини (бывший Свазиленд) или въезд их граждан уже приостановили несколько государств, в их числе:
Вопрос о прекращении полётов россиян в ЮАР пока не стоит, сообщили ТАСС в российском посольстве.
Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны от поспешного введения ограничений на поездки. Организация по итогам совещания решит, насколько опасен новый вариант коронавируса и даст свои рекомендации.