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Новости
Сергей Исенеков

Сертификаты переболевших коронавирусом продлят до года Статьи редакции

Сейчас их выдают на шесть месяцев.

Срок действия сертификата о перенесённом коронавирусе продлят до 12 месяцев с момента выздоровления для всех, кто переболел в течение последнего года. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишут РИА «Новости».

Мурашко отметил, что сейчас вносятся соответствующие документы об изменении. Он также добавил, что повторное заболевание коронавирусом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев.

Сейчас жители России получают сертификат о перенесённой болезни на «Госуслугах» вместе с QR-кодом, которые действительны полгода.

24 ноября 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата переболевшего ковидом до года. Её поддержал президент Владимир Путин.

#новости #covid19

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Огненный велосипед

"повторное заболевание коронавирусом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев"

нихуя! значит вакцины не нужны?

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3
Огненный велосипед

Но только в течение 12 месяцев. А потом 100% ред.

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10
Огненный велосипед

И смерть

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3
Огненный велосипед

У меня есть прекрасный вопрос, как это можно вообще измерить, за исключением "мы специально собрали тысячу переболевших и пытались их заразить"

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2
Арсений Веснин

Нет, мы собрали переболевших, которые вновь заразились и посчитали.

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3
Огненный велосипед

Посчитали что? Ты не знаешь, сколько из них контактировало с вирусом после болезни.

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0
Арсений Веснин

Не знаю сколько заболевших заболело? Там не от популяции считается.
Из 1000 заболевших 7,4 человека уже болели.

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2
Огненный велосипед

Из 1000 заболевших 7,4 человека уже болели.

Это вообще другая цифра. Абсолютно не про то что в заголовке.

Мы должны получить цифру "количество переболевших ранее, поступивших с ковидом за интервал времени" / "количество переболевших ранее, контактировавших с ковидом в такой же интервал времени".

С определением знаменателя большие проблемы. Да, можно взять среднее с популяции, но у нас нет гарантии что множество "переболевшие ранее ковидом" не меняют привычки в значительной степени чтобы изменить контактность.

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1
Павел Каташев

Там про то сколько человек второй раз заболели/сколько человек всего заболели, обе цифры есть у статистики

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1
Огненный велосипед

повторное заболевание коронавирусом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев.

Ну я такой вариант понял, но трактую эту фразу как "шанс заболеть для переболевшего ранее". Обе трактовки возможны.

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0
Павел Каташев

Ну правильно "шанс заболеть для уже переболевшпго" все верно пишете. Просто сейчас с таким распространением можно говорить с почти полной уверенностью что все мы контактируем с вирусом. Единственный способ получить полную информацию, за сутки провести 146млн тестов на антитела и получить полную информацию по иммунитету

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0
Огненный велосипед

единственный способ

Как минимум один и гораздо более надежный я предложил в исходном комментарии.

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0
Dr Serj

Как минимум один и гораздо более надежный

надежный в чем?
ну узнаешь шанс заболеть при специальном заражении,

но это не будет текущий шанс заболеть снова при обычной жизни)

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0
Павел Каташев

У меня вечно возникает только один вопрос, откуда узнать сколько человек переболело бессимптомно. Если я переболел бессимптомно совсем и узнал об этом просто потому что в какой то момент до вакцинации сделал тест на антитела

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1
Огненный велосипед

Конечно, это тоже ломает исследование.

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0
Dr Serj

откуда узнать сколько человек переболело бессимптомно

Берут выборку тех, про кого точно известно что болели, и смотрят какой процент из них заболели повторно (тестируют всю выборку).

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0
Арсений Веснин

Ну понятно дело, что в заголовке шляпа и по хорошему через два-три месяца надо сделать вакцину, но по закону можно только через пол года. И новость про то, что бы снизить градус бухтёжа среди переболевших, которые почему-то думают, что у них охуенный "естественный" иммунитет, который на самом деле хуже. Понятно дело что там какая-то более сложная формула из медицинской статистики, но суть примерно такая.

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–1
Павел Каташев

2-3 месяца это прям жесть какая то, достаточно делать вакцину пока что раз в пол года ( опыт родных показал что у них антитела через 7 месяцев снизились до минимума). У меня как раз 7ой месяц пошел, через пару тройку дней сдам на антитела и если что сделаю ревак

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0
Арсений Веснин

Да почему жесть? Мы достоверно не знаем какой уровень антител нужен для нейтрализации вируса и его разных серотипов. Например того уровня, что хватало для уханьского варианта - не хватает для дельты, а учитывая, что у наш уровень вакцинации и соблюдения всех этих правил - вирус продолжает мутировать со всеми вытекающими.
После ревакцинации титр обычно уходит в небеса и этого с головой хватает, наилучший результат показывают переболевшие, которые в дальнейшим вакцинировались. На первом месте в недавнем аргентинском исследовании была связка переболеть + пфайзер, на втором переболеть + спутник, насколько я помню. Ну и еще нам известно, что ковид очень нехорошо влияет на иммунную систему и иммунитет после перенесенного заболевания частенько весьма посредственный. В принципе любую вакцину можно ставить по истечению трех дней после окончания активной фазы лихорадки. Спала температура - три дня и прививайся. Ну для надежности этот срок растянули на 14 дней и по этому спрашивают об этом перед какой-нибудь прививкой от гриппа.
Ну с особенностями ковида, согласен, что из-за его длительных последствий можно подождать подольше, что бы человек восстановил силы. Если же он "болел" так, что у него не было симптомов, то и ждать пол года ему нет смысла никакого, тем более, что иммунитет от такого заболевания крайне посредственный, потому что не нарабатывается хоть какое-то значимое количество нейтрализующих антител к RDB-домену S-белка, да еще и с высокой аффиностью, что бы они максимально хорошо подходили к антигену. Для того, что бы это произошло - обычно нужно именно тяжело болеть, что как бы не очень, ну либо сделать вакцину.

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0
Лев Глебович

Нужно лишь натереться простой советской...

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0
Огненный велосипед

Хорошо свидетельство о смерти бессрочное

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3
Огненный велосипед

Не для всех

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2
Огненный велосипед

А почему не до 287 дней, например?

Ответить
1
Лев Глебович

А почему не Artem Y, например?

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1
Огненный велосипед

Не стоит вскрывать эту тему

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0
Lofoten Forsake

Отлично, надо бы ещё раз заразиться.

Ответить
1
Огненный велосипед

Господи!

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0
Сергій Осипчук

В Украине мне дали сертификат переболевшего всего на 3мес. Раньше было на полгода ред.

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0
Огненный велосипед

смотрю прямо сейчас на сертификат в Дии срок годности год

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0
Сергій Осипчук

и? Я переболел 2недели назад. Дали до конца февраля

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0
Огненный велосипед

ааа, переболевшего, сорри, я про вакцинацию имел ввиду

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0
Кирилл Вселенский

Прогнулись под антиваксеров, харть фу

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0
Владислав Недзвецкий

От так! Сасай

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0
Навроцкий

вчера поставил вторую, вечером пришёл годовой

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0
Павел Никитин

Коллега вчера получил свой код, там уже указано, что действует год, хотя врачи сказали что полгода

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0
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