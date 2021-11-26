Сертификаты переболевших коронавирусом продлят до года Статьи редакции
Сейчас их выдают на шесть месяцев.
Срок действия сертификата о перенесённом коронавирусе продлят до 12 месяцев с момента выздоровления для всех, кто переболел в течение последнего года. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишут РИА «Новости».
Мурашко отметил, что сейчас вносятся соответствующие документы об изменении. Он также добавил, что повторное заболевание коронавирусом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев.
Сейчас жители России получают сертификат о перенесённой болезни на «Госуслугах» вместе с QR-кодом, которые действительны полгода.
24 ноября 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата переболевшего ковидом до года. Её поддержал президент Владимир Путин.
Из 1000 заболевших 7,4 человека уже болели.
Это вообще другая цифра. Абсолютно не про то что в заголовке.
Мы должны получить цифру "количество переболевших ранее, поступивших с ковидом за интервал времени" / "количество переболевших ранее, контактировавших с ковидом в такой же интервал времени".
С определением знаменателя большие проблемы. Да, можно взять среднее с популяции, но у нас нет гарантии что множество "переболевшие ранее ковидом" не меняют привычки в значительной степени чтобы изменить контактность.
Ну правильно "шанс заболеть для уже переболевшпго" все верно пишете. Просто сейчас с таким распространением можно говорить с почти полной уверенностью что все мы контактируем с вирусом. Единственный способ получить полную информацию, за сутки провести 146млн тестов на антитела и получить полную информацию по иммунитету
Ну понятно дело, что в заголовке шляпа и по хорошему через два-три месяца надо сделать вакцину, но по закону можно только через пол года. И новость про то, что бы снизить градус бухтёжа среди переболевших, которые почему-то думают, что у них охуенный "естественный" иммунитет, который на самом деле хуже. Понятно дело что там какая-то более сложная формула из медицинской статистики, но суть примерно такая.
Да почему жесть? Мы достоверно не знаем какой уровень антител нужен для нейтрализации вируса и его разных серотипов. Например того уровня, что хватало для уханьского варианта - не хватает для дельты, а учитывая, что у наш уровень вакцинации и соблюдения всех этих правил - вирус продолжает мутировать со всеми вытекающими.
После ревакцинации титр обычно уходит в небеса и этого с головой хватает, наилучший результат показывают переболевшие, которые в дальнейшим вакцинировались. На первом месте в недавнем аргентинском исследовании была связка переболеть + пфайзер, на втором переболеть + спутник, насколько я помню. Ну и еще нам известно, что ковид очень нехорошо влияет на иммунную систему и иммунитет после перенесенного заболевания частенько весьма посредственный. В принципе любую вакцину можно ставить по истечению трех дней после окончания активной фазы лихорадки. Спала температура - три дня и прививайся. Ну для надежности этот срок растянули на 14 дней и по этому спрашивают об этом перед какой-нибудь прививкой от гриппа.
Ну с особенностями ковида, согласен, что из-за его длительных последствий можно подождать подольше, что бы человек восстановил силы. Если же он "болел" так, что у него не было симптомов, то и ждать пол года ему нет смысла никакого, тем более, что иммунитет от такого заболевания крайне посредственный, потому что не нарабатывается хоть какое-то значимое количество нейтрализующих антител к RDB-домену S-белка, да еще и с высокой аффиностью, что бы они максимально хорошо подходили к антигену. Для того, что бы это произошло - обычно нужно именно тяжело болеть, что как бы не очень, ну либо сделать вакцину.