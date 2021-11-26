Сейчас их выдают на шесть месяцев.

Срок действия сертификата о перенесённом коронавирусе продлят до 12 месяцев с момента выздоровления для всех, кто переболел в течение последнего года. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишут РИА «Новости».

Мурашко отметил, что сейчас вносятся соответствующие документы об изменении. Он также добавил, что повторное заболевание коронавирусом среди уже переболевших встречается в 0,74% случаев.

Сейчас жители России получают сертификат о перенесённой болезни на «Госуслугах» вместе с QR-кодом, которые действительны полгода.

24 ноября 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата переболевшего ковидом до года. Её поддержал президент Владимир Путин.