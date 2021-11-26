Блогер Дмитрий Ларин объявил об отъезде из России в том числе из-за «социальных проблем» в стране и дела Хованского Статьи редакции
Блогер рассказал, что собирается некоторое время жить и работать на Бали.
Дмитрий Ларин заявил о своём решении уехать из России. Об этом он рассказал в интервью для ютуб-канала «Люди PRO».
По словам блогера, решение покинуть страну было для него «тяжёлым и болезненным, так как в России он вырос и стал тем, кем он сейчас является».
Среди причин переезда Ларин назвал поиск благоприятного климата, который отличается от петербургского, социальные проблемы в стране и повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам. Также на его решение повлиял арест блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке.
По словам блогера, мысли о переезде появились после того, как полицейские остановили его во дворе дома, отвезли без повестки в Следственный комитет на допрос и объявили свидетелем по делу Хованского.
9 июня Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма. Позднее его внесли в список экстремистов и террористов.
Ларин неоднократно выступал в поддержку Хованского. Он участвовал совместно с рэпером Славой КПСС и блогером Николаем Соболевым в вечере стихов собственного сочинения в поддержку блогера. Они читали произведения под названием «Любовь и Dota», «Моё гэнгста», «Батя в здании» и «Это Россия».
Ларин: #сказочноебали
Хованский: #сказочнонабали
Если бы всё было так хорошо, как ты говоришь - все русские уже давно бы переехали во всякие Камбоджи, благо во все эти страны практически безвиз, или виза на крайне льготных условиях выдаётся. Но суть такова, что страны третьего мира называются странами третьего мира не просто так, и сравнивая жизнь в современной России с ними - сравнение далеко не в их пользу. Ну съезди, поживи, расскажешь, как что, кто мешает-то. Я не говорю, что там невозможно жить, вполне себе возможно, как возможно жить, например в Египте или Мексике. Удачи, чё, пишите письма, как говорится.
Ну всё, что можно в России и нельзя в США, классика же. Люблю я это дело, весело смотреть, как у американцев разрываются шаблоны, каждый раз, когда они видят человека с идеальным английским, который пишет настолько непозволительные в США вещи, они же не знают, что я русский. Реддит уже стал банить автоматом все мои новые аккаунты по IP, приходится VPN юзать.
Да мне не 20 лет уже в игры играть. Лучше живого общения все равно ничего нет. Последний пермабан, кстати был за то что под гифкой со львом ломящимся в дом в ЮАР чел написал, что это даже не топ10 самых опасных вещей которые могут случиться с вами в ЮАР, на что я ответил, "самая опасная это быть белым", куча рассерженных BLM-щиков, минуса и пермабан. Nuff Said, как говориться.
А что такого, я например сказал в данном случае? В ЮАР, действительно, самая опасная вещь это быть белым, я же не виноват, что в США нельзя плохо говорить про всех людей с цветом кожи чуть темнее листа бумаги, это уже их проблемы. Ты можешь тут играть в SJW-левачка сколько угодно, но реальности это не меняет, в ЮАР мочат белых на каждый день, только за то, что они белые, но в США о этом публично упоминать нельзя.
Уровень носителя любого языка - примерно 70.000 слов + идиоматические выражения. Базовый английский, да, но что бы говорить на языке абсолютно идеально, на уровне носителя, его надо, по сути учить лет 20, а то и больше. Плюс язык ещё морфирует постоянно, выражения, которые были в ходу ещё всего пять лет назад уже отмирают. Можно сказать "поддерживаю уровень" если тебе так понятнее.
лучше #сказочноебали чем как хованского
Редакция больше не нужна, этот парень вполне справляется https://tjournal.ru/u/428728