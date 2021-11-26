Блогер рассказал, что собирается некоторое время жить и работать на Бали.

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Кадр из интервью ютуб-каналу «Люди PRO»

Дмитрий Ларин заявил о своём решении уехать из России. Об этом он рассказал в интервью для ютуб-канала «Люди PRO».

По словам блогера, решение покинуть страну было для него «тяжёлым и болезненным, так как в России он вырос и стал тем, кем он сейчас является».

Это на самом деле процесс не финальный. Есть план на пять лет, там вилка планов, я бы даже сказал. Про остальные нюансы не могу сказать, но ближайшие минимум полгода я буду находиться в Индонезии.

Дмитрий Ларин

блогер



Среди причин переезда Ларин назвал поиск благоприятного климата, который отличается от петербургского, социальные проблемы в стране и повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам. Также на его решение повлиял арест блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке.

По словам блогера, мысли о переезде появились после того, как полицейские остановили его во дворе дома, отвезли без повестки в Следственный комитет на допрос и объявили свидетелем по делу Хованского.

9 июня Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма. Позднее его внесли в список экстремистов и террористов.