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Новости
Сергей Исенеков

Блогер Дмитрий Ларин объявил об отъезде из России в том числе из-за «социальных проблем» в стране и дела Хованского Статьи редакции

Блогер рассказал, что собирается некоторое время жить и работать на Бали.

100 100 комментариев
5702 просмотров
Кадр из интервью ютуб-каналу «Люди PRO»

Дмитрий Ларин заявил о своём решении уехать из России. Об этом он рассказал в интервью для ютуб-канала «Люди PRO».

По словам блогера, решение покинуть страну было для него «тяжёлым и болезненным, так как в России он вырос и стал тем, кем он сейчас является».

Это на самом деле процесс не финальный. Есть план на пять лет, там вилка планов, я бы даже сказал. Про остальные нюансы не могу сказать, но ближайшие минимум полгода я буду находиться в Индонезии.

Дмитрий Ларин
блогер

Среди причин переезда Ларин назвал поиск благоприятного климата, который отличается от петербургского, социальные проблемы в стране и повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам. Также на его решение повлиял арест блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке.

По словам блогера, мысли о переезде появились после того, как полицейские остановили его во дворе дома, отвезли без повестки в Следственный комитет на допрос и объявили свидетелем по делу Хованского.

9 июня Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма. Позднее его внесли в список экстремистов и террористов.

Ларин неоднократно выступал в поддержку Хованского. Он участвовал совместно с рэпером Славой КПСС и блогером Николаем Соболевым в вечере стихов собственного сочинения в поддержку блогера. Они читали произведения под названием «Любовь и Dota», «Моё гэнгста», «Батя в здании» и «Это Россия».

#новости #ларин #хованский

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Ivan D

В целом, правильно. Главное, не интересоваться политической жизнью Индонезии, чтоб картинка рая не подпортилась

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29
ivan petrov

Она от бытовухи всё равно протухнет. Там только отдыхать хорошо. Страна третьего мира это страна третьего мира как ни крути.

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3
Огненный велосипед

ну Светов же в Мексике не протухает

Ответить
1
ivan petrov

Ты бы хотел прожить лет 15 в Мексике? Риторический вопрос, не отвечай.

Ответить
1
Огненный велосипед

если будет гарантия что наркомафия не тронет, то чеб нет

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1
Madegghead

так собственно они владеют опреденными районами.
Большая часть страны заметно безопаснее России.
В России тоже не везде можно гулять, скажем так...

Ответить
2
Огненный велосипед

например республика Тыва...

Ответить
1
Madegghead

да и половина Кавказа.
Так же как очень многие глухие мононациональные поселки даже в вроде русских регионах. Въехал и исчез...

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Особенно по лесам с ружьем. Можно внезапно нарваться на другого добытчика

Ответить
0
Madegghead

да вроде уже победили всех абреков давно. Вполне безопасно в лесу

Ответить
0
Последствия Диморфизма

За пределы мкад давно выезжал?

Ответить
0
Dr Serj

недавно было про питерского канибала, который год назад на охоте в лесу застрелили прохожего и съел его язык

причем в этом он сам сознался, а не поймали его

Ответить
0
пепси

Мексика — это ужас. Это микс крутости и полнейшей хуйни. И это микс забористее, чем у нас.

Ответить
1
Огненный велосипед

Он же вроде в Бразилии

Ответить
0
Огненный велосипед

да вроде в комментах писали что в Мексике

Ответить
0
Последствия Диморфизма

Там климат

Ответить
1
russianvoodoo

Я думаю Индонезия была выбрана из соображений, что сейчас открыто и что не гипердорого. А жить там хз кто захочет.

Ответить
0
Огненный велосипед

#сказочноебали

Ответить
21
Огненный велосипед

блят я опоздал(

Ответить
5
KotoBog

Лайкнул твой коммент, а его - нет!

Ответить
3
Огненный велосипед

<3

Ответить
1
Огненный велосипед

Ларин: #сказочноебали
Хованский: #сказочнонабали

Ответить
2
Сальвадор Лемонес

Ларин: #сказочноебали
Хованский: #сказочноебали #ноестьнюанс

Ответить
3
ivan petrov

Поживёт в стране третьего мира пару лет, сильно поменяет свои взгляд на жизнь в России, но не буду спойлерить. Пускай радуется пока, что переехал.

Ответить
–23
Madegghead

как уже отметили переезд из 4-го мира в третий - это левелап. Зачем ему назад?

Ответить
41
ivan petrov

Если бы всё было так хорошо, как ты говоришь - все русские уже давно бы переехали во всякие Камбоджи, благо во все эти страны практически безвиз, или виза на крайне льготных условиях выдаётся. Но суть такова, что страны третьего мира называются странами третьего мира не просто так, и сравнивая жизнь в современной России с ними - сравнение далеко не в их пользу. Ну съезди, поживи, расскажешь, как что, кто мешает-то. Я не говорю, что там невозможно жить, вполне себе возможно, как возможно жить, например в Египте или Мексике. Удачи, чё, пишите письма, как говорится.

Ответить
–5
T:ema

Страны третьего мира назывались так, потому что не являлись США и СССР. Ну или потому что экономически не дотянули.
Что с ними не так-то?

Ответить
6
ivan petrov

Съезди поживи пару лет, ну или форумы почитай эмигрантские, кто там живёт много лет, их полно в интернете.

Ответить
1
Огненный велосипед

Всё правильно, даже больше скажу: пожить пару лет имея возможность в любой момент из этой страны уехать это не то же самое, что быть там местным жителем и такой возможности не иметь. Но это, конечно, уже более тонкое отличие.

Ответить
1
Madegghead

чудило, я был в 30 странах мира...

Ответить
0
ivan petrov

Ты не жил в 30 странах мира, а был. Аэропорт-гостинца-охраняемая территория. Американские туристы, тоже говорят, что Россия - потрясающая страна, чуешь параллель?

Ответить
7
Иван Сидоров

Конкретно для Бали гостинца-охраняемая территория не особо актуально. Но жить лучше в туристическом поселке, это да

Ответить
0
Огненный велосипед

так он на повышение по мирам поехал получается

Ответить
6
Огненный велосипед

пожил в россии, сильно поменял свой взгляд на жизнь в РОССИИ

Ответить
6
ivan petrov

Так ладно, я стриггерил ТЖ-эшников, хватит на сегодня, пойду, пожалуй, на реддит американцев триггерить, всем удачи.

Ответить
–8
Огненный велосипед

слабо китайцев?

Ответить
0
ivan petrov

Сейчас уже пол-реддита китайцы. Могу тебе прислать скрин рассерженного китайца который спамил мне в личку.

Ответить
1
Огненный велосипед

давай, интересно

Ответить
0
ivan petrov

Сейчас, найду на какой аккаунт он писал. А то у меня уже штук двадцать там заблокированных.

Ответить
0
ivan petrov

Все аккаунты как-то так выглядят

Ответить
0
Огненный велосипед

а шо там писал то

Ответить
0
ivan petrov

Ну всё, что можно в России и нельзя в США, классика же. Люблю я это дело, весело смотреть, как у американцев разрываются шаблоны, каждый раз, когда они видят человека с идеальным английским, который пишет настолько непозволительные в США вещи, они же не знают, что я русский. Реддит уже стал банить автоматом все мои новые аккаунты по IP, приходится VPN юзать.

Ответить
4
Огненный велосипед

ясно
ладно дальше мне не интеерсно, какое то глупое занятие

Ответить
2
ivan petrov

Английский подтягиваю прост, самый лучший способ, живое общение с носителями. Лучше всяких там курсов и приложений в сто раз, ну и развлекуха годная.

Ответить
0
Огненный велосипед

проще какую нить RPG на англе пройти

Ответить
0
ivan petrov

Да мне не 20 лет уже в игры играть. Лучше живого общения все равно ничего нет. Последний пермабан, кстати был за то что под гифкой со львом ломящимся в дом в ЮАР чел написал, что это даже не топ10 самых опасных вещей которые могут случиться с вами в ЮАР, на что я ответил, "самая опасная это быть белым", куча рассерженных BLM-щиков, минуса и пермабан. Nuff Said, как говориться.

Ответить
–3
Огненный велосипед

тебе не 20, но ты проводишь время чтобы просто бесцельно троллить на площадках ради какого то якобы улучшения языка.
уверен вживую ты не рискнешь ничего из того что пишешь сказать.
короче ты какой то зашоренный социопат , только с изюминкой .

Ответить
3
ivan petrov

А что такого, я например сказал в данном случае? В ЮАР, действительно, самая опасная вещь это быть белым, я же не виноват, что в США нельзя плохо говорить про всех людей с цветом кожи чуть темнее листа бумаги, это уже их проблемы. Ты можешь тут играть в SJW-левачка сколько угодно, но реальности это не меняет, в ЮАР мочат белых на каждый день, только за то, что они белые, но в США о этом публично упоминать нельзя.

Ответить
–1
Andrew Sychev

Так у тебя ж идеальный английский

Ответить
0
ivan petrov

Уровень носителя любого языка - примерно 70.000 слов + идиоматические выражения. Базовый английский, да, но что бы говорить на языке абсолютно идеально, на уровне носителя, его надо, по сути учить лет 20, а то и больше. Плюс язык ещё морфирует постоянно, выражения, которые были в ходу ещё всего пять лет назад уже отмирают. Можно сказать "поддерживаю уровень" если тебе так понятнее.

Ответить
0
Andrew Sychev

Во ты ебанько. Даже читать твой высер не буду

Ответить
0
Bad Mother Fucker

как ты интересно время проводишь

Ответить
2
123

разрываются шаблоны, каждый раз, когда они видят человека с идеальным английским, который пишет настолько непозволительные в США вещи

Лол там каждый второй носитель, идеальный английский у него. Банят за глупый троллинг и всё. Ни одного бана за 4 года

Ответить
0
dubius

То есть раньше просто уезжали на зиму на Бали, а теперь это торжественное "тяжелое и болезненное решение полгода пожить на Бали, а там дальше вилка планов"

Ответить
11
пепси

вилка в глаз или на Бали раз?

Ответить
1
Огненный велосипед

вы как хотите а я на бали

Ответить
4
Огненный велосипед

#сказочноебали

Ответить
3
Огненный велосипед

лучше #сказочноебали чем как хованского

Ответить
5
Огненный велосипед

Хованского #наебали

Ответить
4
пепси

и не на #бали

Ответить
1
Огненный велосипед

наебки есть везде в принципе, даже на#бали

Ответить
1
Огненный велосипед

Вы меня все зая я хочу на БАЛИ С)

https://www.youtube.com/watch?v=zYPQ5aIRzbc

Ответить
1
Огненный велосипед

редакция, всё еще холодно с темами. не повестка дня

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Редакция больше не нужна, этот парень вполне справляется https://tjournal.ru/u/428728

Колыван Пряничков — Блог на TJ
Колыван Пряничков — Блог на TJ
tjournal.ru
Ответить
5
Огненный велосипед

да вообще молодчик, эти могут только про мемы и тиктоки писать

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Пускай уходят

Ответить
0
Огненный велосипед

мы здесь власть

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Хватит это терпеть! Пазор пазор

Ответить
1
TJaba

Позиция русских реперов по этому вопросу?

Ответить
3
Огненный велосипед

уже отправили вопрос Хованскому

Ответить
1
Огненный велосипед

Бля я тоже хотела на зиму съебаться на сказочно ебали. Там в месяц хата стоит щас 14к прикиньте

Ответить
3
Vld Mkrv

Погнале

Ответить
0
Огненный велосипед

да там надо столько ебаться с этими тестами, хуйней, на следующий год думаю

Ответить
1
пепси

спутник сосатб

Ответить
1
Огненный велосипед

На Бали лучше в тюрьме, согласен.

Ответить
3
Сальвадор Лемонес

Блогер Дмитрий Ларин объявил что он татарин.

Ответить
3
stikerman

Ну и в чем он не прав?

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Работничков на бали любят хлопать

Ответить
2
Огненный велосипед

что по этому поводу думает юлик и эльдар бродвей?

Ответить
0
Огненный велосипед

юлик каблук и тряпка, который вообще ничего не думает

Ответить
4
Огненный велосипед

для меня юлик навсегда тот пацан, что делал скетчи в стиле эльдара бродвей. а та здоровая зачесанная зелибоба, которой он стал, это уже не тот юлик(((

Ответить
3
Огненный велосипед

чё я несу, никто он для меня, пошел он нахуй. просто я последний раз его видел лет 8 назад. а тут увидел что-то свежее и охуел

Ответить
5
Огненный велосипед

для меня Юлик это кринж-чмоня из совместок с Хованским

смотрел пару лет назад их реакцию на "Сердца за Любовь", в программе был затюканый гомогей и Юлик сказал, что так себе представляет читателей TJ и ДТФ)))))

Ответить
3
Огненный велосипед

он настолько ущерб что даже не обитает ни там, ни там

Ответить
1
Oleja

И в чем он неправ?

Ответить
0
Колыван Пряничков

кто это такой

Ответить
1
Огненный велосипед

это

Ответить
0
Пётр Собачкин

Ебать как похуй

Ответить
0
Огненный велосипед

О, вылез

Ответить
0
Жабка

Он участвовал совместно с рэпером Славой КПСС и блогером Николаем Соболевым в вечере стихов собственного сочинения в поддержку блогера.

Как то коряво составлено. Они читали стихи Хованского, а не свои.

Ответить
1
Nikita Freshsole

Кто это?

Ответить
–1
пепси

Просто улетел позимовать и всё

Ответить
0
Огненный велосипед

оттепель в 2024 г.

Ответить
0
Andrew Sychev

Оттает в лесополосе

Ответить
2
пепси

жду выборы

Ответить
0
Marhal_New _Arleana

Ого. Аж Индонезия.

Ответить
0
Огненный велосипед

Проиграл на Версусе, но теперь он в лучшем мире)))))))

Ответить
0
Madegghead

Мда. Ларин свалил.
Уже сюр какой-то. Хотя и Хова сидит тоже сюр

Ответить
0
Victor Ward

Кто это? И нахуя вообще нужны блохеры? Что полезного для общества они сделали?

Ответить
–2
Bad Mother Fucker

про блогера ларина узнал из ролика сатира

это всё, что я могу сказать по данному вопросу

Ответить
–2
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