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Новости
Яна Ломакина

Суд арестовал бывшего начальника саратовской тюремной больницы по обвинению в насилии над заключёнными Статьи редакции

Он проведёт в СИЗО два месяца.

43 43 комментария
1366 просмотров

Бывшего начальника областной туберкулёзной больницы УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко арестовали до 25 января. Решение принял Волжский районны суд Саратова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Гаценко и главу службы безопасности больницы Сергея Мальцева обвинили в сексуальном насилии над осуждёнными, совершённом организованной группой (ч. 2 ст. 132 УК с применением ч. 3 ст. 33 УК). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Заседание в отношении Мальцева ещё не состоялось.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили18 сотрудников.

25 ноября Владимир Путин уволил главу ФСИН России Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отстранение от должности связано с публикацией видео с пытками в колониях.

#новости #фсин #пыткивколонии

43 43 комментария
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Огненный велосипед

желаю ему ...

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3
Огненный велосипед

Силовики сидят по своим тюрмам, а не с обычными зеками...

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11
Огненный велосипед

да в принципе не надо уподобляться

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4
Кирилл Вселенский

Ну в принципе не надо но этому надо

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2
Огненный велосипед

жизнь покажет под кого карта ляжет

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1
Огненный велосипед

А под кого швабра

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4
Кирилл Вселенский

А под кого швабра

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3
Огненный велосипед

Он должен отвечать как исполнитель, но не заказчик

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0
Кирилл Вселенский

Нет он должен почувствовать предмет суда

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1
Огненный велосипед

Как хош

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1
Огненный велосипед

Черенок будет покрыт рояльным лаком?

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1
Огненный велосипед

если серьезно, все немного забывают, что пытали конкретных людей по конкретным причинам, хз откуда они должны появиться тут

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–1
Огненный велосипед

ну как бы гулагу нет по показаниям делают вывод что пытают любого с кого есть какой нить профит

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2
Огненный велосипед

Ну с этим я и не спорю, просто вижу пока только тот профит, что его как громоотвод используют (кто-то должен сесть, чтоб все подуспокоились)

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ну в сизо они случайно могут попасть в общий контингент, так что 🤞

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0
Огненный велосипед

Не попадут

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ну смотря отвернулись ли от него совсем фсиновские, так то блатным на раз два такой прикол организовать если от него все отвернутся

Ответить
0
Владимир

врядли от него отвернутся, на его месте может оказаться каждый…

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1
Колыван Пряничков

там нет швабр ?

Ответить
0
Огненный велосипед

что там мы достоверно не знаем...

Ответить
0
Андрей Охапкин

Сесть в его же тюрьму

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0
Кирилл Вселенский

Ну что там со швабрами?

Ответить
3
Огненный велосипед

какими швабрами

Ответить
3
Огненный велосипед

Ты куда суёшь

Ответить
6
Огненный велосипед

а вот тебе вот)))

Ответить
4
Кирилл Вселенский

А?

Ответить
0
Огненный велосипед

как с швабрами обстоит вопрос

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2
Огненный велосипед

Обкашливаем пару швабр, речь о двузначных диаметрах

Ответить
3
Владимир

У начальника СИЗО в кабинете все 2 месяца просидит, будет шашлык кушать и анаплазмоз играть целыми днями. А потом на пенсию

Ответить
4
Владимир

*в нарды играть целыми днями

Ответить
0
Decadence

А такую интригу анаплазмозом нагнал...

Ответить
1
Евгений Альбертович

Началось?

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0
Sergey Ernen

Нет. Образцово-показательный процесс. Дело развалят, никому ничего не будет.

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5
Евгений Альбертович

Через два месяца выпустят, через три будет работать в совете федерации

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1
Огненный велосипед

Приговорят к реальному сроку. Если заключают под стражу на время следствия- это почти 100% в итоге приговор связанный с лишением свободы.

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0
Огненный велосипед

Десталинизация при живом Сталине

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0
Колыван Пряничков

ШвабраГейт в действии - ждем развязки

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1
Олег Тимофеев

Не понял, это почему это не по ч.3 и 4 ст. 132 УК РФ, ведь была смерть и тяжкие последствия для здоровья?

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1
Огненный велосипед

интересно

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0
Огненный велосипед

Он проведёт в СИЗО два месяца.

А потом на пенсию с почётом.

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0
Огненный велосипед

@Яна Ломакина Спасибо, что продолжаешь освещать историю

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0
Последствия Диморфизма

А она правда бишка или прикалывается?

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0
Огненный велосипед

Какая разница? Ты темой кажется ошибся

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0
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