Суд арестовал бывшего начальника саратовской тюремной больницы по обвинению в насилии над заключёнными Статьи редакции
Он проведёт в СИЗО два месяца.
Бывшего начальника областной туберкулёзной больницы УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко арестовали до 25 января. Решение принял Волжский районны суд Саратова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Гаценко и главу службы безопасности больницы Сергея Мальцева обвинили в сексуальном насилии над осуждёнными, совершённом организованной группой (ч. 2 ст. 132 УК с применением ч. 3 ст. 33 УК). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Заседание в отношении Мальцева ещё не состоялось.
В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.
После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили18 сотрудников.
25 ноября Владимир Путин уволил главу ФСИН России Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отстранение от должности связано с публикацией видео с пытками в колониях.
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