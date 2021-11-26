Он проведёт в СИЗО два месяца.

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Бывшего начальника областной туберкулёзной больницы УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко арестовали до 25 января. Решение принял Волжский районны суд Саратова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Гаценко и главу службы безопасности больницы Сергея Мальцева обвинили в сексуальном насилии над осуждёнными, совершённом организованной группой (ч. 2 ст. 132 УК с применением ч. 3 ст. 33 УК). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Заседание в отношении Мальцева ещё не состоялось.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили18 сотрудников.