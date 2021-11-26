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Новости
Sasha Shambilova

Apple возобновила онлайн-продажи в Турции после резкого падения валюты и повысила все цены на 25% Статьи редакции

25 ноября нацвалюта стабилизировалась на отметке 12 лир за доллар.

Apple повысила цены на 25 процентов, чтобы компенсировать потери из-за падения лиры. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость товаров компании в Турции увеличивается из-за нескольких налогов и сборов. Например, за айфон нужно заплатить сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.

Apple приостановила онлайн-продажи в Турции 24 ноября, когда курс национальной валюты упал до 13,45 лиры за доллар. Это случилось после того, как Центральный банк страны снизил учётную ставку до 15% с 16%, а президент Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее понижение, несмотря на высокую инфляцию. The Washington Post со ссылкой на экономистов назвало такую политику «сумасшедшей». В начале года за доллар давали 7,3 лиры.

Как сообщает MacReports и РИА «Новости», купить продукцию Apple граждане не могли и в розничных магазинах компании. В качестве причины продавцы также называли нестабильность курса валюты, из-за чего на улицах выстроились огромные очереди. При этом один из местных жителей заявил 9to5mac, что это обычная ситуация для Турции, а продажу в магазинах не приостанавливали. Сама Apple ситуацию не комментировала.

#новости #apple #турция

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Огненный велосипед

Стоимость товаров компании в Турции увеличивается из-за нескольких налогов и сборов. Например, за айфон нужно заплатить сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.

В глазах российских налоговиков замерцал нехороший огонек

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25
Огненный велосипед

особенно
сбор в пользу телерадиокомпании TRT

Эрнст такой щас : О

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19
Закомплексованная Душа

Бля, удалите эту хуйню

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22
Andrew Sychev

Почему Эрнст? Ещё есть Газпром медиа с Жаровым

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1
Огненный велосипед

Турция это пиздец, там даже авто стоит еще дороже, чем у нас

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2
Огненный велосипед

Ориентир на мировом небе у нас есть, атлишна

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4
Огненный велосипед

так там у них налог на богатых, в итоге условный каен обойдется им в 15, а нам в 7. А зп низкие, как у нас

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1
Огненный велосипед

Заклятые друзья

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1
Аркадий Соколов

TJ — лучший способ быстро узнать, что сегодня обсуждают люди в России и в мире. Редакция и пользователи непрерывно следят за повесткой дня, технологиями и дискуссиями в интернете. Мы разрабатываем большие истории и приглашаем известных гостей для интервью. Пользователи пишут материалы на любые темы, создают и развивают здесь личные блоги.

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13
Огненный велосипед

ПРИВИВКИ ВАС БЛЯТЬ ЗАЕБАЛИ КОВИД ЗАЕБАЛ ТЕХНОЛОГИИ У ВАС СУКА ДЕНЕГ БЛЯТЬ НЕТУ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЕ ПИДОРИСТИЧЕСКОЕ ВС ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ У ВАС ДЕНЕГ НЕТ В ИГРЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ С ДТФ ВЫ НЕ ИГРАЕТЕ У ВАС ДЕНЕГ НЕТ ПУТИН ВАМ НАДОЕЛ НАД ВОЛОДИНЫМ ВЫ НАСМЕХАЕТЕСЬ СУКА МЕМЫ ВАМ УЖЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ ПЛОХИЕ ШУТКИ ВСЕХ ЗАЕБАЛИ ДИТКОВСКИЙ ЗАЕБАЛ ДЕВУШЕК НЕ ВОСПРИНИМАЕТЕ ДЕТЕКТИВАМ ЛАЙКИ НЕ СТАВИТЕ ВАМ ЧЕ НАДО СУКА БЛЯТЬ ЧТО НУЖНО ВАМ НАХУЙ

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18
Огненный велосипед

если вкратце то я согласен

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3
Огненный велосипед

Заткнись

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1
Огненный велосипед

@Кхалиси Бот

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0
Кхалиси Бот

ПЬИВИВКИ ВЯС БЛЯТЬ ЗЯЕБЯИ КОВИД ЗЯЕБЯЛ ТЕХНООГИИ У ВЯС СЮКЯ ДЕНЕГ БЛЯТЬ НЕТУ ПЬОГЬЯММИЙОВЯНИЕ ЗЯНЯТИЕ ПИДОЙИСТИЧЕСКОЕ ВС ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ У ВЯС ДЕНЕГ НЕТ В ИГЬЫ СО ШКОЙНИКЯМИ С ДТФ ВЫ НЕ ИГЬЯЕТЕ У ВЯС ДЕНЕГ НЕТ ПЮТИН ВЯМ НЯДОЕЛ НЯД ВООДИНЫМ ВЫ НЯСМЕХЯЕТЕСЬ СЮКЯ МЕМЫ ВЯМ УЗЕ НЕ ИНТЕЙЕСНЫ ПЛОХИЕ ШЮТКИ ВСЕХ ЗЯЕБЯИ ДИТКОВСКИЙ ЗЯЕБЯЛ ДЕВЮШЕК НЕ ВОСПЬИНИМЯЕТЕ ДЕТЕКТИВЯМ ЛЯЙКИ НЕ СТЯВИТЕ ВЯМ ЧЕ НЯДО СЮКЯ БЛЯТЬ ЧТО НЮЗНО ВЯМ НЯХЮЙ

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0
Иван Прохоров

Астана, Казахский край!

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4
Аркадий Соколов

не пизди

Ответить
0
Аркадий Соколов

хватит рваться на минусы и бегать в чужие треды чтобы проминусить ты взрослый человек или нет???

Ответить
0
Иван Прохоров

Стимулами корректирую поведение

Ответить
–1
Иван Прохоров

Ты понял, что Навальный либертарианец? Он совсем не Гуриев, так-то 💪

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–1
Аркадий Соколов

навальному лучше знать

Ответить
–1
Огненный велосипед

Россия мощь, в мире остро.

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0
Огненный велосипед

Ну на самом деле там протесты, и люди требуют отправить правительство в отставку.
Лира упала почти на 40% за год
Но блин, рассказывать обо всём этом с точки зрения стоимости айфонов Х))
Штож, ТЖ- мировые новости для порриджей

https://www.rbc.ru/politics/24/11/2021/619d585b9a794758f66c638e

Митингующие в Турции потребовали отставки…
Ранее во вторник курс турецкой валюты впервые опустился до более чем 13 лир за доллар. Участники…
www.rbc.ru
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15
Кирилл Вселенский

Извини это сайт про технологии и как они влияют на россиян

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3
Виталий Орлов

Ну да для наших людей привычнее индекс оливье, борща и прочей жральни

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1
Doktor Streyndzhlav

То ли дело индекс биг мака

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1
Огненный велосипед

TJ и действительно острые актуальные темы повестки дня

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5
Кирилл Вселенский

Ыхыхы

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1
Doktor Streyndzhlav

Ну не про митинги мигрантов же писать, алло.

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0
Ildar Aslyamov

Главное чтобы Амазон и Нетфликс не корректировали цены :)

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2
Максим Ростокин

И стим

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0
Огненный велосипед

Русские туристы оплатят айфоны для турков)))

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1
Кирилл Вселенский

Наташки

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2
Себастиан Перейра

«Наш» пiздюк

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0

Комментарий удален

Огненный велосипед

Диктаторы в какой-то момент чувствуют себя экономистами, историками, социологами, футбольными тренерами, крабами, композиторами, дипломатами, горнолыжниками, врачами, тестировщиками вакцин, космонавтами. Такие они талантливые люди. Чем больше времени во власти, тем больше талантов в себе открывают.

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0
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