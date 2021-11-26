25 ноября нацвалюта стабилизировалась на отметке 12 лир за доллар.

Apple повысила цены на 25 процентов, чтобы компенсировать потери из-за падения лиры. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость товаров компании в Турции увеличивается из-за нескольких налогов и сборов. Например, за айфон нужно заплатить сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.

Apple приостановила онлайн-продажи в Турции 24 ноября, когда курс национальной валюты упал до 13,45 лиры за доллар. Это случилось после того, как Центральный банк страны снизил учётную ставку до 15% с 16%, а президент Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее понижение, несмотря на высокую инфляцию. The Washington Post со ссылкой на экономистов назвало такую политику «сумасшедшей». В начале года за доллар давали 7,3 лиры.

Как сообщает MacReports и РИА «Новости», купить продукцию Apple граждане не могли и в розничных магазинах компании. В качестве причины продавцы также называли нестабильность курса валюты, из-за чего на улицах выстроились огромные очереди. При этом один из местных жителей заявил 9to5mac, что это обычная ситуация для Турции, а продажу в магазинах не приостанавливали. Сама Apple ситуацию не комментировала.