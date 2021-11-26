Apple возобновила онлайн-продажи в Турции после резкого падения валюты и повысила все цены на 25% Статьи редакции
25 ноября нацвалюта стабилизировалась на отметке 12 лир за доллар.
Apple повысила цены на 25 процентов, чтобы компенсировать потери из-за падения лиры. Об этом сообщает ТАСС.
Стоимость товаров компании в Турции увеличивается из-за нескольких налогов и сборов. Например, за айфон нужно заплатить сбор за регистрацию номера IMEI, налог на технические устройства, сбор в пользу телерадиокомпании TRT и Минкультуры.
Apple приостановила онлайн-продажи в Турции 24 ноября, когда курс национальной валюты упал до 13,45 лиры за доллар. Это случилось после того, как Центральный банк страны снизил учётную ставку до 15% с 16%, а президент Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее понижение, несмотря на высокую инфляцию. The Washington Post со ссылкой на экономистов назвало такую политику «сумасшедшей». В начале года за доллар давали 7,3 лиры.
Как сообщает MacReports и РИА «Новости», купить продукцию Apple граждане не могли и в розничных магазинах компании. В качестве причины продавцы также называли нестабильность курса валюты, из-за чего на улицах выстроились огромные очереди. При этом один из местных жителей заявил 9to5mac, что это обычная ситуация для Турции, а продажу в магазинах не приостанавливали. Сама Apple ситуацию не комментировала.
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ПЬИВИВКИ ВЯС БЛЯТЬ ЗЯЕБЯИ КОВИД ЗЯЕБЯЛ ТЕХНООГИИ У ВЯС СЮКЯ ДЕНЕГ БЛЯТЬ НЕТУ ПЬОГЬЯММИЙОВЯНИЕ ЗЯНЯТИЕ ПИДОЙИСТИЧЕСКОЕ ВС ВЫ НЕ ЛЮБИТЕ У ВЯС ДЕНЕГ НЕТ В ИГЬЫ СО ШКОЙНИКЯМИ С ДТФ ВЫ НЕ ИГЬЯЕТЕ У ВЯС ДЕНЕГ НЕТ ПЮТИН ВЯМ НЯДОЕЛ НЯД ВООДИНЫМ ВЫ НЯСМЕХЯЕТЕСЬ СЮКЯ МЕМЫ ВЯМ УЗЕ НЕ ИНТЕЙЕСНЫ ПЛОХИЕ ШЮТКИ ВСЕХ ЗЯЕБЯИ ДИТКОВСКИЙ ЗЯЕБЯЛ ДЕВЮШЕК НЕ ВОСПЬИНИМЯЕТЕ ДЕТЕКТИВЯМ ЛЯЙКИ НЕ СТЯВИТЕ ВЯМ ЧЕ НЯДО СЮКЯ БЛЯТЬ ЧТО НЮЗНО ВЯМ НЯХЮЙ
Ну на самом деле там протесты, и люди требуют отправить правительство в отставку.
Лира упала почти на 40% за год
Но блин, рассказывать обо всём этом с точки зрения стоимости айфонов Х))
Штож, ТЖ- мировые новости для порриджей
https://www.rbc.ru/politics/24/11/2021/619d585b9a794758f66c638e
Комментарий удален
Диктаторы в какой-то момент чувствуют себя экономистами, историками, социологами, футбольными тренерами, крабами, композиторами, дипломатами, горнолыжниками, врачами, тестировщиками вакцин, космонавтами. Такие они талантливые люди. Чем больше времени во власти, тем больше талантов в себе открывают.