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Новости
Яна Ломакина

Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких южноафриканских стран из-за нового штамма коронавируса Статьи редакции

Россияне, приехавшие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на Covid-19.

22 22 комментария
958 просмотров

Россия приостановит въезд людей из Гонконга, ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании, сообщает РИА «Новости».

Ограничение на въезд будет действовать с 28 ноября. В отношении Танзании оно продлится до 1 февраля 2022 года.

Россиян, прибывающих из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, обяжут пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Ограничения ввели на фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, найденного в странах Африки. Заболевших также выявили в Израиле и Бельгии. В Роспотребнадзоре считают, что новый вариант может быть более заразным, чем дельта-штамм, и способен обходить защиту антител. В России B.1.1.529 пока не обнаружили.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване, затем по одному случаю заболевания выявили в Гонконге, Израиле и Бельгии. По мнению учёных, этот штамм из-за большого количества мутаций более заразен, чем «дельта». Специалисты предполагают, что он может обходить защиту вакцин и антител.

На фоне распространения нового варианта Covid-19 Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание. Несколько стран Европы и Азии, включая Великобританию, Германию, Францию и Сингапур, приостановили авиасообщение с южноафриканскими странами.

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tjournal.ru

#новости #covid19

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Marat Mayer

Довольно быстро отреагировали, что удивительно

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4
Кирилл Вселенский

Это чтоб против куаров не бухтели

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0
lovemyonahole

Только вместо того чтобы полностью закрыть любое сообщение с этими странами придумали какую-то хуйню с тестами.

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0
Marat Mayer

когда начнут по 5к в сутки умирать, тогда прикроют

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0
Аркадий Соколов

охуенное ограничение!!

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3
Аркадий Соколов

это безусловно поможет

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3
MIcha

а главное своевременное

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0
Chikk

Да уже закрыть всё на засов на 5 лет и успокоиться. Устроили ромашку, то можно, то неможно. А через 10 лет вообще скажут: - извините, это просто грипп был, не разобрались мы.

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1
Задумчивой Кот

Через 10 лет когда везде все сойдет на нет наши начнут выдумывать новы болячки чтобы ограничений не снимать и народ доить.

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–3
Chikk

У меня нет аргументов, чтоб не согласиться с вашим комментарием. :D

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0
Ху Эмай

B.1.1.529

Придумайте ему уже букву какую-нибудь. Сложно запомнить, а потрепаться в курилке надо о чем-то.

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2
Chikk

В нейминге принимали участие маркетологи из Сони. :)

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2
Marat Mayer

выбирай ред.

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2
Ху Эмай

Выбираю Упсилон

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0
Александра Утёнкова

Ну вот заболевший новым штаммом вернулся домой в Бельгию из Египта. Что там по нему?

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0
Chikk

Что там по нему?

1) Он загорелый
2) Он довольный
3) Он с магнитиками
Других сведений нет. :)

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3
Александра Утёнкова

Завидую

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1
Chikk

Аналогично. Только вчера хотел махнуть, но посчитав сколько надо справок и тестов - как-то огорчился и забил.

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0
Наташа Буринская

а как насчет выезда?

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0
Степан Анейчик

Лол, а из Израиля? Ах, ну да, тогда же неудобно будет

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0
Огненный велосипед

Жаль, что это уже не поможет

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0
R4as0n

Говорят будет называться вариант "ню".
Будем устраивать еженедельный ню-четверг с фотками красивых гробиков.

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0
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