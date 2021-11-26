Россияне, приехавшие из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на Covid-19.

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Россия приостановит въезд людей из Гонконга, ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании, сообщает РИА «Новости».

Ограничение на въезд будет действовать с 28 ноября. В отношении Танзании оно продлится до 1 февраля 2022 года.

Россиян, прибывающих из стран юга Африки, Китая, Израиля и Великобритании, обяжут пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Ограничения ввели на фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, найденного в странах Африки. Заболевших также выявили в Израиле и Бельгии. В Роспотребнадзоре считают, что новый вариант может быть более заразным, чем дельта-штамм, и способен обходить защиту антител. В России B.1.1.529 пока не обнаружили.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване, затем по одному случаю заболевания выявили в Гонконге, Израиле и Бельгии. По мнению учёных, этот штамм из-за большого количества мутаций более заразен, чем «дельта». Специалисты предполагают, что он может обходить защиту вакцин и антител.