Их включат в реестр запрещённых сайтов.

Таганский суд Москвы признал незаконными 13 пабликов в соцсети «Вконтакте», в которых рекламировали услуги нелегального пересечения границы России и Белоруссии и помощи в в незаконной регистрации в Москве, Краснодаре и Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Информацию в пабликах признали запрещённой для распространения в России. Роскомнадзор по решению суда внесёт адреса пабликов в соответствующий реестр.

По данным прокуратуры, самые распространённые нарушения, связанные с незаконным пересечением границы — вовлечение мигрантов в трудовую деятельность и их нелегальная постановка на миграционный учёт. В связи с этим ведомство «уделяет повышенное внимание выявлению в интернете рекламы таких услуг».