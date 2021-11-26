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Новости
Яна Ломакина

Суд запретил 13 пабликов во «ВКонтакте» с рекламой нелегальной регистрации в России для мигрантов из Белоруссии Статьи редакции

Их включат в реестр запрещённых сайтов.

Таганский суд Москвы признал незаконными 13 пабликов в соцсети «Вконтакте», в которых рекламировали услуги нелегального пересечения границы России и Белоруссии и помощи в в незаконной регистрации в Москве, Краснодаре и Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Информацию в пабликах признали запрещённой для распространения в России. Роскомнадзор по решению суда внесёт адреса пабликов в соответствующий реестр.

По данным прокуратуры, самые распространённые нарушения, связанные с незаконным пересечением границы — вовлечение мигрантов в трудовую деятельность и их нелегальная постановка на миграционный учёт. В связи с этим ведомство «уделяет повышенное внимание выявлению в интернете рекламы таких услуг».

#новости #суды #мигранты #соцсети #белоруссия

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Ваня Погост

услуги нелегального пересечения границы России и Белоруссии и помощи в в незаконной регистраци

Я думал, между Россией и Белоруссией нет границ…..

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4
Имя Фамилия

Так её и нету) мигрантов разводят просто на деньги. На границы маршрутки и автобусы даже не останавливаются.

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1
Антигравитационный торт

Перекрывают инвестиции?

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0
Огненный велосипед

Ребята, у меня всё хорошо, меня не повязали, не волнуйтесь

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0
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