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Новости
Яна Ломакина

Уральского блогера приговорили к 14 годам колонии за вымогательство, мошенничество и изготовление порно Статьи редакции

Телегам-автор писал посты про депутата Хинштейна и предпринимателей.

36 36 комментариев
3304 просмотров
Фото Дмитрия Антоненкова/«Областная газета»

Пресненский суд Москвы приговорил екатеринбургского автора телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора» Александра Устинова к 14 годам колонии строго режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает Znak.com, обвинение просило назначить блогеру 16 лет колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей. Наказание запросили путём частичного сложения всех пунктов обвинения.

Устинова обвиняли в следующих преступлениях:

  • вымогательстве у Архангельского целлюлозно-бумажного комбината;
  • мошенничестве в отношении завода «Вентпром» и представителя компании «Сима-ленд» Николая Чуфарова;
  • клевете на банк ВТБ;
  • изготовлении и обороте порнографии — потерпевшим был депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По версии следствия, блогер писал на своём сайте «Устав.нет» и в телегам-каналах негативные посты про предпринимателей, а затем предлагал им за деньги удалить сообщения, но не делал этого. По данным Znak.com, в деле речь шла о суммах в 1,75, 1,7 и 1,3 миллиона рублей. По делу о клевете Устинова освободили от наказания.

В 2018 году в телеграм-канале «Устинов троллит» опубликовали видео из бани с записью гей-оргии, в которой якобы участвовал Хинштейн. Депутат на допросах утверждал, что в ролике не он. «Изображение в видеофайле представляет собой групповой секс, то есть одно из предельно циничных и изощрённых действий, что делает это изображение абсолютно неприемлемым», — отмечалось в материалах дела (цитата по «Медиазоне»).

Устинова арестовали в 2018 году вместе с журналистом Иваном Бесценным и программистом Антоном Старком. Устинов провёл в СИЗО три года. По делу о вымогательстве и мошенничестве Бесценный и Старк получили по 12 и десять лет колонии строгого режима соответственно.

#новости #соцсети #суды

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Мох

потерпевшим был бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн

ясно

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22
Огненный велосипед

Его не переизбрали?

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0
Огненный велосипед

пхахаха

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0
Alexander Star

Пиздец. Никого не убил, не покалечил, просто что-то там писал. И на тебе 14 лет строгача. Я хуею. Сколько там дали фсбшникам, которые чуть Навального не убили? А сколько пидарасам, насиловавшим шваброй заключенных? А сколько ментам, изнасиловавшим в машине женщину?

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17
Игорь Бриннер

Виноватых во взрыве на шахте Распадская никак не наказали, так как там истёк срок давности. А там напомню 91 человек погибло

https://tass.ru/sibir-news/8190109

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10
Дархан Нұрғабылов

Чем это гавно которое занимался шантажом отличает от пидоров с шваброй? Такой же гнусный ублюдок

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–3
Константин Панчев

Тем что не причинял физического вреда?

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0
Огненный велосипед

собрал фулл-хаус (карточники поправьте), молодец ред.

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5
Огненный велосипед

Стрит флеш, до флеш рояля не дотянул немного

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2
Огненный велосипед

Спасибо

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1
Димитри Джан

Покером пахнет....

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0
Славой Жижек

За убийство меньше дают, а тут такое

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6
Аркадий Соколов

и всем похуй. жаль. печальная страна

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0
Jonathan Lynn

У тебя на авке символ режима, при котором миллионы людей репрессировали (и до сих пор репрессируют в Китае и КНДР), а ты пишешь тут в защиту блоггера, которому дали 6 лет. При совке его бы расстреляли уже в ранние годы, или отправили бы на колыму надолго в поздние. У тебя диссонанса нет никакого?

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3
Michael Scott

Выходи на одиночный пикет

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0
Алексей Горбовских

Но ты опять не вышел, как жаль.

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0
Огненный велосипед

групповой секс, то есть одно из предельно циничных и изощрённых действий

по этой логике любой отдых в сауне надо брать ОМОНом

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1
Огненный велосипед

Как им вообще такие слова в голову пришли - предельно циничных и изощрённых действий? Что это значит?

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1
Огненный велосипед

У нас в РФ не принято, а так вообще могли бы еще пафосную речь толкнуть после оглашения , мол не видели никогда настолько ужасного воплощения зла, сам дьявол отступает при его виде

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5
Огненный велосипед

Самих себя брать?

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1
Огненный велосипед

получается

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1
allah213

Если 3 года в СИЗО, это получается 6 лет от срока он уже отсидел? Или сколько там считается

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1
Dr Serj

3 только отсидел, ему строгий режим дали

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2
Огненный велосипед

потерпевшим был депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Его в сауне шваброй ебали?

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1
Andrew Sychev

5 лет строго режима ты уже себе нашутил

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2
Огненный велосипед

А как пошутить на 10?

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0
Саша

А чё , Хинштейн не в Думе больше ?

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0
Саша

Да , не вроде как переизбрался. Жиф курилка , туды его в качель

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1
Укрошофист

Когда к концу отчетного периода на столе лежит стопка незакрытых дел.

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0
Антигравитационный торт

Сообщение удалено

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0
Александр Корнеев

Устинов дотроллился получается

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0
Огненный велосипед

Неплохой мамон он себе отожрал

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0
fery

https://peliculas-ver-encanto-espanol.tumblr.com/

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0
Chikk

Пузатый такой блогер. Сидел, наверное, много.

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–1
Lojsadda

https://ver-encanto-2021-pelispedia-hd.tumblr.com/
https://ver-resident-evil-bienvenidos-a.tumblr.com/

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Ver Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City…
Ver Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City online | Aquí puedes mirar Resident Evil…
ver-resident-evil-bienvenidos-a.tumblr.com
Ответить
–1
Дмитрий Гришаев

"По делу о вымогательстве и мошенничестве Бесценный и Старк получили по 12 и десять лет колонии строгого режима соответственно".

В какой киновселенной Марвел такое можно представить, чтобы Тони Старк и Бесценный (Капитан Америка) получают 12 лет строгача в российской тюрьме.

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–1
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