Уральского блогера приговорили к 14 годам колонии за вымогательство, мошенничество и изготовление порно Статьи редакции
Телегам-автор писал посты про депутата Хинштейна и предпринимателей.
Пресненский суд Москвы приговорил екатеринбургского автора телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора» Александра Устинова к 14 годам колонии строго режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Как отмечает Znak.com, обвинение просило назначить блогеру 16 лет колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей. Наказание запросили путём частичного сложения всех пунктов обвинения.
Устинова обвиняли в следующих преступлениях:
- вымогательстве у Архангельского целлюлозно-бумажного комбината;
- мошенничестве в отношении завода «Вентпром» и представителя компании «Сима-ленд» Николая Чуфарова;
- клевете на банк ВТБ;
- изготовлении и обороте порнографии — потерпевшим был депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По версии следствия, блогер писал на своём сайте «Устав.нет» и в телегам-каналах негативные посты про предпринимателей, а затем предлагал им за деньги удалить сообщения, но не делал этого. По данным Znak.com, в деле речь шла о суммах в 1,75, 1,7 и 1,3 миллиона рублей. По делу о клевете Устинова освободили от наказания.
В 2018 году в телеграм-канале «Устинов троллит» опубликовали видео из бани с записью гей-оргии, в которой якобы участвовал Хинштейн. Депутат на допросах утверждал, что в ролике не он. «Изображение в видеофайле представляет собой групповой секс, то есть одно из предельно циничных и изощрённых действий, что делает это изображение абсолютно неприемлемым», — отмечалось в материалах дела (цитата по «Медиазоне»).
Устинова арестовали в 2018 году вместе с журналистом Иваном Бесценным и программистом Антоном Старком. Устинов провёл в СИЗО три года. По делу о вымогательстве и мошенничестве Бесценный и Старк получили по 12 и десять лет колонии строгого режима соответственно.
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