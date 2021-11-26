Телегам-автор писал посты про депутата Хинштейна и предпринимателей.

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Фото Дмитрия Антоненкова/«Областная газета»



Пресненский суд Москвы приговорил екатеринбургского автора телеграм-каналов «Устинов троллит» и «ДИП Дубернатора» Александра Устинова к 14 годам колонии строго режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечает Znak.com, обвинение просило назначить блогеру 16 лет колонии и штраф в размере 900 тысяч рублей. Наказание запросили путём частичного сложения всех пунктов обвинения.

Устинова обвиняли в следующих преступлениях:

вымогательстве у Архангельского целлюлозно-бумажного комбината;

мошенничестве в отношении завода «Вентпром» и представителя компании «Сима-ленд» Николая Чуфарова;

клевете на банк ВТБ;

изготовлении и обороте порнографии — потерпевшим был депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По версии следствия, блогер писал на своём сайте «Устав.нет» и в телегам-каналах негативные посты про предпринимателей, а затем предлагал им за деньги удалить сообщения, но не делал этого. По данным Znak.com, в деле речь шла о суммах в 1,75, 1,7 и 1,3 миллиона рублей. По делу о клевете Устинова освободили от наказания.

В 2018 году в телеграм-канале «Устинов троллит» опубликовали видео из бани с записью гей-оргии, в которой якобы участвовал Хинштейн. Депутат на допросах утверждал, что в ролике не он. «Изображение в видеофайле представляет собой групповой секс, то есть одно из предельно циничных и изощрённых действий, что делает это изображение абсолютно неприемлемым», — отмечалось в материалах дела (цитата по «Медиазоне»).