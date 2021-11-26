Также в список внесли организацию «Нобелевский призыв», которую учредили лица, ранее включенные в реестр иностранных агентов, для сдачи отчётности властям. Cреди учредителей — сотрудник телеканала «Дождь» Даниил Сотников, журналисты Татьяна Вольтская, Екатерина Клепиковская, Елизавета Сурначева, Галина Арапова, Роман Перл, Елизавета Маетная и Елена Соловьева.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 80 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись. В реестр попали «Дождь», «Медуза», «Проект», «Важные истории», The Insider, Bellingcat и другие издания.