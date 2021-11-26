Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":908,"title":"Windows 11 \u043a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=908&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/321661-windows-11-krupneyshee-obnovlenie-os-za-poslednie-gody-vot-sem-glavnyh-izmeneniy-dlya-razrabotchikov&placeBit=1&hash=98ac5c141126a84bee504427f4addac9a8fb7e13af97306c9f319fe1538b3c87","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Главного редактора издания Sota.Vision включили в реестр СМИ-«иноагентов» Статьи редакции

Минюст внёс Олега Еланчика в реестр СМИ-иностранных агентов Минюста.

8 8 комментариев
735 просмотров

Журналист занимает должность главного редактора информационно-аналитического издания Sota.Vision.

Олег Еланчик об объявлении его физлицом-СМИ-иностранным агентом

Также в список внесли организацию «Нобелевский призыв», которую учредили лица, ранее включенные в реестр иностранных агентов, для сдачи отчётности властям. Cреди учредителей — сотрудник телеканала «Дождь» Даниил Сотников, журналисты Татьяна Вольтская, Екатерина Клепиковская, Елизавета Сурначева, Галина Арапова, Роман Перл, Елизавета Маетная и Елена Соловьева.

С 2017 года Министерство юстиции признало более 80 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись. В реестр попали «Дождь», «Медуза», «Проект», «Важные истории», The Insider, Bellingcat и другие издания.

Кого и за что российские власти объявили…
«Проект», «Медуза», «Важные истории» — медиа-участники реестра, в котором уже более 80 строк, либо…
tjournal.ru

#новости #смииноагенты

8 8 комментариев
14
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Огненный велосипед

Пятничный контент от Минюста

Ответить
11
Аркадий Соколов

дальше что? главреда RТ?

Ответить
4
Огненный велосипед

..VI

Ответить
5
Огненный велосипед

Сначала прочёл фамилию с лишней буквой

Ответить
3
Огненный велосипед

так ну что они когда уже перейдут на действительно опасный контент типа журнала "Лиза" ?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Типа тижурнал

Ответить
4
Огненный велосипед

давно не было

Ответить
0
Огненный велосипед

Андрей Малахов был внесен в реестр СМИ-иностранных агентов МинБольшойСтирки.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null