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Новости
Ольга Щербинина

В Вологде завели уголовное дело на противницу закона о QR‑кодах. Она распылила дихлофос в нацгвардейцев Статьи редакции

Группа людей со скандалом прорвалась в приёмную председателя Законодательного собрания области.

164 164 комментария
2632 просмотров

Женщина живёт в Череповце, против неё возбудили дело о применении насилия к силовикам (часть 1 статьи 318 УК). 46-летнюю противницу QR-кодов отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает СК.

25 ноября в областное Законодательное собрание пришла группа людей с петицией от имени тех, кто выступает против обязательной вакцинации и ограничительных мер. Они потребовали от охранников пропустить их к председателю Андрею Луценко. По данным КП, чиновника на месте не было, но люди не поверили сотрудникам ЗСО и прорвались сквозь охрану.

Женщина, против которой возбудили дело, говорит на видео: «Вы хотите возвращения фашизма в России? Подумайте! Наши деды воевали! И сейчас QR-кодизация, принудительная вакцинация непонятно какими-то препаратами».

На другом видео с места событий видно, что женщина с криком «Всех ваших детей вакцинируют» распыляет что-то в сторону силовиков. СК сообщил, что позже там обнаружили баллончик дихлофоса, а у двоих пострадавших нацгвардейцев зафиксировали ожоги глаз первой степени. Фигурантка пожаловалась на сломанную руку, ей вызвали скорую, пишет КП.

Россияне активно выступают против повсеместного введения QR-кодов: устраивают флешмобы в соцсетях и митинги в офлайне. В Волгограде противники меры ворвались в здание Роспотребнадзора и полностью остановили работу ведомства. В Татарстане с 22 ноября начали проверять QR-коды в общественном транспорте — это вылилось в драки, очереди и скандалы.

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом Covid-19 в общественных местах и на транспорте. Обсуждать проекты будут после 14 декабря.

Курьеры для похода в ТЦ и контролёры-проверщики…
Пока одни предлагают сходить за другого человека в магазин за 300 рублей, другие организуются в…
tjournal.ru

#новости #qrкоды #право

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Социологический бас

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Не позволим! Революция! Выходим на улицы!

Порой кажется, что эта страна заслуживает всего, что с ней происходит :( ред.

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74
rustyrazor

При всей нелюбви к антиваксерам, ни один из пунктов, что ты не упомянул (ну, кроме последнего) не затрагивает граждан так сильно, как вакцинация - ну посадили какого-то политика, ок. Ну поднимут пенсионный возраст - ок, до пенсии и так и так еще много лет, а когда ты не можешь без вакцины попасть на работу - тут уже каждый начинает задумываться о действиях правительства.
Тем более, что антиваксерские настроения весьма сильны и до ковида были.

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31
Сталин спас Россию

Зачем ты рушишь мирок людям, которые слыхом не слыхали об иерархии приоритетов

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12
36 комментариев
Vladislav Pauls

При чём тут кому то что то на писано дихлофос не помогает!

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0
Таблетка Галоперидола

Это иллюзия что не затрагивает. из перечисленного вакцинация как раз затрагивает меньше всего

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0
Chikk

Если использовать слово "все", то да - демагогия годная. А если использовать правильно "некоторые", то всё сразу станет на свои места. Ога.

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13
alien Alina

Справедливости ради ни о поправках, ни о законах, которые регулярно приближают гулаг, кроме горстки людей никто не гудел, а тут впряглись заметные массы. и они впервые за годы выражают свое мнение, которое дальше пивнушек не уходило. Думаю, автор выше имеет ввиду это.

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7
2 комментария
Аркадий Соколов

я так и делаю ты прав

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0
Sweety bread

Большинство населения искренне ненавидит Навального,
на реально честных выборах он проиграл бы и без вбросов, такие дела

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1
Аркадий Соколов

большинство населения занимает позицию, которую им государство навязывает в качестве позиции большинства. короче, ничего искреннего

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4
1 комментарий
Michael Scott

На ближайших - да, через десяток лет после нескольких раундов дебатов, агитаций и тд - уже под вопросом. Или реально думаешь его новичком потравили из-за конкуренции на ютубе ?

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0
1 комментарий
Социологический бас

на реально честных выборах

А когда такие были?

он проиграл бы и без вбросов, такие дела

Чтобы такое утверждать, нужно хотя бы одни выборы провести с допуском всех желающих. А так, вы выдаёте желаемое за действительное

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0
1 комментарий
Социологический бас

Опять народ не тот :(

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2
Социологический бас

а что если этот народ и правда глупый?

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6
6 комментариев
Романелло Кивогенс

Когда Дейл Карнеги обучал ораторскому искусству, он писал, что оратору следует говорить о проблемах, которые близки слушателю. Так проще всего завладеть его вниманием, потому как например собственная зубная боль значит для человека больше, чем голод в далеком Китае, сгубивший миллион людей.

Вот и здесь тот же случай. Пока терпят другие - ну и пусть терпят. Когда же от тебя самого начинают требовать QR-код (а стало быть и вакцинации) - вот это уже посерьёзнее каких-то там иностранных агентов, шпилей или аквадискотек вместе взятых.

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3
Социологический бас

А мне сторонники вакцинации запрещают использовать общественный транспорт, посещать ТЦ и заведения.

Многие люди не могут даже работать без вакцины, и кто теперь зверье?)))

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8
rustyrazor

Так пусть поставят вакцину, раз не могут работать без нее.

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–3
Социологический бас

так пусть люди просто прогнутся))))

и другие советы от россиян))))))

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5
39 комментариев
Социологический бас

осёл ты...

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0
Социологический бас

классный чел, но как бы пойми - такие правила

Ответить
–5
1 комментарий
Люц Шнайдер

Когда антиваксерский митинг в Киеве?

Ответить
0
Социологический бас

уже был

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0
4 комментария
Люц Шнайдер

@Nikita Ostapenko , а ты чего расстроился

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0
Алексей Иванов

Интересно, а что сторонники обязательной вакцинации (именно обязательной) говорят по поводу того, что даже будучи вакцинированным можно заболеть и быть переносчиком?

Ответить
0
rustyrazor

Вероятность заболеть значительно ниже.
Ну и, что более важно, намного ниже вероятность быть госпитализированным. Если всех вакцинировать, не будет такой адской нагрузки на систему здравоохранения и сотен смертей каждый день, и локдауны вводить не придется.

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12
Алексей Иванов

Вероятность заболеть значительно ниже

"Старыми" штаммами разве что
намного ниже вероятность быть госпитализированным

Это да, но..
не будет такой адской нагрузки на систему здравоохранения

То есть все это нужно, чтобы расходы на медицину не дай бог не пришлось повышать, а то силовикам не хватит?
сотен смертей каждый день

Если человек готов на риск, то зачем его переубеждать? Чтобы продолжал жить и нологи плотил?
локдауны вводить не придется

Локдауны, ограничения и всякие маски вводятся, чтобы распространение с заражениями прекратить, но с текущими вакцинами это невозможно

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–5
4 комментария
Социологический бас

естественный отбор. тебя устроит такой ответ?

Ответить
–1
Дима Щербаков

То что ты читать не умеешь чмонька

Ответить
–1
Llaren Hlaalo

Пытаюсь сторониться этих дебатов о вакцинации, но это уже похоже на поехавшую кукуху.

Ответить
6
Федя Прозоров

Правильно делаешь, что сторонишься

Ответить
1
Damir ReDevil

...

Ответить
0
Chikk

А почему чиновники постоянно "не на месте"? Офисы огромные, обслуга, а на месте - пусто...

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7
Damir ReDevil

Как ты Родину спасешь сидя в офисе? Думай что пишешь

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1
Социологический бас

Дихлофос, кстати, - это ингибитор холинэстеразы, как Новичок

Ответить
4
Александр Борродач

Этот дихлофос уже много лет не производится. Тот дихлофос, что есть на прилавках магазинов, содержит синтетические пиретроиды, которые безвредны (почти) для человека, но на насекомых действуют как тот самый Новичок.

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2
Социологический бас

Где-где-где?

Ответить
1
Сталин спас Россию

В доме, где резной палисад

Ответить
5
Сталин спас Россию

Ебать я старый

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3
1 комментарий
Социологический бас

можно же было пойти по хитрому. вакцинация от ковида воспринимается отрицательно ок.
но есть же прививки от гриппа. с ними то как бы всё ок.
почему бы не начать кампанию вакцинации от гриппа в целом, и попутно поставить спутничек?))

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–1
Социологический бас

почему бы не начать вакцинацию от спутника и попутно не поставить чипы?)))

из-за таких ушлых со смекалочкой люди и не доверяют гос. кампаниям)))

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4
Социологический бас

да путинские настолько стары что даже нормально в тоталитаризм не умеют играть. это была бы ложь во спасение

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0
Люц Шнайдер

Сейчас уже идёт кампания по вакцинации от гриппа. Просто в СМИ ей уделяют меньше внимания.

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2
Социологический бас

если бы наши автократы были бы чуточку хитрее, они бы объединили их в одну

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1
10 комментариев
Социологический бас

Гриппа же больше нет

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0
4 комментария
rustyrazor

Властьимущим совесть не позволит обманывать граждан.

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1
Федя Прозоров

Дык и от гриппа неохотно прививаются, типа от нее отваливается жопа и вообще умирают

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1
Роман Т

Дихлофос а что ни дуст это же не колорадские тараканы сепалы и ватнеги

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0
Роман Т

Сарказм

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0
Социологический бас

Дихлофос только от Лукашеску помогает

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0
Социологический бас

Да от всех помогает, это тот же Новичок, только менее мощный

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1
Аркадий Соколов

отпустили под подписку о невыезде

а че не 30 лет сизо, интересно.

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0
Роман Т

Потому что антиваксеры не такие злые

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0
Социологический бас

Потому что эти могут и выйти

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0
Романелло Кивогенс

Как бы под этим соусом не запретили фильм "Хранители", где герой Роршаха при помощи баллончика тоже вызывает ожоги у блюстителей правопорядка и тем самым подаёт гражданам дурной пример.

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0
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