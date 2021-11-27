В Вологде завели уголовное дело на противницу закона о QR‑кодах. Она распылила дихлофос в нацгвардейцев Статьи редакции
Группа людей со скандалом прорвалась в приёмную председателя Законодательного собрания области.
Женщина живёт в Череповце, против неё возбудили дело о применении насилия к силовикам (часть 1 статьи 318 УК). 46-летнюю противницу QR-кодов отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает СК.
25 ноября в областное Законодательное собрание пришла группа людей с петицией от имени тех, кто выступает против обязательной вакцинации и ограничительных мер. Они потребовали от охранников пропустить их к председателю Андрею Луценко. По данным КП, чиновника на месте не было, но люди не поверили сотрудникам ЗСО и прорвались сквозь охрану.
Женщина, против которой возбудили дело, говорит на видео: «Вы хотите возвращения фашизма в России? Подумайте! Наши деды воевали! И сейчас QR-кодизация, принудительная вакцинация непонятно какими-то препаратами».
На другом видео с места событий видно, что женщина с криком «Всех ваших детей вакцинируют» распыляет что-то в сторону силовиков. СК сообщил, что позже там обнаружили баллончик дихлофоса, а у двоих пострадавших нацгвардейцев зафиксировали ожоги глаз первой степени. Фигурантка пожаловалась на сломанную руку, ей вызвали скорую, пишет КП.
Россияне активно выступают против повсеместного введения QR-кодов: устраивают флешмобы в соцсетях и митинги в офлайне. В Волгограде противники меры ворвались в здание Роспотребнадзора и полностью остановили работу ведомства. В Татарстане с 22 ноября начали проверять QR-коды в общественном транспорте — это вылилось в драки, очереди и скандалы.
12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом Covid-19 в общественных местах и на транспорте. Обсуждать проекты будут после 14 декабря.
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Порой кажется, что эта страна заслуживает всего, что с ней происходит :( ред.
При всей нелюбви к антиваксерам, ни один из пунктов, что ты не упомянул (ну, кроме последнего) не затрагивает граждан так сильно, как вакцинация - ну посадили какого-то политика, ок. Ну поднимут пенсионный возраст - ок, до пенсии и так и так еще много лет, а когда ты не можешь без вакцины попасть на работу - тут уже каждый начинает задумываться о действиях правительства.
Тем более, что антиваксерские настроения весьма сильны и до ковида были.
Когда Дейл Карнеги обучал ораторскому искусству, он писал, что оратору следует говорить о проблемах, которые близки слушателю. Так проще всего завладеть его вниманием, потому как например собственная зубная боль значит для человека больше, чем голод в далеком Китае, сгубивший миллион людей.
Вот и здесь тот же случай. Пока терпят другие - ну и пусть терпят. Когда же от тебя самого начинают требовать QR-код (а стало быть и вакцинации) - вот это уже посерьёзнее каких-то там иностранных агентов, шпилей или аквадискотек вместе взятых.
Вероятность заболеть значительно ниже
"Старыми" штаммами разве что
намного ниже вероятность быть госпитализированным
Это да, но..
не будет такой адской нагрузки на систему здравоохранения
То есть все это нужно, чтобы расходы на медицину не дай бог не пришлось повышать, а то силовикам не хватит?
сотен смертей каждый день
Если человек готов на риск, то зачем его переубеждать? Чтобы продолжал жить и нологи плотил?
локдауны вводить не придется
Локдауны, ограничения и всякие маски вводятся, чтобы распространение с заражениями прекратить, но с текущими вакцинами это невозможно