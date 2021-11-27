Группа людей со скандалом прорвалась в приёмную председателя Законодательного собрания области.

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Женщина живёт в Череповце, против неё возбудили дело о применении насилия к силовикам (часть 1 статьи 318 УК). 46-летнюю противницу QR-кодов отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает СК.

25 ноября в областное Законодательное собрание пришла группа людей с петицией от имени тех, кто выступает против обязательной вакцинации и ограничительных мер. Они потребовали от охранников пропустить их к председателю Андрею Луценко. По данным КП, чиновника на месте не было, но люди не поверили сотрудникам ЗСО и прорвались сквозь охрану.

Женщина, против которой возбудили дело, говорит на видео: «Вы хотите возвращения фашизма в России? Подумайте! Наши деды воевали! И сейчас QR-кодизация, принудительная вакцинация непонятно какими-то препаратами».

На другом видео с места событий видно, что женщина с криком «Всех ваших детей вакцинируют» распыляет что-то в сторону силовиков. СК сообщил, что позже там обнаружили баллончик дихлофоса, а у двоих пострадавших нацгвардейцев зафиксировали ожоги глаз первой степени. Фигурантка пожаловалась на сломанную руку, ей вызвали скорую, пишет КП.

Россияне активно выступают против повсеместного введения QR-кодов: устраивают флешмобы в соцсетях и митинги в офлайне. В Волгограде противники меры ворвались в здание Роспотребнадзора и полностью остановили работу ведомства. В Татарстане с 22 ноября начали проверять QR-коды в общественном транспорте — это вылилось в драки, очереди и скандалы.