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Новости
Ольга Щербинина

Пятерых обвиняемых по делу о взрыве на кузбасской шахте отправили в СИЗО на два месяца Статьи редакции

Все фигуранты дела отрицают свою вину.

Решение Центрального районного суда Кемерова приводит «Интерфакс». До 25 января арестовали директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименока. Им предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлёкшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ).

Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ).

Дело против подозреваемых возбудили после гибели 51 человека в шахте «Листвяжная». Авария там произошла утром 25 ноября.

Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.

Крупнейшая авария на шахте за 11 лет: в Кузбассе…
Горняки уже давно жаловались на недопустимый уровень метана, но с этим ничего не делалось. По…
tjournal.ru

#новости #происшествия #листвяжная

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Социологический бас

А как сельские туалеты с ленточкой открывать, так они первые

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24
Андрей Охапкин

🤔

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1
Социологический бас

Согласен, мимо, это просто рукожопы управленцы, просто горит от того, что чиновники, стоящие над этим, даже пост свой не потеряют

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2
Социологический бас

Под арестом сотрудники Ростехнадзора- 2шт. Как раз эти чиновники и отвечают.

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8
Социологический бас

А чиновники тут причем?

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1
Luchano Spaguetti

Ну каждую область в каждом регионе наверняка курируют чинуши в первую очередь. Наверняка есть какой-нибудь местный, Кемеровский министр горного дела, который должен вроде дрючить начальников шахт, но поди за денюжку на все закрывал глаза. Может глаза закрывали и те, кто занимается проверками объектов повышенной опасности. Наверняка все в совокупности виноваты. Наверняка.
Наверняка.

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2
некипишуй

они так же не причем как и пожарный инспектор который проверял Зимнюю вишню

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1
Социологический бас

У холопов всегда барин виноват)

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–2
Vladislav Pauls

Значит вые.ать надо его!

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0
Damir ReDevil

Если они после этого еще срать будут первыми, то им вообще цены не будет

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0
Социологический бас

Если бы у пострадавших или членов их семей была бы возможность отсудить у компании действительно огромные деньги, это то же бы могло довольно сильно повлиять на безопасность в шахтах. + огромные штрафы. Только экономические стимулы работают. ИМХО.

Те кого арестовали не являются владельцами или основными выгодополучателями.

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18
Социологический бас

Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.

За это все причастные и сядут. Неужели положить болт на проблему и сейчас сесть в тюрьму легче, чем изначально решать вопрос?

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0
IO

Я думаю таких шахт дохуя и все просто думаю что успеют заработать и съебать

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14
Социологический бас

Я также говорю про техдолг, но очередь в нем только растет

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5
New

Конечно. Сам подумай.
Такие трагедии в шахтах это исключение.
Это как взрыв газа. В Редакции с Пивоваровым говорилось что миллионы рублей которые люди получают каждый год это ничто по сравнению с одним взорвавшимся домом в год.

То есть тут просто нет выгоды.
Если бы такая трагедия стоила бы руководству компании или другим людям кто отвечает за это ощутимую сумму то они бы задумались.

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0
Madegghead

не руководству, а владельцу.
Ведь именно он обычно толкает руководство на такую экономию денег.
Т.е. в США средняя компенсация за гибель 10 млн.долл.
Этого более чем достаточно, чтобы собственник соблюдал все меры безопасности, ибо одна авария и ты барнаульский бомж вместо миллионера.

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12
Михаил Зеленин

Для начала нужно приземлить владельцев шахт тогда. Потому что в угольной отросли офшор на офшоре!

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1
Madegghead

да задолбали вы клоуны кровожадные.
Работает неотвратимость, а не жестокость наказания.
И в данном случае больнее и рациональнее компенсация семьям погибших, от 1 млн.долл за каждого.
Все.

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0
Михаил Зеленин

Ну вот вам схема, на шахту вешаются долги под ее стоимость.
Прибыль в ошфор, долги на шахте. Авария - шахта банкрот, платить не из чего.
А владелец с прибылью чилит на островах

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1
Madegghead

пффф...
Вы фантазируете. В нормальной стране посрать оффшор, не оффшор. Такого клоуна по всему миру будут гонять, если он по суду будет торчать 500 лямов зелени.
Сегодня же была статья про аферу в Канаде/Индонезии. Чудил же в итоге раздели до нитки.

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0
Михаил Зеленин

А ты этого клоуна еще найди и отсуди у него что-нибудь. Офшоры не просто так создают.

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0
Madegghead

ну в данном случае известно кто это конкретно. И конкретно у него есть что отжимать, даже в РФ.
И поверь никакой суд на западе не будет отмазывать чувака виновного в гибели людей.
С удовольствием помогут его обобрать.

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0
Михаил Зеленин

Известно то может и известно. А можно ли у него на практике что-то отсудить неизвестно, да и не узнаем мы это. Потому что в данном конкретном случае о 10 миллионах за душу и не идет. А 100 российских миллионов у СДСа понятное дело есть.

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0
New

короче да... я об этом и говорил.
прост не правильно выразился

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1
Задумчивой Кот

Люди которые принимабт решение и люди которые сядут - разные люди

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1
Социологический бас

Директор шахты не принимает решения?

Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Вот этим предъявляют за то, что они составили акты проверки, но самой проверки не проводили. Решение о какой-нибудь взятке они точно приняли. Как ещё объяснить такие действия?

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0
Madegghead

Директор шахты не принимает решения?

такие глобальные решения всегда проталкивает владелец. Зачем директору это кроилово и риски? Он за зарплату работает...

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0
Социологический бас

А ответственность на себя тогда зачем брать?

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0
Madegghead

ну или ты директор, или тот кто согласится взять ее.
Зарплата то неплохая.

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0
Социологический бас

Пока есть директора, которые за зарплату закрывают глаза на проблемы, и проверяющие, которые за деньги ничего не проверяют, так и будут погибать люди, а продавшие жопу получать по заслугам. Им ещё и жить с мыслью, что они непосредственно причастны к смерти большого числа людей.

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0
Madegghead

но ведь проще начать давить на того кто реально принимает глобальные решения..
Собственника. И давить по самому больному его месту. Так делают во всем цивилизованном мире. По кошельку.
10 млн.долл за каждого погибшего и все сразу меняется.
На этой е..ой шахте не первый и второй раз крупные аварии. Если хозяин хоть раз бы заплатил бы 150-500 лямов зеленых, то как отрезало бы...

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0
Madegghead

собственно так и есть.
Это же про ту же Булгарию потом обсуждали. Что села номинальный директор, а реальный владелец видимо просто немного занес...

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0
Степан Анейчик

Нашли козлов отпущения

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–1
Андрей Охапкин

Тоже хотел написать такой комментарий, но решил сначала прочитать новость

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3
Vorobushek

Тут так не принято. Аккуратнее в следующий раз.

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0
New

Л-Логика

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–1
Социологический бас

Ничоси, там все руководство же. А кого надо?

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2
Степан Анейчик

А, там реально почти всё руководство. Тогда норм

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0
Социологический бас

директора закрыли ,а хозяин кто?

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0
Madegghead

да было в новостях.
Очень уважаемый человек, нельзя беспокоить

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2
Зянон

А хозяин при чем?

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0
Madegghead

ага, а директор сам придумал что надо на всем экономить? И забить на безопасность? Это что на его зарплату влияет?
Кроилово всегда идет от собственника

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1
Зянон

Не надо этой патетики. Директор отвечает за все, на то он и директор. А ещё есть люди, которые отвечают за безопасность труда. Их непосредственная обязанность - контролировать соблюдение существующих норм. Если небезопасно, то не ставь свою подпись, не допускай людей к работе, сообщай надзорным органам.
А ещё можно уволиться.

Просто интересно, если собственник - российская федерация, надо ли посадить всё взрослое население РФ?

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1
Madegghead

а я где то писал про садить?
Хотя если найдутся доказательства что собственник понимал и принуждал, то можно и садить. Если Российская Федерация, то есть конкретное ФИО в министерстве.
Но главное он должен расстаться с бабосиком и выплатить конские компенсации. А если это была бы РФ, то Минфин.
Ну вот как в Штатах - SWAT ошибся квартирой, мэрия отвалила вагон бабок. Что сделали в мэрии со SWAT история умалчиваает.

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0
Ivan Lindman

Компанией «Шахта «Листвяжная», где утром 25 ноября 2021 года произошло ЧП, владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», среди основателей которой — фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. По последним открытым данным, актуальным на 2015 год, оба сообща владели в ХК «СДС-Уголь» 75% акций.

АО ХК СДС — крупнейший многоотраслевой холдинг России. ... по добыче и экспорту угля в России.

Уничтожается природа, окружающая среда, люди, ради того, чтобы две жирные свиньи могли летать на частных самолетах, играть в гольф и сидеть в списках форбс, экспортируя уголь в Китай. ред.

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0
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