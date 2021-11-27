Пятерых обвиняемых по делу о взрыве на кузбасской шахте отправили в СИЗО на два месяца Статьи редакции
Все фигуранты дела отрицают свою вину.
Решение Центрального районного суда Кемерова приводит «Интерфакс». До 25 января арестовали директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименока. Им предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлёкшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ).
Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ).
Дело против подозреваемых возбудили после гибели 51 человека в шахте «Листвяжная». Авария там произошла утром 25 ноября.
Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.
Ну каждую область в каждом регионе наверняка курируют чинуши в первую очередь. Наверняка есть какой-нибудь местный, Кемеровский министр горного дела, который должен вроде дрючить начальников шахт, но поди за денюжку на все закрывал глаза. Может глаза закрывали и те, кто занимается проверками объектов повышенной опасности. Наверняка все в совокупности виноваты. Наверняка.
Наверняка.
Если бы у пострадавших или членов их семей была бы возможность отсудить у компании действительно огромные деньги, это то же бы могло довольно сильно повлиять на безопасность в шахтах. + огромные штрафы. Только экономические стимулы работают. ИМХО.
Те кого арестовали не являются владельцами или основными выгодополучателями.
Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.
За это все причастные и сядут. Неужели положить болт на проблему и сейчас сесть в тюрьму легче, чем изначально решать вопрос?
Конечно. Сам подумай.
Такие трагедии в шахтах это исключение.
Это как взрыв газа. В Редакции с Пивоваровым говорилось что миллионы рублей которые люди получают каждый год это ничто по сравнению с одним взорвавшимся домом в год.
То есть тут просто нет выгоды.
Если бы такая трагедия стоила бы руководству компании или другим людям кто отвечает за это ощутимую сумму то они бы задумались.
Директор шахты не принимает решения?
Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.
Вот этим предъявляют за то, что они составили акты проверки, но самой проверки не проводили. Решение о какой-нибудь взятке они точно приняли. Как ещё объяснить такие действия?
но ведь проще начать давить на того кто реально принимает глобальные решения..
Собственника. И давить по самому больному его месту. Так делают во всем цивилизованном мире. По кошельку.
10 млн.долл за каждого погибшего и все сразу меняется.
На этой е..ой шахте не первый и второй раз крупные аварии. Если хозяин хоть раз бы заплатил бы 150-500 лямов зеленых, то как отрезало бы...
Не надо этой патетики. Директор отвечает за все, на то он и директор. А ещё есть люди, которые отвечают за безопасность труда. Их непосредственная обязанность - контролировать соблюдение существующих норм. Если небезопасно, то не ставь свою подпись, не допускай людей к работе, сообщай надзорным органам.
А ещё можно уволиться.
Просто интересно, если собственник - российская федерация, надо ли посадить всё взрослое население РФ?
а я где то писал про садить?
Хотя если найдутся доказательства что собственник понимал и принуждал, то можно и садить. Если Российская Федерация, то есть конкретное ФИО в министерстве.
Но главное он должен расстаться с бабосиком и выплатить конские компенсации. А если это была бы РФ, то Минфин.
Ну вот как в Штатах - SWAT ошибся квартирой, мэрия отвалила вагон бабок. Что сделали в мэрии со SWAT история умалчиваает.
Компанией «Шахта «Листвяжная», где утром 25 ноября 2021 года произошло ЧП, владеет АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», среди основателей которой — фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. По последним открытым данным, актуальным на 2015 год, оба сообща владели в ХК «СДС-Уголь» 75% акций.
АО ХК СДС — крупнейший многоотраслевой холдинг России. ... по добыче и экспорту угля в России.
Уничтожается природа, окружающая среда, люди, ради того, чтобы две жирные свиньи могли летать на частных самолетах, играть в гольф и сидеть в списках форбс, экспортируя уголь в Китай. ред.