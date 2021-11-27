Все фигуранты дела отрицают свою вину.

Решение Центрального районного суда Кемерова приводит «Интерфакс». До 25 января арестовали директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименока. Им предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлёкшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ).

Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ).

Дело против подозреваемых возбудили после гибели 51 человека в шахте «Листвяжная». Авария там произошла утром 25 ноября.

Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.