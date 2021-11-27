Суд арестовал пятерых обвиняемых по делу о взрыве на кузбасской шахте Статьи редакции
Все фигуранты дела отрицают свою вину.
Решение Центрального районного суда Кемерова приводит «Интерфакс». До 25 января арестовали директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименока. Им предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлёкшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ).
Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ).
Дело против подозреваемых возбудили после гибели 51 человека в шахте «Листвяжная». Авария там произошла утром 25 ноября.
Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.
Ну каждую область в каждом регионе наверняка курируют чинуши в первую очередь. Наверняка есть какой-нибудь местный, Кемеровский министр горного дела, который должен вроде дрючить начальников шахт, но поди за денюжку на все закрывал глаза. Может глаза закрывали и те, кто занимается проверками объектов повышенной опасности. Наверняка все в совокупности виноваты. Наверняка.
Наверняка.
Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.
За это все причастные и сядут. Неужели положить болт на проблему и сейчас сесть в тюрьму легче, чем изначально решать вопрос?
Конечно. Сам подумай.
Такие трагедии в шахтах это исключение.
Это как взрыв газа. В Редакции с Пивоваровым говорилось что миллионы рублей которые люди получают каждый год это ничто по сравнению с одним взорвавшимся домом в год.
То есть тут просто нет выгоды.
Если бы такая трагедия стоила бы руководству компании или другим людям кто отвечает за это ощутимую сумму то они бы задумались.
Директор шахты не принимает решения?
Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.
Вот этим предъявляют за то, что они составили акты проверки, но самой проверки не проводили. Решение о какой-нибудь взятке они точно приняли. Как ещё объяснить такие действия?
Если бы у пострадавших или членов их семей была бы возможность отсудить у компании действительно огромные деньги, это то же бы могло довольно сильно повлиять на безопасность в шахтах. + огромные штрафы. Только экономические стимулы работают. ИМХО.
Те кого арестовали не являются владельцами или основными выгодополучателями.