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Новости
Ольга Щербинина

Суд арестовал пятерых обвиняемых по делу о взрыве на кузбасской шахте Статьи редакции

Все фигуранты дела отрицают свою вину.

Решение Центрального районного суда Кемерова приводит «Интерфакс». До 25 января арестовали директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименока. Им предъявили обвинения в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлёкшем смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ).

Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Их обвиняют в халатности, повлёкшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК РФ).

Дело против подозреваемых возбудили после гибели 51 человека в шахте «Листвяжная». Авария там произошла утром 25 ноября.

Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.

Крупнейшая авария на шахте за 11 лет: в Кузбассе…
Горняки уже давно жаловались на недопустимый уровень метана, но с этим ничего не делалось. По…
tjournal.ru

#новости #происшествия #листвяжная

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Социологический бас

А как сельские туалеты с ленточкой открывать, так они первые

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7
Андрей Охапкин

🤔

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1
Социологический бас

Согласен, мимо, это просто рукожопы управленцы, просто горит от того, что чиновники, стоящие над этим, даже пост свой не потеряют

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1
Социологический бас

А чиновники тут причем?

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1
Социологический бас

У холопов всегда барин виноват)

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1
Vladislav Pauls

Значит вые.ать надо его!

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0
Luchano Spaguetti

Ну каждую область в каждом регионе наверняка курируют чинуши в первую очередь. Наверняка есть какой-нибудь местный, Кемеровский министр горного дела, который должен вроде дрючить начальников шахт, но поди за денюжку на все закрывал глаза. Может глаза закрывали и те, кто занимается проверками объектов повышенной опасности. Наверняка все в совокупности виноваты. Наверняка.
Наверняка.

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0
некипишуй

они так же не причем как и пожарный инспектор который проверял Зимнюю вишню

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0
Социологический бас

Под арестом сотрудники Ростехнадзора- 2шт. Как раз эти чиновники и отвечают.

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1
Damir ReDevil

Если они после этого еще срать будут первыми, то им вообще цены не будет

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0
Социологический бас

Шахтёры задолго до трагедии сообщали руководству о небезопасных условиях из-за высокого уровня метана, а Ростехнадзор только за этот год девять раз приостанавливал работу некоторых участков из-за нарушений.

За это все причастные и сядут. Неужели положить болт на проблему и сейчас сесть в тюрьму легче, чем изначально решать вопрос?

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1
IO

Я думаю таких шахт дохуя и все просто думаю что успеют заработать и съебать

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5
Социологический бас

Я также говорю про техдолг, но очередь в нем только растет

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4
New

Конечно. Сам подумай.
Такие трагедии в шахтах это исключение.
Это как взрыв газа. В Редакции с Пивоваровым говорилось что миллионы рублей которые люди получают каждый год это ничто по сравнению с одним взорвавшимся домом в год.

То есть тут просто нет выгоды.
Если бы такая трагедия стоила бы руководству компании или другим людям кто отвечает за это ощутимую сумму то они бы задумались.

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0
Madegghead

не руководству, а владельцу.
Ведь именно он обычно толкает руководство на такую экономию денег.
Т.е. в США средняя компенсация за гибель 10 млн.долл.
Этого более чем достаточно, чтобы собственник соблюдал все меры безопасности, ибо одна авария и ты барнаульский бомж вместо миллионера.

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3
Задумчивой Кот

Люди которые принимабт решение и люди которые сядут - разные люди

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0
Социологический бас

Директор шахты не принимает решения?

Также под арест на два месяца попали сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Вот этим предъявляют за то, что они составили акты проверки, но самой проверки не проводили. Решение о какой-нибудь взятке они точно приняли. Как ещё объяснить такие действия?

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0
Социологический бас

Если бы у пострадавших или членов их семей была бы возможность отсудить у компании действительно огромные деньги, это то же бы могло довольно сильно повлиять на безопасность в шахтах. + огромные штрафы. Только экономические стимулы работают. ИМХО.

Те кого арестовали не являются владельцами или основными выгодополучателями.

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2
Степан Анейчик

Нашли козлов отпущения

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0
Социологический бас

Ничоси, там все руководство же. А кого надо?

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1
Степан Анейчик

А, там реально почти всё руководство. Тогда норм

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0
Андрей Охапкин

Тоже хотел написать такой комментарий, но решил сначала прочитать новость

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1
New

Л-Логика

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0
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