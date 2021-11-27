Суд арестовал москвича, помочившегося на стенд с портретом ветерана. Фото он выложил в сторис инстаграма Статьи редакции
После задержания юноша извинился за свои действия.
19-летний житель Москвы пробудет в СИЗО минимум до 25 января. Об этом московская прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.
Против юноши возбудили уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершённом публично с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
Блогера задержали 26 ноября, дело возбудили накануне. Фотографии, где он мочится на стенд с портретом ветерана, он выложил в сторис инстаграма. На них обратили внимание СМИ и пользователи интернета. Сейчас аккаунт молодого человека закрыт, там нет ни одного поста.
После задержания москвич извинился. «Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя», — заявил он.
Чистота языка нужна для того, чтобы все россияне понимали журналистов, учёных, официальных лиц. Все эти модные веяния возникают и так же быстро потухают в тусовочках, а как же остальные россияне? В своей среде можно хоть как, а на широкую аудиторию лучше всё-таки придерживаться актуального словаря.
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Поэтому у людей резонный вопрос к Медузе- вы СМИ для узкого круга людей, для тусовочки? Или всё же стараетесь быть для всех россиян?)
Потому что СМИ называют Позднякова МГ.
Признан экстримистким МГ, а не сам Поздняков.
У Поздякова был канал в ТГ, его заблокировали. Но он быстро всех перевел на 2-й канал. На него и ссылаются.
Если пройдете по ссылке из статьи в саму телегу, то увидите, что Поздняков через закреп нагоняет подписчиков уже на 3-й ТГ канал.
А это вообще важно, что пост об этом опубликовало мг? Зачем эта инфа? Каждое такое бесцельное упоминание мг только на руку им, это ж бесплатный пиар. Или они теперь, после всех этих историй с тануки, яндексом и тд, настолько влиятельны и популярны, что об этом нельзя не упомянуть. То есть они выиграли получается?