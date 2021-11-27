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Новости
Ольга Щербинина

Суд арестовал москвича, помочившегося на стенд с портретом ветерана. Фото он выложил в сторис инстаграма Статьи редакции

После задержания юноша извинился за свои действия.

19-летний житель Москвы пробудет в СИЗО минимум до 25 января. Об этом московская прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

Против юноши возбудили уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершённом публично с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Блогера задержали 26 ноября, дело возбудили накануне. Фотографии, где он мочится на стенд с портретом ветерана, он выложил в сторис инстаграма. На них обратили внимание СМИ и пользователи интернета. Сейчас аккаунт молодого человека закрыт, там нет ни одного поста.

После задержания москвич извинился. «Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя», — заявил он.

#новости #instagram

2158 просмотров
57 57 комментариев
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57 комментариев
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Леха

А медуза и впрямь иноагент, забыли русское слово "подросток"

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23
Социологический бас

Это при том, что парню 19 лет.

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9
Федя Прозоров

С увеличением пенсионного возраста увеличися и возраст тинейджерства

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22
Социологический бас

Да, тинейджеры у нас нынче до 35.

Ответить
7
Витя О.

nineTEEN

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14
Социологический бас

Дело закрыто.

Ответить
3
Социологический бас

nineteen

Ответить
2
Социологический бас

Закрываем дело во второй раз.

Ответить
3
Федя Прозоров

Найнтин

Ответить
5
Социологический бас

Spasibo.

Ответить
4
умный человек

Ду… ду хаст

НАЙН!

Ответить
1
Социологический бас

Можно было просто "русского".

Ответить
4
Матвей Нилов

А слова стенд, сторис и инстаграм вас не смущают? Все таки с образование в рф прям беда.

Ответить
0
Славой Жижек

вспомнил классическое

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4
Саша

Шишков в гробу перевернулся

Ответить
1
Социологический бас

Стенд в русском языке уже больше века точно, инстаграм имя нарицательное, а сториз- ну это же истории в инсте!

Ответить
3
Матвей Нилов

Т. Е если слово у же больше века то оно наше родное?

Ответить
0
Социологический бас

Да, вполне. Оно общеупотребимое и понятно всем

Ответить
2
Федя Прозоров

https://tjournal.ru/news/482560-sud-arestoval-moskvicha-pomochivshegosya-na-stend-s-portretom-veterana-foto-on-vylozhil-v-storis-instagrama?comment=6811638&from=copylink

Суд арестовал москвича, помочившегося на стенд с…
После задержания юноша извинился за свои действия.
tjournal.ru
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0
CommentBot
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0
Социологический бас

Да

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0
Социологический бас

Ещё можно не "туалет", а "сральник". Я себе борцов за ЧИСТОТУ языка только в контексте этого видео представляю.

Ответить
0
Социологический бас

Чистота языка нужна для того, чтобы все россияне понимали журналистов, учёных, официальных лиц. Все эти модные веяния возникают и так же быстро потухают в тусовочках, а как же остальные россияне? В своей среде можно хоть как, а на широкую аудиторию лучше всё-таки придерживаться актуального словаря.
———--———--———
Поэтому у людей резонный вопрос к Медузе- вы СМИ для узкого круга людей, для тусовочки? Или всё же стараетесь быть для всех россиян?)

Ответить
0
Социологический бас

Не понимаю что двигает людьми в такой момент. Глупость? Алкоголь? Всё сразу?

Ответить
8
Яня

Не следят за новостями и векторами + тупость

Ответить
1
Социологический бас

За это уже сто лет принимают под белы рученьки. Вон сколько историй с вечными огнями было.

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

просто тупость

Ответить
1
Социологический бас

Ну то есть, только новостной фон людей удерживает от такого? Ок

Ответить
1
Тимур Мансонуров

Очевидно же что ДЕНЬГИ.
(Монетизация хайпа в соцсетях)

Ответить
1
Dmitry Smirnoff

Слава Герострата.

Ответить
0
Тимур Мансонуров

Да причем тут герострат, блоггеры зарабатывают в 100 раз больше чем на заводе, поэтому творить трэш просто выгодно.

Ответить
0
Dmitry Smirnoff

К тому, что это скорее ради славы, чем денег. Думаешь у этого зассуна подписоты много?

Ответить
0
Антон Лисин

Желание поссать и доказать всем, что фото не разъедается от мочи

Ответить
0
Koc Tet

Да даже банальный протест. Почти интуиционный.

Ответить
0
Социологический бас

маракуйя полетело в витрину

Ответить
0
Социологический бас

Жаль. Русское СИЗО даже этот хуй не заслуживает.

Ответить
7
Социологический бас

Нужна статья за долбоебизм

Ответить
6
Социологический бас

И желательно не в УК.

Ответить
2
Федя Прозоров

А может не надо? Тогда весь тж на зону уедет

Ответить
0
Социологический бас

Это лишь вопрос времени

Ответить
1
Федя Прозоров

Вот запретят любые намеки на гомосясество, так и главный драйвер шуток о тж заглохнет

Ответить
0
Федя Прозоров

Житель Москвы
А) несправедливо сидит в сизо, нужно освободить
Б) КАК ПОСМЕЛ ОБОССАТЬ СТЕНД!!! ЗАСАДИТЬ ЗА СТО ЛЕТ В ТЮРЬМУ, ЧТОБЫ ЕГО ТАМ ОПУСТИЛИ И ЗАСУНУЛИ ЖИЛИСТЫЙ ЭРЕГИРОВАННЫЙ ХУЙ В ТУГУЮ УЗКУЮ ГРЯЗНУЮ ПОПКУ

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4
Сергей Шершнев
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3
Ivan

А нельзя просто штраф 100к ввести. Таких ублюдков ещё в сизо содержать такое себе, пусть там убийцы и насильники сидят, а не хованщина

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3
Социологический бас

Щас бы за всякую хуету сажать

Ответить
2
Victor Ward

А чё мг вроде ж заблокирован был?)

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1
Михаил Зеленин

Потому что СМИ называют Позднякова МГ.
Признан экстримистким МГ, а не сам Поздняков.
У Поздякова был канал в ТГ, его заблокировали. Но он быстро всех перевел на 2-й канал. На него и ссылаются.
Если пройдете по ссылке из статьи в саму телегу, то увидите, что Поздняков через закреп нагоняет подписчиков уже на 3-й ТГ канал.

Ответить
1
Антон Лисин

Азиатов и кавказцев нельзя упоминать в новостях, а русских можно?

Ответить
–1
Ху Эмай

Нигде не написано, что он русский

Ответить
3
Федя Прозоров

Раз мочится на стенд с портретом ветерана, то явно русский, что тут непонятного

Ответить
0
Антон Лисин

Видимо так теперь их скрывают этих нерусских

Ответить
0
Дмитрий Николаев

Нужно простить парня, он извинился и отпустить из ужасного СИЗО

Ответить
1
Da Luxe

А это вообще важно, что пост об этом опубликовало мг? Зачем эта инфа? Каждое такое бесцельное упоминание мг только на руку им, это ж бесплатный пиар. Или они теперь, после всех этих историй с тануки, яндексом и тд, настолько влиятельны и популярны, что об этом нельзя не упомянуть. То есть они выиграли получается?

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0
Эчис Тюлюш

Отправить на 5 лет

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0
Словесный Интервент

пост об этом опубликовали в телеграм-канале «Мужского государства».

Так их же удалили? Посмотрел там почти 70к подписоты

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0
Социологический бас

Дуров всех переиграл

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0
Михаил Зеленин

это резервный его канал. Он уже народ на 3-й канал нагоняет.

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0
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