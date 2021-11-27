После задержания юноша извинился за свои действия.

19-летний житель Москвы пробудет в СИЗО минимум до 25 января. Об этом московская прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

Против юноши возбудили уголовное дело по статье об оскорблении памяти защитников Отечества, совершённом публично с использованием интернета (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Блогера задержали 26 ноября, дело возбудили накануне. Фотографии, где он мочится на стенд с портретом ветерана, он выложил в сторис инстаграма. На них обратили внимание СМИ и пользователи интернета. Сейчас аккаунт молодого человека закрыт, там нет ни одного поста.

После задержания москвич извинился. «Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя», — заявил он.