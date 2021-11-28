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Новости
Анатолий Чиквин

Умер Александр Градский Статьи редакции

Народный артист скончался на 73-м году жизни.

16 16 комментариев
2538 просмотров

Певца и композитора Александра Градского 26 ноября госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Здоровье артиста резко ухудшилось после того, как в сентябре он перенёс коронавирус. Он часто жаловался на своё самочувствие и практически перестал вставать.

Градский — один из пионеров русского рока. Начал выступать в 1965 году, создав одну из первых советских рок-групп «Славяне». За свою жизнь выпустил несколько десятков альбомов. Широко известен стал в 1974 году после выхода фильма «Романс о влюблённых», для которого написал музыку.

Одна из самых популярных песен в его исполнении — композиция «Как молоды мы были», с которой он получил приз фестиваля «Песня-77».

Градский — автор музыки ко многим кинофильмам. Автор рок-опер и рок-балетов. С 2015 года художественный руководитель театра «Градский Холл». С 2012 года композитор регулярно принимал участие в съёмках шоу «Голос», его воспитанники побеждали в нескольких сезонах.

10-й сезон шоу «Голос» с участием Градского начал выходить на Первом канале 8 октября, на момент смерти в эфир вышло 8 выпусков шоу.

#новости

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Виктор Огай

Жаль...
Хороший был певец.

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3
NEON ARi

жаль.

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2
John Müller

Недавно только ютуб снова предлагал пересмотреть всякие видосы с ним… Легенда
F

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2
Кирилл Вселенский

Ну хз в штатах в 74 году уже слипкнот во всю выступал

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1
Легендарный рубин

вы можете хотя бы день без своего оксимирона прожитьб

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1
Легендарный рубин

Умер

прожитьб

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3
Максим Терехов

Кори который 1973 года: "а чё в смысле 🗿"
Первый солист не считается)

Ответить
0
Легендарный рубин

А что Лоза?

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0
Akanick Terentiev

Лоза - по-прежнему отличный материал для корзиноплетения

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4
BiLLie WiLLie

Ребята, какая у него лучшая песня? Просто в лицо знаю его, а в плейлисте ни одного трека

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0
Pa Chu

Как молоды мы были

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3
Михаил Левит

Рыба под названием пила

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1
Семен Семеныч

Опять корона(

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0
Кирилл Вселенский

@Уютный Багажник меня позавчера напугал так же ночью что умер оксимирон, я аж поседел

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0
Ivan D

П

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0
Anton Silaev

F

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0
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