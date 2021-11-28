Народный артист скончался на 73-м году жизни.

{"id":482881} 2538 просмотров

Певца и композитора Александра Градского 26 ноября госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Здоровье артиста резко ухудшилось после того, как в сентябре он перенёс коронавирус. Он часто жаловался на своё самочувствие и практически перестал вставать.

Градский — один из пионеров русского рока. Начал выступать в 1965 году, создав одну из первых советских рок-групп «Славяне». За свою жизнь выпустил несколько десятков альбомов. Широко известен стал в 1974 году после выхода фильма «Романс о влюблённых», для которого написал музыку.

Одна из самых популярных песен в его исполнении — композиция «Как молоды мы были», с которой он получил приз фестиваля «Песня-77».

Градский — автор музыки ко многим кинофильмам. Автор рок-опер и рок-балетов. С 2015 года художественный руководитель театра «Градский Холл». С 2012 года композитор регулярно принимал участие в съёмках шоу «Голос», его воспитанники побеждали в нескольких сезонах.