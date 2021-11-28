Это сделали, чтобы избежать путаницы и оскорблений.

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Выявленный недавно штамм Covid-19 назвали «омикрон». Названия присваивают по греческому алфавиту. После штамма «лямбда» должен был последовать «ню» (nu), далее — «кси» (xi), сообщает AP.

ВОЗ заявила, что пропустила nu для ясности и xi, чтобы избежать оскорблений отдельных людей. Первое слишком похоже на английское слово «новый» (new), второе — распространённая китайская фамилия. Организация отметила, что, давая обозначения болезням и вирусам, всегда старается избегать «оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы».

Буквы при названии вариантов коронавируса пропустили впервые. Альфа, бета, гамма и дельта — всё это в настоящее время «варианты, вызывающие опасения». Омикрон тоже отнесли к этой категории.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в Южной Африке, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В центральной провинции ЮАР «омикрон» уже вытеснил дельта-штамм и стал доминирующим среди заболевших. По мнению учёных, штамм не только более заразен, но и может обходить защиту существующих вакцин и антител.