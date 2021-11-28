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Новости
Ольга Щербинина

ВОЗ пропустила две буквы греческого алфавита для названия нового штамма Covid-19 Статьи редакции

Это сделали, чтобы избежать путаницы и оскорблений.

38 38 комментариев
3157 просмотров

Выявленный недавно штамм Covid-19 назвали «омикрон». Названия присваивают по греческому алфавиту. После штамма «лямбда» должен был последовать «ню» (nu), далее — «кси» (xi), сообщает AP.

ВОЗ заявила, что пропустила nu для ясности и xi, чтобы избежать оскорблений отдельных людей. Первое слишком похоже на английское слово «новый» (new), второе — распространённая китайская фамилия. Организация отметила, что, давая обозначения болезням и вирусам, всегда старается избегать «оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы».

Буквы при названии вариантов коронавируса пропустили впервые. Альфа, бета, гамма и дельта — всё это в настоящее время «варианты, вызывающие опасения». Омикрон тоже отнесли к этой категории.

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Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в Южной Африке, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии. В центральной провинции ЮАР «омикрон» уже вытеснил дельта-штамм и стал доминирующим среди заболевших. По мнению учёных, штамм не только более заразен, но и может обходить защиту существующих вакцин и антител.

Правительство Израиля объявило о временном закрытии въезда в страну для всех иностранных граждан, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса.

#новости #covid19 #воз

38 38 комментариев
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Легендарный рубин

А о жителях Омикрон Персей 8 они подумали?

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53
Ольга Щербинина

подумали ли он об Оксимироне, вот в чем вопрос

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27
Smaug The Terrible

Лишний раз доказали, что на Оксимирона всем похуй

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7
Сергей Лукин

Они это хавают, у них нет выбора. ред.

Ответить
4
Max M

Да, действительно.

Ответить
0
Легендарный рубин

🥲

Ответить
0
Александр Воронин
Ответить
2
Легендарный рубин

Всё с вами понятно, друзья. Прости, Мэтт, мы всё проебали.

Ответить
3
Александр Воронин
Ответить
1
Александр Субботин

+15 соцкредитов ВОЗ

Ответить
50
Легендарный рубин

Товарищ XI выделил им +20 социального рейтинга и пару кошкожён

Ответить
27
Легендарный рубин

Covid Xi был бы очень кстати.

Ответить
19
Легендарный рубин

я бы даже его назвал Covid-19 Xi ™

Ответить
12
Semen Semenov

Эта та организация, которая прозевала вирус и нежно обнимала Китай?

Ответить
16
Марк Варламов

пропустила xi, чтобы избежать оскорблений отдельных людей

Ответить
14
rustyrazor

Ну вообще-то правильно - давать название Xi надо было уханьскому штамму.

Ответить
8
Ху Эмай

Зачем Европа закрыла полеты в Африку, если вирус уже в Бельгии?

Ответить
2
Дамир Камалетдинов

Это сделали, чтобы поддержать выход нового альбома Оксимирона

Ответить
2
Сергей Лукин

ВОЗ пропустила не две буквы алфавита, а вспышку ебаного вируса в Ухани. ред.

Ответить
2
Легендарный рубин

в твиттере предлагают забить на ВОЗ и называть его China virus 3.0

Ответить
1
Dmitriy Volkov

Только так и нужно называть было

Ответить
1
Chikk

Это сделали, чтобы избежать путаницы и оскорблений

А шапка из фольги шепчет, что всё не так, что что-то там задумали и скрывают. :)

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0
Александр Воронин

не знаю, я со своей не разговариваю, поругались вчера

Ответить
1
Александр Воронин

Кси по таджикски влогалищо, ну а ню это ню

Ответить
0
Легендарный рубин

Очень, очень зря

Ответить
0
Chikk

Кстати говоря, а вакцины какого цвета? Не слишком ли они прозрачны и белы этикетками? не оскорбляет ли это чувства каких людей?

Ответить
0
Легендарный рубин

непрозрачных?

Ответить
0
Chikk

Этих - в первую очередь. :)

Ответить
0
Тыква

А я нихуя не удивлен.

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0
Газманавт

ВОЗ пропустила две буквы греческого алфавита для названия нового штамма Китайского Коронавируса

Ответить
0
Senrigan
Ответить
0
Robo Krabe

Ебать уже буквы оскорбляют. Ахуеть вы долбаебы.

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0
Dmitriy Volkov

Каким образом Африка генерирует штаммы способные обходить вакцину?

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0
Арсений Веснин

Описаны случаи в которых вирус крайне долго живет в людях с иммунодефицитом, по 180 дней бывает, у этих людей вич, вирус из именной системы никто не трогает. А в Африке таких людей хоть отбавляй, в итоге в одном человеке они накапливают огромное количество мутаций и вот вам новый штамм.

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0
Alexander Lapshin

А буква "мю" кого оскорбила, меня интересует её судьба.

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0
Александр Зубарев

Это не штамм, это вариант. Пожалуйста, поправьте)

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0
Легендарный рубин

Гражданин Греции О. Микрон подал в суд

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0
Камень Куст

Мёртвые оскорбляют живых

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0
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