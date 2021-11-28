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Новости
Ольга Щербинина

Противников вакцинации сводили на экскурсию по «красной зоне» Филатовской больницы в Москве Статьи редакции

Главврач учреждения заявил, что диалог не получился, а антипрививочники «не хотят знать правду».

89 89 комментариев
5120 просмотров

Визит в «красную зону», состоявшийся 27 ноября, пришлось прервать досрочно. Об этом в эфире ютуб-канала «Соловьёв Live» рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

По его словам, гости отказались надевать маски и сдавать ПЦР-тесты. В итоге тесты сделали только три человека. Вечорко отметил, что посетители задавали некорректные вопросы пациентам.

Конечно же, там были разные вопросы — и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают. […] Они совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином.

Валерий Вечорко
главный врач «Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова»

Врач заключил, что с противниками вакцинации «диалога нет». «Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», — сказал он. Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.

Сюжеты о посещении больницы показали Первый канал и «Россия 1». В обоих фигурирует блогер Антон Тарасов, который заявил, что вируса нет, а люди попадают в больницы из-за «химического пневмонита».

24 ноября врачи 11 крупнейших российских больниц, где лечат пациентов с Covid-19, опубликовали открытое письмо. Оно адресовано противникам вакцинации от коронавируса. Среди адресатов письма — политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов и актёр Егор Бероев. Медики предложили им посетить «красные зоны» российских больниц, чтобы самим оценить масштабы пандемии.

23 ноября «Медуза» писала о том, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.

#новости #covid19

89 89 комментариев
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89 комментариев
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solawind

Тупые оказались тупыми, кто бы мог подумать что от столкновения с реальностью мозги все равно не появляются

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69
Легендарный рубин

Странно что умные не предугадали такой исход

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12
Это не шутки

Во власти умных не так много.

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15
Сталин спас Россию

Кучка дураков 20 лет ебёт 146 миллионов умниц)))

Ответить
23
Легендарный рубин

Все как с тянками вокруг тебя

Ответить
6
Рыжий

Сук, до слез(

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2
Легендарный рубин

Этот как раз шарит и под дурака косит умело

Ответить
2
Легендарный рубин

Интересно почему Песков, а не Путин или Лавров или любой другой их миньон

Ответить
0
Это не шутки

Ну вот Лавров, пожалуйста. Очень умно конечно заигрывать с антиковидниками

Ответить
1
Легендарный рубин

Ого, хотяб в маске

Ответить
1
Это не шутки

Ну его б и не пустили без маски. Китай с этим строг

Ответить
0
Легендарный рубин

Тут на фото он носит противоковидный бейджик

Ответить
1
Легендарный рубин

Проводимая властями политика дебилизации населения НЕОЖИДАННО дала свои плоды немного не в ту сторону, в которую ожидали

Ответить
44
Сталин спас Россию

Сук опять власти виноваты))))))

Ответить
–3
Легендарный рубин

Власти виноваты всегда. Аксиома

Ответить
14
Андрей Охапкин

Власти Украины виноваты в том, что у них забрали Крым...

Ответить
11
Андрей Рядькин

да

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7
Легендарный рубин

Хорошо приплел

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6
Легендарный рубин

Да. И? Если заметил, те власти в ростове похоронены.

Ответить
2
Сталин спас Россию

Это другое

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0
Рыжий

Факт

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0
Madao

Отчасти да, как и в проёбе с даунбассом — не направили сюда военные силы когда это нужно было сделать.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Такие тупые, не нагенерили ещё пяток тысяч гробов с воинами ВСУ

Ответить
0
Сталин спас Россию

Точно, как я мог забыть

Ответить
0
Романелло Кивогенс

А кто массово опускал в прессе (и возможно до сих пор опускает) западные вакцины?

Ответить
11
Сталин спас Россию

Т.е. антиваксеры не верят властям, когда те агитируют за Спутник-V, и верят, когда те опускают западные вакцины?

Ответить
0
Легендарный рубин

В действиях антиваксеров логики нет. Даже пытаться найти не нужно

Ответить
0
Романелло Кивогенс

Так логика простая. Наш человек привык к тому, что западное лучше, к лекарствам это тоже относится. И если он слышит, что от иностранных вакцин умирают, от них возникают тромбозы и прочая "побочка", в них находят неизвестные примеси и так далее, естественно у него будет подорвано доверие и к отечественным.

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10
Легендарный рубин

А что ты мне это объясняешь? Я это прекрасно понимаю

Ответить
0
Сталин спас Россию

В комментах на ТЖ логики нет. Даже пытаться найти не нужно

Пофиксил, не благодари

Ответить
4
Романелло Кивогенс

Сообщение удалено ред.

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0
Maxim Kshishtovski

Антиваксеры берут аргументы RT, которые те используют на своих зарубежных площадках и поносят вакцинацию/масочный режим и т.п.
При этом антиваксеры игнорируют RT на российских площадках, в которых RT называет антиваксеров дибилами

В России RT агрессивно пропагандирует…
Во время нынешней волны ковида российские государственные СМИ объявили войну противникам…
meduza.io
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0
Владимир Керенский

Блять, то верят властям, то не верят, стрелочка вертится со скоростью света.

Ответить
0
Легендарный рубин

Ну тут как бэ сложно поверить что умные люди ожидали какого то эффекта от такого перфоманса. Только время врачей потратили

Ответить
4
Легендарный рубин

В этом случае, несомненно

Ответить
0
Сталин спас Россию

Ясно)

Ответить
0
Некая Л.

Ага, когда бумеранг неожиданно прилетел по ебалу.

Ответить
5
Легендарный рубин

Здоровые антипрививочники пришли посмотреть на больных антипрививочников

Ответить
18
Легендарный рубин

А то привитые не болеют

Ответить
8
Легендарный рубин

Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО.

Тут привитых не бывает, очень редко

Ответить
1
Легендарный рубин

Ну раз уж оказались, то давай их тоже будем тупыми антипрививочниками считать

Ответить
1
Легендарный рубин

Я не знаю почему у тебя так пердак горит, но там реально на ИВЛ лежат больные антипривиочники и на них пришли посмотреть здоровые, к чему эти левые доебки мне не понятны

Ответить
–5
Легендарный рубин

Вопросов больше не имею

Ответить
1
Легендарный рубин

Главное минус не забудь поставить

Ответить
–4
Легендарный рубин

Пишешь хуйню - получаешь минус. Тут это так работает.

Ответить
3
Легендарный рубин

В твоей реальности, а объективно это правда

Ответить
–6
Eugene Panfilov

Болеют и через неделю выздоравливают, в этом смысл прививки

Ответить
–5
Легендарный рубин

Тебя бы тоже на экскурсию

Ответить
3
Некая Л.

Если бы была открытая, доступная статистика по вакцине, в том числе и болеющих/тяжело болеющих/умирающих после, было бы гораздо меньше вопросов и сомнений

Ответить
2
Лига порвах

Если бы мы жили в демократической стране со сменяемостью власти... Мы же сейчас фантазируем просто, да?

Ответить
0
web-watcher

блогер Антон Тарасов, который заявил, что вируса нет, а люди попадают в больницы из-за «химического пневмонита»

Загуглил этого ноунейма. Оказывается, у него целых 1,82 тыс. подписчиков на ютубе (канал ведёт с 2013 года), которым он втирает всю эту дичь)) И стоило ли вообще приглашать и освещать этого "лидера мнений"?))) ред.

Ответить
21
Chikk

Маркетинг. Выбираем очевидного долбоёба, открываем двери, водим, разрешаем потом запостить абсолютную дичь. Дабы поиметь аргумент вида "раз этот мудак написал дичь, значит и все противники такие же". :)

Ответить
7
Сергей Лукин

Это как с собчачкой на выборах президента - приглашаем очевидного долбоеба, чтобы он нес очевидную долбоебскую херню, а потом говорим "вот оно - лицо отечественной либерастии / антиваксерства"

Ответить
4
Chikk

Абсолютно в тютельку.

Ответить
1
Da Luxe

Реально пропиарили чувака

Ответить
0
Иван Прохоров

Как больные в красной зоне демонстрируют эффективность и безопасноть прививок?

Ответить
16
Chikk

Вы не понимаете! Вы должны понять это!11! Разве вид больного человека не убеждает в том, что прививки нужны?! Ну вот, ну...
А без смехуёчков - вот как, в самом деле не понятно.

Ответить
3
Владимир Керенский

Раненые с огнестрелами в голову тоже никак не демонстрируют эффективность бронежилетов против выстрелов в голову, однако дают понимание, что от выстрелов в торс ты в большей степени всё равно защищен, что лучше, чем совсем нихуя.

Ответить
2
Максим Козаченко

у тебя логика сломалась где-то в середине предложения – эффективность бронежилетов демонстрируется на, внезапно, демонстрации эффективности бронежилета, а не на демонстрации эффективности выстрела

Ответить
5
Легендарный рубин

Ты просто антиваксер

Ответить
1
Иван Прохоров

Тихо, не буди его

Ответить
0
Максим Козаченко

Эх, а я бы Керенского разбудил...

Ответить
0
Александр Саляхов

Об этом в эфире ютуб-канала «Соловьёв Live» рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

Сюжеты о посещении больницы показали Первый канал и «Россия 1». В обоих фигурирует блогер Антон Тарасов

Полторы тысячи подписчиков, "очень известный и авторитетный блоггер"

В открытую заявляет об отрицании ковида, что является нарушением закона, за которую он не понесёт ответственность.

Ни разу не постановка с левым челом для пропаганды. Ещё раз для особо тупых - как таковых, шизоидных антиваксеров не так нмого, большинству не нравятся меры "правительства" по добровольно-принудительной вакцинации и введению QR кодов, отсутствие выбора в вакцине (ну разве что стул из спутников), и отсутствие помощи и компенсаций населению.

Ответить
12
Алексей Иванов

Итак, есть:
1. Противники вакцин в принципе
2. Противники отечественных вакцин
3. Противники обязательной вакцинации
4. Противники qr-кодов/паспортов здоровья
-
Но, как обычно, манипулируя и подменяя понятия, всех пытаются мести под одну гребенку

Ответить
7
Sergey Smirnov

все 4 направления деструктивны в плане борьбы с пандемиями. Если бы вопрос стоял в прививках от полиомиелита или куар коды на посещение алкомаркетов после 23 - то да, имеет смысл делить на сорта. Но тут у всех одна подоплека - страх ковида и отрицание. Думаю мизерные проценты реально беспокоят права ис вободы. Меня беспокоят - но я давно привился.

Ответить
0
Максим Козаченко

Но тут у всех одна подоплека - страх ковида и отрицание

А нагнетание страха не деструктивно?

Ответить
2
Sergey Smirnov

В разумной форме - нет. Это базовая мотивация.

Ответить
0
Михаил Кузнецов

Нормально. Лежишь в палате, а тут заходит группа каких-то хмырей под руководством главврача и начинает тебе "хамить"? А потом ещё и стебать под камеры? Это вариант терапии такой?

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6
Solarex Lotos

Врачи всегда так вопрос ставят, будто существует знак равенства между вакцинированием и избавлением от вероятности заболевания.

Могли бы показать исследования эффективности и, самое главное, безопасности вакцинирования.

Ответить
5
Дизайнер Павленко

Репортажи конечно абсолютно пропагандистские. Созданы чтобы показать насколько антиваксеры тупые и узколобые. Пожалуй эта пропаганда хорошая, направлена на благое дело. Но мне кажется, что это не очень эффективно.

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3
Легендарный рубин

заявил, что вируса нет, а люди попадают в больницы из-за «химического пневмонита».

А химические пары, видимо, в Москве с недавним туманом распыляли?? ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРАВДУ СКОЛЬКО МОЖНО СКРЫВАТЬ

Ответить
2
Легендарный рубин

Но если серьёзно, то антиваксерская тема меня раздражает. Я сам болел год назад и больше точно не хочу. Обычно после болезни наступает облегчение, но тут было только какое-то опустошение, болезнь очень выматывает.

Ответить
3
Рыжий

Говорят, после ковида кукуха едет, без рофла. Может у тебя того-этого?

Ответить
1
Легендарный рубин

Всё сходится. Через полгода я начал сидеть на тж.

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9
Упоротый Голубь

Угу, есть такое же впечатление. Когнитивные способности ухудшаются явно. Хотя уже год прошел с моей болезни

Ответить
0
Michael Petrov

Производители Кагоцела (фуфломицин) недовольны, что люди не бегут на прививку их неодобренной ВОЗ за 1,5 года вакциной. Или прорывной векторовской вакциной, антитела, которой даже на тестах не видно. Особенно после нон-стоп бубнежа, что от буржуйских вакцин люди мрут.
Вот что бывает, когда хлорки с антивирусного бейджика нанюхаешься.

Ответить
3
vlad novikov

А он действительно хотел их переубедить?

Ответить
1
Рог Кирилл

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить
1
Ertens Oned

забыли написать , что Медуза какой-то агент, не помню.

Ответить
1
House M.D.

Замечательная идея наглядного обучения!
А теперь пересаживаем на полгода депутатов из их кресел и с их пенсий, зарплат и льгот на среднероссийскую пенсию. Селим их в глубинке без дорог, куда врач и не доедет, лечиться они будут в местных больницах отечественными лекарствами, а их дети/внуки будут учиться в школе с туалетом на улице. А если "чего серьёзное" , то в очереди по квоте, а не "в заграницу".
А вместо айфонов раздать им телевизоры юность, где в обязательном порядке будут ОРТ, Россия и НТВ.

Ответить
1
Фархад Азимов

некоторые оппозиционеры поддерживают антиваксерские настроения своих сторонников, пропагандировать в россии вакцинацию оказалось делом неблагородным, я понимаю, с самого начала ссать в уши про то что пандемия не страшна, вакцинация ненужна, зарубежные вакцины неэффективны

Ответить
–3
Максим Козаченко

с самого начала ссать в уши про то что пандемия не страшна

спасибо ВОЗ

Ответить
2
Андрей Рядькин

Валерий почувствовал себя Алексеем

Ответить
0
Александр Добриневский

Так а список гостей где-то можно посмотреть?

Ответить
0
Федя Прозоров

Включи званый ужин и посмотри

Ответить
0
Легендарный рубин

Званый ужин ФСБ edition?

Ответить
0
BB

Как же нелепо выглядят эти эксурсии и открытые письма якобы антипрививочникам. Если они хотят показать что вирус существует и от него многим херово, то это ясно и так всем. То что болеют и умирают привитые, причем иногда сразу после укола(редко, но достоверно бывает), тоже ясно всем. Ну и к чему это шоу? На полных идиотов расчитано

Ответить
0
Федя Прозоров

Главврач учреждения заявил, что диалог не получился, а антипрививочники «не хотят знать правду».

Вот это да!

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–1
Madao

Охренеть, насколько антиваксеры тупые, что даже "представители власти" на их фоне мегамозгами выглядят.

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–2
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