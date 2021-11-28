Противников вакцинации сводили на экскурсию по «красной зоне» Филатовской больницы в Москве Статьи редакции
Главврач учреждения заявил, что диалог не получился, а антипрививочники «не хотят знать правду».
Визит в «красную зону», состоявшийся 27 ноября, пришлось прервать досрочно. Об этом в эфире ютуб-канала «Соловьёв Live» рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.
По его словам, гости отказались надевать маски и сдавать ПЦР-тесты. В итоге тесты сделали только три человека. Вечорко отметил, что посетители задавали некорректные вопросы пациентам.
Врач заключил, что с противниками вакцинации «диалога нет». «Есть только один негатив. Как можно зайти в палату, а потом выйти и стебаться над этим человеком», — сказал он. Вечорко добавил, что когда противники вакцинации начали «хамить пациентам», он распорядился завершить их визит.
Сюжеты о посещении больницы показали Первый канал и «Россия 1». В обоих фигурирует блогер Антон Тарасов, который заявил, что вируса нет, а люди попадают в больницы из-за «химического пневмонита».
24 ноября врачи 11 крупнейших российских больниц, где лечат пациентов с Covid-19, опубликовали открытое письмо. Оно адресовано противникам вакцинации от коронавируса. Среди адресатов письма — политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов и актёр Егор Бероев. Медики предложили им посетить «красные зоны» российских больниц, чтобы самим оценить масштабы пандемии.
23 ноября «Медуза» писала о том, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.
Так логика простая. Наш человек привык к тому, что западное лучше, к лекарствам это тоже относится. И если он слышит, что от иностранных вакцин умирают, от них возникают тромбозы и прочая "побочка", в них находят неизвестные примеси и так далее, естественно у него будет подорвано доверие и к отечественным.
Антиваксеры берут аргументы RT, которые те используют на своих зарубежных площадках и поносят вакцинацию/масочный режим и т.п.
При этом антиваксеры игнорируют RT на российских площадках, в которых RT называет антиваксеров дибилами
блогер Антон Тарасов, который заявил, что вируса нет, а люди попадают в больницы из-за «химического пневмонита»
Загуглил этого ноунейма. Оказывается, у него целых 1,82 тыс. подписчиков на ютубе (канал ведёт с 2013 года), которым он втирает всю эту дичь)) И стоило ли вообще приглашать и освещать этого "лидера мнений"?))) ред.
Об этом в эфире ютуб-канала «Соловьёв Live» рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.
Сюжеты о посещении больницы показали Первый канал и «Россия 1». В обоих фигурирует блогер Антон Тарасов
Полторы тысячи подписчиков, "очень известный и авторитетный блоггер"
В открытую заявляет об отрицании ковида, что является нарушением закона, за которую он не понесёт ответственность.
Ни разу не постановка с левым челом для пропаганды. Ещё раз для особо тупых - как таковых, шизоидных антиваксеров не так нмого, большинству не нравятся меры "правительства" по добровольно-принудительной вакцинации и введению QR кодов, отсутствие выбора в вакцине (ну разве что стул из спутников), и отсутствие помощи и компенсаций населению.
все 4 направления деструктивны в плане борьбы с пандемиями. Если бы вопрос стоял в прививках от полиомиелита или куар коды на посещение алкомаркетов после 23 - то да, имеет смысл делить на сорта. Но тут у всех одна подоплека - страх ковида и отрицание. Думаю мизерные проценты реально беспокоят права ис вободы. Меня беспокоят - но я давно привился.
Производители Кагоцела (фуфломицин) недовольны, что люди не бегут на прививку их неодобренной ВОЗ за 1,5 года вакциной. Или прорывной векторовской вакциной, антитела, которой даже на тестах не видно. Особенно после нон-стоп бубнежа, что от буржуйских вакцин люди мрут.
Вот что бывает, когда хлорки с антивирусного бейджика нанюхаешься.
Замечательная идея наглядного обучения!
А теперь пересаживаем на полгода депутатов из их кресел и с их пенсий, зарплат и льгот на среднероссийскую пенсию. Селим их в глубинке без дорог, куда врач и не доедет, лечиться они будут в местных больницах отечественными лекарствами, а их дети/внуки будут учиться в школе с туалетом на улице. А если "чего серьёзное" , то в очереди по квоте, а не "в заграницу".
А вместо айфонов раздать им телевизоры юность, где в обязательном порядке будут ОРТ, Россия и НТВ.
Как же нелепо выглядят эти эксурсии и открытые письма якобы антипрививочникам. Если они хотят показать что вирус существует и от него многим херово, то это ясно и так всем. То что болеют и умирают привитые, причем иногда сразу после укола(редко, но достоверно бывает), тоже ясно всем. Ну и к чему это шоу? На полных идиотов расчитано