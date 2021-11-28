Конечно же, там были разные вопросы — и провокационные, и те, и другие. Мы побывали в реанимационном отделении, увидели пациентов, которые находятся и на ИВЛ, и на ЭКМО. В это время у нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают. […] Они совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином.