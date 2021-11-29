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Новости
Сергей Исенеков

Минцифры обновило правила для «социально значимых» сайтов — им разрешат показывать видео в невысоком разрешении Статьи редакции

Также им запретят организовывать звонки и отправку сообщений.

6 6 комментариев
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Минцифры разработало новую версию постановления правительства, устанавливающего порядок составления перечня «социально значимых» ресурсов. Проект постановления разработан для детализации закона «О доступном интернете». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В новом постановлении указано:

  • Бесплатные социально значимые сайты будут передавать видео в невысоком разрешении 480р;
  • Им запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов;
  • Также запрещено организовывать возможность голосовых и видеозвонков, аудио- и видеосообщений;
  • На таких сайтах не должно быть платной для посетителей информации или ссылок на неё или на услуги, за исключением государственных.

В пресс-службе Минцифры рассказали изданию, что проект существенно переработан для более полного учёта интересов операторов. Представители МТС, «МагаФона» и «Вымпелкома» также рассказали, что прорабатывают критерии социально значимых сайтов, чтобы найти компромисс между интересами пользователей и операторов.

В МТС добавили, что видео с разрешением 480р имеет достаточное качество и позволит снизить нагрузку на инфраструктуру операторов при обеспечении бесплатного доступа к интернет-ресурсам.

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля, но его продлили до 31 декабря.

За два месяца таким доступом воспользовались 500 тысяч абонентов. Изначально в списке сайтов был 391 ресурс, в июне их количество сократилось до 371.

#новости

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Ёршик Золотой

ТЖ нет в списках значимых? Они там охуели?

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1
Парадный каякер

Им запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов;

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0
Сраный Ковбой

Медленно, но верно крутят гайки

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1
Danil Oputin

Дааа бля, закрутите мне гайки, когда я не хочу платить за интернет

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0
ggg123

МагаФона

кек

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1
Парадный каякер

там в списке этих якобы бесплатных ( вам просто тариф поднимут, вот и будет бесплатно ) , есть такие сервисы как Skillbox.
как без звонков там деятельность вести?

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