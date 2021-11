{"items":[{"comment_id":6819237,"subsite_id":245416,"user_id":352232,"type":"comment_add","id":6819237,"hash":"e2d601dcc6af72edc40143b3101eb780","date":1638163875,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483482-mincifry-obnovilo-pravila-dlya-socialno-znachimyh-saytov-im-razreshat-pokazyvat-video-v-nevysokom-razreshenii?comment=6819237","text":"\u041c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e, \u043d\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u043e \u043a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0442 \u0433\u0430\u0439\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":352232,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/352232-sranyy-kovboy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa32b16a-d3c6-7259-7bba-440e2a49a1cc\/","name":"\u0421\u0440\u0430\u043d\u044b\u0439 \u041a\u043e\u0432\u0431\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":483482,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483482-mincifry-obnovilo-pravila-dlya-socialno-znachimyh-saytov-im-razreshat-pokazyvat-video-v-nevysokom-razreshenii","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u00ab\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445\u00bb \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0430\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 \u043d\u0435\u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819238,"subsite_id":247728,"user_id":403858,"type":"comment_add","id":6819238,"hash":"fd3c9c7ab557f6b0c1e882e70081c7ec","date":1638163887,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/483464-opros?comment=6819238","text":"\u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u043d\u0433\u043b \u0432\u0432\u0435\u043b\u0438 \u0443\u043a\u0440 \u044f\u0437\u044b\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":403858,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/403858-lala-lalo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bebb6b0f-4f8a-5bd7-8854-c8457c763b6d\/","name":"\u043b\u0430\u043b\u0430 \u043b\u0430\u043b\u043e","isVerified":false},"content":{"id":483464,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/483464-opros","title":"\u041e\u043f\u0440\u043e\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819239,"subsite_id":245416,"user_id":293707,"type":"comment_add","id":6819239,"hash":"226f8f8f30c4303ad97395468f028f91","date":1638163890,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483479-iskusstvennyy-intellekt-zaymetsya-analizom-psihiki-rossiyan-po-socsetyam?comment=6819239","text":"select * from \u0421omments where text like '%\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439%'","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":293707,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/293707-encake","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/835ef7b3-f03c-5d14-86b6-4ea57d370895\/","name":"encake","isVerified":false},"content":{"id":483479,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483479-iskusstvennyy-intellekt-zaymetsya-analizom-psihiki-rossiyan-po-socsetyam","title":"\u0418\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442 \u0437\u0430\u0439\u043c\u0435\u0442\u0441\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u043c \u043f\u0441\u0438\u0445\u0438\u043a\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043f\u043e \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819242,"subsite_id":245416,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":6819242,"hash":"4cea3b5b3bb2c8f9eab0f113955b22b8","date":1638163941,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483482-mincifry-obnovilo-pravila-dlya-socialno-znachimyh-saytov-im-razreshat-pokazyvat-video-v-nevysokom-razreshenii?comment=6819242","text":"\u0442\u0430\u043c \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u0435 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u044f\u043a\u043e\u0431\u044b \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0445 ( \u0432\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0438\u043c\u0443\u0442, \u0432\u043e\u0442 \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e ) , \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u043a\u0430\u043a Skillbox.

\u043a\u0430\u043a \u0431\u0435\u0437 \u0437\u0432\u043e\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0442\u0430\u043c \u0434\u0435\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mmt","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"MMT","isVerified":false},"content":{"id":483482,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483482-mincifry-obnovilo-pravila-dlya-socialno-znachimyh-saytov-im-razreshat-pokazyvat-video-v-nevysokom-razreshenii","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u00ab\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445\u00bb \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0430\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 \u043d\u0435\u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819244,"subsite_id":245416,"user_id":395081,"type":"comment_add","id":6819244,"hash":"8f10da8c9d200a64a98df7fe7260341b","date":1638163995,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483482-mincifry-obnovilo-pravila-dlya-socialno-znachimyh-saytov-im-razreshat-pokazyvat-video-v-nevysokom-razreshenii?comment=6819244","text":">\u041c\u0430\u0433\u0430\u0424\u043e\u043d\u0430

\u043a\u0435\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395081,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395081-ggg123","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da64554b-7785-5d42-98ba-cf8afd8b8f4c\/","name":"ggg123","isVerified":false},"content":{"id":483482,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483482-mincifry-obnovilo-pravila-dlya-socialno-znachimyh-saytov-im-razreshat-pokazyvat-video-v-nevysokom-razreshenii","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u00ab\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445\u00bb \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0430\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 \u043d\u0435\u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819247,"subsite_id":245416,"user_id":411130,"type":"comment_add","id":6819247,"hash":"6b044afb25605c94a70785c116a7dcde","date":1638164033,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483366-na-41-godu-zhizni-ushel-amerikanskiy-hudozhnik-virdzhil-ablo?comment=6819247","text":"rip in peace","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":411130,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/411130-anton-silaev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ac5ff359-e842-5434-a426-c0fac93e4b8c\/","name":"Anton Silaev","isVerified":false},"content":{"id":483366,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483366-na-41-godu-zhizni-ushel-amerikanskiy-hudozhnik-virdzhil-ablo","title":"\u041d\u0430 41 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u0443\u0448\u0435\u043b \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a \u0412\u0438\u0440\u0434\u0436\u0438\u043b \u0410\u0431\u043b\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819248,"subsite_id":245416,"user_id":394498,"type":"comment_add","id":6819248,"hash":"5bf8015da664fe4fc47722b9d2347c40","date":1638164080,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483213-komik-ruslan-belyy-zayavil-ob-otmene-neskolkih-koncertov-iz-za-ego-shutok-o-politike?comment=6819248","text":"\u041d\u0443, \u0421\u041a\u041e\u0420\u041e \u0422\u041e\u0427\u041d\u041e \u0412\u0421\u0401, \u041f\u041e\u0414\u041e\u0416\u0414\u0401\u041c......","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":394498,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/394498-imya-i-familiya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/12face26-81be-4b0b-6240-8af0746741eb\/","name":"\u0418\u043c\u044f \u0418 \u0424\u0430\u043c\u0438\u043b\u0438\u044f","isVerified":false},"content":{"id":483213,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483213-komik-ruslan-belyy-zayavil-ob-otmene-neskolkih-koncertov-iz-za-ego-shutok-o-politike","title":"\u041a\u043e\u043c\u0438\u043a \u0420\u0443\u0441\u043b\u0430\u043d \u0411\u0435\u043b\u044b\u0439 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e\u0431 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u0440\u0442\u043e\u0432 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0435\u0433\u043e \u0448\u0443\u0442\u043e\u043a \u043e \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819251,"subsite_id":214358,"user_id":165262,"type":"comment_add","id":6819251,"hash":"f6b3ce3ac05721804b48de711bd27615","date":1638164205,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/483477-compilation-of-cats-8-video?comment=6819251","text":"\u0441\u0443\u043a\u0430, \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0434\u043e\u0441","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fba081d8-bc52-574b-8f72-ee6379192300\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":165262,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/165262-andrey-valikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dba653b7-ef56-30ad-ef42-e7ad1eede2cd\/","name":"Andrey Valikov","isVerified":false},"content":{"id":483477,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/483477-compilation-of-cats-8-video","title":"Compilation of cats, 8 video"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819253,"subsite_id":245416,"user_id":266771,"type":"comment_add","id":6819253,"hash":"ac564af0f9617f5124e58d9da57b62b9","date":1638164250,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483479-iskusstvennyy-intellekt-zaymetsya-analizom-psihiki-rossiyan-po-socsetyam?comment=6819253","text":"\u0414\u0430. \u0422\u0430\u043c, \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e, \u0441\u0438\u0434\u044f\u0442 \u043f\u0438\u0441\u0430\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0438\u0437 \u0433\u0430\u0437\u0435\u0442\u044b \"\u0412\u0435\u0447\u0435\u0440\u043d\u0438\u0439 \u041a\u0443\u043f\u044f\u043d\u0441\u043a\" \u0432\u044b\u0433\u043d\u0430\u043b\u0438. \u041c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0443\u0435\u0442 \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043c\u0435\u043d\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0443\u0435\u0442 \u0436\u0435\u043b\u0442\u0443\u0448\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0434\u0430\u0447\u0430.

\u0417\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043e\u043a \"\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u044f\u0442\" \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u043d\u0438 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442\u0430. \u041e\u043d \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u044b\u0439 \u0434\u043e\u043c\u044b\u0441\u0435\u043b. \u0411\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043e. \u041d\u0435\u0447\u0435\u0433\u043e \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043e \u043d\u0435\u043c \u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043c\u0430\u043d\u0435\u0440\u0435, \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a. \u042d\u0442\u043e \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043e.

\u041e\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438 - \"\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u0442\u043e-\u0442\u043e \u0438 \u0442\u043e-\u0442\u043e\". \u042d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u043e\u0442\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041d\u043e \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0431\u0435\u0433\u0430\u044e\u0442 \u043a \u043f\u043e\u0437\u043e\u0440\u043d\u044b\u043c \u043a\u043b\u0438\u043a\u0431\u0435\u0439\u0442\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430\u043c. \u042d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043d\u0430 \u043b\u043e\u0431 \u043a\u043b\u0435\u0439\u043c\u043e \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u043c\u043e\u0445\u043e\u0437\u044f\u0435\u043a.

\u0421\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0443, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u0420\u0411\u041a \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442, \u0430 \u0445\u0432\u0430\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u0440\u0431\u0441 \u0431\u043e\u043b\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0433\u0434\u0435-\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043c \u0436\u0435 \u0434\u043d\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u043e\u0431\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043b\u0430\u0439\u0444\u043d\u044c\u044e\u0437.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":266771,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/266771-dragan-velimirovic","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8ee3174a-6a09-9196-4445-5b3878b5a51e\/","name":"Dragan Velimirovic","isVerified":false},"content":{"id":483479,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483479-iskusstvennyy-intellekt-zaymetsya-analizom-psihiki-rossiyan-po-socsetyam","title":"\u0418\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442 \u0437\u0430\u0439\u043c\u0435\u0442\u0441\u044f \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u043c \u043f\u0441\u0438\u0445\u0438\u043a\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043f\u043e \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u044f\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819255,"subsite_id":245416,"user_id":378204,"type":"comment_add","id":6819255,"hash":"a134cf3e1cf0d3e8bf17920e7aff43bb","date":1638164296,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/482998-protivnikov-vakcinacii-svodili-na-ekskursiyu-po-krasnoy-zone-filatovskoy-bolnicy-v-moskve?comment=6819255","text":"\u041d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0441\u0432\u0435\u0436\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0431\u044b\u0442\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u041f\u0435\u0442\u0440 \u0417\u0430\u043b\u0443\u043f\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \"\u0434\u0430 \u0432\u044b \u0443\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0437\u0430\u0435\u0431\u0430\u043b\u0438\", \u0443\u0436\u0435 \u0431\u044b \u0441\u0431\u0435\u0436\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u044b \u0441 \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0443\u0442\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u0438\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":378204,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/378204-rond","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c9dcd5d-bc16-ea59-b71b-f5f5c857c64c\/","name":"Rond","isVerified":false},"content":{"id":482998,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/482998-protivnikov-vakcinacii-svodili-na-ekskursiyu-po-krasnoy-zone-filatovskoy-bolnicy-v-moskve","title":"\u041f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u044d\u043a\u0441\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438\u044e \u043f\u043e \u00ab\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0437\u043e\u043d\u0435\u00bb \u0424\u0438\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u044b \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819258,"subsite_id":247728,"user_id":248009,"type":"comment_add","id":6819258,"hash":"8267b3e35e202f69e514510d67a27b9f","date":1638164525,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/483464-opros?comment=6819258","text":"\u0412 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435 \"\u0432\u0432\u0435\u043b\u0438\"? :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":248009,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/248009-semen-semenych","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f44a3cff-ecf1-9d46-6790-b9c35057477a\/","name":"\u0421\u0435\u043c\u0435\u043d \u0421\u0435\u043c\u0435\u043d\u044b\u0447","isVerified":false},"content":{"id":483464,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/483464-opros","title":"\u041e\u043f\u0440\u043e\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819260,"subsite_id":232504,"user_id":50526,"type":"comment_add","id":6819260,"hash":"7952604945f77ff98f07d8af42cb5bd3","date":1638164545,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/483273?comment=6819260","text":"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wIiPAUkDDNk","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50526,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/50526-laotzy","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/81\/de\/2e\/16004a5c32ac5e.jpg","name":"laotzy","isVerified":false},"content":{"id":483273,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/483273","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819261,"subsite_id":245416,"user_id":236131,"type":"comment_add","id":6819261,"hash":"d2ad64ea234e305751510ba9a005bddd","date":1638164565,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483482-mincifry-obnovilo-pravila-dlya-socialno-znachimyh-saytov-im-razreshat-pokazyvat-video-v-nevysokom-razreshenii?comment=6819261","text":"\u0414\u0430\u0430\u0430 \u0431\u043b\u044f, \u0437\u0430\u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043c\u043d\u0435 \u0433\u0430\u0439\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044f \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":236131,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/236131-danil-oputin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a82adf3d-91b4-a3fa-101c-57d98bc8c35a\/","name":"Danil Oputin","isVerified":false},"content":{"id":483482,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/483482-mincifry-obnovilo-pravila-dlya-socialno-znachimyh-saytov-im-razreshat-pokazyvat-video-v-nevysokom-razreshenii","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u00ab\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0445\u00bb \u0441\u0430\u0439\u0442\u043e\u0432 \u2014 \u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0430\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 \u043d\u0435\u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819262,"subsite_id":232504,"user_id":49419,"type":"comment_add","id":6819262,"hash":"00667e7fb38c2fd35a4ae164212fcfc5","date":1638164574,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/483456?comment=6819262","text":"\u0421 1.12.2019 \u043e\u043d\u0430 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u043a\u043e\u043c\u0438\u0441\u0441\u0430\u0440\u043e\u043c. \u041d\u0435 \u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440 \u043e\u043d\u0430 \u0443\u0436\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":49419,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/49419-totals","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dd0a43a5-4c8b-1d25-5f6d-398b061ffd12\/","name":"totals","isVerified":false},"content":{"id":483456,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/483456","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6819263,"subsite_id":232504,"user_id":24840,"type":"comment_add","id":6819263,"hash":"7afa36e8cb37f97f0c6158d7d9e2373c","date":1638164574,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/483273?comment=6819263","text":"\u0414\u0435\u043c\u0443\u0440\u0430 \ud83d\ude02\ud83e\udd26\ud83c\udffb\u200d\u2642\ufe0f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":24840,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/24840-lenny-bistard","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/997ef85c-235e-046b-5554-c98761db917a\/","name":"Lenny Bistard","isVerified":false},"content":{"id":483273,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/483273","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false}]}