Также им запретят организовывать звонки и отправку сообщений.

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Минцифры разработало новую версию постановления правительства, устанавливающего порядок составления перечня «социально значимых» ресурсов. Проект постановления разработан для детализации закона «О доступном интернете». Об этом пишет «Коммерсантъ».

В новом постановлении указано:

Бесплатные социально значимые сайты будут передавать видео в невысоком разрешении 480р;

Им запрещено подгружать информацию с зарубежных ресурсов;

Также запрещено организовывать возможность голосовых и видеозвонков, аудио- и видеосообщений;

На таких сайтах не должно быть платной для посетителей информации или ссылок на неё или на услуги, за исключением государственных.

В пресс-службе Минцифры рассказали изданию, что проект существенно переработан для более полного учёта интересов операторов. Представители МТС, «МагаФона» и «Вымпелкома» также рассказали, что прорабатывают критерии социально значимых сайтов, чтобы найти компромисс между интересами пользователей и операторов.

В МТС добавили, что видео с разрешением 480р имеет достаточное качество и позволит снизить нагрузку на инфраструктуру операторов при обеспечении бесплатного доступа к интернет-ресурсам.

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля, но его продлили до 31 декабря.