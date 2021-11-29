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Новости
Сергей Исенеков

Правительство выделило 36 миллионов рублей, чтобы с помощью ИИ провести психоанализ россиян по соцсетям Статьи редакции

По словам юристов, применение технологии может противоречить действующему законодательству по защите персональных данных.

Грант на исследования в области анализа психологического состояния россиян с использованием ИИ получил Институт системного программирования имени В. П. Иванникова (ИСП). Он же разместил на портале госзакупок соответствующий тендер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из документации тендера следует, что подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года. Генеральным заказчиком проекта выступил Аналитический центр при правительстве России. Он выдал грант, размер которого не уточняется.

Также в документации сказано, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, «открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию её поведения без осуществления психологического тестирования, требующего добровольного согласия». К одному из источников этих следов относятся социальные сети, «накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений и записей пользователя».

В пресс-службе Аналитического центра при правительстве России уточнили, что помимо «выявления и реагирования на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение к террористической деятельности» технологию планируют применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения. Также технология позволит определять оценку творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития.

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов рассказал «Коммерсанту», что массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству, а также нарушать тайну частной жизни. «Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам „оценки личности”, проводить „психологическую диагностику”, цели которой непонятны», — сказал он.

#новости #искусственныйинтеллект

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Спасибо за наводку Колыван Пряничков
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aliftin

Годная тема. Провести психоанализ, найти тех у кого есть фото с голой жопой на фоне храма и закрыть их к хуям. А как они будут выбирать в социальных сетях только россиян? Не хотелось бы что наш психологический портрет был разбавлен кем то ещё.

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8
Парадный каякер

сомневаюсь что россияне без подсказки отличат алтайца от казаха

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0
aliftin

Я про наших западных соседей.

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2
Парадный каякер

хохлов узнаю издалека

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0
aliftin

Ты сам это сказал. Вахтер, я не с ним.

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0
Парадный каякер

у нас тут не фейсбук

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0
Сталин спас Россию

А бля, прочитал "китайца"

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0
Парадный каякер

битва экстрасенсов выходит на качественно новый уровень. государственный и с ИИ

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3
Добро и позитив

А если мой профиль закрыт, они же не смогут провести анализ, правда?

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1
woqugyzo
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0
Vladislav Pauls
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1
Колыван Пряничков

@Сергей Исенеков

Сереженька ну я уже запостил такой же материал

https://tjournal.ru/news/483479-iskusstvennyy-intellekt-zaymetsya-analizom-psihiki-rossiyan-po-socsetyam

Искусственный интеллект займется анализом…
Технология поможет бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую и…
tjournal.ru
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0
Сергей Исенеков

Емае
Спасибо, что подсказал. Я на тебя сейчас сделаю тогда

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0
Антигравитационный торт

донос Вахтеру

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6
Сталин спас Россию

Молодец

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0
Федя Прозоров

Пососи огурец

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2
Федя Прозоров

36 млн рублей - это ничто по сравнению

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0
Парадный каякер

С простым СОВЕТСКИМ…

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1
Саша

Очередная ракова освоит грант.

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0
Рыжий

что массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству, а также нарушать тайну частной жизни

Странно. Если этот инструмент анализа будет учитывать настройки приватности в соц сетях - ничего не будет нарушено

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0
woqugyzo

настройки приватности в соц сетях

лол

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0
Дмитрий Гришаев

Уже слышу звук госпилы...

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0
Nike RossXP

и как они блять в соцсетях отличат фейки/рабочие от реальных? Будут составлять психпортрет на *записываемся на ноготочки"?

Или опять тупо студентов в волонтеры затащат?

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0
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