По словам юристов, применение технологии может противоречить действующему законодательству по защите персональных данных.

Грант на исследования в области анализа психологического состояния россиян с использованием ИИ получил Институт системного программирования имени В. П. Иванникова (ИСП). Он же разместил на портале госзакупок соответствующий тендер. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Из документации тендера следует, что подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года. Генеральным заказчиком проекта выступил Аналитический центр при правительстве России. Он выдал грант, размер которого не уточняется.

Также в документации сказано, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, «открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию её поведения без осуществления психологического тестирования, требующего добровольного согласия». К одному из источников этих следов относятся социальные сети, «накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений и записей пользователя».

В пресс-службе Аналитического центра при правительстве России уточнили, что помимо «выявления и реагирования на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение к террористической деятельности» технологию планируют применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения. Также технология позволит определять оценку творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития.

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов рассказал «Коммерсанту», что массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству, а также нарушать тайну частной жизни. «Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым. Однако некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам „оценки личности”, проводить „психологическую диагностику”, цели которой непонятны», — сказал он.