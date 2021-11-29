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vc.ru

Комиссия Евразийского союза обвинила «Яндекс» в дискриминации конкурентов в показе рекламы и доминирующем положении Статьи редакции

Регулятор не смог возбудить дело, потому что нашёл нарушения только на территории одной страны, и передал материалы в ФАС.

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Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завершил расследование в отношении «Яндекса», сообщают «Ведомости». ЕЭК — это регулирующий орган Евразийского экономического союза, его решения обязательны для исполнения в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Комиссия установила у «Яндекса» доминирующее положение на рынке рекламы в поисковой выдаче в России и «признаки нарушений» правил конкуренции. Первое нарушение — в преимуществах для показа информации о собственных сервисах в обогащенных ответах.

Второе нарушение — пункт в Правилах показа рекламы в «Директе», по которому рекламодателю может быть отказано в показе объявления, если оно вытесняет рекламный блок сервисов «Яндекса».

Третье нарушение — в том, что «Яндекс» предоставляет доступ к «колдунщикам» только при обязательном подключении «Яндекс.Метрики» и платежного сервиса Yandex Pay.

Комиссия считает, что действия «Яндекса» могут привести к ограничению конкуренции и ущемлению интересов других компаний. Но ЕЭК не может возбудить дело против, потому что обнаружила нарушения только на территории одной страны. Комиссия передала все материалы в ФАС. В «Яндексе» отказались комментировать изданию материалы дела, потому что «не получали от ЕЭК каких-либо документов».

В феврале 2021 года ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске. В апреле ФАС возбудила дело против «Яндекса» о нарушении закона о защите конкуренции. Компании грозит оборонный штраф. В финансовом отчёте за второй квартал «Яндекс» указал, что может потратить 4,4 млрд рублей на урегулирование спора с ФАС.

В июне «Яндекс» начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter и подал ответный иск к ФАС. На заседании 24 ноября «Яндекс» заявил ходатайство об отложении «в целях мирного урегулирования спора», сообщают «Ведомости». Суд перенёс заседание на 20 декабря 2021 года.

В июле «Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы с данными разных компаний в одном блоке.

#новости #яндекс

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Парадный каякер

Не лишайте нас стариной русской забав « не дать Яндексу установиться на ваш компьютер», я каждый раз когда какой нибудь софт ставлю так неебически сконцентрирован, чтобы вдруг где галочку не пропустить

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23
Стас Фарбер

Чувак, уже давно такая штука есть, пользуйся и не благодари

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3
Парадный каякер

В некоторых установщиках нет галочки, бывает нажимаешь далее, далее а на одном экране вместо далее "установить Яндекс" а далее перемещается левее, пару раз так проебался

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0
Рпош Ашршщ

Когда-то лидером этой забавы была другая контора. Как быстро все меняется

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2
Eldar

Просто установи все сервисы Яндекса сам заранее и больше не парься.

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2
Федя Прозоров

Держи в курсе и дальше

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0
IO

Когда вы блять уже поймете что яндекс содержит деньгами этот софт

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–3
Федя Прозоров

Да, скачивать бесплатную прогу все любят

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–2
Антигравитационный торт
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0
Парадный каякер

Союз Мощнейших

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0
Злой Карагандинец

Ребята ставьте дополнение в браузеры под название uBlock.
Он даже в маил ру блокирует узкую строчку над списком входящих писем. Берегите свои нервы)

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0
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