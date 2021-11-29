Из дела о хищении 50 миллионов рублей на маршрутизаторах для ФСО убрали статью о взятке. Ею считали передачу MacBook Pro Статьи редакции
Всех фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России завершило расследование уголовного дела о хищениях, совершённых при поставках для Федеральной службы охраны РФ (ФСО) маршрутизаторов Juniper, защищённых компьютеров, а также расходных материалов к оргтехнике. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Основными фигурантами дела стали бывший начальник отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковник Дмитрий Ширенов, советник руководителя ФГУП спецслужбы Михаил Серов, а также генеральный и исполнительный директора ООО «Парамитек» Алексей Чернецких и Наталья Потапова. Всех их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, при этом в обвинении не осталось ранее фигурировавшей в деле статьи о взятке.
Согласно ранней версии следствия, предприниматели передали в виде взятки полковнику Ширенову ноутбук MacBook Pro стоимостью 219 тысяч рублей. Однако в итоге следствие посчитало, что техника передавалась полковнику в счёт его доли из средств, похищенных в результате завышения цен по государственным контрактам. Поэтому в этой части обвинения уголовное преследование Чернецких и Потаповой прекратили. Эту же информацию подтвердил адвокат Чернецких.
По версии следствия, ООО «Парамитек» являлось соисполнителем заключённых в 2018 году между ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО контрактов на 761 миллион и 767,1 миллион рублей, в соответствии с которыми спецслужба должна была получить маршрутизаторы Juniper, компьютерную и другую оргтехнику, а также расходные материалы.
Однако стоимость части поставок за взятку была завышена на 30%, что привело, по подсчётам следствия, к хищению 50 миллионов рублей.