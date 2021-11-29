Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":891,"title":"\u0414\u0435\u0431\u044e\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c \u0431\u0440\u0430\u0442\u0430 \u0411\u0438\u043b\u043b\u0438 \u0410\u0439\u043b\u0438\u0448 \u2014 \u043e \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438 \u0438 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=891&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/462096-poslushat-novoe-debyutnyy-albom-brata-billi-aylish-finneasa-o-konnela&placeBit=1&hash=2707e9d0c69f3c387278fe273fb61845d805b4456d6f8db210d40342d34b0f84","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Из дела о хищении 50 миллионов рублей на маршрутизаторах для ФСО убрали статью о взятке. Ею считали передачу MacBook Pro Статьи редакции

Всех фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

11 11 комментариев
1713 просмотров

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России завершило расследование уголовного дела о хищениях, совершённых при поставках для Федеральной службы охраны РФ (ФСО) маршрутизаторов Juniper, защищённых компьютеров, а также расходных материалов к оргтехнике. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Основными фигурантами дела стали бывший начальник отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковник Дмитрий Ширенов, советник руководителя ФГУП спецслужбы Михаил Серов, а также генеральный и исполнительный директора ООО «Парамитек» Алексей Чернецких и Наталья Потапова. Всех их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, при этом в обвинении не осталось ранее фигурировавшей в деле статьи о взятке.

Согласно ранней версии следствия, предприниматели передали в виде взятки полковнику Ширенову ноутбук MacBook Pro стоимостью 219 тысяч рублей. Однако в итоге следствие посчитало, что техника передавалась полковнику в счёт его доли из средств, похищенных в результате завышения цен по государственным контрактам. Поэтому в этой части обвинения уголовное преследование Чернецких и Потаповой прекратили. Эту же информацию подтвердил адвокат Чернецких.

По версии следствия, ООО «Парамитек» являлось соисполнителем заключённых в 2018 году между ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО контрактов на 761 миллион и 767,1 миллион рублей, в соответствии с которыми спецслужба должна была получить маршрутизаторы Juniper, компьютерную и другую оргтехнику, а также расходные материалы.

Однако стоимость части поставок за взятку была завышена на 30%, что привело, по подсчётам следствия, к хищению 50 миллионов рублей.

#новости

11 11 комментариев
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Пётр Козлов

При стоимости техники Apple в России следовало переквалифицировать во взятку в особо крупном размере, но без блока питания

Ответить
5
Илья Александров

Неплохо, но можно лучше

Ответить
0
Пётр Козлов

Как вступить в клуб профессиональных ревьюеров комментариев на TJ?

Ответить
1
Сталин спас Россию

Хотя бы 6 месяцев подряд фигурировать в рейтинге TJ.

Или выложить фотку с эмблемой TJ в жопе.

Ответить
0
Dimakey Lekko

В чьей жопе?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Тут возможны варианты

Ответить
1
Пётр Козлов

У тебя эмблема TJ в жопе и у меня эмблема TJ в жопе, но есть один нюанс

Ответить
0
Федя Прозоров

Надо просто быть козлом

Ответить
0
Быр Быр 8 дыр

Как хорошо что практически все пизданутые законы система сама не может переварить ввиду её прогнившести :))

Ответить
1
aliftin

Ну какая же это взятка. Всего один макбук. Так, простое недопонимание.

Ответить
0
Парадный каякер

Отдайте макбук мистеру блондину

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null