Милош Земан сдал положительный тест на коронавирус, поэтому обязан находиться на изоляции. Согласно Конституции, провести церемонию мог только он.

Земан сдал положительный тест на Covid-19 25 ноября — спустя несколько часов после выписки из больницы, где он находится из-за обострения хронического заболевания. Из-за этого на церемонии он сидел в клетке из плексигласа (органического стекла). Фиала мог общаться с президентом только по аудиосвязи.