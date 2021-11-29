Фото: Президент Чехии, назначающий нового премьер-министра, сидя в стеклянной клетке Статьи редакции
Милош Земан сдал положительный тест на коронавирус, поэтому обязан находиться на изоляции. Согласно Конституции, провести церемонию мог только он.
Президент Чехии Милош Земан назначил лидера оппозиционной коалиции «Вместе» Петра Фиалу новым премьер-министром. Об этом политик сообщил в твиттере.
Земан сдал положительный тест на Covid-19 25 ноября — спустя несколько часов после выписки из больницы, где он находится из-за обострения хронического заболевания. Из-за этого на церемонии он сидел в клетке из плексигласа (органического стекла). Фиала мог общаться с президентом только по аудиосвязи.
Во время церемонии президент также сидел в кресле-каталке.
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