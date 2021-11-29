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Артём Мазанов

Фото: Президент Чехии, назначающий нового премьер-министра, сидя в стеклянной клетке Статьи редакции

Милош Земан сдал положительный тест на коронавирус, поэтому обязан находиться на изоляции. Согласно Конституции, провести церемонию мог только он.

Президент Чехии Милош Земан назначил лидера оппозиционной коалиции «Вместе» Петра Фиалу новым премьер-министром. Об этом политик сообщил в твиттере.

Земан сдал положительный тест на Covid-19 25 ноября — спустя несколько часов после выписки из больницы, где он находится из-за обострения хронического заболевания. Из-за этого на церемонии он сидел в клетке из плексигласа (органического стекла). Фиала мог общаться с президентом только по аудиосвязи.

Во время церемонии президент также сидел в кресле-каталке.

#covid19 #фото #чехия

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8 комментариев
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Alex Shabelnikov
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5
Da Luxe

Ух ты, откуда скрин?

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0
Илья Ильин

Дюна. Навигатор Гильдии

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1
Саша

Ой ,мля. Даж Бидона цветная легко подменяет , а тут политические карлики выпендрючиваются

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4
Илья Ильин

Пусть привыкает к клетке, холуй путинский

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1
Алексей Иванов

А если бы это назначение перенесли до выздоровления, то что? Случился бы апокалипсис?

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0
Alex Shabelnikov

Оно должно было в октябре где-то быть, но пан президент лежал в больнице с циррозом печени.

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2
Парадный каякер

Милош Земан сдал положительный тест на коронавирус

Сдал на хранение

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0
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