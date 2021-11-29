Таким образом власти хотят выявлять заболевших и прервать цепочку заражения вирусом.

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Соответсвующее распоряжение о разрешении отслеживания геолокации контрразведкой «Шин-Бет» подписал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

В заявлении говорится, что отслеживание геопозиции будут применять только в отношении заражённых новым штаммом. «О широком применении ко всем заболевшим, как это было ранее, речи не идёт», — сказали в правительстве.

Пока наблюдение за заболевшими «омикроном» планируется до полуночи 2 декабря. В заявлении канцелярии говорится, что эта мера будет ежедневно пересматриваться и может быть досрочно отменена. Также в ведомстве добавили, что общая служба безопасности Израиля не будет контролировать соблюдение самоизоляции.

Против такого решения проголосовали министр юстиции Гидеон Саар, министр образования Ифат Шаша-Битон и министр экономики Орна Барбивай. Член партии «Наш дом — Израиль» Эли Авидар назвал слежку с помощью геолокации «неустойчивым и непропорциональным» шагом. По его словам, это «красная черта, которая плохо повлияет на демократию страны».

В марте 2020 года власти Израиля привлекли «Шин-Бет» для отслеживания зараженных коронавирусом и возможных контактных лиц. Их решение критиковали многие правозащитники.

В январе 2021 года в Верховном суде страны стало известно, что из-за этой меры почти 400 тысяч человек по ошибке поместили в карантин. Суд также ограничил возможности использования технологий — их разрешили применять только в тех случаях, когда граждане не сотрудничают с властями или не информируют о своём местонахождении для проведения эпидемиологических исследований.