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Новости
Сергей Исенеков

Контрразведка Израиля начнёт отслеживать геолокацию заболевших «омикроном» по мобильному телефону Статьи редакции

Таким образом власти хотят выявлять заболевших и прервать цепочку заражения вирусом.

6 6 комментариев
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Соответсвующее распоряжение о разрешении отслеживания геолокации контрразведкой «Шин-Бет» подписал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

В заявлении говорится, что отслеживание геопозиции будут применять только в отношении заражённых новым штаммом. «О широком применении ко всем заболевшим, как это было ранее, речи не идёт», — сказали в правительстве.

Пока наблюдение за заболевшими «омикроном» планируется до полуночи 2 декабря. В заявлении канцелярии говорится, что эта мера будет ежедневно пересматриваться и может быть досрочно отменена. Также в ведомстве добавили, что общая служба безопасности Израиля не будет контролировать соблюдение самоизоляции.

Против такого решения проголосовали министр юстиции Гидеон Саар, министр образования Ифат Шаша-Битон и министр экономики Орна Барбивай. Член партии «Наш дом — Израиль» Эли Авидар назвал слежку с помощью геолокации «неустойчивым и непропорциональным» шагом. По его словам, это «красная черта, которая плохо повлияет на демократию страны».

В марте 2020 года власти Израиля привлекли «Шин-Бет» для отслеживания зараженных коронавирусом и возможных контактных лиц. Их решение критиковали многие правозащитники.

В январе 2021 года в Верховном суде страны стало известно, что из-за этой меры почти 400 тысяч человек по ошибке поместили в карантин. Суд также ограничил возможности использования технологий — их разрешили применять только в тех случаях, когда граждане не сотрудничают с властями или не информируют о своём местонахождении для проведения эпидемиологических исследований.

В конце ноября стало известно, что учёные нашли новый штамм коронавируса — «омикрон». У нового варианта обнаружили 32 мутации. Предположительно, он опаснее «дельты» и невосприимчив к вакцинам. ВОЗ также созвала экстренное совещание, а страны Европы и Азии приостановили авиасообщение с Африкой.

#новости #израиль #covid19

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Николай Вакуленко
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Парадный каякер
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aliftin

Сколько же всяких гаек было закручено по всему миру благодаря этому вирусу за последний год. Если даже его не рептидойды придумали, то они должны быть очень ему рады.

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0
Парадный каякер

контрразведкой «1Шин-Бет»

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Парадный каякер

200000 куар кодов уже готовы, еще миллион на подходе

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Chikk

FakeGPS для Израиля может определённо подорожать. :)

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–1
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