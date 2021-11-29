Термин «QR-код» планируется свести к минимуму из-за негативного отношения к нему россиян.

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В Кремле и правительстве России обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии Covid-19. Об этом пишут РБК и «Московский комсомолец» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к правительству.

Источники РБК говорят, что разные варианты тестируются с помощью социологических исследований. В числе обсуждающихся вариантов, по словам двух собеседников РБК, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипасс» и «санитарный паспорт».

По словам одного из источников издания, финальное название документа, на котором остановятся российские власти, закрепят официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом. Сейчас в правительственных законопроектах, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах и на некотором транспорте используется термин «документация», которая подтверждает проведение вакцинации.

Собеседник РБК рассказал, что многие люди негативно воспринимают сам термин «QR-код». По данным проведённого социалогического исследования, более 50% россиян негативно относятся к нему — в их числе как вакцинированные, так не прошедшие вакцинацию. В нём же отмечается, что часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, а кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, гражданам непонятно само наименование «QR-код» и то, почему используется именно такое название.

Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы. Если же власти будут использовать, к примеру, слово «паспорт», то это будет намного понятнее. Все, даже маленькие дети, знают, что такое паспорта. Виктор Потуремский

директор по политическому анализу Института социального маркетинга



12 ноября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Однако в ряде регионов они уже действуют — например, в Казани и Камчатском крае.