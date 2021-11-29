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Новости
Сергей Исенеков

СМИ: власти РФ запланировали отказаться от термина «QR-код». Среди новых вариантов — «паспорт здоровья» и «ковипасс» Статьи редакции

Термин «QR-код» планируется свести к минимуму из-за негативного отношения к нему россиян.

64 64 комментария
2098 просмотров

В Кремле и правительстве России обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии Covid-19. Об этом пишут РБК и «Московский комсомолец» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к правительству.

Источники РБК говорят, что разные варианты тестируются с помощью социологических исследований. В числе обсуждающихся вариантов, по словам двух собеседников РБК, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипасс» и «санитарный паспорт».

По словам одного из источников издания, финальное название документа, на котором остановятся российские власти, закрепят официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом. Сейчас в правительственных законопроектах, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах и на некотором транспорте используется термин «документация», которая подтверждает проведение вакцинации.

Собеседник РБК рассказал, что многие люди негативно воспринимают сам термин «QR-код». По данным проведённого социалогического исследования, более 50% россиян негативно относятся к нему — в их числе как вакцинированные, так не прошедшие вакцинацию. В нём же отмечается, что часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, а кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, гражданам непонятно само наименование «QR-код» и то, почему используется именно такое название.

Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы. Если же власти будут использовать, к примеру, слово «паспорт», то это будет намного понятнее. Все, даже маленькие дети, знают, что такое паспорта.

Виктор Потуремский
директор по политическому анализу Института социального маркетинга

12 ноября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Однако в ряде регионов они уже действуют — например, в Казани и Камчатском крае.

23 ноября «Медуза» рассказала, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По информации источников издания, блок «санитаров» (под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой) в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» (во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым) опасается негативного влияния на экономику.

«Медуза»: рассмотрение законопроектов о QR-кодах…
Блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов…
tjournal.ru

#новости #qrкоды #covid19

Спасибо за наводку Колыван Пряничков
64 64 комментария
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64 комментария
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Парадный каякер

метка ваксера

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28
Парадный каякер
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20
Парадный каякер

ваксограмма

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4
aliftin
Ответить
1
Парадный каякер

Почему у него усы?

Ответить
0
aliftin

Взрослый.

Ответить
0
Парадный каякер

Кот

Ответить
0
Ze Katze

Косплей Сталина

Ответить
0
Парадный каякер

Новояз подъехал.
Можно было сразу назвать паспортом патриота, паспортом полноценного гражданина и тд, чего мелочиться уж

Ответить
19
Eugen T

Сертификат Победителя

Ответить
12
Максим Ростокин

Ошибка Выжившего

Ответить
3
Chikk

паспортом патриота

А вот это отлично. Это вообще шикарно. Продано! :D

Ответить
6
new_comment

Я то думал, что люди боятся вакцины, а они, оказывается, боятся иноземных слов. Вот оно что! Так и вакцину нужно переименовать. Элексир силы, богатырское зелье, целебная настойка.

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1
Парадный каякер

боятся вакцины

QR-код

А ещё куры не могут долго летать, значит надо заменить дверную ручку в борще

Ответить
0
Парадный каякер

«паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт»

Жёлтая звезда.

Ответить
19
Мистер Андерсон

Звучит как Сергей

Ответить
5
Doktor Streyndzhlav

Выглядит как Сергей

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0
aliftin

Тут нужен анекдот про кровати в борделе.

Ответить
14
Парадный каякер

Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка-уборщица и бормочет про то что «она только что все вытерла, а они опять натоптали». Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту...

Бабушка не выдерживает и спрашивает:

— Ребята, а что вы делаете-то?

Один из менеджеров объясняет:

— Да вот, бабуль, у нас что-то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим и всё у нас будет замечательно.

— Знаешь, милок, — говорит бабка, — до революции, вот в этом самом доме бордель был. Так вот, когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они блядей меняли.

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1
aliftin

@Плохие шутки нужен репост.

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0
Алексей Иванов

Канцелярит эдишн:
Обязательная государственная маркировка о прохождении процедуры вакцинации для посещения общественных заведений и массовых мероприятий на территории Российской Федерации

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6
FOX
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8
Парадный каякер

В начале не забыть: Бюро Учёта Государственных Документов Публичного Оборота

Ответить
0
Фил

*Добровольная

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0
Алина Кипр

Мультипасс

Ответить
7
Колыван Пряничков

Лилу Далас

Ответить
2
Парадный каякер

Leeloo Dallas multipass 🤪

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1
Dmitriy Volkov

В нижнем новгороде так и называется

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0
Chikk

Это же совершенно меняет дело. :D

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4
Парадный каякер

просто чтобы ты понимал, они и не думают отказываться от идеи.
они думают как бы ее так подать чтоб никто не возмущался

Ответить
0
Chikk

Да неужели, Шелдон? Правда правда?

Ответить
6
Парадный каякер

молодцы короче правильно делают, еще бы перед антиваксерами склонять колено)

Ответить
0
Парадный каякер

А Х У Е Т Ь

Спасибо, ты открыл мне глаза!!

Ответить
5
Eugen T

как бы ее так подать

под бой курантов под ёлочку положат

Ответить
1
Парадный каякер

А чипы решили называть вакцинами?

Ответить
4
Парадный каякер

А еду — чипами

Ответить
0
aliftin

Пусть назовут "индульгенция на поход в кофейню" или "печать бога".

Ответить
3
Парадный каякер

В баню.

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Социальная дистанция не соблюдена

Ответить
0
Парадный каякер

Представляю, как в антиваксерских группах будут об этом говорить: "Они хотят нас чипировать теперь обманом, называя это "паспортом здоровья", расскажите об этом всем, пока не поздно!"

Ответить
2
Амид Сапилеп

Ваксеризованным уже хоть в лицо ссы, если сказать, что от короны помогает подставят ебальники

Ответить
0
CrazyCat

Размер черепа в паспорт здоровья когда заносить начнут?

Ответить
3
Парадный каякер

Код раба!

Ответить
1
Парадный каякер

Код краба

Ответить
2
Ivan Ndg

Кальмара

Ответить
0
Sergey Petrakov

Так в обычном паспорте тоже номер. Все прономерованы. Это не вызывает такого негатива со стороны противников кодов

Ответить
0
Рыжий

Потому что паспорт не нужно показывать всем и каждому, особенно когда тебе нужно проехать 2 остановки на автобусе
Даже для покупки алкоголя паспорт не нужон

Ответить
3
Anton Zhegulov

Печать зверя

Ответить
1
theLastLetters

Здраводаръ-nano отъ Агафьи. От поставщiков Царскаго двора since 1861.

Ответить
0
Жабка

«паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт»

Эмм.. это же по сути код сертификата вакцинированного или сертификата переболевшего. Нахуя еще одно название? Чтоб мы совсем забыли откуда берется этот код?

Ответить
1
Парадный каякер

В частности, обсуждаются такие варианты, как «печать дьявола»

Ответить
1
Парадный каякер

Начнем с того, что сертификат о вакцинации и так называется сертификатом о вакцинации, а "QR" - общепринятое название технологии кодирования информации, которую нельзя просто взять и переименовать.

Ответить
1
Дизайнер Павленко

В недалеком будущем:
— ты ковипасс или ковиакт?
— ковиуни

Ответить
0
Парадный каякер

Ты рэпер или панк?

Ответить
2
Дизайнер Павленко

Прослезился

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0
Добро и позитив

Антиваксеры загонят нас в железный занавес быстрее, чем правительство.

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–2
Парадный каякер

Либерализм загонит в диктатуру быстрее диктатора

Ответить
1
Парадный каякер

А, ну это все меняет, конечно
🤡🤡🤡

Ответить
0
лала лало

Можно назвать "верификация паспорта гражданина рф"

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0
FOX

омс2

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0
Neten

Стадо опять схавает

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0
Амид Сапилеп

Аусвайс

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0
супрематизм 2.0

Ariernachweis вполне подойдёт.

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0
Vladislav Pauls

Иди Нахусс

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0
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