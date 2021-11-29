СМИ: власти РФ запланировали отказаться от термина «QR-код». Среди новых вариантов — «паспорт здоровья» и «ковипасс» Статьи редакции
Термин «QR-код» планируется свести к минимуму из-за негативного отношения к нему россиян.
В Кремле и правительстве России обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии Covid-19. Об этом пишут РБК и «Московский комсомолец» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к правительству.
Источники РБК говорят, что разные варианты тестируются с помощью социологических исследований. В числе обсуждающихся вариантов, по словам двух собеседников РБК, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипасс» и «санитарный паспорт».
По словам одного из источников издания, финальное название документа, на котором остановятся российские власти, закрепят официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с коронавирусом. Сейчас в правительственных законопроектах, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах и на некотором транспорте используется термин «документация», которая подтверждает проведение вакцинации.
Собеседник РБК рассказал, что многие люди негативно воспринимают сам термин «QR-код». По данным проведённого социалогического исследования, более 50% россиян негативно относятся к нему — в их числе как вакцинированные, так не прошедшие вакцинацию. В нём же отмечается, что часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, а кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод.
По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, гражданам непонятно само наименование «QR-код» и то, почему используется именно такое название.
12 ноября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Однако в ряде регионов они уже действуют — например, в Казани и Камчатском крае.
23 ноября «Медуза» рассказала, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По информации источников издания, блок «санитаров» (под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой) в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» (во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым) опасается негативного влияния на экономику.
Офис, в отделе продаж все суетятся, переставляют мебель с места на место, посреди всего этого хаоса стоит бабушка-уборщица и бормочет про то что «она только что все вытерла, а они опять натоптали». Менеджеры начинают расставлять мебель, вымерять положение каждого стула и стола по линейке, компасу, теодолиту...
Бабушка не выдерживает и спрашивает:
— Ребята, а что вы делаете-то?
Один из менеджеров объясняет:
— Да вот, бабуль, у нас что-то в последнее время обороты упали, но мы сейчас мебель по фэншую расставим и всё у нас будет замечательно.
— Знаешь, милок, — говорит бабка, — до революции, вот в этом самом доме бордель был. Так вот, когда у них доходы падали, они кровати не двигали. Они блядей меняли.