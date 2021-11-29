Фото: Российский разведывательный робот-«камень» Статьи редакции
Он может оставаться в режиме ожидания почти сутки.
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Воронежская военно-воздушная академия разработала робота-разведчика, замаскированного под булыжник, сообщает телеканал «Звезда».
Робот на гусеничной платформе может находиться в режиме ожидания почти сутки. Он активируется при срабатывании сигнала от датчика движения. При этом оператор должен находиться в двух километрах от устройства.
Разведывательный «камень» способен собирать, обрабатывать и передавать данные в течение 15 часов. Как рассказали ТАСС в академии, курсанты разрабатывали робота около трёх лет.
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