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Новости
Яна Ломакина

Фото: Российский разведывательный робот-«камень» Статьи редакции

Он может оставаться в режиме ожидания почти сутки.

26 26 комментариев
866 просмотров

Воронежская военно-воздушная академия разработала робота-разведчика, замаскированного под булыжник, сообщает телеканал «Звезда».

Робот на гусеничной платформе может находиться в режиме ожидания почти сутки. Он активируется при срабатывании сигнала от датчика движения. При этом оператор должен находиться в двух километрах от устройства.

Основная проблема была в том, что создание данной конструкции подразумевает компактное расположение всех модулей на гусеничной платформе. Вторая же особенность данного комплекса, это интегрирование двух языков для работы данного комплекса. Это C# и Python.

Никандр Емец
курсант Военно-воздушной академии

Разведывательный «камень» способен собирать, обрабатывать и передавать данные в течение 15 часов. Как рассказали ТАСС в академии, курсанты разрабатывали робота около трёх лет.

#новости #роботы

26 26 комментариев
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26 комментариев
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Роман Александров

Они все-таки сделали электробус из буханки...

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18
Сальвадор Лемонес
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3
Парадный каякер

Чирик страгоча этому господину за разглашение военной тайны

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0
Парадный каякер

работает сутки

Толку от такого разведчика примерно нихуя

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9
Вова Кот

И это еще в режиме ожидания, где только датчик и проверять..

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1
Парадный каякер

Ага

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0
Chikk

А если добавить солдата с повербанкой? Отож! Технологии и логистика.

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0
Сталин спас Россию

А вот новое поколение роботов-разведчиков для ГРУ, замаскированное под местную фауну

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5
Миша Батухтин

Ну или хотя бы платить налоги

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5
Head Hunter

Ему уже завели твиттер?

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3
Владислав Васильев

Разведывательный камень в лесу: сегодня возле меня насрал медведь.

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0
Парадный каякер

Инвестировали в камень

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3
Chikk

Ничего себе. Вот это прорыв. Изобрели машинку на гусеницах. Или на Али купили... Хм...

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0
Парадный каякер

интегрирование двух языков!

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3
Роман Т

А Британский где?

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1
stikerman

Ахах, прям ваще не заметно

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0
Marhal_New _Arleana

))))

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0
Люциан Бужор

Не буду больше садиться на камень (

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0
Warus Pro

класс

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0
Дмитрий Гришаев

У Британии идею взяли на вооружение.

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0
Роман Т

Тоже подумал и написал самое прикольное что это правда

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0
Имя И Фамилия

Незаметно конечно пиздец. Особенно зазор у земли. А ещё более прикольно, что шпиёнских робатов показывают по телеку, чтобы все о них знали.

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0
Andrew Sychev

Нихрена не подозрительный одинокий камень в поле. Да ещё и породы не местной

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0
Дмитрий Гришаев

Никандр? Ахуеть, это слияние двух имён что ли, Николай и Александр?

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0
Парадный каякер

Какая-то хуйня. Он же на первой ямке перевернется

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0
Mr R

нихуя себе блядь

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