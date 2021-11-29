Десятки британцев провели три дня в пабе, который замело снегом. Всё это время они пили пиво и проводили вечер караоке Статьи редакции
Когда их спасли, одна из женщин сказала, что не хочет уходить оттуда.
Посетители застряли в «самом высоком» пабе в Великобритании, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря. Около 60 человек приехали туда на трибьют-концерт группы Oasis и не смогли уехать из-за метрового слоя снега на дорогах. Они провели в заведении трое суток, пока спасатели не вызволили их. Об этом пишет «Би-Би-Си».
Менеджер отеля Tan Hill Inn и хозяйка паба Никола Таунсенд рассказала, что 40 человек разместили в гостинице, которую они забронировали заранее, а для остальных пришлось оборудовать импровизированный «палаточный лагерь» прямо в зале паба.
Таунсенд добавила, что сотрудники гостиницы и заведения на протяжении трёх дней устраивали для гостей различные мероприятия: викторины, настольные игры и вечер караоке. Она также отметила, что горные спасатели незамедлительно приехали к пабу, чтобы забрать постояльца, который нуждался в медицинской помощи.
Один из гостей рассказал, что атмосфера на протяжении нескольких дней была «потрясающей», а невольным заложникам к ужинам и обедам давали пинту пива.
26 ноября 2021 года шторм «Арвен» с сильным ветром, дождем и снегом обрушился на север и северо-восток Великобритании. Порывы ветра достигали 157 км/ч. В этих регионах объявили наивысшее — «красное» — штормовое предупреждение.