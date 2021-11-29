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Новости
Сергей Исенеков

Десятки британцев провели три дня в пабе, который замело снегом. Всё это время они пили пиво и проводили вечер караоке Статьи редакции

Когда их спасли, одна из женщин сказала, что не хочет уходить оттуда.

47 47 комментариев
6030 просмотров
Отель Tan Hill Inn Фото Tan Hill Inn

Посетители застряли в «самом высоком» пабе в Великобритании, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря. Около 60 человек приехали туда на трибьют-концерт группы Oasis и не смогли уехать из-за метрового слоя снега на дорогах. Они провели в заведении трое суток, пока спасатели не вызволили их. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Менеджер отеля Tan Hill Inn и хозяйка паба Никола Таунсенд рассказала, что 40 человек разместили в гостинице, которую они забронировали заранее, а для остальных пришлось оборудовать импровизированный «палаточный лагерь» прямо в зале паба.

Это было прекрасно. Все были в хорошем настроении. Каждый из них подружился друг с другом, и теперь они стали настоящей семьёй.

Никола Таунсенд
менеджер отеля Tan Hill Inn и хозяйка паба

Таунсенд добавила, что сотрудники гостиницы и заведения на протяжении трёх дней устраивали для гостей различные мероприятия: викторины, настольные игры и вечер караоке. Она также отметила, что горные спасатели незамедлительно приехали к пабу, чтобы забрать постояльца, который нуждался в медицинской помощи.

Фото Николы Таунсенд

Один из гостей рассказал, что атмосфера на протяжении нескольких дней была «потрясающей», а невольным заложникам к ужинам и обедам давали пинту пива.

26 ноября 2021 года шторм «Арвен» с сильным ветром, дождем и снегом обрушился на север и северо-восток Великобритании. Порывы ветра достигали 157 км/ч. В этих регионах объявили наивысшее — «красное» — штормовое предупреждение.

#новости #великобритания

47 47 комментариев
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47 комментариев
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Marhal_New _Arleana

Выглядело это как-то так ред.

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45
Coronadoden van Voronezj

Верхний кадр похож на кадр из советского кино

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0
Парадный каякер
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10
Coronadoden van Voronezj

Интеллигент, представитель села и алкаш трапезничают

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0
Романелло Кивогенс

Думаю, основная причина сходства с советским фильмом - это шапка на бабе.

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7
Романелло Кивогенс

Вариант для старпёров и ещё один для их родителей.

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1
Marhal_New _Arleana

это порно?

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0
Романелло Кивогенс

Это "Отель у погибшего альпиниста" по одноимённого произведению братьев Стругацких. Была ли порно пародия на это произведение мне неизвестно, но если кто-то знает о такой, думаю, никто не будет возражать против кадра оттуда.

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2
Михаил Левит

Там даже небинарная персона была

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0
aliftin

Ебать же ты вспомнил первый фильм.

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0
Романелло Кивогенс

Сам фильм я практически не смотрел, но читал произведение, слушал замечательную радиопостановку, и хорошо помню, что и там без лавины не обошлось.

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0
aliftin

Я пару лет назад что-то подсел на советские экранизации фантастики и тогда его посмотрел. Фильм прям запомнился своей странность.

Ответить
0
Парадный каякер

ред.

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25
Ху Эмай
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6
Парадный каякер

но я только начал

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0
Антигравитационный торт

а лысый где?

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0
Парадный каякер

теперь рядом спит

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1
Парадный каякер

В Браззерс

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1
aliftin

Первая нормальная шутка с этими двумя.

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0
Сталин спас Россию

Ебаная Рашка, из-за какого-то снегопада 60 человек чуть не погибли, бросили на произвол судьбы, беднягам пришлось бухать от безысходности, вот так коррупционный режим и убивает людей.

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9
Сталин спас Россию

А блять, это Англия. Ну понятно, три дня стихии, ничего нельзя было поделать, хорошо что люди выстояли, да ещё с удовольствием провели время.

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12
Marhal_New _Arleana

Кажется, вы вышли из себя, сэр

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3
ziggy stardust

А он и не входил.

Ответить
3
Сталин спас Россию

Входил, но не в себя.

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1
Антигравитационный торт
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12
Парадный каякер

В это время два гостя без qr-кода стояли за порогом на морозе.

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11
Ху Эмай

хахаха, вот долбо*бы!

Ответить
3
Парадный каякер

Ну да, могли бы сесть, сугробы же кругом

Ответить
1
John Doe

Они не просто стояли, они забрасывали снегом этот отель

Ответить
2
Парадный каякер

И попутно вырабатывали мутации вируса!

Ответить
0
Парадный каякер

одна из женщин сказала, что не хочет уходить оттуда

Ответить
5
Парадный каякер

удивительно, что они не посрались и не поубивали друг друга)) наверное, водки в ассортименте не было)

Ответить
4
Парадный каякер

Просто в конце концов кого-нибудь да нужно было выбросить из бара, но двери и окна замело, так что...

Ответить
1
Парадный каякер

И даже не попиздился никто?

Ответить
1
Сергей Исенеков

вот тут я бы засомневался:

Она также отметила, что горные спасатели незамедлительно приехали к пабу, чтобы забрать постояльца, который нуждался в медицинской помощи.

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4
Coronadoden van Voronezj

Это было вишенкой на торте

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2
Парадный каякер

Они ж не русские

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0
Ху Эмай

Британцы известные алкаши

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2
Yaroslaff Chekunov

Странно если бы они были неизвестными

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0
Жабка

Просто посетителям не рассказали, что их замело и паники не было

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2
Парадный каякер

какой-то wonderwall из снега получается

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1
Зянон

Ну, там не только паб, но и гостиница. И заметенная дорога - это не очень страшно. Спасатели могли к ним добраться, это на своей машине не уехать. Так что сидение в гостинице с пабом - не самое жуткое приключение.

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0
Парадный каякер

Десятки тжшников провели три дня на тж, который замело снегом. Вот это страшно!

Ответить
1
Парадный каякер

Выпили, суки, ром!

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0
Коровка говорит мууу

Интересно - был ли потом кругом желтый снег?

Ответить
0
Парадный каякер

жёлтый снег, жёлтый лёд
на растрескавшейся земле

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0
Евгений Ежовенко

мечта...

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0
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