Когда их спасли, одна из женщин сказала, что не хочет уходить оттуда.

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Отель Tan Hill Inn Фото Tan Hill Inn



Посетители застряли в «самом высоком» пабе в Великобритании, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря. Около 60 человек приехали туда на трибьют-концерт группы Oasis и не смогли уехать из-за метрового слоя снега на дорогах. Они провели в заведении трое суток, пока спасатели не вызволили их. Об этом пишет «Би-Би-Си».

Менеджер отеля Tan Hill Inn и хозяйка паба Никола Таунсенд рассказала, что 40 человек разместили в гостинице, которую они забронировали заранее, а для остальных пришлось оборудовать импровизированный «палаточный лагерь» прямо в зале паба.

Это было прекрасно. Все были в хорошем настроении. Каждый из них подружился друг с другом, и теперь они стали настоящей семьёй.

Никола Таунсенд

менеджер отеля Tan Hill Inn и хозяйка паба



Таунсенд добавила, что сотрудники гостиницы и заведения на протяжении трёх дней устраивали для гостей различные мероприятия: викторины, настольные игры и вечер караоке. Она также отметила, что горные спасатели незамедлительно приехали к пабу, чтобы забрать постояльца, который нуждался в медицинской помощи.

Фото Николы Таунсенд

Один из гостей рассказал, что атмосфера на протяжении нескольких дней была «потрясающей», а невольным заложникам к ужинам и обедам давали пинту пива.