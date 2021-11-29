Деньги заменят компенсацию, которую не выплатило государство.

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Фото Tammy Ljungblad/Getty Images

62-летний американец Кевин Стрикленд провёл в тюрьме 42 года за тройное убийство, которое не совершал. Его пожизненно осудили без возможности освободиться досрочно в 1979 году, тогда ему было 18 лет. В 2021 году мужчину признали невиновным, сообщает «Би-би-си».

Убийство, в котором обвинили Стрикленда, произошло в 1978 году в Канзас-Сити. Тогда четыре человека ворвались в дом и застрелили троих его жителей, четвёртая жертва, Синтия Дуглас, выжила. Выбирая из нескольких подозреваемых, которые показывали следователи, она указала на Кевина Стрикленда.

Мужчина попал в поле зрения полиции по указанию парня сестры потерпевшей. Сам он заявлял, что во время совершения преступления смотрел дома телевизор. Никаких физических улик, связывающих его с местом убийства, обнаружено не было. Однако суд присяжных (со второго раза, в первый единого мнения не сложилось) признал его виновным.

Стрикленд после ареста Фото Fox News

Через несколько лет Синтия заявила, что полицейские оказывали на неё давление во время следствия. Она хотела изменить показания и обратилась в НКО Midwest Innocence Project, помогающей несправедливо осуждённым. В 2015 году Синтия умерла, но близкие женщины продолжили настаивать, что в 1978 году она указала на невиновного. В июне 2021 года судья по прошению прокурора штата Миссури пересмотрела дело из-за несостоятельности показаний свидетелей и постановила освободить мужчину.

23 ноября Стрикленд вышел на свободу. Он провёл в тюрьме самый длительный срок по несправедливому обвинению за всю историю штата Миссури. Однако компенсацию ему не выплатят: по местным законам, она положена только тем, кого оправдали благодаря анализу ДНК.