Пользователи интернета собрали более 1,5 миллиона долларов для американца, по ошибке отсидевшего в тюрьме 42 года Статьи редакции
Деньги заменят компенсацию, которую не выплатило государство.
62-летний американец Кевин Стрикленд провёл в тюрьме 42 года за тройное убийство, которое не совершал. Его пожизненно осудили без возможности освободиться досрочно в 1979 году, тогда ему было 18 лет. В 2021 году мужчину признали невиновным, сообщает «Би-би-си».
Убийство, в котором обвинили Стрикленда, произошло в 1978 году в Канзас-Сити. Тогда четыре человека ворвались в дом и застрелили троих его жителей, четвёртая жертва, Синтия Дуглас, выжила. Выбирая из нескольких подозреваемых, которые показывали следователи, она указала на Кевина Стрикленда.
Мужчина попал в поле зрения полиции по указанию парня сестры потерпевшей. Сам он заявлял, что во время совершения преступления смотрел дома телевизор. Никаких физических улик, связывающих его с местом убийства, обнаружено не было. Однако суд присяжных (со второго раза, в первый единого мнения не сложилось) признал его виновным.
Через несколько лет Синтия заявила, что полицейские оказывали на неё давление во время следствия. Она хотела изменить показания и обратилась в НКО Midwest Innocence Project, помогающей несправедливо осуждённым. В 2015 году Синтия умерла, но близкие женщины продолжили настаивать, что в 1978 году она указала на невиновного. В июне 2021 года судья по прошению прокурора штата Миссури пересмотрела дело из-за несостоятельности показаний свидетелей и постановила освободить мужчину.
23 ноября Стрикленд вышел на свободу. Он провёл в тюрьме самый длительный срок по несправедливому обвинению за всю историю штата Миссури. Однако компенсацию ему не выплатят: по местным законам, она положена только тем, кого оправдали благодаря анализу ДНК.
Адвокат Стрикленда объявила сбор пожертвований в интернете — деньги должны помочь её подзащитному адаптироваться в обществе. 27 тысяч человек перечислили мужчине более 1,5 миллиона долларов. «До тех пор, пока система не изменится, там, где она не работает, пробел восполняют люди», — сказала юрист Трисия Рохо Бушнелл из Midwest Innocence Project.