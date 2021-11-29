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Новости
Яна Ломакина

Пользователи интернета собрали более 1,5 миллиона долларов для американца, по ошибке отсидевшего в тюрьме 42 года Статьи редакции

Деньги заменят компенсацию, которую не выплатило государство.

43 43 комментария
3171 просмотров
Фото Tammy Ljungblad/Getty Images

62-летний американец Кевин Стрикленд провёл в тюрьме 42 года за тройное убийство, которое не совершал. Его пожизненно осудили без возможности освободиться досрочно в 1979 году, тогда ему было 18 лет. В 2021 году мужчину признали невиновным, сообщает «Би-би-си».

Убийство, в котором обвинили Стрикленда, произошло в 1978 году в Канзас-Сити. Тогда четыре человека ворвались в дом и застрелили троих его жителей, четвёртая жертва, Синтия Дуглас, выжила. Выбирая из нескольких подозреваемых, которые показывали следователи, она указала на Кевина Стрикленда.

Мужчина попал в поле зрения полиции по указанию парня сестры потерпевшей. Сам он заявлял, что во время совершения преступления смотрел дома телевизор. Никаких физических улик, связывающих его с местом убийства, обнаружено не было. Однако суд присяжных (со второго раза, в первый единого мнения не сложилось) признал его виновным.

Стрикленд после ареста Фото Fox News 

Через несколько лет Синтия заявила, что полицейские оказывали на неё давление во время следствия. Она хотела изменить показания и обратилась в НКО Midwest Innocence Project, помогающей несправедливо осуждённым. В 2015 году Синтия умерла, но близкие женщины продолжили настаивать, что в 1978 году она указала на невиновного. В июне 2021 года судья по прошению прокурора штата Миссури пересмотрела дело из-за несостоятельности показаний свидетелей и постановила освободить мужчину.

23 ноября Стрикленд вышел на свободу. Он провёл в тюрьме самый длительный срок по несправедливому обвинению за всю историю штата Миссури. Однако компенсацию ему не выплатят: по местным законам, она положена только тем, кого оправдали благодаря анализу ДНК.

Адвокат Стрикленда объявила сбор пожертвований в интернете — деньги должны помочь её подзащитному адаптироваться в обществе. 27 тысяч человек перечислили мужчине более 1,5 миллиона долларов. «До тех пор, пока система не изменится, там, где она не работает, пробел восполняют люди», — сказала юрист Трисия Рохо Бушнелл из Midwest Innocence Project.

#новости #сша #тюрьмы

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43 комментария
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Парадный каякер

пользователи рунета собрали 1.5 миллиона хуев равнодушия Хованскому

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47
Добро и позитив

А Навальному?(

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4
Парадный каякер

1500 фонариков

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18
Парадный каякер

давай актуальную повестку

Ответить
1
умный человек
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0
Пётр Козлов

Давай расскажи что пользователи рунета должны были делать и как лично ты помогал хованскому

Ответить
1
Парадный каякер

для начала не брызгаю желчью в его адрес в любой новости про него

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12
Пётр Козлов

Охуеть, ты такой молодец, ему это так помогает, можешь смело рассказывать остальным как они не помогают

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0
Парадный каякер

ну это в принципе охуеть как отличается от поведения многих оказывается

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4
German Baymuradov

Тут ирония в том, что Хованский последние годы, еще до того, как стал помощником депутата лдпр, но особенно после этого, приучал свою аудиторию к любому пиздецу относиться саркастично, отстраненно и несерьезно, а то пинать лишний раз того, кому досталось.

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0
Парадный каякер

О Хованском либо хорошо, либо ничего

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2
Андрей Ионов

о политзаключенном*

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0
Слава Инженеров

пробел восполняют люди», — сказала юрист Трисия Рохо Бушнелл

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1
stikerman

У моей сестры так первого мужа закрыли, хотя был дома в это время, просидел 3 года, пока родители бегали и доказывали что это не он, убийцу нашли и тусуйся, а у него после этого вся жизнь по пизде пошла.

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12
умный человек
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9
Парадный каякер

я вот тоже на тж отсидел по ошибке столько лет. Что мне полагается?

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3
Парадный каякер
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17
Парадный каякер

от души, спасибо

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1
Коровка говорит мууу

но ты не негр

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–2
Коровка говорит мууу

точнее, не афротижеист, если быть корректным

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–2
Парадный каякер

деньги должны помочь её подзащитному адаптироваться в обществе.

Сомневаюсь, что это возможно после 42 лет отсидки.

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3
Парадный каякер

человек прокатился на машине времени.
представь каково ему щас увидеть компьютеры или хотя бы банкомат

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11
Парадный каякер

Но он не прокатился. Он 42 года сидел в тюрьме, где вряд ли царит всеобщая любовь и понимание. И это при том, что он был невиновен. Хорошо, если кукуха не поехала.

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6
Слава Инженеров

он же не в саратове сидел

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13
Илья Ильин

Жил

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4
Парадный каякер

Но и не в Норвегии. Думаешь, в Американской тюрьме жить одно наслаждение?

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3
Слава Инженеров

А в норвежской одно наслаждение?

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0
пепси

Не, наслаждений там много

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3
Парадный каякер

Спасибо, что ответили вопросом на вопрос. Мы вам перезвоним.

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0
Парадный каякер

на полтора ляма можно отправиться на берега мексики хотя бы помереть спокойно

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5
Парадный каякер

Это да, я прокомментировал часть про "адаптироваться в обществе", а "помереть спокойно" уже про другое. ред.

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0
Парадный каякер

в целом и общем конечно странно что на федеральном уровне в штатах на него поебать .

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0
Парадный каякер

Ну видишь там как, только если по ДНК. Этот подход можно понять, спустя 42 года уже фиг знает как оно было, ключевой свидетель вообще умер.

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1
Сергей Панфилов

Банкоматы тогда были вроде

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2
Парадный каякер

хотел бы я посмотреть что из себя представляли банкоматы в 1975.
но судя по вики, они существовали

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1
Сталин спас Россию

Деньги заменят компенсацию, которую не выплатило государство.

Ёбаная Рашка, как налоги собирать и на бутылку отправлять - так пожалуйста!!!

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2
Bkmz Иванов
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11
пепси

* мерещатся либерахи *

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3
Bkmz Иванов
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1
Chikk

А дебаг на что придуман?

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0
Bkmz Иванов

Я не шарю в ваших этих ынтернетах. Я тупой дед

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2
Николай Чумаков

«Free Larry Hoover»

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1
пепси

Такого справедливо осудили

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0
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