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Новости
Sasha Shambilova

Хикки получат роботов от японского правительства, чтобы общаться, не выходя из дома Статьи редакции

Робот будет имитировать движения тела, чтобы одинокие люди почувствовали большее удовлетворение от реального общения, чем от переписки в чатах.

13 13 комментариев
617 просмотров
Фото ORYLAB INC через Vice

Роботов OriHime внедрят в один из специальных центров в японском городе Кобе. С их помощью жители, страдающие от крайней социальной изоляции, смогут общаться, имитируя язык тела. Сотрудников и посетителей центра они увидят через камеру, встроенную в голову робота. Об этом сообщает Vice.

Рост OriHime составляет всего девять дюймов (около 23 сантиметров). Благодаря этому их можно поставить на стол, чтобы камера располагалась на уровне глаз собеседников. Также людям не нужно общаться через роботов своим голосом. Чтобы устройство заговорило, пользователю нужно ввести фразу в специальное приложение.

В Кобе работают 13 общественных центров для «хикикомори» (или «хикки») — людей, которые чувствуют сильную изоляцию и боятся общаться. Некоторые из них уже лично посещают центры, другие общаются дистанционно. Всего в городе от одиночества страдают около 6,6 тысячи человек, которым хотят помочь с помощью роботов OriHime.

Это наша последняя попытка сделать безопасное пространство для хикикомори. Мы надеемся, что они перестанут чувствовать одиночество.

Эмико Сакаи
директор центра поддержки хикикомори города Кобе

Роботов предоставят бесплатно. Власти города обещают составить расписание, в какое время каждый из них может воспользоваться услугой.

На фоне пандемии в Японии возросло количество людей, которые чувствуют сильное одиночество. Из-за этого увеличился процент тех, кто на протяжение шести месяцев не выходил из дома даже на учёбу или работу. Таких людей называют хикикомори.

После этого правительство Японии приняло ряд мер по интеграции хикикомори в общество. Например, НКО New Start начала предлагать «братьев и сестёр» в аренду. Их нанимали, чтобы поговорить с родственниками, с которыми сами хикки не могли общаться из-за изоляции.

В июне в Токио открылось кафе Dawn Avatar Robot, где официантами работают роботы андроиды OriHime-D. Ими управляют люди с инвалидностью, которые не в силах работать самостоятельно. Также роботы помогают с работой тем, кто вынужден оставаться дома из-за детей. Линейку OriHime разработала компания Ory Laboratory.

#новости #япония #технологии

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stikerman

Бесполезное говно, под соусом заботы о хикках

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1
Парадный каякер

Ну не сказал бы. На самом деле, мне кажется даже сам факт того, что о них помнят и что-то даже делать для них пытаются уже многим поможет.

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4
aliftin

Сначала прочитал что "Химки".

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2
Marat Khamadeev

и никто не тегнул @Stanley H. Tweedle? Да что ж с вами такое, люди?

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1
Stanley H. Tweedle

Ньюфаги

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0
Парадный каякер

И по тяночке

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0
Парадный каякер

Это и есть тяночка

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0
Парадный каякер

Хотя откуда хикке знать как она выглядит

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1
Парадный каякер

Вот именно

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1
aliftin

Эту штуку нужно в лоб ебать что-ли?

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0
Парадный каякер

Куда пролезет туда и...

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0
aliftin

Звучит как вызов.

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0
Парадный каякер

я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
хикам робатов всучили - те нихуя не поняли

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0
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