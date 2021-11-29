А также белую букву «Н» на красном фоне. Это связали со штабами Навального*, которые признаны экстремистской организацией.

Бывшую сотрудницу штаба Навального* в Красноярске Наталью Петеримову обвиняли в «пропаганде и публичном демонстрировании экстремистской символики». В итоге Ленинский районный суд города оправдал девушку. Об этом сообщает «Апология».

Дело возбудили из-за двух снимков в инстаграме. На одном из них она стоит на пикете с плакатом, где от руки нарисован логотип Навального. Восклицательный знак обнаружили на селфи со стаканом кофе. На нём была надпись «20!8» — символ президентской кампании политика на выборах 2018 года.

При этом сама Петеримова рассказала, что посты выложила до того, как ФБК* и штабы Навального* признали экстремистскими организациями.

*Государственные органы признали организации экстремистскими, поэтому мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ