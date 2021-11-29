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Новости
Sasha Shambilova

В Красноярске активистку оправдали по делу об экстремизме. Она использовала красный восклицательный знак в инстаграме Статьи редакции

А также белую букву «Н» на красном фоне. Это связали со штабами Навального*, которые признаны экстремистской организацией.

Бывшую сотрудницу штаба Навального* в Красноярске Наталью Петеримову обвиняли в «пропаганде и публичном демонстрировании экстремистской символики». В итоге Ленинский районный суд города оправдал девушку. Об этом сообщает «Апология».

Дело возбудили из-за двух снимков в инстаграме. На одном из них она стоит на пикете с плакатом, где от руки нарисован логотип Навального. Восклицательный знак обнаружили на селфи со стаканом кофе. На нём была надпись «20!8» — символ президентской кампании политика на выборах 2018 года.

При этом сама Петеримова рассказала, что посты выложила до того, как ФБК* и штабы Навального* признали экстремистскими организациями.

*Государственные органы признали организации экстремистскими, поэтому мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ

#новости #навальный

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47 комментариев
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Bad Mother Fucker

ох уж эти штабы Навального*

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11
испанский смех

*Государственные органы признали организации экстремистскими, поэтому мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ

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8
Bad Mother Fucker

❗️

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11
Парадный каякер

🍆

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9
Mike Efremov

Пизда тебе теперь, ивахновы в балаклавах выехали!

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2
Парадный каякер

Что блядь

Ответить
2
Mike Efremov

Ну ивахновы, ты что, не знаешь ивахнова?

Ответить
1
Парадный каякер

Что общего у меня с тем что ты описал

Ответить
0
Mike Efremov

Галочка у тебя на погоне мусорская

Ответить
2
Coronadoden van Voronezj

* Балахклавах

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1
Mike Efremov

И с черными колбасами

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0
Парадный каякер

*Государственные органы признали организации экстремистскими, поэтому мы обязаны давать указание на то, что их деятельность запрещена в РФ, тогда как талибан (террористическая организация) такой участи лишена

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3
Парадный каякер

Тем временем талибан в с госсми

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5
Bkmz Иванов
Ответить
14
Андрей Охапкин

Ну и в чём они не правы?

Ответить
0
Парадный каякер

В чём они вообще правы?

Ответить
0
Парадный каякер

повезло что не нашли четырёх "свидетелей", как хованскому

Ответить
5
Argumenta Ambigua

Красный восклицательный знак, что дальше? Зеленый знак вопроса?

Ответить
2
Парадный каякер

Вспомнилось.

Ответить
2
Argumenta Ambigua

Ну ты посмотри на него, типичный экстримист, еще и явно хочет стать президентом РФ

Ответить
0
Парадный каякер

Наряд почти выехал

Ответить
1
Argumenta Ambigua

Да, неувязочка, а давай и черные тоже

Ответить
0
Парадный каякер

Всё, выезжайте.

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0
aliftin

А стояла бы на фоне храма, то не оправдали бы.

Ответить
2
Bad Mother Fucker

сголой жопой

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0
aliftin

Если голую жопу прикрыть красным восклицательным знаком, то сразу отправят в ГУЛАГ.

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0
Bad Mother Fucker

ты таким вещами не шути

Ответить
0
aliftin

Я всегда хожу в подштаниках и если иду мимо храма, то поворачиваюсь к нему жопой что бы никто не сделал фото.

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2
Лев Глебович

ОТТЕПЕЛЬ*

нет

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2
Владимир Галкин

А за такой же знак на ноге навряд ли... Да @the art of гепард ?))

Ответить
0
Парадный каякер

Что? Ты в кубизме не разбираешься?

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1
Владимир Галкин
Ответить
6
Владимир Галкин

Только в алкоголе!

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1
Парадный каякер

кубизме

Ну камера на зоне вроде кубической формы

Ответить
0
Парадный каякер

❗️

Ответить
0
Bad Mother Fucker

❗️

Ответить
0
Парадный каякер

❗️

Ответить
0
Парадный каякер

Уже несанкционированная акция.

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6
Парадный каякер

@Управление Росгвардии по Республике Башкортостан
Андрюха по коням

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2
Николай

А по правонарушениям есть кто-нибудь?

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0
Андрей Охапкин

*

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0
Парадный каякер

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0
Дмитрий Семёнов
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0
Парадный каякер

Нынче песни и татуировки 666 опаснее для дедов

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0
Chikk

Цвет галочки в заголовке новостей от редакции похож на цвет некоторых вариантов логотипа IRA*.
* организация, которая ещё не запрещена.

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0

Комментарий удален

имя и фамилия

скоро терпилоиды будут сидеть за пердёж с экстремистским уклоном, новый "язык" на котором они будут вынуждены общаться

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0
Дмитрий Семёнов

!

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