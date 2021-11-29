Премьером Швеции впервые стала женщина. Её избрали второй раз за неделю — в прошлый она ушла с поста через семь часов

Андерссон сформирует однопартийное правительство.

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Фото Erik Simander/AP

Парламент Швеции на повторном голосовании избрал премьером страны 54-летнюю Магдалену Андерссон от Социал-демократической рабочей партии (СДРП), сообщает шведское издание Aftonbladet.

За кандидатуру Андерссон проголосовал 101 депутат — социал-демократы и их партнёры: «Зелёные», левые и центристы. 173 человека (либералы, «Умеренные», христианские демократы и националисты из «Шведских демократов») проголосовали «против». 75 человек воздержались, однако, согласно шведским законам, кандидатуру Андерссон утвердили, поскольку явно против неё проголосовали менее половины членов парламента.

Фото Lotte Fernvall

Фото Lotte Fernvall

Андерссон сформирует однопартийное правительство только из социал-демократов. «Зелёные», выйдя из коалиции в знак протеста, отдали СДРП большинство. Официальная смена власти произойдёт 30 ноября, когда правительство предыдущего премьера Стефана Лёвена уйдёт в отставку.

Андерссон избрали на пост премьер-министра Швеции 24 ноября, однако она ушла в отставку через семь часов. Причиной стал распад правящей коалиции. В первый день работы нового премьера парламент отклонил проект бюджета кабинета Андерссон и поддержал предложение правых партий, предусматривающее повышение зарплат силовиков и снижение налогов на топливо. «Зелёные» в знак протеста покинули коалицию с социал-демократами, а премьер сложила полномочия: «Я не могу возглавлять правительство, легитимность которого может быть оспорена».