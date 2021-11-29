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Новости
Яна Ломакина

Премьером Швеции впервые стала женщина. Её избрали второй раз за неделю — в прошлый она ушла с поста через семь часов Статьи редакции

Андерссон сформирует однопартийное правительство.

69 69 комментариев
1948 просмотров
Фото Erik Simander/AP

Парламент Швеции на повторном голосовании избрал премьером страны 54-летнюю Магдалену Андерссон от Социал-демократической рабочей партии (СДРП), сообщает шведское издание Aftonbladet.

За кандидатуру Андерссон проголосовал 101 депутат — социал-демократы и их партнёры: «Зелёные», левые и центристы. 173 человека (либералы, «Умеренные», христианские демократы и националисты из «Шведских демократов») проголосовали «против». 75 человек воздержались, однако, согласно шведским законам, кандидатуру Андерссон утвердили, поскольку явно против неё проголосовали менее половины членов парламента.

Фото Lotte Fernvall
Фото Lotte Fernvall 

Андерссон сформирует однопартийное правительство только из социал-демократов. «Зелёные», выйдя из коалиции в знак протеста, отдали СДРП большинство. Официальная смена власти произойдёт 30 ноября, когда правительство предыдущего премьера Стефана Лёвена уйдёт в отставку.

Андерссон избрали на пост премьер-министра Швеции 24 ноября, однако она ушла в отставку через семь часов. Причиной стал распад правящей коалиции. В первый день работы нового премьера парламент отклонил проект бюджета кабинета Андерссон и поддержал предложение правых партий, предусматривающее повышение зарплат силовиков и снижение налогов на топливо. «Зелёные» в знак протеста покинули коалицию с социал-демократами, а премьер сложила полномочия: «Я не могу возглавлять правительство, легитимность которого может быть оспорена».

Андерссон стала первой женщиной-премьером за всю историю Швеции. До этого, с 2014 года она занимала пост министра финансов.

#новости #швеция #политика

69 69 комментариев
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69 комментариев
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Даша Лейзаренко

психанула!!!! хахахаха!!!! типичная женщина!!!!

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21
Артём Мазанов

Наброс, ставлю минус

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7
Даша Лейзаренко

минус за невыкупание шуток

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8
Ху Эмай

плюсы обоим, чтобы помирились

Ответить
9
Артём Мазанов

нельзя шутить на такие темы, поэтому и минус

Ответить
0
Даша Лейзаренко

шутить можно на любые темы!!!!

Ответить
6
Smaug The Terrible

даже про обосранный матрац?

Ответить
1
Даша Лейзаренко

особенно про обосранный матрац

Ответить
6
Smaug The Terrible

слабо пошутить про х**лов?

Ответить
4
Парадный каякер

Если бы х**лы умели читать, они бы обиделись!

Ответить
7
Парадный каякер

Даша, мы тебя любим! Просто так

Ответить
2
Парадный каякер

Кто мы? Кто мы блять?

Ответить
4
Парадный каякер

я с тобой, брат

Ответить
0
Даша Лейзаренко

спасибо

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

А про геноцид евреев - холокост?
А про негров и произошедшее в 1989м на некой китайской площади?
А про 9/11?
А про геноцид армян?

Ответить
2
Пётр Козлов

Геноцид евреев - холокост = евреи

Решил задачку для тебя, не благодари

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

А самое главное - можно ли шутить про metoo?

Ответить
1
Парадный каякер

Даша, мы тебя любим! Просто так

Ответить
0
Даша Лейзаренко

спасибо

Ответить
1
Артём Мазанов

спасибо, теперь я заскринил и буду показывать тебе

Ответить
0
Даша Лейзаренко

для этого надо научиться шутить...

Ответить
3
Артём Мазанов

ну так я и говорю, написала фигню в этот раз! пошутишь в следующий....

Ответить
0
Парадный каякер

Ой все

Ответить
4
Smaug The Terrible

Че за сексизм!
@Вахтёр разберись с ней

Ответить
2
Парадный каякер

Фемка порвалась, несите новую

Ответить
0
Пётр Козлов

А потом села за руль и запорола параллельную парковку!

Ответить
0
Даша Лейзаренко

а потом пошла на кухню и сварила борщ!!!!!

Ответить
0
Сталин спас Россию

Не сварила. Женщины не умеют варить борщ.

Ответить
0
Пётр Козлов

У тебя просто женщины нормальной не было

Ответить
2
Doktor Streyndzhlav

Ну ты сейчас вот неправ.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Вы просто мой борщ не пробовали, поэтому пребываете в заблуждении

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Ну так это, зови в гости.
Обожаю, блядь, борщ.

Ответить
0
Парадный каякер

Борщ из краснопузых, без свеклы

Ответить
0
Пётр Козлов

А после ужина помыла посуду!

Ответить
0
Andrey Kim

Из вашего же текста следует, что её избрали во второй раз. Соответственно, заголовок некорректен.

Ответить
4
Smaug The Terrible

Она стала и первой, и второй

Ответить
9
Ze Katze

2 женщины во власти подряд?
Апокалипсис...

Ответить
2
Andrey Kim

Ну это как писать, что «В Беларуси выбрали первого президента Республики Беларусь».
Он уже 27 лет как первый президент, это не новость.

Ответить
0
Парадный каякер

За кандидатуру Андерссон проголосовал 101 депутат

173 человека проголосовали «против»

75 человек воздержались

кандидатуру Андерссон утвердили, поскольку явно против неё проголосовали менее половины членов парламента

Какая-то странная тема. Воздержаться это всё равно что проголосовать "за".

Ответить
3
Иван Гессе

с другой стороны это же многопартийная парламентская страна
иначе бы они вообще никого не выбрали

Ответить
2
Парадный каякер

Может быть. Я им не предъявляю за подход. У Швеции дела получше наших, так что они что-то точно понимают.

Ответить
5
Андрей Рядькин

lagom

Ответить
1
Парадный каякер

Похуй у нас тоже есть

Ответить
2
Андрей Рядькин

lag

Ответить
0
Smaug The Terrible

Если не удалось набрать половину голосов "за", то считают тех, кто был "не против"

Ответить
2
Парадный каякер

А почему не
Если не удалось набрать половину голосов "против", то считают тех, кто был "не за"

Ответить
0
Smaug The Terrible

значит напутал.
ок

Ответить
0
Парадный каякер

Это как голосование по реновации в Москве было, тогда все знатно горели.

Ответить
1
умный человек
Ответить
2
Парадный каякер
Ответить
4
Парадный каякер

Орлов смотрит на тебя, как на порвавшегося

Ответить
0
Ху Эмай

Лесли охуенная

Ответить
2
Chikk

Руки белее лица.

Ответить
0
Dmitry Kraplya

Выйди и зайди нормально!

Ответить
3
Парадный каякер

101 за
173 против
75 воздержались.

Демократия ок.

Ответить
2
Парадный каякер

премьеркой*

Ответить
1
Ху Эмай

Она сформирует однопартийное правительство

лучше бы однополое

Ответить
1
Парадный каякер

Из небинарных персон

Ответить
0
Парадный каякер

До следующего пмс

Ответить
0
Ze Katze

Ну месяцок ещё есть в запасе

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Засекаем через сколько щас

Ответить
0
Chikk

Ветреная какая. Конечно, поведение типично, но...

Ответить
0
Парадный каякер

вот и юмореска

Ответить
0
Парадный каякер

Ни одной маски на фото

Ответить
0
Пётр Козлов

Премьером Швеции впервые стала женщина. Её избрали второй раз за неделю — в прошлый она ушла с поста через семь часов

Ну то есть уже не впервые

Ответить
0
Люц Шнайдер

«Премьером Швеции впервые стала женщина. Её избрали второй раз за неделю» ... странная логика🤷🏻‍♂️ как она могла сиать врервые, если уже она была в этой должности?

Ответить
0
Иван Гессе

с одной стороны вроде порядочная, что сложила полномочия
а с другой ну зачем вот это вот с однопартийным кабинетом при коалиционной победе? некрасиво. и на фоне отклонения её проекта бюджета сложение полномочий выглядит уже скорее как вынужденный шаг, а не как проявление порядочности

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0
Che Khov
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0
Андрей Рядькин

ахуеть у них голосование

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–1
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