Его место займёт технический директор Twitter Параг Агравал.

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Фото AP

Обновлено 19:05: В компании официально В компании официально подтвердили , что Джек Дорси ушёл с поста гендиректора.

Об отставке Джека Дорси сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник.

В 2020 году основатель и инвестор Elliott Management Пол Сингер сомневался, может ли Джек Дорси управлять одновременно Twitter и Square — своим вторым проектом. Также его смущало желание бизнесмена переехать в Африку. Тогда Сингер призвал гендиректора компании уйти в отставку.

На фоне новостей об отставке Дорси акции Twitter выросли больше чем на 10%. Это следует из данных торгов.

Обновлено 19:05. В компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста. Его место займёт технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше десяти лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.

Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова «уйти» от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как гендиректору. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить. Джек Дорси

Джек Дорси запустил Twitter в 2006 году вместе с основателями сервисов подкастов Odeo Эвом Уильямсом, Бизом Стоуном и Ноа Глассом.

jack⚡️ @jack just setting up my twttr просто настраиваю свой твиттер

Дорси занимал пост генерального директора до 2008 года — тогда партнёры обвинили его в пропуске встреч с инвесторами. Совет директоров решил, что ему лучше занять пост председателя. В 2009 он также основал сервис по обработке электронных платежей Square.

В должность генерального директора Дорси вернулся в 2015 году, после того, как Дик Костоло ушёл в отставку 1 июля. Тогда эксперты предположили, что смена руководства связана с медленным ростом Twitter по сравнению с другими социальными медиа. С 2018 года Дорси получал зарплату в размере 140 центов в год — по количеству символов в одном твите в 2006 году.