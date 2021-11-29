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Новости
Sasha Shambilova

Основатель Twitter Джек Дорси ушёл в отставку с поста генерального директора Статьи редакции

Его место займёт технический директор Twitter Параг Агравал.

66 66 комментариев
3165 просмотров
Фото AP
Обновлено 19:05: В компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста гендиректора.

Об отставке Джека Дорси сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник.

В 2020 году основатель и инвестор Elliott Management Пол Сингер сомневался, может ли Джек Дорси управлять одновременно Twitter и Square — своим вторым проектом. Также его смущало желание бизнесмена переехать в Африку. Тогда Сингер призвал гендиректора компании уйти в отставку.

На фоне новостей об отставке Дорси акции Twitter выросли больше чем на 10%. Это следует из данных торгов.

Обновлено 19:05. В компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста. Его место займёт технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше десяти лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.

Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова «уйти» от своих основателей. Я глубоко доверяю Парагу как гендиректору. Я глубоко благодарен ему за его мастерство, сердце и душу. Пришло его время руководить.

Джек Дорси

Джек Дорси запустил Twitter в 2006 году вместе с основателями сервисов подкастов Odeo Эвом Уильямсом, Бизом Стоуном и Ноа Глассом.

jack⚡️ @jack
just setting up my twttr
просто настраиваю свой твиттер

Дорси занимал пост генерального директора до 2008 года — тогда партнёры обвинили его в пропуске встреч с инвесторами. Совет директоров решил, что ему лучше занять пост председателя. В 2009 он также основал сервис по обработке электронных платежей Square.

В должность генерального директора Дорси вернулся в 2015 году, после того, как Дик Костоло ушёл в отставку 1 июля. Тогда эксперты предположили, что смена руководства связана с медленным ростом Twitter по сравнению с другими социальными медиа. С 2018 года Дорси получал зарплату в размере 140 центов в год — по количеству символов в одном твите в 2006 году.

Дорси занимает 173 место в рейтинге Forbes. Его состояние — 14,1 миллиарда долларов. Журнал также назвал его человеком года в сфере финансовых технологий в 2020 году.

#новости #twitter

66 66 комментариев
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66 комментариев
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Парадный каякер

Его состояние — 14Б миллиарда долларов

14 блядских миллиардов долларов.

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31
ред.

биллион + миллиард = биллиард

Ответить
2
Коровка говорит мууу

миллиард + биллион = миллион

Ответить
3
Коровка говорит мууу

Чёт не выгодно так

Ответить
2
Парадный каякер

Привет. Приходи ко мне в обменник.

Ответить
1
ред.

на сочинение этой шутки про биллиардера у меня ушло 10 минут

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Можно, например, купить Саратов.

Ответить
1
Funny Kaplan

Можно, но зачем?

Ответить
0
Парадный каякер

А знаешь, где ставят три запятые? В 14 блядских миллиардах долларов!

Ответить
0
Парадный каякер

следующий СЕО твиттера

Ответить
16
Richard Lewis

Твоя девушка?

Ответить
0
Парадный каякер

твой бывший

Ответить
4
Dante Havershim

одно другого не исключает

Ответить
1
Антигравитационный торт

Такой, но потемней

Ответить
0
Парадный каякер

давайте актуальные фоточки

Ответить
5
Парадный каякер

Сразу видно, фанат Гребенщикова

Ответить
2
Алексей Клыков

Скорее Tamacti Jun

Ответить
2
Малик Янтижанов

Тамакти Стерлигов?

Ответить
2
Малик Янтижанов

Скорее на Стерлигова

Ответить
2
Парадный каякер

Кибершахид

Ответить
0
Genesi5 ­

Какой-то шахид

Ответить
0
aliftin

Стравлен.

Ответить
5
Парадный каякер

Не жаль.

Ответить
2
Dmitry Pasyutin

Разорван

Ответить
0
Иван Гессе

давно пора

Ответить
2
Иван Гессе

На фоне новостей об отставке Дорси акции Twitter выросли больше чем на 10%. Это следует из данных торгов.

лол

Ответить
6
Парадный каякер

скатертью дорожка мудаку

Ответить
3
Semen Semenov

Наконец-то

Ответить
3
Semen Semenov

Редкий нехороший человек

Ответить
0
пепси

Статья дополняется...

Ответить
2
Парадный каякер

Да и хуй с ним

Ответить
2
Universe

Ща набегут:
— кокококо твитор сжв-помойка
— кококококо твитор левацкая хуйня

Если вы читаете твитор и вам везде вылазят сжв, то дело не в твиторе, а в ваших интересах.

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Давай обобщу.
- твитор помойка
- твитор хуйня
И все довольны!

Ответить
1
Universe

Ага, точно. Именно поэтому там сидят учёные, экономисты и прочий сброд.

Ответить
0
Сергей Шершнев

Точно Твиттер сайт для любителей науки, целых 29 тысяч подписантов уBloom lab.

Ответить
0
Universe

Для такой узкой специфики

Lab studying molecular evolution of proteins and viruses.

29 тысяч это вообще-то много.

Ответить
2
Сергей Шершнев

Возможно и много, тема действительно узкая, но представлять Твиттер как сборище учёных и и любителе науки по меньшей мере большое преувеличение.

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Именно поэтому.

Ответить
0
Парадный каякер

ну здесь речь совсем про иное

Ответить
0
Sun City

Ура. Как этот ебанат надоел сжв темой

Ответить
0
Universe

Вы читаете твитор и вам везде вылазят ебанаты с сжв темой? Вы же в курсе, что сейчас любая платфора - это зеркало ваших же интересов?

Ответить
0
Sun City

Нет, я подписан только на рабочие аккаунты и в самой ленте у меня всё ок. Я про его решения как руководителя платформы.

Ответить
0
Smaug The Terrible

Наконец важные новости про технологии (нет)

Ответить
1
Владимир Красильников

Каждый раз ору с того, что акции Twitter РАСТУТ в цене на новостях об отставке Дорси. Хороший СЕО. Не каждый может про себя сказать: "знаете, акционеры думают, что кто угодно лучше, чем я!"

Ответить
1
Александр Белов

Говно которое я никогда не понимал, особенно когда оно только появилось.
Потому что изначальная филасофия этой сети были короткие сообщения, то есть такая:
1. Я встал.
2. Я жру.
3. Я сру.
4. Я сплю.
5. Возврат к пункту 1.

Ответить
0
Парадный каякер

изначальная филасофия этой сети были короткие сообщения

Которые и по сей день являются самым быстрым способом сообщить новость без пресс-конференций, журналистов и прочих паразитах СМИ.

Приведённый тобой список не отображает современную модель поведения в твиттере. Это могло быть написано людьми с не особо интересной жизнью, которых поглотила рутина, не позволяя мозгу даже саморефлексию

Ответить
0
Александр Белов

Проблема в том, что новости конечно так доносить хорошо, но я к тому, что теперь каждый долбаёб стал доносить что он делает.
Хотя любая другая соц сеть позволяла тоже самое.
Что вам мешало сообщать все в контакте или фейсбуке короткими новостями, но при этом там же вы могли писать большие тексты, выкладывать фотки и видео.
А вот написать большое в твиттере было нельзя. ред.

Ответить
0
Парадный каякер

каждый долбаёб стал доносить что он делает

Можно не читать, а также замьютить, забанить, отключить ретвиты, добавить игнорируемые слова в настройках профиля
Что вам мешало онформировать всех в контакте или фейсбуке

Прелесть твитура – в нём сидят все от мала до велика из всего мира. Не думаю что Илон Маск сидел бы в vk или fb
А вот написать большое в твиттере было нельзя.

Сейчас есть треды, которые отлично справляются с задачей

Ответить
0
Александр Белов

Вот это для меня и удивительно, что мешало всем сидеть во ВК или фейсбуке?
Почему там никто не захотел сидеть и постить свои сраные сообщения, ведь там можно было писать хоть по 1 букве, это в твиттере нельзя было выложить большой текст, прикрепить фотки и видео, а как появился говно-твитер все идиоты вдруг решили пойти туда и строчить там свой микросрач.
Ведь твиттер появился позже остальных соц. сетей, во всяком случае точно позже чем фейсбук и тогда ещё фейсбук не был перегруженным монстром, если вдруг сейчас кто-то о простоте заговорит, типа твиттер проще. По началу и фейсбук был простой. ред.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ред.

Ответить
–1
Кирилл Вселенский

А блин хотя нет, твитор при нем же полностью игнорит российские власти, это принципиальная позиция, он хороший человек

Ответить
0
Сталин спас Россию

Не игнорит

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Игнорит полностью, реально запрещенку они сами модерируют
У мя до сих пор с тилифона все замедляется

Ответить
–1
Кирилл Вселенский

Игнорит полностью, реально запрещенку они сами модерируют
У мя ло сих пор с тилифона все замедляется

Ответить
–2
Андрей Парусников

че там с акциями?

Ответить
–1
Парадный каякер

Вложил в капитал прожиточного минимума Дорси

Ответить
1
Артём Мазанов

На 11% выросли

Ответить
0
Eldar

Скоро завалят рекламой как инсту.

Ответить
0
Universe

Её там и так хватает. Это бизнес.

Ответить
0
Eldar

Да не, поприятней в твиттере. Я её вообще не замечаю. После ухода Дорси каждые два твита будет рекла. Запомните этот твит!

Ответить
1
Universe

Надеюсь будет опция как у ютуба - за символическую плату отключить всю рекламу.

Ответить
0
Zhanna Sinelnik

*

Ответить
0
Парадный каякер

Комментарии дополняются...

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0
Сергей Шершнев

Будет теперь Trump Social развивать.

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0

Комментарий удален

Мразь

Где-то радуется Трамп

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0
эмоциональное угорание

С 2018 года Дорси получал зарплату в размере 140 центов в год — по количеству символов в одном твите в 2006 году.

Он был бы рад повысить себе зарплату, но просто контракт было НЕЛЬЗЯ РЕДАКТИРОВАТЬ!

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0
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