Основатель Twitter Джек Дорси ушёл в отставку с поста генерального директора Статьи редакции
Его место займёт технический директор Twitter Параг Агравал.
Об отставке Джека Дорси сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источник.
В 2020 году основатель и инвестор Elliott Management Пол Сингер сомневался, может ли Джек Дорси управлять одновременно Twitter и Square — своим вторым проектом. Также его смущало желание бизнесмена переехать в Африку. Тогда Сингер призвал гендиректора компании уйти в отставку.
На фоне новостей об отставке Дорси акции Twitter выросли больше чем на 10%. Это следует из данных торгов.
Обновлено 19:05. В компании официально подтвердили, что Джек Дорси ушёл с поста. Его место займёт технический директор Twitter Параг Агравал, который работает в компании больше десяти лет. Приказ о назначении вступил в силу 29 ноября.
Джек Дорси запустил Twitter в 2006 году вместе с основателями сервисов подкастов Odeo Эвом Уильямсом, Бизом Стоуном и Ноа Глассом.
Дорси занимал пост генерального директора до 2008 года — тогда партнёры обвинили его в пропуске встреч с инвесторами. Совет директоров решил, что ему лучше занять пост председателя. В 2009 он также основал сервис по обработке электронных платежей Square.
В должность генерального директора Дорси вернулся в 2015 году, после того, как Дик Костоло ушёл в отставку 1 июля. Тогда эксперты предположили, что смена руководства связана с медленным ростом Twitter по сравнению с другими социальными медиа. С 2018 года Дорси получал зарплату в размере 140 центов в год — по количеству символов в одном твите в 2006 году.
Дорси занимает 173 место в рейтинге Forbes. Его состояние — 14,1 миллиарда долларов. Журнал также назвал его человеком года в сфере финансовых технологий в 2020 году.
изначальная филасофия этой сети были короткие сообщения
Которые и по сей день являются самым быстрым способом сообщить новость без пресс-конференций, журналистов и прочих паразитах СМИ.
Приведённый тобой список не отображает современную модель поведения в твиттере. Это могло быть написано людьми с не особо интересной жизнью, которых поглотила рутина, не позволяя мозгу даже саморефлексию
Проблема в том, что новости конечно так доносить хорошо, но я к тому, что теперь каждый долбаёб стал доносить что он делает.
Хотя любая другая соц сеть позволяла тоже самое.
Что вам мешало сообщать все в контакте или фейсбуке короткими новостями, но при этом там же вы могли писать большие тексты, выкладывать фотки и видео.
А вот написать большое в твиттере было нельзя. ред.
каждый долбаёб стал доносить что он делает
Можно не читать, а также замьютить, забанить, отключить ретвиты, добавить игнорируемые слова в настройках профиля
Что вам мешало онформировать всех в контакте или фейсбуке
Прелесть твитура – в нём сидят все от мала до велика из всего мира. Не думаю что Илон Маск сидел бы в vk или fb
А вот написать большое в твиттере было нельзя.
Сейчас есть треды, которые отлично справляются с задачей
Вот это для меня и удивительно, что мешало всем сидеть во ВК или фейсбуке?
Почему там никто не захотел сидеть и постить свои сраные сообщения, ведь там можно было писать хоть по 1 букве, это в твиттере нельзя было выложить большой текст, прикрепить фотки и видео, а как появился говно-твитер все идиоты вдруг решили пойти туда и строчить там свой микросрач.
Ведь твиттер появился позже остальных соц. сетей, во всяком случае точно позже чем фейсбук и тогда ещё фейсбук не был перегруженным монстром, если вдруг сейчас кто-то о простоте заговорит, типа твиттер проще. По началу и фейсбук был простой. ред.
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