Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":898,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u044e\u0441\u0435\u0440\u0430 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=898&url=https:\/\/vc.ru\/team\/314459-vypuskayushchiy-prodyuser-kreativnogo-otdela&placeBit=1&hash=e8e6208209f23dc0b7bdca9c959ff3fbf2cab5941837947deea53190fbefb7be","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

Pfizer «привила» бразильских игроков и их персонажей GTA, чтобы популяризировать вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции

За прививку выдавали дополнительную защиту в игре.

21 21 комментарий
805 просмотров

Фармацевтическая компания Pfizer договорилась с модераторами сервера Cidade Alta, крупнейшего по GTA RolePlay в Бразилии, и провела кампанию по привлечению геймеров к вакцинации от коронавируса. Об этом пишет издание Ad Age.

Администрация сервера разместила в игре виртуальный прививочный пункт. Игроки, которые уже привились, должны были выложить фото из реального пункта вакцинации с хэштегом #VacinaInGame в инстаграме или твиттере. Затем нужно было привести своего персонажа в виртуальный центр и «привить» его. В подарок персонажу выдавали виртуальные предметы: тематическую одежду и имитирующую пластырь татуировку с логотипом, дающую дополнительную защиту в игре.

Tonhao Nicolau @NicolauTonhao
Eu e o tonhao nicolau já se vacinamos!!!
Com todos as doses completas não perca seu tempo a vacina salva tmj seus lindo
Tonhaonicolau#4591
#vacinaingame #cidadealta #Pfizer
Alison @Alkmaster10
@cidadealtarp
BIG SMOKE VACINADO
#doutorgenteboa #vacinaingame
Caio Lima @Limacaiioo
Vacina salva vidas!
#vacinaingame #vacinasim
ID-4673

Для привлечения внимания к акции пригласили нескольких популярных бразильских стримеров и блогеров. По оценке владельца сервера, в игре «вакцинировались» около шести миллионов пользователей.

#новости #бразилия #вакцинация #covid19 #игры #gta

21 21 комментарий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Парадный каякер

Комитет «привил» комментаторов и их твинков, чтобы популяризировать важность вакцинации от Covid-19
За прививку выдавали дополнительную защиту от травли на ТЖ.

Ответить
5
Ху Эмай

За прививку выдавали дополнительную защиту от травли на ТЖ.

Невозможно. Теряется вся суть ТЖ

Ответить
0
Miracle Movies

Осталось сделать на серваке функцию буллинг не привитых

Ответить
1
Sage Pointer

Рандомно снижать непривитым персонажам здоровье, и сделать так, чтобы хилки на это снижение не действовали.

Ответить
–1
Аркадий Соколов

чем ответит спутник??

Ответить
1
Мразь

Спутнику не надо привлекать каких-то стримеров, чтобы завоевать доверие

Ответить
1
Ваша Закладко

ничем. у киндерсюрпризных советников такого уровня креатива нет

Ответить
0
Katia Kubrak
Ответить
0
Парадный каякер

А чьё очко уйдёт в зрительный зал?

Ответить
0
Ваша Закладко
Ответить
0
Sage Pointer

Я думаю, если в нашей стране за первую вакцинацию выдавать по 200 рублей - тут же часть антиваксеров переметнётся в другой лагерь. Либо вакцину поставят себе, но лицемерно продолжат продвигать антиваксерские идеи.

Ответить
0
Парадный каякер

По 2000, и точно сработает

Ответить
1
Вася Пражкин

По 2000, поллитру, кило сала, грибочки с солеными огурцами и бутылочку пивка на утро.

Ответить
0
Computer dragon

По 2000 и тысячу мед. сестре

Ответить
0
Парадный каякер

И ещё что-то, типа акции "приведи друга". Весь алкодвиж российских моногородов подтянется.

Ответить
0
Парадный каякер

Удивительно, но нет. Пробовали уже - не особо сработало.

Ответить
0
CrazyCat

Три тонны угля

Ответить
0
Andrey Valikov

людей реально считают за дебилов
отношение как к детям или умстевнно отсталым

Ответить
0
Sage Pointer

Основная аудитория GTA RP же

Ответить
1
Парадный каякер

хитро

Ответить
0
Либертарианство

Pfizer «привила» бразильских игроков и их персонажей GTA, чтобы популяризировать вакцинацию от Covid-19

*чтобы увеличить продажи своей вакцины.
@Яна Ломакина Поправил, не благодари

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null