Pfizer «привила» бразильских игроков и их персонажей GTA, чтобы популяризировать вакцинацию от Covid-19

Фармацевтическая компания Pfizer договорилась с модераторами сервера Cidade Alta, крупнейшего по GTA RolePlay в Бразилии, и провела кампанию по привлечению геймеров к вакцинации от коронавируса. Об этом пишет издание Ad Age.

Администрация сервера разместила в игре виртуальный прививочный пункт. Игроки, которые уже привились, должны были выложить фото из реального пункта вакцинации с хэштегом #VacinaInGame в инстаграме или твиттере. Затем нужно было привести своего персонажа в виртуальный центр и «привить» его. В подарок персонажу выдавали виртуальные предметы: тематическую одежду и имитирующую пластырь татуировку с логотипом, дающую дополнительную защиту в игре.