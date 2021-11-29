Pfizer «привила» бразильских игроков и их персонажей GTA, чтобы популяризировать вакцинацию от Covid-19 Статьи редакции
За прививку выдавали дополнительную защиту в игре.
Фармацевтическая компания Pfizer договорилась с модераторами сервера Cidade Alta, крупнейшего по GTA RolePlay в Бразилии, и провела кампанию по привлечению геймеров к вакцинации от коронавируса. Об этом пишет издание Ad Age.
Администрация сервера разместила в игре виртуальный прививочный пункт. Игроки, которые уже привились, должны были выложить фото из реального пункта вакцинации с хэштегом #VacinaInGame в инстаграме или твиттере. Затем нужно было привести своего персонажа в виртуальный центр и «привить» его. В подарок персонажу выдавали виртуальные предметы: тематическую одежду и имитирующую пластырь татуировку с логотипом, дающую дополнительную защиту в игре.
Для привлечения внимания к акции пригласили нескольких популярных бразильских стримеров и блогеров. По оценке владельца сервера, в игре «вакцинировались» около шести миллионов пользователей.
Pfizer «привила» бразильских игроков и их персонажей GTA, чтобы популяризировать вакцинацию от Covid-19
*чтобы увеличить продажи своей вакцины.
@Яна Ломакина Поправил, не благодари