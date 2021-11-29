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Новости
Sasha Shambilova

Преподавателя СПбГУ депортировали из России. Он отвечал за академический обмен с Бард-колледжем Статьи редакции

По данным «Фонтанки», причина увольнения и депортации — сотрудничество с признанным «нежелательным» университетом.

27 27 комментариев
2484 просмотров
Фото СПбГУ

Преподавателю факультета свободных искусств и наук СПбГУ, гражданину США Майклу Фрису запретили въезжать в Россию в течение пяти лет. Информацию о нём на сайте вуза удалили. Об этом сообщают студенты университета.

дыша мыша | дк спойлеры @graceol353
пару дней назад преподавателя факультета свободных искусств и наук уволили из спбгу, арестовали и депортировали из страны.

официальной причины нет, есть только догадки

преподавателя зовут майкл фрис, он американец, но уже 10 лет жил в россии. у него здесь жена и ребенок.

>>>

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на уведомление о депортации, въезжать в Россию Фрису запретила ФСБ. В качестве причины служба отметила участие в деятельности организации, которая признана в РФ «нежелательной». Согласно документу, запрет действует до 11 ноября 2026 года. Его подписал начальник отдела ФСБ по Петербургу и Ленобласти Александр Родионов.

По данным кэшированный копии с сайта СПбГУ, Фрис закончил магистратуру факультета свободных искусств в 2015 году, а затем начал преподавать, в частности организовывал обмен студентов с Бард-колледжем. До этого он преподавал английский язык в Калмыцком государственном университете.

Студенты СПбГУ уверены, что сотрудничество с Бард-колледжем — единственная причина, по которой депортировали Фриса. Об этом они заявили телеграм-каналу «Можем объяснить».

Это добрейшей души человек, к политике относился если не никак, то абсолютно ровно, и сейчас его отослали по причине «ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать».

студентка СПбГУ

Минюст признал Бард-колледж «нежелательной организацией» в июне. С таким требованием обратилась Генпрокуратура, которая сочла деятельность университета «угрожающим конституционному строю России».

Факультет свободных искусств и наук СПбГУ создавали при партнёрстве Бард-колледжа. Декан Алексей Кудрин планировал сделать из него отдельный «особенный» университет. Как сообщает телеграм-канал «МО», Кудрин пытался защитить факультет от давления и говорил об этом с Владимиром Путиным.

#новости #образование

27 27 комментариев
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Парадный каякер

Студенты, не стоит отчаиваться! Он найдет работу в США, а вы, если захотите, переведётесь к нему в университет.

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15
Парадный каякер

Будут сидеть в задрипанных стенах местного НИИ на зарплате в 40к и железным занавесом

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2
Anton Kuchumov

Ты лишний нолик в зарплате приписал

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4
Парадный каякер

Я по мск говорю, но 40 это с премиями и всеми ништяками

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0
Парадный каякер

Я в Москве в НИИ получал 25к. Правда это несколько лет назад было

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0
Задумчивой Кот

Сейчас перевели всех на должности уборщиков, на 0.7 ставки

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0
Парадный каякер

И чистильщиков сортиров

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0
Парадный каякер

лишнюю К

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0
norm

Минюст признал Бард-колледж «нежелательной организацией» в июне

Понял, что надо загуглить причину. Загуглил, почитал – нихуя не понял.

Судя по-всему, причина в том, что «он пендосский, нахуй он нам тут нужон». Всё.

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13
испанский смех

ничего, имортозаместим таджиками

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8
Парадный каякер

сотрудничество с признанным «нежелательным» университетом.

Знания под запретом.

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5
Ху Эмай

Always has been

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4
pls help

Чёртов иностранный шпион хотел проникнуть в мозг юных студентов и совершить диверсию, вложив туда английский язык

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5
Парадный каякер

запретили въезжать в России

во все три, или сколько их?

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2
испанский смех

Россия щедрая душа

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0
Парадный каякер

Ну хоть не посадили

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0
Дефицитный Сервелат

Ага, в Великую, Малую и Белую.

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0
Парадный каякер

Жена с дитем-то смогут уехать вслед? ред.

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0
norm

Охуеют документы собирать, наверное.

На собеседование за визой – в Польшу. Мужику в США собирать бумажки на воссоединение семьи. Плюс геморрой с пересечением границы из-за Ковида.

Легендарный квест, походу.

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4
Парадный каякер

Подгорело после ввода санкций в отношение МФТИ?)

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1
Добро и позитив

Образование здесь нежелательно.

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0
Georgi Yudin

Получение гражданами России образования в целом угрожает конституционному строю России. Людям БЕЗ нормального образования, не заработавшим ни одной копейки своим трудом из ФСБ это очевидно).

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0
Georgi Yudin

Вот кстати подрывающие конституционный строй США наши разведчики. Видимо задача была перепить и споить Американцев 🤦‍♂️ отбирали на дело лучших из лучших.

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1
Рыжий

Ну и хуета

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0
Zero-one-one

Надо потерпеть

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0

Комментарий удален

Парадный каякер

Бард-колледж? Академия шансона?

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0
Максим Шпилёв

Кудрин пытался защитить факультет от давления и говорил об этом с Владимиром Путиным

Ну да, как всегда эти "системные либералы" пытаются выставить себя "не такими".

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0
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