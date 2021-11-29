Преподавателя СПбГУ депортировали из России. Он отвечал за академический обмен с Бард-колледжем Статьи редакции
По данным «Фонтанки», причина увольнения и депортации — сотрудничество с признанным «нежелательным» университетом.
Преподавателю факультета свободных искусств и наук СПбГУ, гражданину США Майклу Фрису запретили въезжать в Россию в течение пяти лет. Информацию о нём на сайте вуза удалили. Об этом сообщают студенты университета.
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на уведомление о депортации, въезжать в Россию Фрису запретила ФСБ. В качестве причины служба отметила участие в деятельности организации, которая признана в РФ «нежелательной». Согласно документу, запрет действует до 11 ноября 2026 года. Его подписал начальник отдела ФСБ по Петербургу и Ленобласти Александр Родионов.
По данным кэшированный копии с сайта СПбГУ, Фрис закончил магистратуру факультета свободных искусств в 2015 году, а затем начал преподавать, в частности организовывал обмен студентов с Бард-колледжем. До этого он преподавал английский язык в Калмыцком государственном университете.
Студенты СПбГУ уверены, что сотрудничество с Бард-колледжем — единственная причина, по которой депортировали Фриса. Об этом они заявили телеграм-каналу «Можем объяснить».
Минюст признал Бард-колледж «нежелательной организацией» в июне. С таким требованием обратилась Генпрокуратура, которая сочла деятельность университета «угрожающим конституционному строю России».
Факультет свободных искусств и наук СПбГУ создавали при партнёрстве Бард-колледжа. Декан Алексей Кудрин планировал сделать из него отдельный «особенный» университет. Как сообщает телеграм-канал «МО», Кудрин пытался защитить факультет от давления и говорил об этом с Владимиром Путиным.
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