На систему «Недвижимость» потратили почти 200 миллионов рублей.

Главная военная прокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях против четырёх генералов и трёх полковников Росгвардии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Все семеро силовиков стали фигурантами проверки работы информационной системы «Недвижимость»: она должна была объединить данные о недвижимости внутренних войск МВД, на основе которых в 2016 году создали Росгвардию. На создание системы из бюджета выделили 192 миллиона рублей. Однако «Недвижимость» так и не заработала — проверка собственной службы безопасности ведомства выяснила, что система существовала только на бумаге.

С 2012 по 2016 год главный центр автоматизированной системы управления ВВ МВД и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере имени Соломатина заключили пять госконтрактов. В 2017 году ряд высокопоставленных сотрудников Росгвардии подписали фиктивные акты, что система «Недвижимость» работает.

В возможном злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия, заподозрили бывшего начальника главного управления связи ведомства, его заместителя, а также главу департамента строительства. В особо крупном мошенничестве подозревают несколько бывших руководителей главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск и Росгвардии.