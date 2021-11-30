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Новости
Яна Ломакина

«Коммерсантъ»: генералов Росгвардии заподозрили в хищении денег на информсистему — она существовала только на бумаге Статьи редакции

На систему «Недвижимость» потратили почти 200 миллионов рублей.

Главная военная прокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях против четырёх генералов и трёх полковников Росгвардии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Все семеро силовиков стали фигурантами проверки работы информационной системы «Недвижимость»: она должна была объединить данные о недвижимости внутренних войск МВД, на основе которых в 2016 году создали Росгвардию. На создание системы из бюджета выделили 192 миллиона рублей. Однако «Недвижимость» так и не заработала — проверка собственной службы безопасности ведомства выяснила, что система существовала только на бумаге.

С 2012 по 2016 год главный центр автоматизированной системы управления ВВ МВД и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере имени Соломатина заключили пять госконтрактов. В 2017 году ряд высокопоставленных сотрудников Росгвардии подписали фиктивные акты, что система «Недвижимость» работает.

В возможном злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия, заподозрили бывшего начальника главного управления связи ведомства, его заместителя, а также главу департамента строительства. В особо крупном мошенничестве подозревают несколько бывших руководителей главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск и Росгвардии.

#новости #росгвардия #коррупция

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Принятый супер_стар

Хорошие кадры. Скоро в думу или совет федерации назначат.

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3
Виталий Лановой

Куда потратили 200 миллионов? На недвижимость. Правильно, полностью оправданы.

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1
Федя Прозоров

Я человек простой. Вижу золотой унитаз, сразу покупаю домой

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0
Принятый супер_стар

Оооо нееет, такого не может быыыыыть!

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1
Антигравитационный торт

всего по 27 млн, за то чем рядовые погромисты занимаются каждый день

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0
Федя Прозоров

Это их рядовая зарплата в час

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1
Принятый супер_стар
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0
Принятый супер_стар

Два распила

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1
new_comment

По российской логике, теперь следователей из главной военной прокуратуры должны уволить и завести против них уголовные дела.

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0
Sergey Gong

Тут не логика, а понятия. По ним неприкасаемые друг друга не трогают.

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0
Al

Ого, немедленно уволить, и назначить на новые должности!11!

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0
Олег Костюк

Виновной станет секретарша, которая неправильно акты напечатала

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