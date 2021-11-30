Неограниченный трафик сильно увеличивает нагрузку на сеть и не приносит прибыль компаниям, считают эксперты.

{"id":484176} 176 просмотров

«Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, обратил внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В «Билайне» подтвердили Forbes, что в действующих тарифах нет безлимитного мобильного интернета. В «Мегафоне» опцию можно подключить через оператора контакт-центра. В Tele2 отказались от опции много месяцев назад. В МТС безлимитный мобильный интернет для новых абонентов доступен только в двух тарифах, они стоят больше 2000 рублей в месяц.

На действующих клиентов с актуальными тарифами запрет не распространяется, пояснили операторы. По оценкам Муртазина, 80% абонентов расходуют в месяц около 12 Гб, еще 10% — до 20 Гб, 2% — больше 100 Гб мобильного трафика. Большинство абонентов тратят до 50 Гб в месяц, пояснили изданию операторы.

Около 30% абонентов пользуются безлимитным интернетом, только около 5% из них тратят больше 100 Гб, оценил изданию аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Операторы начали снижать скорость интернета при превышении определённого объёма трафика, даже если это не указано в тарифе, добавил он..

Безлимитный интернет невыгоден операторам из-за растущей нагрузки на сеть — если пять-семь абонентов в радиусе одной базовой станции начнут активно пользоваться безлимитным интернетом, это повлияет на качество сети для других, считают специалисты.