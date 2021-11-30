Операторы в России перестали продавать тарифы с безлимитным мобильным интернетом новым абонентам Статьи редакции
Неограниченный трафик сильно увеличивает нагрузку на сеть и не приносит прибыль компаниям, считают эксперты.
«Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, обратил внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В «Билайне» подтвердили Forbes, что в действующих тарифах нет безлимитного мобильного интернета. В «Мегафоне» опцию можно подключить через оператора контакт-центра. В Tele2 отказались от опции много месяцев назад. В МТС безлимитный мобильный интернет для новых абонентов доступен только в двух тарифах, они стоят больше 2000 рублей в месяц.
На действующих клиентов с актуальными тарифами запрет не распространяется, пояснили операторы. По оценкам Муртазина, 80% абонентов расходуют в месяц около 12 Гб, еще 10% — до 20 Гб, 2% — больше 100 Гб мобильного трафика. Большинство абонентов тратят до 50 Гб в месяц, пояснили изданию операторы.
Около 30% абонентов пользуются безлимитным интернетом, только около 5% из них тратят больше 100 Гб, оценил изданию аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Операторы начали снижать скорость интернета при превышении определённого объёма трафика, даже если это не указано в тарифе, добавил он..
Безлимитный интернет невыгоден операторам из-за растущей нагрузки на сеть — если пять-семь абонентов в радиусе одной базовой станции начнут активно пользоваться безлимитным интернетом, это повлияет на качество сети для других, считают специалисты.
Отказ от безлимитного интернета может заинтересовать ФАС, считает гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. В июле 2020 года служба возбудила дело после повышения цен на тарифы Tele2.