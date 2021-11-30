Госкорпорация «Ростех» разработает систему для предсказания массовых беспорядков Статьи редакции
Программа нужна проекту МЧС «Безопасный город».
ООО «Национальный центр информатизации» — структура госкорпорации «Ростех» — к 2022 году создаст специальное программное обеспечение, которое поможет региональным и федеральным властям предсказывать массовые беспорядки и предотвращать их эскалацию. Об этом рассказал «Коммерсанту» осведомлённый источник.
Создание программы заказало МЧС для проекта «Безопасный город». Руководитель проектного офиса Андрей Мишурный подтвердил разработку. По его словам, в основе прогнозирования беспорядков будут лежать методы машинного обучения.
Система будет анализировать сообщения СМИ, данные соцсетей, «умных» камер и других источников. Если беспорядки уже начались, искусственный интеллект будет анализировать число участников акции, поведение лидеров и организаторов, направление движения людей и рекомендовать силовикам порядок действий.
В МЧС рассказали изданию, что проект методики системы уже направили на согласование в органы власти. «Коммерсантъ» ознакомился с ним: в качестве примеров массовых беспорядков привели драку на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акцию «Ставрополье — не Кавказ» в 2013 году и столкновения между футбольными фанатами на Манежной площади в Москве в 2010 году.
Догадываюсь как оно устроено внутри, набросал в фотошопе:
if
“#freenavalny” > 100000 on Twitter
Then
Print “⚠️ Что-то намечается!!!!11"
Тут подробнее если интересно:
https://t.me/denissexy/1560
На той неделе...
На той неделе по цепи уйгуров в сеть утекла информация (CNN, BBC) для внутреннего пользования полиции Синьцзяна от 2017 года. В том числе секретные брифинги, которые показывают, как эта полиция получает приказы от огромного «кибернетического мозга», известного как IJOP, который помечает целые категории людей для расследования и задержания.
Утечка документов включает в себя:
• Руководство по эксплуатации для администрации лагерей задержания.
• Четыре коротких брифинга на китайском языке, известные как «бюллетени», в которых даются рекомендации по ежедневному использованию «Интегрированной платформы совместных операций» (IJOP), инструменты массового наблюдения и прогностической полицейской деятельности, которая анализирует данные из Синьцзяна.
В документах буквально идет речь о том, что некий алгоритм внутри IJOP, обученный на огромном количестве данных (от группы крови до показателей счетчиков электричества, IJOP приложения для полиции, в документе перечислены очень много параметров), способен решать, как задерживать и реагировать на потенциальных преступников, до факта преступления — это принято называть «предиктивная полицейская деятельность».
Например, в «Бюллетене № 14» содержится инструкция о том, как проводить массовые расследования и задержания после того, как IJOP сформировал длинный список подозреваемых. В документе сказано, что за 7 дней в июне 2017 года полицейские задержали 15 683 жителей Синьцзяна, помеченных IJOP, и поместили их в лагеря для интернированных
Это все выглядит как какой-то фильм или книга, где алгоритм решает как жить людям, но я склонен верить, что скорее всего так и есть, утечка подверждена множеством экспертов, включая лингвистический анализ. Страшно подумать, как за 3 года IJOP поумнел.
Правительство Китая утверждает, что все эти документы — фейк.
Весь лонгрид на тему слитых документов можно почитать тут.