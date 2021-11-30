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Новости
Яна Ломакина

Госкорпорация «Ростех» разработает систему для предсказания массовых беспорядков Статьи редакции

Программа нужна проекту МЧС «Безопасный город».

ООО «Национальный центр информатизации» — структура госкорпорации «Ростех» — к 2022 году создаст специальное программное обеспечение, которое поможет региональным и федеральным властям предсказывать массовые беспорядки и предотвращать их эскалацию. Об этом рассказал «Коммерсанту» осведомлённый источник.

Создание программы заказало МЧС для проекта «Безопасный город». Руководитель проектного офиса Андрей Мишурный подтвердил разработку. По его словам, в основе прогнозирования беспорядков будут лежать методы машинного обучения.

Система будет анализировать сообщения СМИ, данные соцсетей, «умных» камер и других источников. Если беспорядки уже начались, искусственный интеллект будет анализировать число участников акции, поведение лидеров и организаторов, направление движения людей и рекомендовать силовикам порядок действий.

В МЧС рассказали изданию, что проект методики системы уже направили на согласование в органы власти. «Коммерсантъ» ознакомился с ним: в качестве примеров массовых беспорядков привели драку на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акцию «Ставрополье — не Кавказ» в 2013 году и столкновения между футбольными фанатами на Манежной площади в Москве в 2010 году.

#новости #ростех #протесты #беспорядки

1601 просмотров
46 46 комментариев
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46 комментариев
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Принятый супер_стар

когда деды думают, что информационные технологии это что-то типа магии, и верят, что если вбухать туда миллионы, им сделают одну кнопку, которая решает все проблемы. забавно, что новость идет прям рядом с новостью про росгвардию и их «систему только на бумаге»

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25
Имя И Фамилия

Деды думают, что на умных непонятных словах можно попилить бабла, или ты реально считаешь, что это делается для того, что заявлено? ред.

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9
Принятый супер_стар

Есть такая кнопка
http://button.dekel.ru/

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1
ИгорьOK

про росгвардию и их «систему только на бумаге»

Дык. Они туда тонну бабла загрузили, им принесли бумажку с нарисованной кнопкой!
Они же не знали, что это не так должно быть устроено!

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0
Denis Shiryaev

Догадываюсь как оно устроено внутри, набросал в фотошопе:

if
#freenavalny” > 100000 on Twitter
Then
Print “⚠️ Что-то намечается!!!!11"

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24
Дмитрий Щёлоков

Кому нахуй этот Twitter сдался? В Кремле, конечно, тупые, но не настолько. Может для этого комментарии в телеграме Володина и запустили)))

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0
Принятый супер_стар

а где try{
}
catch,catch ,catch, catch,catch ,catch all??

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0
aliftin

Если там нет трех лысых детей в ванной, то это какая-то херня не рабочая.

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15
Закомплексованная Душа

???

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2
aliftin

Это из фильма "особое мнение". Там была система предсказания преступлений и основана она была как раз на трех предсказателях.

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14
Принятый супер_стар
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8
Принятый супер_стар

На интеллект Росгвардейцев рассчитывать не приходится, даже кривой ИИ будет разумнее, это да

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6
FOX

не устану постить, как эти системы работают обычно

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5
Принятый супер_стар
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3
Мразь

Система будет выглядеть так

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3
Danil Skachkov

Ну такими темпами скоро будет система которая сразу будет указывать кого сажать.

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2
Принятый супер_стар

ну так Оруэлл гений блять

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3
Denis Shiryaev

В Китае есть уже, на Уйгурах тестили пару лет назад

Ответить
2
Danil Skachkov

Перенимаем международный опыт!

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3
aliftin

Так их в итоге все до единого и посадили. Такая себе система получилась. Робо санта из футурамы и то лояльнен был.

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1
Denis Shiryaev

Тут подробнее если интересно:
https://t.me/denissexy/1560

Denis Sexy IT 🤖
Вы наверное помните, у Китая довольно большие проблему с Уйгурами — Китай всячески их притесняет, не так давно стало известно, что существуют «лагеря задержания», а регион где все это происходит оснащен максимальным количеством всевозможных устройств сбора данных.

На той неделе...
Вы наверное помните, у Китая довольно большие проблему с Уйгурами — Китай всячески их притесняет, не так давно стало известно, что существуют «лагеря задержания», а регион где все это происходит оснащен максимальным количеством всевозможных устройств сбора данных.

На той неделе по цепи уйгуров в сеть утекла информация (CNN, BBC) для внутреннего пользования полиции Синьцзяна от 2017 года. В том числе секретные брифинги, которые показывают, как эта полиция получает приказы от огромного «кибернетического мозга», известного как IJOP, который помечает целые категории людей для расследования и задержания.

Утечка документов включает в себя:

• Руководство по эксплуатации для администрации лагерей задержания.

• Четыре коротких брифинга на китайском языке, известные как «бюллетени», в которых даются рекомендации по ежедневному использованию «Интегрированной платформы совместных операций» (IJOP), инструменты массового наблюдения и прогностической полицейской деятельности, которая анализирует данные из Синьцзяна.

В документах буквально идет речь о том, что некий алгоритм внутри IJOP, обученный на огромном количестве данных (от группы крови до показателей счетчиков электричества, IJOP приложения для полиции, в документе перечислены очень много параметров), способен решать, как задерживать и реагировать на потенциальных преступников, до факта преступления — это принято называть «предиктивная полицейская деятельность».

Например, в «Бюллетене № 14» содержится инструкция о том, как проводить массовые расследования и задержания после того, как IJOP сформировал длинный список подозреваемых. В документе сказано, что за 7 дней в июне 2017 года полицейские задержали 15 683 жителей Синьцзяна, помеченных IJOP, и поместили их в лагеря для интернированных

Это все выглядит как какой-то фильм или книга, где алгоритм решает как жить людям, но я склонен верить, что скорее всего так и есть, утечка подверждена множеством экспертов, включая лингвистический анализ. Страшно подумать, как за 3 года IJOP поумнел.

Правительство Китая утверждает, что все эти документы — фейк.

Весь лонгрид на тему слитых документов можно почитать тут.
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1
Danil Skachkov

А насколько он точно работает-то? А то может просто рандомные имена выдаёт.

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0
Dr Serj

по цепи уйгуров в сеть утекла информация

их теперь и вместо проводов используют?

полиция получает приказы от огромного «кибернетического мозга», известного как IJOP

система Сивилла, осталось доминаторы сделать,
азиаты не подвели ред.

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0
Закомплексованная Душа

Денис, зачем ты эту шляпу смотришь?

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0
Принятый супер_стар

новый проект для @qq

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Очередной попил

Ответить
1
Принятый супер_стар

Очередной поел

Ответить
4
Имя И Фамилия

Очередной покакал

Ответить
2
aliftin

Когда в России последний раз вообще были массовые беспорядки? На ум приходят какие-то движения цыган в каком-то селе и захват торгового центра в Москве лет пять назад. И то и то предсказать вообще не возможно, если не знать внутреннюю кухню.

Ответить
2
Дмитрий Щёлоков

Вот как раз в тех странах, где такое происходит редко, это приводит к краху режима

Ответить
0
Принятый супер_стар

Ну все кндровцы, держитесь. Политолог Дмитрий Щелков заявил, что ваш режим падет без митингов

Ответить
1
Имя И Фамилия

Ну всё режиму конец, ждём

Ответить
0
Имя И Фамилия

Серьёзно, у нас принято объявлять о прогулках в стойле за месяц до, да и то главный по таким объявлениям сидит. О каких беспорядках речь не очень понятно

Ответить
0
лала лало

Зачем изобретать велосипед - карты таро

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2
Принятый супер_стар

Дожили.
Ладно там всякие колываны пряничковы будущее время в заголовки пихают, но вам то на их уровень зачем опускаться?

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1
Коровка говорит мууу

Этой системе никогда не превзойти

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1
Коровка говорит мууу

Но эта им больше подходит

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2
Принятый супер_стар

Лол, можно было бы потратить деньги на улучшение качества жизни граждан, но у этих ребят свой путь. Качество жизни наоборот ухудшается, а они разрабатывают систему, которая определит точку кипения.

Ответить
0
Закомплексованная Душа

Так часть денег и пойдет на улучшение жизни нескольких россиян

Ответить
1
Принятый супер_стар

Да да, хи-хи ха-ха. Я про другое.

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0
Пётр Козлов

Гражданам качественная жизнь нахуй не нужона эта ваша качественная жизнь

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0
Al

Наличие пиздаболов и ворья - вот 100% система предсказания.

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0
Арина Потоцкая

Россия - страна настоящего киберпанка. High tech, low life.

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0
Пётр Козлов

Не ну это Гэри Сэлдон нашего времени конечно

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0
Jonny Odyssey

Путлер фашист

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0
Евгений

Госкорпорация «Ростех» разработает систему для предсказания даты смены власти в России и имя следующего президента

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0
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