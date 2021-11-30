Программа нужна проекту МЧС «Безопасный город».

ООО «Национальный центр информатизации» — структура госкорпорации «Ростех» — к 2022 году создаст специальное программное обеспечение, которое поможет региональным и федеральным властям предсказывать массовые беспорядки и предотвращать их эскалацию. Об этом рассказал «Коммерсанту» осведомлённый источник.

Создание программы заказало МЧС для проекта «Безопасный город». Руководитель проектного офиса Андрей Мишурный подтвердил разработку. По его словам, в основе прогнозирования беспорядков будут лежать методы машинного обучения.

Система будет анализировать сообщения СМИ, данные соцсетей, «умных» камер и других источников. Если беспорядки уже начались, искусственный интеллект будет анализировать число участников акции, поведение лидеров и организаторов, направление движения людей и рекомендовать силовикам порядок действий.

В МЧС рассказали изданию, что проект методики системы уже направили на согласование в органы власти. «Коммерсантъ» ознакомился с ним: в качестве примеров массовых беспорядков привели драку на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акцию «Ставрополье — не Кавказ» в 2013 году и столкновения между футбольными фанатами на Манежной площади в Москве в 2010 году.